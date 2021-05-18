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Техника
Евгений Делюкин

«iMac для большинства людей, но не профессионалов»: журналисты оценили iMac на M1 и недосчитались портов Статьи редакции

Новый моноблок может стать хорошим устройством для тех, кто хочет «всё в одном», а для серьёзной работы лучше дождаться обновленного iMac 27.

18 18 комментариев
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18 мая вышли зарубежные обзоры на 24-дюймовый iMac с процессором M1. Apple представила моноблок 20 апреля, в продаже он появится 21 мая — в том числе в России.

Что понравилось и не понравилось обозревателям — коротко.

За что хвалят: новый дизайн, скорость работы и нормальная камера

  • Новый дизайн: тонкий и цветной корпус, улучшенный экран.

Вместо серого и выпуклого корпуса новый iMac получил семь цветов и плоский корпус, его толщина всего 11,5 мм, а вес моноблока— 5,4 кг. Он напоминает iPad Pro на подставке с «подбородком», отмечают CNBC и The Verge.

iMac
Сравнение толщины iMac с iPhone 12 Pro WSJ

За счет уменьшения рамок Apple разместила в iMac 24-дюймовый 4.5K экран, но габариты устройства почти не отличаются от модели iMac прошлого поколения с 21,5-дюймовым экраном.

Порт питания магнитный, но не похож на MagSafe. Кнопка питания тоже сзади The Verge

Под экраном большая пустая панель, выкрашенная в более светлый оттенок корпуса, а вокруг дисплея белая рамка. Без логотипа Apple «подбородок» смотрится «мёртвым пространством» от которого хочется избавиться, пишет CNET.

Gizmodo
  • iMac столь же быстр, как и новые MacBook Pro и Mac Mini.

Внешний вид iMac был полностью переработан в том числе благодаря переходу на собственные чипы Apple M1. Он опережает мобильные процессоры Intel и позволяет без проблем работать в Chrome с десятками вкладок, монтировать видео и компилировать проекты, утверждают обозреватели.

Но он ограничен 16 ГБ ОЗУ, а в сложных задачах уступает компьютерам с дискретной графикой.

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Производительность iMac аналогична MacBook Pro и Mac Mini — благодаря встроенному охлаждению моноблок не снижает мощность при высокой нагрузке, как Macbook Air на M1.

При этом работает практически бесшумно: кулер активируется только в ресурсоёмких играх вроде XCOM 2 или при работе в Adobe Premiere со сложными проектами.

У всех устройств на базе M1 одинаковая производительность

Во многом новый iMac предназначен не для профессионалов (у него даже отсутствует приставка Pro в названии), а для обычных пользователей, которые хотят получить быстрый компьютер «всё в одном» для дома, считает The Verge.

  • Новая камера, динамики и микрофоны.

Издания Gizmodo, The Verge, TechCrunch и другие хвалят новую веб-камеру с разрешением 1080p и системой обработки изображения в условиях низкой освещенности. Она гораздо лучше той, что установлена во всей линейке MacBook и лучше большинства других ноутбучных камер, считают обозреватели.

Слева камера iMac 2021, справа — MacBook Pro на базе M1 WSJ

Apple обновила микрофонный блок, где три микрофона устраняют на записи и в разговорах большую часть фоновых шумов, а также аудиосистему.

Внутри iMac шесть динамиков, которые, по мнению The Verge, сравнимы по громкости и качеству с хорошей внешней колонкой. Моноблок поддерживает пространственный звук и Dolby Atmos при воспроизведении видео.

Что критикуют: мало портов и памяти, напрашивается сенсорный экран, есть странные решения по эргономике

Новый iMac существует в трёх вариантах:

  • M1 с 7-ядерным графическим процессором, 256 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ, в четырёх цветах — 129 990 рублей.
  • M1 с 8-ядерным графическим процессором, 256 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ, в семи цветах — 149 990 рублей.
  • M1 с 8-ядерным графическим процессором, 512 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ, в семи цветах — 169 990 рублей.

Чтобы увеличить объём ОЗУ до 16 ГБ, нужно доплатить 20 тысяч рублей. SSD-накопитель на 1 ТБ стоит 20 тысяч рублей, на 2 ТБ — 60 тысяч рублей.

В младшей 7-ядерной версии iMac есть несколько ограничений: у моноблока всего два порта Thunderbolt (USB 4) на задней панели корпусе, разъём для наушников и один вентилятор.

В старших моделях два дополнительных порта USB 3, второй вентилятор, Ethernet-порт в комплектном блоке питания и кнопка Touch ID в комплектной клавиатуре Magic Keyboard. Кстати, Magic Keyboard и Magic Mouse выкрашены в цвет iMac, заказать синий моноблок и зеленые аксессуары не получится.

Порты на задней стороне iMac 2021 The Verge

Обозреватели раскритиковали как разницу в количестве разъёмов у разных iMac, так и их общее небольшое количество.

Например, моноблок лишился USB-A портов и SD-ридера — теперь нужны переходники, хотя USB 2.0 используется в зарядном для Apple Watch. «Впрочем, это обычная жизнь с Apple», — отмечает TechCrunch.

Блок питания c Ethernet-портом The Verge

Среди других замечаний:

  • Чип M1 умеет работать только с одним внешним монитором, не поддерживает внешние видеокарты и больше 16 ГБ ОЗУ. Возможно, Apple исправит это в будущих чипах, которые будут предназначены для iMac 27 и других профессиональных устройств компании.
  • Нельзя отрегулировать высоту дисплея под рост пользователя — iMac закреплен на подставке, которая позволяет менять только наклон. Обычно под iMac подкладывали книги, если обозревателя не устраивала высота экрана, так сделали в CNBC, The Guardian и Pocket-Lint. Но есть отдельная модель с поддержкой крепления VESA.
  • В iMac напрашивается сенсорный экран, считают CNBC и WSJ. Иногда проще было бы нажать на экран, чем использовать мышь, а чип M1 позволяет запускать iOS-приложения на macOS, но многие из них предназначены для сенсорных экранов, отмечают издания.
  • Специалисты из видеотдела The Verge заметили небольшие затемнения по краям экрана (виньетирование), как и на Apple Pro Display XDR, но при реальном использовании это незаметно, утверждает издание. Другие обозреватели подобной проблемы не замечали.
  • Камера не поддерживает Face ID.
  • Если дома есть хороший монитор, более удачной покупкой может стать Mac Mini на чипе M1 — у него больше портов, а стоит на $600 дешевле.

Выводы

Новый iMac подойдёт тем, кто хочет перейти с ноутбука на устройство «всё в одном» для комфортной работы из дома. Но в качестве базовой модели лучше выбрать 8-ядерный моноблок с четырьмя портами, улучшенным охлаждением, Ethernet-портом и Touch ID в клавиатуре, пишет CNET.

The Verge замечает, что новый iMac «не предназначен для тех, кто ищет лучшее соотношение цены и качества» и нацелен на семейную аудиторию, которым нужно устройство «всё и сразу».

Для профессиональной работы лучше подождать новых анонсов Apple — ведь 27-дюймовый iMac пока не обновлён и может получить куда больше возможностей, чем младшая модель линейки, отмечает издание.

iMac, несмотря на его мощность, в первую очередь нацелен на семейный рынок. Потому что он просит вас платить больше, чтобы делать меньше. Вы платите $600, чтобы не искать и не тратиться на мониторы, колонки, веб-камеры, док-станции, клавиатуры и мыши.

Вы платите за то, чтобы не расставлять тысячи вещей на своем столе. Вы платите за устройство, на котором все работает нормально. Вы платите за то, чтобы избавиться от суеты.

Технари (особенно те, кто могут сами покупать и устанавливать апгрейды для ПК) могут посчитать новый iMac пустой тратой денег, наверное, для них это корректно. Но они — не целевая аудитория этого iMac, даже если их устраивает его мощность.

The Verge

#imac #apple #новости

18 18 комментариев
9
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18 комментариев
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Феттучини с Креветкой

9

Без логотипа Apple «подбородок» смотрится «мёртвым пространством» от которого хочется избавиться, пишет CNET.

Считаю правильным решением. Ведь в этом месте должны быть стикеры с паролями!

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KINCH

Феттучини
1

НА самом деле в таком месте круто было бы разместить еще один дисплей, чтобы на него можно было выводить самые важные и постоянные интструменты для работы, типа заметок, расписаний или отдельные окна управления в программах

Ответить

Mike Raitsyn

KINCH
3

Нет. 
Хватило ужасного touch bar. 

Ответить

KINCH

Mike
0

При чем тут тач бар? Я говорю о проф инструменте, который позволил бы высвободить больше места под рабочее пространство.

Ответить

Феттучини с

KINCH
0

Ну больше места - надо просто экран больше. Чего-то навскидку не придумаются ситуации где это прямо выстрелит, ваша схема со вторым дисплеем.

Ответить

Феттучини с Креветкой

KINCH
0

Опередили. Судьба тачбара еще не ясна. Хотя, я не нахожу его ужасным, но мне он не сильно помогает. Не попробовав, идея тачбара была вполне неплохой, но жизнь скорректировала. 
А вот было бы прикольно комп в ногу спрятать и сделать большой экран, и экран этот - монитор. Но это уже другой продукт.

Ответить

KINCH

Феттучи…
0

При чем тут тач бар? 

Ответить

Феттучини с

KINCH
0

Ну он на буке исполняет примерно те функции, о которых, как мне показалось, вы говорите. То есть какие-то органы управления, какая-то индикация. Просто там область отображаемая меньше. 

Ответить

KINCH

Феттучи…
0

Имею ввиду это. Полоса под дисплеем iMac достаточно широкая.

Ответить

Кирилл Крайнов

Феттучини
0

Подбородок без логотипа это же для сериалов, чтобы не было непоняток с продакт-плейсментом))

Ответить

Антон Волков

2

Большинство покупают, потому что слышали, что это пиздато. А что с ним дальше делать, они не знают 

Ответить

Юрий Другач

1

“Кнопка питания тоже сзади“ Интересно, будет ли как про Айфоны и Андроидофоны: «А, а, а, а у Самсунг тиливизара кнопка выключения еще 5 лет назад сзади была!»

Ответить

Феттучини с Креветкой

Юрий
2

Будет-будет. Вы уже начали раскачивать лодку! ))))

Ответить

Юрий Другач

1

«Вместо серого и выпуклого корпуса новый iMac получил семь цветов». А раньше, выпуклый цвет так всем нравился

Ответить

Евгений Делюкин

Юрий
1

Спасибо, поправил

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Феттучини с Креветкой

Юрий
1

Перешли на плоский цвет. Теперь он в тренде. Скоро об этом напишут статью на VC. ))

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Комментарий удален

Алексей Дымов

0

От покупки этого останавливает только ожидание 27-дюймового. Хотя всех портов мне хватит и не этом

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Hambala Fully

0

Я, конечно, понимаю, что половина стоимости маков и макбуков - это экраны, но все же 130к за iMac на М1 как-то дико. Да, 4к дисплей ретина с цветовым охватом P3 и идеальной калибровкой, но Apple все-таки не монитор продают, верно?

Так за что тогда платить 130к, если на борту стоит ноутбучный процессор с возможно чуть более высоким TDP? Еще и графика встроенная. Еще и распаяно будет все, что можно и нельзя.

Можно тогда собрать пк на базе Ryzen 7 PRO 4750G, либо вообще дождаться 5000-ой серии. Оставшиеся 50-70к пустить в профессиональный монитор, например, какой-нибудь от ViewSonic.

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