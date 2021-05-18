Минцифры предложило предоставить разработчикам ИИ платный доступ к госданным Статьи редакции
Стоимость будут определять в зависимости от сложности и объёма данных.
Это следует из проекта концепции, которую Минцифры представило на заседании рабочей группы «Цифровая экономика», пишут «Ведомости».
Предоставлять доступ к государственным большим данным будет специализированная госорганизация. Она будет формировать дата-сеты на основании запросов разработчиков ИИ, заниматься их анонимизацией и обезличиванием.
Кроме того, госоператор будет отвечать за инфраструктуру доступа к госданным и решать, какую информацию можно предоставлять тому или иному заказчику. Данные с той или иной степенью секретности получат организации, аккредитованными профильными ведомствами — например, ФСБ.
Услуги оператора госнаборов данных будут платными для коммерческих пользователей. Стоимость будет определяться исходя из сложности и объема, а доступ к дата-сетам с общедоступной информацией будет безвозмездным.
Как пояснил РБК представитель АНО «Цифровая экономика», в нынешней версии концепции в дата-сеты входят любые данные: о медицинских обследованиях и поставленных по ним диагнозам, уровне цен в различных регионах, составе почвы для сельскохозяйственных работ и другое.
В большинстве опрошенных «Ведомостями» компаний, работающих с большими данными, включая «Сбер» и «Яндекс», комментировать инициативу Минцифры не стали. В МТС знакомы с ней, но готовы комментировать, когда в проекте появится конкретика.
Владимир Путин в декабре 2020 года поручил правительству внести проект закона о доступе разработчиков искусственного интеллекта к большим данным, в том числе государственным.
Они сначала бы научились сохранять свои данные в формат csv.
Т.е. был один фактор непредсказуемый - человеческий. Который и так базы сливал все время. Так добавим еще один непредсказуемый фактор - ИИ, который вообще непонятно как работает, без алгоритмов и что там внутри хрен разберешь. И дадим ему персональные данные. Красотища!
Минцифры предложило предоставить разработчикам ИИ платный доступ к госданным
А государству бесплатный к данным разработчиков ИИ.
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