Волна
Марафон #Непринимателей от «Открытия» в Telegram 16+
До старта осталось:
{"id":3391,"title":"\u041d\u0435\u0442\u0432\u043e\u0440\u043a\u0438\u043d\u0433, \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u044b \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440\u044b \u043a\u0435\u0439\u0441\u043e\u0432 \u2014\u00a0\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0444\u043e\u0440\u0443\u043c \u043e\u0442 Ozon","url":"\/redirect?component=advertising&id=3391&url=https:\/\/vc.ru\/ozon\/246011&hash=501f6ab57bb7c878da70acb17692df982d9f3d84d2693f0568ea906dbc330e7c","isPaidAndBannersEnabled":false}
Техника
Евгений Делюкин

Вкратце: Android 12 и другие анонсы Google на открытии конференции I/O 2021 Статьи редакции

Журналисты ещё ждут презентацию новых Google Pixel, обновления беспроводных наушников Pixel Buds и других объявлений.

10 10 комментариев
Форум 
3739 просмотров
Материал будет обновляться по ходу презентации. Если вы хотите прочитать сразу про все новинки — добавьте текст в закладки и вернитесь к нему позже.

18 мая начинается ежегодная конференция Google I/O для разработчиков. Обычно на вступительном докладе компания представляет новые продукты и сервисы или их обновления.

В 2019 году Google анонсировала смартфоны Pixel 3a, Android Q, улучшенный Google Assistant и «умный» дисплей Nest Hub. В 2020 году конференцию отменили из-за пандемии.

В этом году журналисты ожидают подробностей про Android 12, новую версию дизайн-языка Material Design, устройства линейки Pixel и изменение Wear OS с возможным анонсом «умных» часов от Google.

Android 12

  • Android установлен на 3 млрд устройств.
  • Новая дизайн-система Google — Material You, которая придет на смену Material Design. Она предлагает набор принципов построения интерфейса, которую Google будет использовать во все продуктах: от поискового сервиса и устройств Pixel до Android и её приложений.
  • Google называет Android 12 «самым большим изменением дизайна за последние годы». Элементы дизайна стали больше, ярче и привлекательнее, анимации также стало больше, а цвета более пастельные. Хотя на одном экране стало меньше видимой информации, это стоящий компромисс, отмечает The Verge.
  • Пользователи смогут настраивать детально внешний вид интерфейса и цветовую схему.
  • Система автоматически создаёт новую индивидуальную цветовую схему при смене обоев (сначала функция появится на смартфонах Pixel).
  • В дизайне Android 12 используется динамическое освещение. Например, экран будет светиться с правой стороны, если пользователь нажал кнопку питания.
  • На экране блокировки по центру появятся большие часы.
  • Обновится системная анимация: например, при разблокировке и подключении телефона на экране появятся волны тени и света. Изменится анимация прокрутки: всё на экране будет немного растягиваться при прокрутке до конца.
  • Уведомления стали больше, группы визуально объединятся в один «пузырь».
  • Область быстрых настроек будет переработана: на ней появится Google Pay и управление «умным» домом.
  • Можно активировать Google Assistant нажав и удерживая кнопку питания.
  • Новая система виджетов: они автоматически подстраивают цвет фона под часть изображения на рабочем столе.
  • В Android 12 появится технология Private Compute Core, которая призвана сделать Android-смартфон владельца «безопаснее, приватнее и локальнее».
  • Например, функции «сейчас играет» для музыки и «Умные ответы» для Gmail будут обрабатываться на смартфоне и не отправляться на сервера Google. А в «быстрых настройках» появится функция отключения доступа к микрофону и камере сразу для всех приложений.
  • При использовании камеры, микрофона и геолокации система будет отображать зеленый значок в правой части экрана. В «Быстрых настройках» можно выключить видео и звук.
  • Можно будет выбрать: отправлять в приложения приблизительную или точную геолокацию.
  • Появится общая панель управления конфиденциальностью, которая покажет на круговой диаграмме, сколько раз приложения обращались к камере, микрофону или геолокации за последние 24 часа.
  • Если приложение хочет использовать камеру или микрофон устройства, а пользователь нажал «нет», система будет отправлять программе тишину или черный экран, но оно продолжит работу.
  • Android-смартфоны теперь смогут разблокировать Chromebook, а также управлять Android TV «из коробки».
  • Появится «цифровой ключ» для Android Auto — Car Key. Его будут поддерживать смартфоны Google и Samsung.
  • Первая бета-версия Android 12 выйдет сегодня.
Презентационное видео Android 12

Wear OS

  • Теперь Wear OS для «умных» часов — это новая унифицированная платформа, созданная в партнерстве с Samsung. Она призвана объединить «лучшее, что есть в Wear OS и Tizen», утверждает Google.
  • Время загрузки приложений на 30% быстрее, также Google обещает увеличить время автономной работы устройств на Wear OS.
  • Появится доступ к Googe Play для загрузки приложений прямо с часов, навигация по Google Maps и загрузка музыки на ходу через YouTube Music.
  • Fitbit (принадлежит Google) будет выпускать «умные» часы на Wear OS и перенесет наработки своей ОС в Fitbit на новую платформу. Например, Wear OS сможет отслеживать прогресс пользователя в течение дня.
  • Улучшена навигация между приложениями. Например, можно просто нажать дважды на экран, чтобы перейти в Spotify из Strava, переключить трек и вернуться к приложению для бега.

Обновления сервисов

  • Google обновила единое рабочее пространство Google Workspace — в сервисе появится технология Smart Canvas, объединяющая «Документы Google», Google Meet, календарь и другие сервисы.
  • Meet будет интегрирован в другие рабочие инструменты Google. Например, можно начать видеозвонок Meet в «Документах» или совместно работать над презентацией во время звонка, нажав кнопку.
  • Google Lens в 2021 году научится решать математические задачи.
  • В 2021 году в Google Meet появятся субтитры и перевод в реальном времени.
  • В менеджере паролей Google появится импорт из других менеджеров, «более глубокая» интеграция Chrome и Android, автоматические предупреждения о паролях и быстрая замена утекших паролей через Chrome.
  • Несколько улучшений конфиденциальности: в приложении Google теперь можно удалить историю недавних запросов прямо из поиска, в Google Maps можно отключить историю местоположений, а в «Фото» появится защищенная паролем папка.
  • Google автоматически будет удалять историю поисковых запросов через 18 месяцев, если пользователь не выставит иные настройки.
  • С июня 2021 года Google начнет выдавать больше контекста о качестве источника информации до того, как пользователь перейдёт по ссылке. Пока только для английского языка.
  • Google представила Shipping Graph — граф знаний для покупок. Он охватывает весь поисковый сервис Google и объединяет информацию о ценах, обзорах, видео у 24 млрд объявлений. А Google Lens позволит искать товары через камеру и проверять их наличие в магазинах.
  • В Google Chrome появится сохранение корзин в магазинах.
  • В Google Photos появятся новые функции для «переживания любимых моментов».
  • ИИ сможет проанализировать содержимое фотографий и показывать их в зависимости от того, что снимал пользователь и где. Например, создать «приключения с рюкзаком» или показать фото, на которых пользователь сидит на диване с семьёй.
  • В Google Photos появятся Live-фото, которые ИИ будет «оживлять».

LaMDA

  • Анонсирована языковая модель LaMDA для общения с ИИ на естественном языке. Google называет её прорывом в понимании естественного языка. LaMDA понимает контекст любого разговора, умеет подбирать подходящие варианты ответа и строить диалог самостоятельно. Диалоги никогда не повторяются.
  • LaMDA может быть интегрирована в Google Assistant, а также Workspace и поиск по видео и картинкам. Например, LaMDA можно будет попросить показать «как лев рычит на закате» — поисковик покажет подходящий момент из YouTube-видео.
  • Пичаи отмечает, что LaMDA работает только с текстом, но он хочет сделать его мультимодальным, чтобы технология могла понимать изображения и аудио. Пока она тестируется внутри Google.
  • Google выпустила четвертое поколение тензорных процессоров для центров обработки данных. Оно вдвое быстрее предыдущего.
Онлайн-трансляция

#google #pixel #android

Статья дополняется
10 10 комментариев
1
27
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["pixel","google","android"], "comments": 10, "likes": 27, "favorites": 48, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 247791, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 18 May 2021 20:01:25 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Gregory Mishutin

8

Прям любопытно смотреть, как из года в год iOS всё больше превращается в Android, а Android наоборот в iOS. Вот сделан очередной шаг)

Ответить

AnlimiT

Gregory
0

Не совсем так. В последние годы Android внедряет фишки iOS, которые были 1-2 года назад. А начиная с iOS 8 Apple перенимала у Android 😏

Ответить

Gregory Mishutin

AnlimiT
1

Пожалуй, я не объективен, исследования не проводил, но последние лет 5 с большим удовольствие смотрю презентации и тех, и других, и постоянно подмечаю себя на мысли «о, где-то я это уже видел». Уникальные фичи есть конечно же у обоих, но прям постоянно что-то берут

Плюс по поводу iOS, с iOS 8 берут скорее не из Андроида, а из Сидии) А вот последние годы всё вкусное оттуда взяли, уже напрямую из Андроида приходят фишки

Ответить

Евгений

Gregory
1

Тут еще стоит не забывать как Андроид перетягивает кучу решений как функциональных так и в дизайне у тех же Samsung, Huawei и Xiaomi. У Самсунга так вообще наверное половину фич за последние 10 лет перетащили

Ответить

Андрей Рудин

Gregory
0

ну и хорошо же, не будет разницы что покупать то или это.

Ответить

Andrey Andreev

0

В менеджере паролей Гугла и без того уже есть возможность экспорта/импорта. Что-то пока не понятен смысл, что они там хотят еще.

Ответить

Gabby BenDer

0

Айфоновщина) все переметнувшиеся будут рады)

Ответить

Danila Poyarkov

0

Анонсированные little patterns в Google Photos (по сути img2vec) как бы намекают, что фото теперь будут использоваться для таргетирования рекламы

Ответить

Артур Марингос

Danila
0

Мне теперь получается будут пе3ды и 4лены в рекламе показывать?

Ответить

Георгий Михнов

0

Все меньше разницы между системами, реально. Здорово) можно туда сюда гонять раз в несколько лет. Только вот вотсап долбанный безтэ танцев с бубном не перенесешь😬

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Как нейросети повышают качество изображений?
При хранении видеозаписи в высоком разрешении занимают много места. Рано или поздно возникает проблема его нехватки. Дл…
Авиасейлс
Подписан
Отписаться
Куда можно: как изменились путешествия, а с ними Авиасейлс
Изучив ковидные ограничения на разных маршрутах, мы обновили приложение. Теперь оно не только ищет авиабилеты, но и пом…
4
Делобанк
Подписан
Отписаться
Оценка или штраф. Что предпринимателю нужно знать о СОУТ, чтобы не получить проблем

Показать еще

Лучшие комментарии
Nicholas Savel'ev
за день
Ну хоть что-то толковое! 
Госдума запретила звуковую рекламу из громкоговорителей на зданиях
God Damn
за неделю
Ты далеко зашёл. У них дальше нет скрипта.
Отец умер из-за врачебной ошибки, но «Тинькофф» отказал в выплате страховки, часть 3

Комментарии

Дмитрий Истомин

Яндекс-маркет — косяк за косяком

Alex Ayer

Google показала Android 12 с…

Андрей Рудин

Вкратце: Android 12 и другие…

Георгий Михнов

Вкратце: Android 12 и другие…

Dimych Pupkin

«iMac для большинства людей, но…

Александр Вербицкий

«Дочка» Alphabet представила…

Nikolay Werner

«iMac для большинства людей, но…

Феттучини с…

«iMac для большинства людей, но…

Илитный Иксперт

Google показала Android 12 с…

Goose Stealth

Twitch снизит цену на подписку…

Дмитрий

Как мне удалось монетизировать…

Vladislav…

Google показала Android 12 с…

shestov.me

«Дочка» Alphabet представила…

Артур Марингос

Вкратце: Android 12 и другие…

Георгий Михнов

Google показала Android 12 с…

Shlomo Goldenberg

Что такое панические атаки и…

Дмитрий

Как мне удалось монетизировать…

Vladislav…

Google показала Android 12 с…

Виталий Тихонов

OZON не отдает оплаченный заказ…

Пластиковое Окно

«iMac для большинства людей, но…
null