Вкратце: Android 12 и другие анонсы Google на открытии конференции I/O 2021 Статьи редакции
Журналисты ещё ждут презентацию новых Google Pixel, обновления беспроводных наушников Pixel Buds и других объявлений.
18 мая начинается ежегодная конференция Google I/O для разработчиков. Обычно на вступительном докладе компания представляет новые продукты и сервисы или их обновления.
В 2019 году Google анонсировала смартфоны Pixel 3a, Android Q, улучшенный Google Assistant и «умный» дисплей Nest Hub. В 2020 году конференцию отменили из-за пандемии.
В этом году журналисты ожидают подробностей про Android 12, новую версию дизайн-языка Material Design, устройства линейки Pixel и изменение Wear OS с возможным анонсом «умных» часов от Google.
Android 12
- Android установлен на 3 млрд устройств.
- Новая дизайн-система Google — Material You, которая придет на смену Material Design. Она предлагает набор принципов построения интерфейса, которую Google будет использовать во все продуктах: от поискового сервиса и устройств Pixel до Android и её приложений.
- Google называет Android 12 «самым большим изменением дизайна за последние годы». Элементы дизайна стали больше, ярче и привлекательнее, анимации также стало больше, а цвета более пастельные. Хотя на одном экране стало меньше видимой информации, это стоящий компромисс, отмечает The Verge.
- Пользователи смогут настраивать детально внешний вид интерфейса и цветовую схему.
- Система автоматически создаёт новую индивидуальную цветовую схему при смене обоев (сначала функция появится на смартфонах Pixel).
- В дизайне Android 12 используется динамическое освещение. Например, экран будет светиться с правой стороны, если пользователь нажал кнопку питания.
- На экране блокировки по центру появятся большие часы.
- Обновится системная анимация: например, при разблокировке и подключении телефона на экране появятся волны тени и света. Изменится анимация прокрутки: всё на экране будет немного растягиваться при прокрутке до конца.
- Уведомления стали больше, группы визуально объединятся в один «пузырь».
- Область быстрых настроек будет переработана: на ней появится Google Pay и управление «умным» домом.
- Можно активировать Google Assistant нажав и удерживая кнопку питания.
- Новая система виджетов: они автоматически подстраивают цвет фона под часть изображения на рабочем столе.
- В Android 12 появится технология Private Compute Core, которая призвана сделать Android-смартфон владельца «безопаснее, приватнее и локальнее».
- Например, функции «сейчас играет» для музыки и «Умные ответы» для Gmail будут обрабатываться на смартфоне и не отправляться на сервера Google. А в «быстрых настройках» появится функция отключения доступа к микрофону и камере сразу для всех приложений.
- При использовании камеры, микрофона и геолокации система будет отображать зеленый значок в правой части экрана. В «Быстрых настройках» можно выключить видео и звук.
- Можно будет выбрать: отправлять в приложения приблизительную или точную геолокацию.
- Появится общая панель управления конфиденциальностью, которая покажет на круговой диаграмме, сколько раз приложения обращались к камере, микрофону или геолокации за последние 24 часа.
- Если приложение хочет использовать камеру или микрофон устройства, а пользователь нажал «нет», система будет отправлять программе тишину или черный экран, но оно продолжит работу.
- Android-смартфоны теперь смогут разблокировать Chromebook, а также управлять Android TV «из коробки».
- Появится «цифровой ключ» для Android Auto — Car Key. Его будут поддерживать смартфоны Google и Samsung.
- Первая бета-версия Android 12 выйдет сегодня.
Wear OS
- Теперь Wear OS для «умных» часов — это новая унифицированная платформа, созданная в партнерстве с Samsung. Она призвана объединить «лучшее, что есть в Wear OS и Tizen», утверждает Google.
- Время загрузки приложений на 30% быстрее, также Google обещает увеличить время автономной работы устройств на Wear OS.
- Появится доступ к Googe Play для загрузки приложений прямо с часов, навигация по Google Maps и загрузка музыки на ходу через YouTube Music.
- Fitbit (принадлежит Google) будет выпускать «умные» часы на Wear OS и перенесет наработки своей ОС в Fitbit на новую платформу. Например, Wear OS сможет отслеживать прогресс пользователя в течение дня.
- Улучшена навигация между приложениями. Например, можно просто нажать дважды на экран, чтобы перейти в Spotify из Strava, переключить трек и вернуться к приложению для бега.
Обновления сервисов
- Google обновила единое рабочее пространство Google Workspace — в сервисе появится технология Smart Canvas, объединяющая «Документы Google», Google Meet, календарь и другие сервисы.
- Meet будет интегрирован в другие рабочие инструменты Google. Например, можно начать видеозвонок Meet в «Документах» или совместно работать над презентацией во время звонка, нажав кнопку.
- Google Lens в 2021 году научится решать математические задачи.
- В 2021 году в Google Meet появятся субтитры и перевод в реальном времени.
- В менеджере паролей Google появится импорт из других менеджеров, «более глубокая» интеграция Chrome и Android, автоматические предупреждения о паролях и быстрая замена утекших паролей через Chrome.
- Несколько улучшений конфиденциальности: в приложении Google теперь можно удалить историю недавних запросов прямо из поиска, в Google Maps можно отключить историю местоположений, а в «Фото» появится защищенная паролем папка.
- Google автоматически будет удалять историю поисковых запросов через 18 месяцев, если пользователь не выставит иные настройки.
- С июня 2021 года Google начнет выдавать больше контекста о качестве источника информации до того, как пользователь перейдёт по ссылке. Пока только для английского языка.
- Google представила Shipping Graph — граф знаний для покупок. Он охватывает весь поисковый сервис Google и объединяет информацию о ценах, обзорах, видео у 24 млрд объявлений. А Google Lens позволит искать товары через камеру и проверять их наличие в магазинах.
- В Google Chrome появится сохранение корзин в магазинах.
- В Google Photos появятся новые функции для «переживания любимых моментов».
- ИИ сможет проанализировать содержимое фотографий и показывать их в зависимости от того, что снимал пользователь и где. Например, создать «приключения с рюкзаком» или показать фото, на которых пользователь сидит на диване с семьёй.
- В Google Photos появятся Live-фото, которые ИИ будет «оживлять».
LaMDA
- Анонсирована языковая модель LaMDA для общения с ИИ на естественном языке. Google называет её прорывом в понимании естественного языка. LaMDA понимает контекст любого разговора, умеет подбирать подходящие варианты ответа и строить диалог самостоятельно. Диалоги никогда не повторяются.
- LaMDA может быть интегрирована в Google Assistant, а также Workspace и поиск по видео и картинкам. Например, LaMDA можно будет попросить показать «как лев рычит на закате» — поисковик покажет подходящий момент из YouTube-видео.
- Пичаи отмечает, что LaMDA работает только с текстом, но он хочет сделать его мультимодальным, чтобы технология могла понимать изображения и аудио. Пока она тестируется внутри Google.
- Google выпустила четвертое поколение тензорных процессоров для центров обработки данных. Оно вдвое быстрее предыдущего.
Прям любопытно смотреть, как из года в год iOS всё больше превращается в Android, а Android наоборот в iOS. Вот сделан очередной шаг)
Пожалуй, я не объективен, исследования не проводил, но последние лет 5 с большим удовольствие смотрю презентации и тех, и других, и постоянно подмечаю себя на мысли «о, где-то я это уже видел». Уникальные фичи есть конечно же у обоих, но прям постоянно что-то берут
Плюс по поводу iOS, с iOS 8 берут скорее не из Андроида, а из Сидии) А вот последние годы всё вкусное оттуда взяли, уже напрямую из Андроида приходят фишки
В менеджере паролей Гугла и без того уже есть возможность экспорта/импорта. Что-то пока не понятен смысл, что они там хотят еще.
Анонсированные little patterns в Google Photos (по сути img2vec) как бы намекают, что фото теперь будут использоваться для таргетирования рекламы
Все меньше разницы между системами, реально. Здорово) можно туда сюда гонять раз в несколько лет. Только вот вотсап долбанный безтэ танцев с бубном не перенесешь😬
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