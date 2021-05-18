За два часа компания рассказала подробности про Android 12, показала новый дизайн-язык Google, голографические видеоконференции и множество обновлений сервисов.

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18 мая началась ежегодная конференция Google I/O для разработчиков. Обычно на вступительном докладе компания представляет новые продукты и сервисы или их обновления.

В 2019 году Google анонсировала смартфоны Pixel 3a, Android Q, улучшенный Google Assistant и «умный» дисплей Nest Hub. В 2020 году конференцию отменили из-за пандемии.

Android 12 с редизайном системы

Android установлен на 3 млрд устройств.



Новая дизайн-система Google — Material You, которая придет на смену Material Design. Она предлагает набор принципов построения интерфейса, которые Google будет использовать во все продуктах: от поискового сервиса и устройств Pixel до Android и её приложений.

Google называет Android 12 «самым большим изменением дизайна за последние годы». Элементы дизайна стали больше, ярче и привлекательнее, анимации также стало больше, а цвета более пастельные. Хотя на одном экране стало меньше видимой информации, это стоящий компромисс, отмечает The Verge.

Пользователи смогут настраивать детально внешний вид интерфейса и цветовую схему.

Система автоматически создаёт новую индивидуальную цветовую схему при смене обоев (сначала функция появится на смартфонах Pixel).



В дизайне Android 12 используется динамическое освещение. Например, экран будет светиться с правой стороны, если пользователь нажал кнопку питания.



На экране блокировки по центру появятся большие часы.



Обновится системная анимация: например, при разблокировке и подключении телефона на экране появятся волны тени и света. Изменится анимация прокрутки: всё на экране будет немного растягиваться при прокрутке до конца.

Уведомления стали больше, группы визуально объединятся в один «пузырь».

Область быстрых настроек будет переработана: на ней появится Google Pay и управление «умным» домом.

Можно активировать Google Assistant нажав и удерживая кнопку питания.



Новая система виджетов: они автоматически подстраивают цвет фона и элементов под часть изображения на рабочем столе.



В Android 12 появится технология Private Compute Core, которая призвана сделать смартфон владельца «безопаснее, приватнее и локальнее».

Например, функции «сейчас играет» для музыки и «умные ответы» для Gmail будут обрабатываться на смартфоне и не отправляться на сервера Google. А в «быстрых настройках» появится функция отключения доступа к микрофону и камере сразу для всех приложений.

При использовании камеры, микрофона и геолокации система будет отображать зеленый значок в правой части экрана.

Можно будет выбрать: отправлять в приложения приблизительную или точную геолокацию.

Появится общая панель управления конфиденциальностью, которая покажет на круговой диаграмме, сколько раз приложения обращались к камере, микрофону или геолокации за последние 24 часа.



Если приложение хочет использовать камеру или микрофон устройства, а пользователь нажал «нет», система будет отправлять программе тишину или черный экран, но оно продолжит работу.

Android-смартфоны теперь смогут разблокировать Chromebook, а также управлять Android TV «из коробки».



Появится «цифровой ключ» для Android Auto — Car Key. Его будут поддерживать смартфоны Google и Samsung.



Первая бета-версия Android 12 выйдет сегодня. Релиз осенью 2021 года.

Презентационное видео Android 12

Project Starline: «голографический Zoom» от Google

Сундар Пичаи представил голографическую конференц-связь, которую тестируют в нескольких офисах Google — Project Starline. Она позволяет «видеть собеседника и чувствовать, что он находится в одной комнате».

Google использует камеры высокого разрешения и датчики глубины, чтобы создавать 3D-фигуру человека в реальном времени, а затем транслировать её на «прорывной дисплей светового поля». В результате пользователь видит голограмму собеседника.

Wear OS объединится с Tizen OS от Samsung

Теперь Wear OS для «умных» часов — это новая унифицированная платформа, созданная в партнерстве с Samsung. Она призвана объединить «лучшее, что есть в Wear OS и Tizen», утверждает Google.

Время загрузки приложений на 30% быстрее, также Google обещает увеличить время автономной работы устройств на Wear OS.

Появится доступ к Googe Play для загрузки приложений прямо с часов, навигация по Google Maps и загрузка музыки на ходу через YouTube Music.

Улучшена навигация между приложениями. Например, можно просто нажать дважды на экран, чтобы перейти в Spotify из Strava, переключить трек и вернуться к приложению для бега.

Fitbit (принадлежит Google ) будет выпускать «умные» часы на Wear OS и перенесет наработки своей ОС в Fitbit на новую платформу. Например, Wear OS сможет отслеживать прогресс пользователя в течение дня.



будет выпускать «умные» часы на Wear OS и перенесет наработки своей ОС в Fitbit на новую платформу. Например, Wear OS сможет отслеживать прогресс пользователя в течение дня. Следующие Samsung Galaxy Watch тоже выйдут уже на Wear OS.

Обновления сервисов

Google обновила единое рабочее пространство Google Workspace — в сервисе появится технология Smart Canvas, объединяющая «Документы Google», Google Meet, календарь и другие сервисы.

Meet будет интегрирован в другие рабочие инструменты Google. Например, можно начать видеозвонок Meet в «Документах» или совместно работать над презентацией во время звонка.

В 2021 году в Google Meet появятся субтитры и перевод в реальном времени.



Smart Canvas

Smart Canvas

Google Lens научится решать математические задачи и другие сложные запросы.

Например, пользователь сможет сфотографировать ботинки и спросить, подходят ли они для восхождения на гору Фудзи. Для этого Google задействует технологию MUM, которая получает «глубокие знания» в интернете, обучается языкам и понимает разные типы информации.

Если пользователь поднялся на Эверест и хочет следующей осенью подняться на Фудзи, Google поймёт, что он сравнивает две горы и порекомендует снаряжение (например, водонепроницаемую куртку) в зависимости от погоды, времени года и места.



В менеджере паролей Google появится импорт из других менеджеров, «более глубокая» интеграция Chrome и Android, автоматические предупреждения о паролях и быстрая замена утекших паролей через Chrome.



Несколько улучшений конфиденциальности: в приложении Google теперь можно удалить историю недавних запросов прямо из поиска, в Google Maps можно отключить историю местоположений, а в «Фото» появится защищенная паролем папка.



Google автоматически будет удалять историю поисковых запросов через 18 месяцев, если пользователь не выставит иные настройки.



С июня 2021 года Google начнет выдавать больше контекста о качестве источника информации до того, как пользователь перейдёт по ссылке. Пока только для английского языка.

Google представила Shipping Graph — граф знаний для покупок. Он охватывает весь поисковый сервис Google и объединяет информацию о ценах, обзорах, видео у 24 млрд объявлений. А Google Lens позволит искать товары через камеру и проверять их наличие в магазинах.

В Google Chrome появится сохранение корзин в магазинах.

В Google Photos появятся новые функции для «переживания любимых моментов».

ИИ сможет проанализировать содержимое фотографий и показывать их серии в зависимости от того, что снимал пользователь и где. Например, сервис может определить оранжевый рюкзак в поездке и на его основе создать «историю приключения» с геометками, где встречается этот рюкзак.

В Google Photos появятся Live-фото, которые ИИ будет «оживлять».

LaMDA: языковая модель, которая понимает контекст любого диалога и на ходу строит его самостоятельно

Анонсирована языковая модель LaMDA для общения с ИИ на естественном языке. Google называет её прорывом в понимании естественного языка. LaMDA понимает контекст любого разговора, умеет подбирать подходящие варианты ответа и строить диалог самостоятельно. Диалоги никогда не повторяются.



LaMDA может быть интегрирована в Google Assistant, а также Workspace и поиск по видео и картинкам. Например, LaMDA можно будет попросить показать «как лев рычит на закате» — поисковик покажет подходящий момент из YouTube-видео.

Пичаи отмечает, что LaMDA работает только с текстом, но он хочет сделать его мультимодальным, чтобы технология могла понимать изображения и аудио. Пока она тестируется внутри Google.



Google выпустила четвертое поколение тензорных процессоров для центров обработки данных. Оно вдвое быстрее предыдущего.