Бывший дизайнер Apple выпустил Cell Alpha — аудиосистему в виде сферы на подставке Статьи редакции
Стоит $1799 за версию с настольной подставкой и $1969 с напольной.
Компания Syng выпустила своё первое устройство — аудиосистему Cell Alpha. Financial Times называла её конкурентом HomePod от Apple и системам Sonos.
Syng основал дизайнер Кристофер Стрингер вместе с партнёрами. Он 21 год проработал в Apple и был первым сотрудником, которого нанял Джони Айв, напоминает The Next Web. Стрингер участвовал в работе над iPhone, iPad, Apple Watch и HomePod.
Syng работала над первым устройством три года. Вместе со Стрингером в команде один из создателей бренда DC Shoes Дэймон Уэй и бывший инженер аудиосистем Apple Афруз Фэмили.
Как устроена Cell Alpha:
- Два низкочастотных динамика, направленные вверх и вниз.
- По окружности расположены три динамика, которые отвечают за высокие и средние частоты (драйверы).
- Три микрофона слушают, как звук движется по комнате и отражается от стен и предметов. Эту информацию система использует, чтобы корректировать звучание с учётом особенностей комнаты.
- Cell Alpha могут подключаться друг к другу с помощью Wi-Fi.
- Можно подключить Spotify и AirPlay 2. Также есть два порта USB-C.
- Управлять системой можно с помощью приложения. Пока есть только версия для iOS, но компания обещает выпустить и Android-приложение.
- Версия с настольной подставкой стоит $1799, с напольной — $1969.
Как по мне, теперь то понятно, почему это Бывший дизайнер Apple:)
А как же 21 годик работы в Apple?
Каюсь, не заметил, но колонка странная
Комментарий удален
Низкочастотник нельзя размещать рядом с подвесом ("вертушкой"). Даже если у этих клованов низкочастотные "динамики" работают в противофазе. Что само по себе дебильное решение.
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