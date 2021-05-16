Компания хочет освободить людей от переживаний за оставшихся дома животных и пытается выяснить, действительно ли звери способны понимать человеческую речь.

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Основатели CleverPet Дэн Кнудсен и Лео Троттье

В 2013 году студенты Калифорнийского университета, когнитивист Лео Троттье и нейробиолог Дэн Кнудсен, стали разрабатывать обучающие устройства для домашних питомцев, опираясь на свой опыт работы с животными, науку об их поведении.

Они переживали, что многие собаки и кошки ежедневно страдают от скуки, а владельцы чувствуют себя виноватыми за то, что оставляют питомцев одних. По данным ассоциации Insurance information institute на 2019–2020 годы, только в США примерно у 85 млн семей есть домашние животные: среди них 94 млн кошек и 90 млн собак.

Учёные основали стартап CleverPet, чтобы создать устройства, которые помогли бы домашним животным общаться с хозяином и активно проводить время без него.

За восемь лет компания привлекла примерно $1,4 млн инвестиций и разработала два обучающих устройства:

«Умную» миску CleverPet — она предлагает питомцу решать головоломки и вознаграждает угощением.

Кнопочную панель FluentPet, с помощью которой животное может научиться «говорить» о своих потребностях и эмоциях.

«Игровая приставка» для домашних животных и первый стартап

Лео Троттье, студент Калифорнийского университета, в 2011 году начал разработку обучающего устройства для двух своих кошек. По задумке студента, оно бы давало питомцам задания и вознаграждало угощением за их выполнение.

Однако работу над изобретением пришлось прервать — Троттье отвлёкся на написание докторской диссертации. В 2013 году он познакомился с будущим сооснователем Дэном Кнудсеном и вернулся к работе над устройством.

Я написал программное обеспечение на Python для стандарта X10, предназначенного для управления домашними электроприборами. Мы протянули пластмассовую трубу по стене книжного шкафа, разработали тренировочный сигнал и несколько игр. Когда животное верно выполняло задачу — получало еду. Мы оттолкнулись от этого и начали двигаться дальше. Лео Троттье о первом прототипе

В том же году Троттье и Кнудсен основали стартап CleverPet. В 2014-м он попал в акселератор HardTechLabs, который помогает компаниям получить доступ к недорогому производству в Тихуане. На производство прототипа, по словам основателей, деньги выделил ангельский инвестор.

Тогда к созданию присоединились инженеры и дизайнеры проектно-конструкторской фирмы из Австралии Outerspace Design. Стартап разработал дизайн «умной» миски, способ подачи корма и добавил возможность подключения к интернету.

Макеты «умной» миски

Разработчики подобрали форму и размер миски, благодаря которым её невозможно опрокинуть. Также они добавили функции, которые позволяют взаимодействовать с устройством с помощью лап, и выбрали силиконовый материал для кнопок: исследователи выяснили, что животным неприятно прикасаться к твёрдому пластику.

Механизм подачи корма

В 2014 году CleverPet закончила разработку и представила «умную» миску для домашних питомцев с одноименным названием.

Мир домашних животных уже давно нуждается в чём-то вроде CleverPet. Игра с этим устройством занимает питомца умственно и физически. Теперь, когда хозяин возвращается домой, вместо скучающей и встревоженной собаки он видит здоровую и счастливую. Грэм Блум дрессировщик собак в команде CleverPet

Собака с миской CleverPet

«Умная» миска выдаёт питомцу корм в качестве вознаграждения за выполнение заданий с несколькими уровнями сложности. В самом простом варианте, чтобы получить порцию еды, кошке или собаке нужно нажать на кнопку на миске, когда та поменяет цвет.

В усложнённом — повторить серию нажатий, которую устройство задаёт звуковыми сигналами и световыми индикаторами. Индикаторы сине-жёлтого спектра, так как восприятие собак ограничивается этими цветами.

Как собака реагирует на цвета

CleverPet работает по Wi-Fi: питомец может пользоваться «умной» миской, даже когда хозяев нет дома. Управление настройками устройства и отслеживание статистики животного доступны в приложении.

К одному устройству можно привязать только один профиль в приложении. Но если в доме живут несколько питомцев, они могут использовать CleverPet вместе. В таком случае будет сложно отследить статистику и питание каждого животного по отдельности. Однако, по словам некоторых владельцев, это позволяет питомцам продвигаться по уровням быстрее.

Чтобы выпустить продукт на рынок, компании нужны были деньги. Стартовые средства CleverPet собрала через краудфандинговую платформу Kickstarter. Устройство получило $180 тысяч вместо запрошенных $100 тысяч.

В 2015 году стартап выиграл конкурс робототехники Robot Launch и привлёк $120 тысяч инвестиций. В том же году CleverPet начала в тестовом режиме отправлять заказчикам устройства, по 12 заказов в неделю, собирать обратную связь и дорабатывать технологию.

Мы получили много положительных результатов уже на раннем этапе пользования устройством. Заметили, что собаки предпочитают есть корм не из обычной миски, а из CleverPet. Также мы увидели, что питомцы начинают играть сами, их не нужно заставлять. Лео Троттье

В начале 2016 года CleverPet занял первое место на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе в категории ShowStoppers LaunchIt. В это же время сингапурская инвестиционная фирма Ruvento вложила в стартап $1,3 млн. В 2017 CleverPet запустил продажу устройства за $299 на своём сайте.

В том же году компания разработала игру для «умной» миски — Color Match. Животным, чтобы получить угощение, нужно нажимать на сенсорные панели на миске, меняя цвета, пока они не станут одинаковыми. Со временем задания усложняются, так как животные учатся решать их быстрее.

Кошка с CleverPet

Через два года компания выпустила для «умной» миски расширение — hackerpet. Оно позволяет хозяевам самим создавать задания, публиковать их в общей библиотеке, а также вести запись и статистику их выполнения в сервисах Google.

После того, как клиенты получили CleverPet, мы узнали, что больше всего люди любят в нём те моменты, когда их собака или кошка придумывают что-то новое. Мы разработали hackerpet так, чтобы владельцы могли создать электронную игру для собаки всего за 30 минут. Это в 1000 раз проще, чем сделать приложение для смартфона. Лео Троттье

В 2020-м компания остановила продажу «умной» миски и начала принимать заявки на предзаказ CleverPet V2, более интерактивной и быстрой версии.

Сейчас в команде CleverPet работает около 25 человек. У компании есть шесть зарегистрированных патентов на устройства, системы и методы взаимодействия с животными. Основные конкуренты CleverPet — Petnet, Nibbles, Feed and Go — компании выпускают автоматические кормушки для домашних питомцев, Petzila — которая придумала «умный» ошейник, камеру и другие устройства.

Устройство, которое учит питомца «говорить»

В 2019 году основатели CleverPet увидели устройство специалиста по работе с детьми с дефектами речи Кристины Хангер.

Чтобы научить общаться свою собаку Стеллу, она адаптировала метод языкового обучения из области аугментативной и альтернативной коммуникации, которую применяла в работе. Этот способ позволяет общаться без речи с помощью тела или специальных приспособлений: например, кнопок со словами.

Кристина создала панель с «говорящими» кнопками. Её собака научилась нажимать «улица», когда хочет гулять, комбинацию «хочу» «еда», чтобы попросить корм, и другие. Хозяйка утверждает, что Стелла выучила за два года около 50 слов и может строить фразы. В 2021 году Кристина Хангер выпустила книгу «Как Стелла научилась говорить» с подробным описанием истории обучения своего питомца.

Вдохновившись её разработкой, основатели создали FluentPet. Это устройство из нескольких панелей с кнопками, на которых написаны слова. На каждой панели слова объединены в категории, например «объект», «действие» или «место».

FluentPet

Когда животное нажимает на кнопку, устройство озвучивает соответствующее слово. Со временем собака может научиться строить словосочетания из двух и более слов, чтобы рассказать хозяину о своих потребностях и желаниях.

Каждая панель имеет форму шестигранника. Такая организация кнопок помогает животному запомнить, что расположенные рядом слова относятся к одной тематической группе, считают ученые.

Собака Банни с FluentPet fluent.pet

Владельцы могут использовать автоматический голос устройства или записать свой, а также убирать, добавлять и группировать кнопки по своему усмотрению.

Цена на устройство варьируется от $30 до $200 в зависимости от комплекта: за $30 можно купить базовый комплект из двух кнопок на двух панелях, за $195 — из 32 кнопок на десяти панелях.

FluentPet вышел в продажу летом 2020 года. По словам основателей, за три месяца стартап продал несколько тысяч комплектов.

Самым популярным питомцем, который умеет «разговаривать» с человеком с помощью FluentPet, стала овчарка Банни. За общением собаки со своей хозяйкой в аккаунте в TikTok следят более 6 млн подписчиков.

Алекс Дивайн, хозяйка Банни, начала обучать собаку по примеру Кристины Хангер. Она использует FluentPet и участвует в исследовании языка животных, которое проводит CleverPet совместно с Калифорнийским университетом в Сан-Диего. В 2020 году Банни знала более 40 слов.

Несколько историй общения с собаками были известны ещё до появления специальных устройств и популярности Стеллы и Банни. Например, собака по кличке Чейзер понимала более 1000 слов и простых предложений, а Рико опознавал около 200 различных игрушек по именам.

Научный прорыв или обычная дрессировка

Некоторые эксперты в области изучения поведения животных настроены скептически по отношению к устройствам компании. Специалист по поведению животных Карло Сиракуза в комментарии для The Wall Street Journal сказал, что способ обучения, который предлагает ClevertPet, не открывает ничего нового и мало чем отличается от обычной дрессировки.

Доцент кафедры клинического поведения животных в Школе ветеринарной медицины Калифорнийского университета Мелисса Бейн отметила, что разные породы различаются по интеллекту, поэтому CleverPet необходимо привлекать к исследованию широкий круг собак.

Эксперты советуют пользователям FluentPet не забывать о том, что вербальные сигналы, на которых построен принцип работы нового устройства, занимают малую часть в способах общения животных. Чтобы лучше понимать своих питомцев, нужно быть внимательным и наблюдать за языком его тела, считают они.

Исследователи CleverPet опасаются попасть в ловушку «эффекта Умного Ганса». Учёные 20 века предполагали, что конь по кличке Умный Ганс способен решать математические задачи: он стучал копытом определённое количество раз, чтобы «ответить», что такое квадратный корень из шестнадцати или сколько времени показывают часы.

Однако дальнейшие исследования показали, что у Ганса не было способностей к счёту. Он реагировал на невербальные сигналы людей, которые задавали вопросы, и понимал, когда нужно прекратить стучать.

Умный Ганс

Не все любители домашних животных относятся к разработке FluentPet с доверием. Некоторые пользователи признаются, что спешат с выводами об эффекте от его использования. Хозяйка овчарки Банни призывает сохранять здоровый скептицизм по поводу способности животных «говорить» с людьми на одном языке.

Я не ученый, но признаю, что необходимо собрать большое количество данных, прежде чем мы сможем с уверенностью сказать, что Банни на самом деле понимает то, что «говорит». В любом случае это забавный эксперимент, который стоит попробовать провести со своим щенком. Алекс Дивайн хозяйка собаки Банни

Команда CleverPet собирает данные от пользователей FluentPet на форуме TheyCanTalk.Org, чтобы понять, могут ли животные выражать себя языковыми способами.

На форуме пользователи могут прочитать, как работать с устройством, поделиться своими наблюдениями и успехами в обучении питомца, а также присоединиться к исследованию изучения языка животных.

К концу 2020 года проект насчитывал около 700 участников, включая собак, кошек и даже лошадей. Руководители признаются, что интерес к исследованию растёт главным образом благодаря популярности Банни в социальных сетях.