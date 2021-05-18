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Техника
Nazigul Jusupova

Apple объявила, что наушники линейки AirPods не поддерживают аудио без сжатия — даже проводные Статьи редакции

Компания анонсировала новый формат, который не поддерживают ни одни её наушники.

Apple подтвердила The Verge, что звук без сжатия не поддерживается на AirPods любой модели.

Наушники AirPods и AirPods Pro полностью беспроводные и используют для сжатия Bluetooth-кодек AAC, который не может обеспечить необходимое качество музыки, пишет The Verge. AirPods Max поддерживают и проводной режим, но даже так качество звука не сможет достичь на необходимого уровня.

Также компания уточнила, что высокое качество звука не смогут воспроизводить и её колонки HomePod и HomePod Mini.

При этом на AirPods, AirPods Pro и AirPods Max будет доступна функция «пространственного аудио». Поэтому любые песни, в которых есть миксы Dolby Atmos, будут ощущаться более захватывающими, чем их стерео аналоги.

17 мая Apple анонсировала, что новое поколение звука будет доступно подписчикам Apple Music в июне 2021 года без дополнительной оплаты. В приложении будет доступна передача звука с помощью технологии Spatial Audio с поддержкой Dolby Atmos. Spatial Audio позволяет транслировать треки с многомерным звуком и четкостью.

#новость #applemusic

5336 просмотров
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93 комментария
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Dmitriy R

41

Так это логично для apple. Купите новые. 

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Nikitinz

Dmitriy
22

Напомнило)

Ответить

Федор Чеботарев

Nikitinz
5

Эмблема: 2999$

Ответить

Федор Чеботарев

Dmitriy
1

Уже бегу

Ответить

Ware Wow

Dmitriy
0

Они ведь поборники экологии

Ответить

Igor Chimbur

11

Лох не мамонт, купит новые.

Ответить

KINCH

4

Вот так укусишь один раз яблоко...

Ответить

Andreas Lapueros

KINCH
17

А потом Адам будет трахать всю оставшуюся жизнь ))

Ответить

KINCH

Andreas
2

  Адам будет трахать

Гейская библия от Apple? 😂

Ответить

Andreas Lapueros

KINCH
0

Типа того, да. Эппл же сравнивали с религией не раз )

Ответить

Darya Svetikova

6

AirPods Pro Max вообще не стоят своих денег, среднее звучание. может с этой штукой лучше будет

Ответить

Mr. Z

Darya
8

Так в том то и дело, что они не будут поддерживать HIRES, как я понял из новости - и это прямо подстава, учитывая цену. Это явно не та вещь, что бы обновить их под новый кодек...

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

Mr.
1

Это значит что будет новое поколение с поддержкой

Ответить

Mr. Z

iFenixxZ
0

Еще раз 60к? Спасибо)))

Ответить

Евгений Трифонов

Mr.
0

Справедливости ради, если правильно понял текст Verge, всё чуть хитрее:

1. AirPods Max не поддерживают lossless, но поддерживают spatial audio. 

2. При воспроизведении lossless-источника звук может стать лучше прежнего, просто не «абсолютно без потерь».

То есть утверждение «может с этой штукой лучше будет» верное. Конечно, в целом со стороны Apple всё равно некоторая подстава, но не такая, как может показаться по русскоязычному тексту. 

Ответить

Igor Chimbur

Евгений
1

Всё что вы сказали, это лишь попытка оправдать Apple и её "путь". А на деле те же AirPods Max — довольно посредственные наушники за свою цену.
 Lossless не поддерживается

Из-за хотелок Apple. Другие производители поддерживают довольно давно.

Ответить

Евгений Трифонов

Igor
0

Всё, что я сказал, относилось к обсуждению тезиса «может с этой штукой лучше будет». Действительно, с этой штукой может стать лучше.

Что там посредственное за какую цену — спорьте с кем-нибудь другим, об этом я не говорил вообще ничего.

Ответить

Mr. Z

Евгений
0

Маркетинговая кость (( Максы реально звучат среднее, вся надежда была на то, что форматом новым звук улучшат. А они добавили улучшенную поддержку Долби Атмос в музыке )) я вообще не понимаю, что это ))

Ответить

Артём А.

Mr.
0

Это проприетарная технология чтобы рубить бабла. И ее аналоги уже работают, когда я играю в cs go в своих наушниках сяоми за 1000 рублей. И работают сильно лучше. И работали 10 лет назад. Слава эппл и их прогрессивным технологиям?

Ответить

Mr. Z

Артём
0

Мне нравятся Максы, если уж на то пошло. Они удобно соединяются с телефоном, компом, хорошо глушат, у них хорошая прозрачность и реально крутой дизайн. Отлично работают как гарнитура.
Но я их заказал прямо на открытии продаж и получил под елку практически и был в шоке, сравнив с Моментум именно по звуку)
И была надежда на новый формат и в итоге пшик. 
И это облом)

Ответить

Андрей Браиловский

5

Все ещё самая лучшая компания опять нагибает своих фанов?)
Жду комментариев, где мне объяснят что так правильнее и лучше для всех

Ответить

Александр Сорокин

Андрей
5

А в чем проблема?
Условно, появились фильмы в 4k и твой старый телек их не поддерживает, ты же не будешь кричать, как же так, сложно было предусмотреть, а мне теперь телевизор менять, обманщики.

Ответить

Igor Chimbur

Александр
4

Аналогия неверная. Во-первых стриминговые сервисы с Hi-Res уже были, во-вторых наушники с поддержкой aptxHD и LDAC тоже несколько лет присутствуют на рынке.

Ответить

Yarro S

Igor
0

Беспроводные наушники? 

Ответить

Dmitriy Dorian

Андрей
5

Так правильнее и лучше для всех. 

Ответить

Сергей Душечкин

Андрей
0

Уже начали :)

Ответить

Angel Vivaldi

Андрей
0

Вы где-то видите что они уже продают уши которые будут вытягивать нормальное звучание и анонсировали их вместе с добавкой к сервису? Мне кажется вы выдаете желаемое за действительное и немного опережаете события, не?

Ответить

Artem Nedorezov

1

это чтобы новые iMac/MacBook (или новую HomePod?) покупали и слушали на них

Ответить

Ka Vi

Artem
6

Да и на старых звук Топ

Ответить

Pavel Pavel

2

Тут я думаю вопрос скорее не к Apple, а к производителям других hi-fi беспроводных ушей. Как их устройства то с подобными проблемами справляются?

Ответить

Mr. Z

Pavel
0

В смысле? Все поддерживают единые стандартные кодеки, а у Эппл свой путь и свой чип.

Ответить

Pavel Pavel

Mr.
1

Т.е. другие модели, типо Sony WH-1000XM4 справятся с AAC без проблем? Если так, то тогда Apple за AirPods Max незачет.

Ответить

Макс Шлыков

Pavel
1

А причем тут аас? Лосслесс другими кодеками передается вроде как

Ответить

Mr. Z

Pavel
1

А вот не факт, что это будет ААС. И вот интересно, как другие ЦАП будут этот формат отрабатывать? 
У меня стоит Cambridge Azur 851N - с ним что будет?
Короче я что-то в шоке от новости.

Ответить

V.Andrianov

Pavel
0

Сони давно умеют в AptX и ApTX HD и прочие нормальные форматы. AAС тоже умеют, но hi-fi аудио не кодируются в последнем. У эппла есть какой-то неведомый зверь Apple Lossless (ALAC) - но работают ли с ним нормальные уши - вопрос для изучения.

Ответить

Andreas Lapueros

0

Да эппл в плане звука зашкварилась ещё давно, взять те же Beats

Ответить

Антон Фомин

Andreas
2

У тебя есть какой-то негативный опыт с битсами? Покупал по ссылке в описании со скидкой до 75%?)

Ответить

Андрей Малолин

Антон
2

Битсы звучат и правда так себе. Ну, точнее просто нормально (с поправкой на цену плохо). Они используют опыт каузальной аудитории, которая думает, что качественный звук – это прежде всего "басуха".

Ответить

Антон Фомин

Андрей
3

Большенство современной музыки – посредственное семплированное говно с перегруженными басами. Там кроме «басухи» ничего нету

Ответить

Dmitriy Dorian

Антон
0

Вот классическую музыку в таком формате слушать – это круто. 

Ответить

Антон Фомин

Dmitriy
0

Любая инструментальная музыка в hi-res звучит замечательно. У меня есть walkman с поддержкой 24бит и это прям космос 🚀

Ответить

Andreas Lapueros

Антон
0

Большинство современной ПОП музыки, ты хотел сказать? 

Ответить

Igor Chimbur

Антон
1

У меня есть. Studio Wireless 3. Звучат хуже Bose и B&W, через год стали облезать амбюшуры, через 1.5 года сломалась левая дужка. При том что я очень аккуратно с техникой обращаюсь, ниразу не ронял их или что-то в этом духе. Как итог: звук говно, качество говно. Хорошо что я за них не платил, а это был подарок. 

Ответить

Andreas Lapueros

Igor
0

Приставка «studio» вообще доставляет ))) Даже безотносительно их говенного звука, в целом студийные беспроводные блютус наушники это нонсенс 

Ответить

Sergey

Igor
–3

Купленный по ссылке в описании со скидкой 75%, ага

Ответить

Andreas Lapueros

Антон
0

Сравнивал свои бейеры 770 дт про с битсами, с первых секунд стало ясно что бубнящий мутный бас - это сомнительное удовольствие. А за такие деньги, так это вообще дерьмо для идиотов 

Ответить

Igor Sergeevich

0

Интересно когда эппл будет выпускать автомобили с тормозами или сцеплением та же тема владельцев ждёт ?

Ответить

Юрий Белоножкин

Igor
3

А что - любые тормоза и сцепления к любым машинам любых годов выпуска подходят?

Ответить

Igor Sergeevich

Юрий
0

А от одного производителя ?

Ответить

Angel Vivaldi

Igor
0

ну так вроде бы батарейки и экраны в айфоны ставят, наушники вроде как любые подключить можно, че не так то?

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

1

Ожидаю новое поколение беспроводных с alac кодеком. Там и цену подписки отобьют что бесплатно предлагают.

Решение так себе на самом деле.
Зато вангую кучу новых цап для покрытия lossless

Ответить

Роман Агеев

0

Звук от Эппл всегда был страшным сном аудиофила и что то мне подсказывает что ничего не изменится и с этими форматами. Не умеют они в звук и почему Кук не прикупит наконец пару настоящих аудиофильских компаний чтобы выдать что то достойное не понятно.

Ответить

Dmitriy Dorian

Роман
2

Каков процент «аудиофилов » среди пользователей продукции Apple? 

Ответить

Роман Агеев

Dmitriy
1

Да какая разница, обычные юзеры не имеют право на достойный звук?

Ответить

Dmitriy Dorian

Роман
1

Вы противоречите сами себе. Сначала вы ввели понятие «аудиофилы», которым не нравится звук у устройств Apple.  Затем вы отменили категорию аудиофилов, сказав, что звук повешенного качества нужен всем. Так всем или аудиофилам? А есть какие-то исследования по удовлетворённости качеством звука у потребителей? 

Ответить

Юрий Белоножкин

Dmitriy
1

Покупка маленькой аудиофильской компании (а точнее экспертов, которые шарят в звуке, а не бизнессмена Доктора Дре) могла бы помочь потребительским наушникам Эппл получить повышенное качество звука. По крайней мере, этого хотелось бы ожидать.

В несуществующем мире сказочных единорогов Эппл могла бы лицензировать или продавать сторонним производителям свой чип сопряжения, чтобы можно было легко спаривать наушники с айфоном. Но это лишь мечты. Поэтому или удобство, дороговизна и смехотворное качество звука (я про AirPods, например) или всё остальное.

Ответить

Роман Агеев

Dmitriy
0

Я констатировал что звук у продукции эппл - откровенно дерьмовый, как за свои деньги так и в принципе. Человек понимающий в звуке в уши себе эйрподсы не воткнет никогда (даже про версию). Все остальные формулировки - вторичны.

Ответить

Dmitriy Dorian

Роман
1

Нет, вы высказали оценочное суждение о ВАШЕМ восприятии качества звука у Apple, затем распространили его на некую категорию «аудиофилов», а потом заявили, что звук у Apple ВСЕ считают плохим. Вы совершаете классическую ошибку, обобщая без предоставления хоть каких-то фактов. Если это случайная ошибка, то попробуйте хоть как-то аргументировать. Если вы это желаете умышленно, то это называется демагогия. 

Ответить

Роман Агеев

Dmitriy
0

Ну давайте АЧХ тогда сравнивать, технические параметры кодеков, слепые прослушивания устраивать. Прямо тут, в комментах начнем?

Ответить

Paul Patlakh

Роман
0

Право имеют, но это никому не нужно. Большинству вполне достаточно затычек за 1,5к, многим достаточно наушников с али, третьим верх совершенства наушники эппл. Большая часть всех этих людей не заметит никакой разницы между наушниками за 1000 рублей и 100 000. Так смысл им платить больше? Люди которые покупают наушники эппл, покупаю не звук, а покупают устройство эппл, абсолютно не важно звучание - вполне достаточно, что на презентации скажут "ЭМЕЙЗИНГ".

Ответить

Angel Vivaldi

Paul
1

Вы перегнули. разницу даже между ушами за 1 и 10тр не заметит только глухой. Что уж говорить ооооочень хорошие уши за70-100. Просто это нафиг никому не надо, покупаешь за 3-5к уши и в целом это выше среднего для повседневной жизни.

Ответить

Paul Patlakh

Angel
0

Обычный человек, который слушает музыка  из колонки во дворе заметит разницу только в случае если звук будет приукрашен, например, громкими низкими частотами. Так то ему все равно будет на раскрытие полного диапазона звучания.

Ответить

Роман Агеев

Paul
0

Ну не правда, когда таким эйрподс-инвалидам даёшь послушать хорошие наушники, на лице у них как минимум недоумение появляется. Это также как вино за 10€ кажется хорошим до тех пор пока не попробуешь за 200€.

Ответить

Paul Patlakh

Роман
0

С вином это так не работает как раз. Известный факт, что при слепой дегустации не профессионал выберет вино как раз за 10 евро. Так же будет и с нашуниками.

Ответить

Роман Агеев

Paul
0

Вот это уже полная чушь. Покажите мне таких людей (и с наушниками и с вином).

Ответить

Paul

Роман
0

Погуглите слепые дегустации вин разного ценового диапазона среди обывателей. Проведите слепую дегустацию среди своих родителей, друзей не увлекающихся вином. И откроете для себя новый дивный мир.

Ответить

Эллай Фен

Роман
0

именно поэтому почти все музыканты работают на маках, ага

Ответить

Юрий Белоножкин

Эллай
2

Хочется воскликнуть «Что ты несёшь?» музыканты в линейных вход макбука что ли что-то подключают и через встроенные динамики мастерят?

Работают на маках потому что CoreAudio, а это минимальная задержка и нормальные внешние звуковые карты. На винде с этим не так все просто, я бы не поверил, пока сам с этим не столкнулся на своём ноуте с Core i7 и Native Instruments Audio 6: на тракторе как ни изощряйся все равно были выпадения буфера. Несвежий Pro из 2012 тянут без проблем при этом.

Такие дела.

Ответить

Эллай Фен

Юрий
0

мне тоже спросить что ты несешь, ибо ты сравниваешь встроенные в мат плату звуковухи и компоненты с внешними.

Ответить

Юрий Белоножкин

Эллай
0

 Звук от Эппл всегда был страшным сном аудиофила

 именно поэтому почти все музыканты работают на маках

Исходя из последовательности каментов, я сделал вывод, что «звук от Эппл» подкупает всех музыкантов, раз они работают на маках, причём речь не о проводах и API, а конкретно о звуке - ведь аудиофиды оценивают итоговый звук.

Если какой-то другой смысл был заложен в исходном вашем комментарии, то стоило бы формулировать понятнее.

Ответить

Эллай Фен

Юрий
0

начинка звуковая лучше чем у большинства других ноутов, огромное кол-во программ и аддонов для музыкантов.

Ответить

Юрий Белоножкин

Эллай
0

А что уже выпустили AirPods с нормальным звуком или как?

Ответить

Эллай Фен

Юрий
0

я про ноуты, эйрподсы это удобные компактные наушники, о каком вообще звуке люди там мечтают в милипиздрических наушниках через блютуф? Те же прошки это те же эйрподсы только с шумоподавлениям, а максы это вообще срань для модных хибстеров, которые не могут заметить те же зенхайнеры за 300$, которые звучать будут не хуже.

Ждем когда смогут нормально передавать ALAC и тогда будут уши уже.

Ответить

Юрий

Эллай
0

Понятно.

Ответить

Юрий Белоножкин

Эллай
0

Что-то похвал качество звука наушников Apple нигде не раздаётся несмотря на аддоны и начинку ноутов.

Ответить

Роман Агеев

Эллай
1

Вы путаете музыкантов и любителей качественного звука

Ответить

Эллай Фен

Роман
0

я тебя расстрою, но качественная музыка это и mp3, а то что кто-то дрочит на огромные частоты то это из проблема. Я это заявляю, как человек со сверхчувствительным слухом. Если кто-то ожидал что по беспроводной связи сейчас можно было бы передавать hi fi то он совсем дурачок

Ответить

Роман Агеев

Эллай
0

Если про кодеки в принципе - ну сравни как звучат XM4 через LDAC и через AAC, там только глухой разницу не услышит.

Если про HiRes, про сжатие без потерь и т.п. вещи, то да, по беспроводу это невозможно, но опять же AptX(HD) и LDAC на голову выше эппловского AAC.

И не надо тут рассказывать про mp3 и т.п. На 300$ проводных наушниках уже отлично слышна разница между mp3 256 и нормальным flac.

Ответить

Эллай Фен

Роман
0

разница-то слышна, но незначительна за те деньги и гемор, которые ты в это вкладываешь. Вложить кучу денег и морочиться с проводами ради вот этого? Рили?

Ответить

Роман Агеев

Эллай
0

Незначительна? Вы точно уверены что вы "человек со сверхчувствительным слухом"?)))

Ответить

Эллай Фен

Роман
0

да, прошел обследование, чтобы узнать почему у меня писк в ушах 24/7 и чекнули аппаратом

Ответить

Эллай Фен

Роман
0

да, незначительна, по сравнению с теми временами какой раньше звук был, скачок не такой большой. Потратить несколько штук баксов и сидеть в проводах чтобы слышать дальные частоты, которые довольно скудны на обьем информации в них, по сравнению с тем что оставляют.

Ответить

Кирилл Далинин

Роман
1

А какие беспроводные уши сможете порекомендовать, чтобы звук был огонь и цена не сумасшедшая?

Ответить

Роман Агеев

Кирилл
0

Вопрос в источнике звука. Если вы пользователь Apple то хорошего беспроводного звука со сторонними наушиками не получите в принципе, лучше купить airpods pro. Причина в кодеке AAC, ничего кроме которого эппл не умеет. А вот в мире андроид полно отличных связок за разумные деньги как с соневским LDAC так и AptX(HD). Те же Sennheiser Momentum 2 и т.п.

Ответить

Nail Gumerov

0

Мало того что все беспроводные наушники до 100 000 р по блютузу теряют большой объём качества звучания.
Так ещё не все и по проводу могут вытащить качество заложенное авторами музыки.

Ответить

Поджог Сараев

Nail
1

качество заложенное авторами музыки

Где-то сейчас загрустили Клава Кока и Моргенштерн

Ответить

Юрий Белоножкин

Nail
0

 все беспроводные наушники до 100 000 р по блютузу теряют большой объём качества звучания.

А есть наушники дороже 100 000 р, которые по блютузу не теряют большой объём качества звучания? Хотелось бы узнать про образцы таковых наушников.

Ответить

Гриша Костин

0

Мне одному кажется, что нам всех вместе дружно просто нагнули? Ну вот правда. 

Ответить

Антон Фомин

Гриша
1

Это каким образом?

Ответить

Denis Klyuev

Гриша
0

Покажите беспроводные наушники, которые из коробки способны на 24/96?

Ответить

Поджог Сараев

0

deleted

Ответить

Denis Klyuev

0

Проблема не в том что Apple всех обманула проказница, а в том что они выпускают технологию, для которой пока нет достойной реализации. Сейчас на рынке вообще нет беспроводных устройств, способных на такое. Поэтому с появлением Bluetooth 5.2 возможно.

Не так просто стоит сноска что для HiRes потребуется внешний ЦАП.

Ответить

Антон

0

99,99% пользователей при слепом прослушивании не отличат lossless от не-lossless на высоких битрейдах, а уж если посмотреть, что в трендах у аудитории примерно любого музыкально сервиса нахера там lossless вообще загадка. очередное маркетинговое говно, что бы побольше денег их лохом за "примеальность" высосать.

я уж не говорю о том, что если вы реально хотите насладиться звучанием и че-то там почувствовать делать это в беспроводных наушниках да еще с телефона - это всё равно, что пытаться найти блюда "высокой кухни" в придорожных забегаловках

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