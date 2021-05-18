Вкратце: Android 12, «голографический Zoom» и другие анонсы Google на открытии конференции I/O 2021 Статьи редакции
За два часа компания рассказала подробности про Android 12, показала новый дизайн-язык Google, голографические видеоконференции и множество обновлений сервисов.
18 мая началась ежегодная конференция Google I/O для разработчиков. Обычно на вступительном докладе компания представляет новые продукты и сервисы или их обновления.
В 2019 году Google анонсировала смартфоны Pixel 3a, Android Q, улучшенный Google Assistant и «умный» дисплей Nest Hub. В 2020 году конференцию отменили из-за пандемии.
Android 12 с редизайном системы
- Android установлен на 3 млрд устройств.
- Новая дизайн-система Google — Material You, которая придет на смену Material Design. Она предлагает набор принципов построения интерфейса, которые Google будет использовать во все продуктах: от поискового сервиса и устройств Pixel до Android и её приложений.
- Google называет Android 12 «самым большим изменением дизайна за последние годы». Элементы дизайна стали больше, ярче и привлекательнее, анимации также стало больше, а цвета более пастельные. Хотя на одном экране стало меньше видимой информации, это стоящий компромисс, отмечает The Verge.
- Пользователи смогут настраивать детально внешний вид интерфейса и цветовую схему.
- Система автоматически создаёт новую индивидуальную цветовую схему при смене обоев (сначала функция появится на смартфонах Pixel).
- В дизайне Android 12 используется динамическое освещение. Например, экран будет светиться с правой стороны, если пользователь нажал кнопку питания.
- На экране блокировки по центру появятся большие часы.
- Обновится системная анимация: например, при разблокировке и подключении телефона на экране появятся волны тени и света. Изменится анимация прокрутки: всё на экране будет немного растягиваться при прокрутке до конца.
- Уведомления стали больше, группы визуально объединятся в один «пузырь».
- Область быстрых настроек будет переработана: на ней появится Google Pay и управление «умным» домом.
- Можно активировать Google Assistant нажав и удерживая кнопку питания.
- Новая система виджетов: они автоматически подстраивают цвет фона и элементов под часть изображения на рабочем столе.
- В Android 12 появится технология Private Compute Core, которая призвана сделать смартфон владельца «безопаснее, приватнее и локальнее».
- Например, функции «сейчас играет» для музыки и «умные ответы» для Gmail будут обрабатываться на смартфоне и не отправляться на сервера Google. А в «быстрых настройках» появится функция отключения доступа к микрофону и камере сразу для всех приложений.
- При использовании камеры, микрофона и геолокации система будет отображать зеленый значок в правой части экрана.
- Можно будет выбрать: отправлять в приложения приблизительную или точную геолокацию.
- Появится общая панель управления конфиденциальностью, которая покажет на круговой диаграмме, сколько раз приложения обращались к камере, микрофону или геолокации за последние 24 часа.
- Если приложение хочет использовать камеру или микрофон устройства, а пользователь нажал «нет», система будет отправлять программе тишину или черный экран, но оно продолжит работу.
- Android-смартфоны теперь смогут разблокировать Chromebook, а также управлять Android TV «из коробки».
- Появится «цифровой ключ» для Android Auto — Car Key. Его будут поддерживать смартфоны Google и Samsung.
- Первая бета-версия Android 12 выйдет сегодня. Релиз осенью 2021 года.
Project Starline: «голографический Zoom» от Google
Сундар Пичаи представил голографическую конференц-связь, которую тестируют в нескольких офисах Google — Project Starline. Она позволяет «видеть собеседника и чувствовать, что он находится в одной комнате».
Google использует камеры высокого разрешения и датчики глубины, чтобы создавать 3D-фигуру человека в реальном времени, а затем транслировать её на «прорывной дисплей светового поля». В результате пользователь видит голограмму собеседника.
Wear OS объединится с Tizen OS от Samsung
- Теперь Wear OS для «умных» часов — это новая унифицированная платформа, созданная в партнерстве с Samsung. Она призвана объединить «лучшее, что есть в Wear OS и Tizen», утверждает Google.
- Время загрузки приложений на 30% быстрее, также Google обещает увеличить время автономной работы устройств на Wear OS.
- Появится доступ к Googe Play для загрузки приложений прямо с часов, навигация по Google Maps и загрузка музыки на ходу через YouTube Music.
- Улучшена навигация между приложениями. Например, можно просто нажать дважды на экран, чтобы перейти в Spotify из Strava, переключить трек и вернуться к приложению для бега.
- Fitbit (принадлежит Google) будет выпускать «умные» часы на Wear OS и перенесет наработки своей ОС в Fitbit на новую платформу. Например, Wear OS сможет отслеживать прогресс пользователя в течение дня.
- Следующие Samsung Galaxy Watch тоже выйдут уже на Wear OS.
Обновления сервисов
- Google обновила единое рабочее пространство Google Workspace — в сервисе появится технология Smart Canvas, объединяющая «Документы Google», Google Meet, календарь и другие сервисы.
- Meet будет интегрирован в другие рабочие инструменты Google. Например, можно начать видеозвонок Meet в «Документах» или совместно работать над презентацией во время звонка.
- В 2021 году в Google Meet появятся субтитры и перевод в реальном времени.
- Google Lens научится решать математические задачи и другие сложные запросы.
- Например, пользователь сможет сфотографировать ботинки и спросить, подходят ли они для восхождения на гору Фудзи. Для этого Google задействует технологию MUM, которая получает «глубокие знания» в интернете, обучается языкам и понимает разные типы информации.
- Если пользователь поднялся на Эверест и хочет следующей осенью подняться на Фудзи, Google поймёт, что он сравнивает две горы и порекомендует снаряжение (например, водонепроницаемую куртку) в зависимости от погоды, времени года и места.
- В менеджере паролей Google появится импорт из других менеджеров, «более глубокая» интеграция Chrome и Android, автоматические предупреждения о паролях и быстрая замена утекших паролей через Chrome.
- Несколько улучшений конфиденциальности: в приложении Google теперь можно удалить историю недавних запросов прямо из поиска, в Google Maps можно отключить историю местоположений, а в «Фото» появится защищенная паролем папка.
- Google автоматически будет удалять историю поисковых запросов через 18 месяцев, если пользователь не выставит иные настройки.
- С июня 2021 года Google начнет выдавать больше контекста о качестве источника информации до того, как пользователь перейдёт по ссылке. Пока только для английского языка.
- Google представила Shipping Graph — граф знаний для покупок. Он охватывает весь поисковый сервис Google и объединяет информацию о ценах, обзорах, видео у 24 млрд объявлений. А Google Lens позволит искать товары через камеру и проверять их наличие в магазинах.
- В Google Chrome появится сохранение корзин в магазинах.
- В Google Photos появятся новые функции для «переживания любимых моментов».
- ИИ сможет проанализировать содержимое фотографий и показывать их серии в зависимости от того, что снимал пользователь и где. Например, сервис может определить оранжевый рюкзак в поездке и на его основе создать «историю приключения» с геометками, где встречается этот рюкзак.
- В Google Photos появятся Live-фото, которые ИИ будет «оживлять».
LaMDA: языковая модель, которая понимает контекст любого диалога и на ходу строит его самостоятельно
- Анонсирована языковая модель LaMDA для общения с ИИ на естественном языке. Google называет её прорывом в понимании естественного языка. LaMDA понимает контекст любого разговора, умеет подбирать подходящие варианты ответа и строить диалог самостоятельно. Диалоги никогда не повторяются.
- LaMDA может быть интегрирована в Google Assistant, а также Workspace и поиск по видео и картинкам. Например, LaMDA можно будет попросить показать «как лев рычит на закате» — поисковик покажет подходящий момент из YouTube-видео.
- Пичаи отмечает, что LaMDA работает только с текстом, но он хочет сделать его мультимодальным, чтобы технология могла понимать изображения и аудио. Пока она тестируется внутри Google.
- Google выпустила четвертое поколение тензорных процессоров для центров обработки данных. Оно вдвое быстрее предыдущего.
Прям любопытно смотреть, как из года в год iOS всё больше превращается в Android, а Android наоборот в iOS. Вот сделан очередной шаг)
Пожалуй, я не объективен, исследования не проводил, но последние лет 5 с большим удовольствие смотрю презентации и тех, и других, и постоянно подмечаю себя на мысли «о, где-то я это уже видел». Уникальные фичи есть конечно же у обоих, но прям постоянно что-то берут
Плюс по поводу iOS, с iOS 8 берут скорее не из Андроида, а из Сидии) А вот последние годы всё вкусное оттуда взяли, уже напрямую из Андроида приходят фишки
Из года в год обновления становятся все менее интересными, а все производители думают о том как бы выжать побольше бабла из пользователей.
Все меньше разницы между iOS и android. Можно туда сюда гонять раз в несколько лет). Только вот вотсап долбанный без танцев с бубном не перенесешь😬
Чем больше и больше умных сервисов тем… это .. как его.. ну вы поняли 😉😂
В менеджере паролей Гугла и без того уже есть возможность экспорта/импорта. Что-то пока не понятен смысл, что они там хотят еще.
Анонсированные little patterns в Google Photos (по сути img2vec) как бы намекают, что фото теперь будут использоваться для таргетирования рекламы
Очень интересные презентации конечно, как жаль что подавляющее большинство из 3млрд устройств на андройде не обновлялись уже лет 5 и никогда этого не увидят((
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