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Техника
Евгения Евсеева

Минцифры предложило предоставить разработчикам ИИ платный доступ к госданным Статьи редакции

Стоимость будут определять в зависимости от сложности и объёма данных.

8 8 комментариев
1046 просмотров

Это следует из проекта концепции, которую Минцифры представило на заседании рабочей группы «Цифровая экономика», пишут «Ведомости».

Предоставлять доступ к государственным большим данным будет специализированная госорганизация. Она будет формировать дата-сеты на основании запросов разработчиков ИИ, заниматься их анонимизацией и обезличиванием.

Кроме того, госоператор будет отвечать за инфраструктуру доступа к госданным и решать, какую информацию можно предоставлять тому или иному заказчику. Данные с той или иной степенью секретности получат организации, аккредитованными профильными ведомствами — например, ФСБ.

Услуги оператора госнаборов данных будут платными для коммерческих пользователей. Стоимость будет определяться исходя из сложности и объема, а доступ к дата-сетам с общедоступной информацией будет безвозмездным.

Как пояснил РБК представитель АНО «Цифровая экономика», в нынешней версии концепции в дата-сеты входят любые данные: о медицинских обследованиях и поставленных по ним диагнозам, уровне цен в различных регионах, составе почвы для сельскохозяйственных работ и другое.

В большинстве опрошенных «Ведомостями» компаний, работающих с большими данными, включая «Сбер» и «Яндекс», комментировать инициативу Минцифры не стали. В МТС знакомы с ней, но готовы комментировать, когда в проекте появится конкретика.

Владимир Путин в декабре 2020 года поручил правительству внести проект закона о доступе разработчиков искусственного интеллекта к большим данным, в том числе государственным.

#новость #ии #минцифры

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Александр Кучеряев

12

То есть утечки будут теперь платными?

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Konstantin Mayer

3

Они сначала бы научились сохранять свои данные в формат csv.

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Nikita Rogatov

Konstantin
0

Зачем? 

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Believ

3

У даркнета новый конкурент. Главное чтоб даркнет не демпингнули🤞🏼

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Александр Еремин

2

Доступ к нарисованным данным?

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Captain

0

Т.е. был один фактор непредсказуемый - человеческий. Который и так базы сливал все время. Так добавим еще один непредсказуемый фактор - ИИ, который вообще непонятно как работает, без алгоритмов и что там внутри хрен разберешь. И дадим ему персональные данные. Красотища!

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Полина Молчанова

0

Ну пряс все конролить все равно не получится

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Raimond Vladimirov

0

Минцифры предложило предоставить разработчикам ИИ платный доступ к госданным

А государству бесплатный к данным разработчиков ИИ.

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