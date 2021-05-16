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Техника
Альберт Хабибрахимов

Бывший дизайнер Apple выпустил Cell Alpha — аудиосистему в виде сферы на подставке Статьи редакции

Стоит $1799 за версию с настольной подставкой и $1969 с напольной.

5 5 комментариев
502 просмотров

Компания Syng выпустила своё первое устройство — аудиосистему Cell Alpha. Financial Times называла её конкурентом HomePod от Apple и системам Sonos.

Syng основал дизайнер Кристофер Стрингер вместе с партнёрами. Он 21 год проработал в Apple и был первым сотрудником, которого нанял Джони Айв, напоминает The Next Web. Стрингер участвовал в работе над iPhone, iPad, Apple Watch и HomePod.

Syng работала над первым устройством три года. Вместе со Стрингером в команде один из создателей бренда DC Shoes Дэймон Уэй и бывший инженер аудиосистем Apple Афруз Фэмили.

Как устроена Cell Alpha:

  • Два низкочастотных динамика, направленные вверх и вниз.
  • По окружности расположены три динамика, которые отвечают за высокие и средние частоты (драйверы).
  • Три микрофона слушают, как звук движется по комнате и отражается от стен и предметов. Эту информацию система использует, чтобы корректировать звучание с учётом особенностей комнаты.
  • Cell Alpha могут подключаться друг к другу с помощью Wi-Fi.
  • Можно подключить Spotify и AirPlay 2. Также есть два порта USB-C.
  • Управлять системой можно с помощью приложения. Пока есть только версия для iOS, но компания обещает выпустить и Android-приложение.
  • Версия с настольной подставкой стоит $1799, с напольной — $1969.

#аудио

5 5 комментариев
6
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5 комментариев
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Andrei Didukhovych

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Как по мне, теперь то понятно, почему это Бывший дизайнер Apple:)

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Всеволод Волчанский

Andrei
0

А как же 21 годик работы в Apple? 

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Andrei Didukhovych

Всеволод
0

Каюсь, не заметил, но колонка странная 

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Михаил Б

Andrei
2

Вообще-то она шикарная. И совсем не эпловская. Если только совсем чуть-чуть.

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Комментарий удален

Vl Al

0

Низкочастотник нельзя размещать рядом с подвесом ("вертушкой"). Даже если у этих клованов низкочастотные "динамики" работают в противофазе. Что само по себе дебильное решение.

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