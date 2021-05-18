Компания анонсировала новый формат, который не поддерживают ни одни её наушники.

Apple подтвердила The Verge, что звук без сжатия не поддерживается на AirPods любой модели.

Наушники AirPods и AirPods Pro полностью беспроводные и используют для сжатия Bluetooth-кодек AAC, который не может обеспечить необходимое качество музыки, пишет The Verge. AirPods Max поддерживают и проводной режим, но даже так качество звука не сможет достичь на необходимого уровня.

Также компания уточнила, что высокое качество звука не смогут воспроизводить и её колонки HomePod и HomePod Mini.

При этом на AirPods, AirPods Pro и AirPods Max будет доступна функция «пространственного аудио». Поэтому любые песни, в которых есть миксы Dolby Atmos, будут ощущаться более захватывающими, чем их стерео аналоги.

17 мая Apple анонсировала, что новое поколение звука будет доступно подписчикам Apple Music в июне 2021 года без дополнительной оплаты. В приложении будет доступна передача звука с помощью технологии Spatial Audio с поддержкой Dolby Atmos. Spatial Audio позволяет транслировать треки с многомерным звуком и четкостью.