«iMac для большинства людей, но не профессионалов»: журналисты оценили iMac на M1 и недосчитались портов Статьи редакции
Новый моноблок может стать хорошим устройством для тех, кто хочет «всё в одном», а для серьёзной работы лучше дождаться обновленного iMac 27.
18 мая вышли зарубежные обзоры на 24-дюймовый iMac с процессором M1. Apple представила моноблок 20 апреля, в продаже он появится 21 мая — в том числе в России.
Что понравилось и не понравилось обозревателям — коротко.
За что хвалят: новый дизайн, скорость работы и нормальная камера
- Новый дизайн: тонкий и цветной корпус, улучшенный экран.
Вместо серого и выпуклого корпуса новый iMac получил семь цветов и плоский корпус, его толщина всего 11,5 мм, а вес моноблока— 5,4 кг. Он напоминает iPad Pro на подставке с «подбородком», отмечают CNBC и The Verge.
За счет уменьшения рамок Apple разместила в iMac 24-дюймовый 4.5K экран, но габариты устройства почти не отличаются от модели iMac прошлого поколения с 21,5-дюймовым экраном.
Под экраном большая пустая панель, выкрашенная в более светлый оттенок корпуса, а вокруг дисплея белая рамка. Без логотипа Apple «подбородок» смотрится «мёртвым пространством» от которого хочется избавиться, пишет CNET.
- iMac столь же быстр, как и новые MacBook Pro и Mac Mini.
Внешний вид iMac был полностью переработан в том числе благодаря переходу на собственные чипы Apple M1. Он опережает мобильные процессоры Intel и позволяет без проблем работать в Chrome с десятками вкладок, монтировать видео и компилировать проекты, утверждают обозреватели.
Но он ограничен 16 ГБ ОЗУ, а в сложных задачах уступает компьютерам с дискретной графикой.
Производительность iMac аналогична MacBook Pro и Mac Mini — благодаря встроенному охлаждению моноблок не снижает мощность при высокой нагрузке, как Macbook Air на M1.
При этом работает практически бесшумно: кулер активируется только в ресурсоёмких играх вроде XCOM 2 или при работе в Adobe Premiere со сложными проектами.
Во многом новый iMac предназначен не для профессионалов (у него даже отсутствует приставка Pro в названии), а для обычных пользователей, которые хотят получить быстрый компьютер «всё в одном» для дома, считает The Verge.
- Новая камера, динамики и микрофоны.
Издания Gizmodo, The Verge, TechCrunch и другие хвалят новую веб-камеру с разрешением 1080p и системой обработки изображения в условиях низкой освещенности. Она гораздо лучше той, что установлена во всей линейке MacBook и лучше большинства других ноутбучных камер, считают обозреватели.
Apple обновила микрофонный блок, где три микрофона устраняют на записи и в разговорах большую часть фоновых шумов, а также аудиосистему.
Внутри iMac шесть динамиков, которые, по мнению The Verge, сравнимы по громкости и качеству с хорошей внешней колонкой. Моноблок поддерживает пространственный звук и Dolby Atmos при воспроизведении видео.
Что критикуют: мало портов и памяти, напрашивается сенсорный экран, есть странные решения по эргономике
Новый iMac существует в трёх вариантах:
- M1 с 7-ядерным графическим процессором, 256 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ, в четырёх цветах — 129 990 рублей.
- M1 с 8-ядерным графическим процессором, 256 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ, в семи цветах — 149 990 рублей.
- M1 с 8-ядерным графическим процессором, 512 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ, в семи цветах — 169 990 рублей.
Чтобы увеличить объём ОЗУ до 16 ГБ, нужно доплатить 20 тысяч рублей. SSD-накопитель на 1 ТБ стоит 20 тысяч рублей, на 2 ТБ — 60 тысяч рублей.
В младшей 7-ядерной версии iMac есть несколько ограничений: у моноблока всего два порта Thunderbolt (USB 4) на задней панели корпусе, разъём для наушников и один вентилятор.
В старших моделях два дополнительных порта USB 3, второй вентилятор, Ethernet-порт в комплектном блоке питания и кнопка Touch ID в комплектной клавиатуре Magic Keyboard. Кстати, Magic Keyboard и Magic Mouse выкрашены в цвет iMac, заказать синий моноблок и зеленые аксессуары не получится.
Обозреватели раскритиковали как разницу в количестве разъёмов у разных iMac, так и их общее небольшое количество.
Например, моноблок лишился USB-A портов и SD-ридера — теперь нужны переходники, хотя USB 2.0 используется в зарядном для Apple Watch. «Впрочем, это обычная жизнь с Apple», — отмечает TechCrunch.
Среди других замечаний:
- Чип M1 умеет работать только с одним внешним монитором, не поддерживает внешние видеокарты и больше 16 ГБ ОЗУ. Возможно, Apple исправит это в будущих чипах, которые будут предназначены для iMac 27 и других профессиональных устройств компании.
- Нельзя отрегулировать высоту дисплея под рост пользователя — iMac закреплен на подставке, которая позволяет менять только наклон. Обычно под iMac подкладывали книги, если обозревателя не устраивала высота экрана, так сделали в CNBC, The Guardian и Pocket-Lint. Но есть отдельная модель с поддержкой крепления VESA.
- В iMac напрашивается сенсорный экран, считают CNBC и WSJ. Иногда проще было бы нажать на экран, чем использовать мышь, а чип M1 позволяет запускать iOS-приложения на macOS, но многие из них предназначены для сенсорных экранов, отмечают издания.
- Специалисты из видеотдела The Verge заметили небольшие затемнения по краям экрана (виньетирование), как и на Apple Pro Display XDR, но при реальном использовании это незаметно, утверждает издание. Другие обозреватели подобной проблемы не замечали.
- Камера не поддерживает Face ID.
- Если дома есть хороший монитор, более удачной покупкой может стать Mac Mini на чипе M1 — у него больше портов, а стоит на $600 дешевле.
Выводы
Новый iMac подойдёт тем, кто хочет перейти с ноутбука на устройство «всё в одном» для комфортной работы из дома. Но в качестве базовой модели лучше выбрать 8-ядерный моноблок с четырьмя портами, улучшенным охлаждением, Ethernet-портом и Touch ID в клавиатуре, пишет CNET.
The Verge замечает, что новый iMac «не предназначен для тех, кто ищет лучшее соотношение цены и качества» и нацелен на семейную аудиторию, которым нужно устройство «всё и сразу».
Для профессиональной работы лучше подождать новых анонсов Apple — ведь 27-дюймовый iMac пока не обновлён и может получить куда больше возможностей, чем младшая модель линейки, отмечает издание.
Без логотипа Apple «подбородок» смотрится «мёртвым пространством» от которого хочется избавиться, пишет CNET.
Считаю правильным решением. Ведь в этом месте должны быть стикеры с паролями!
Нет.
Хватило ужасного touch bar.
Ну больше места - надо просто экран больше. Чего-то навскидку не придумаются ситуации где это прямо выстрелит, ваша схема со вторым дисплеем.
Опередили. Судьба тачбара еще не ясна. Хотя, я не нахожу его ужасным, но мне он не сильно помогает. Не попробовав, идея тачбара была вполне неплохой, но жизнь скорректировала.
А вот было бы прикольно комп в ногу спрятать и сделать большой экран, и экран этот - монитор. Но это уже другой продукт.
Ну он на буке исполняет примерно те функции, о которых, как мне показалось, вы говорите. То есть какие-то органы управления, какая-то индикация. Просто там область отображаемая меньше.
Подбородок без логотипа это же для сериалов, чтобы не было непоняток с продакт-плейсментом))
Большинство покупают, потому что слышали, что это пиздато. А что с ним дальше делать, они не знают
“Кнопка питания тоже сзади“ Интересно, будет ли как про Айфоны и Андроидофоны: «А, а, а, а у Самсунг тиливизара кнопка выключения еще 5 лет назад сзади была!»
«Вместо серого и выпуклого корпуса новый iMac получил семь цветов». А раньше, выпуклый цвет так всем нравился
Перешли на плоский цвет. Теперь он в тренде. Скоро об этом напишут статью на VC. ))
Комментарий удален
От покупки этого останавливает только ожидание 27-дюймового. Хотя всех портов мне хватит и не этом
Я, конечно, понимаю, что половина стоимости маков и макбуков - это экраны, но все же 130к за iMac на М1 как-то дико. Да, 4к дисплей ретина с цветовым охватом P3 и идеальной калибровкой, но Apple все-таки не монитор продают, верно?
Так за что тогда платить 130к, если на борту стоит ноутбучный процессор с возможно чуть более высоким TDP? Еще и графика встроенная. Еще и распаяно будет все, что можно и нельзя.
Можно тогда собрать пк на базе Ryzen 7 PRO 4750G, либо вообще дождаться 5000-ой серии. Оставшиеся 50-70к пустить в профессиональный монитор, например, какой-нибудь от ViewSonic.
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