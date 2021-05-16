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Компания Syng выпустила своё первое устройство — аудиосистему Cell Alpha. Financial Times называла её конкурентом HomePod от Apple и системам Sonos.

Syng основал дизайнер Кристофер Стрингер вместе с партнёрами. Он 21 год проработал в Apple и был первым сотрудником, которого нанял Джони Айв, напоминает The Next Web. Стрингер участвовал в работе над iPhone, iPad, Apple Watch и HomePod.

Syng работала над первым устройством три года. Вместе со Стрингером в команде один из создателей бренда DC Shoes Дэймон Уэй и бывший инженер аудиосистем Apple Афруз Фэмили.

Как устроена Cell Alpha: