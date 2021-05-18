Минцифры предложило предоставить разработчикам ИИ платный доступ к госданным

Стоимость будут определять в зависимости от сложности и объёма данных.

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Это следует из проекта концепции, которую Минцифры представило на заседании рабочей группы «Цифровая экономика», пишут «Ведомости».

Предоставлять доступ к государственным большим данным будет специализированная госорганизация. Она будет формировать дата-сеты на основании запросов разработчиков ИИ, заниматься их анонимизацией и обезличиванием.

Кроме того, госоператор будет отвечать за инфраструктуру доступа к госданным и решать, какую информацию можно предоставлять тому или иному заказчику. Данные с той или иной степенью секретности получат организации, аккредитованными профильными ведомствами — например, ФСБ.

Услуги оператора госнаборов данных будут платными для коммерческих пользователей. Стоимость будет определяться исходя из сложности и объема, а доступ к дата-сетам с общедоступной информацией будет безвозмездным.

Как пояснил РБК представитель АНО «Цифровая экономика», в нынешней версии концепции в дата-сеты входят любые данные: о медицинских обследованиях и поставленных по ним диагнозам, уровне цен в различных регионах, составе почвы для сельскохозяйственных работ и другое.

В большинстве опрошенных «Ведомостями» компаний, работающих с большими данными, включая «Сбер» и «Яндекс», комментировать инициативу Минцифры не стали. В МТС знакомы с ней, но готовы комментировать, когда в проекте появится конкретика.