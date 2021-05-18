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Техника
Маша Цепелева

Microsoft выпустила обновление Windows 10 «для удалённой работы» и закрыла Windows 10X Статьи редакции

Глобальное обновление операционной системы планируется в октябре 2021 года.

С 18 мая доступно обновление Windows 10, которе должно сделать удалённую работу удобнее, сообщает The Verge.

  • Можно будет использовать несколько камер в Windows Hello на одном компьютере.
  • Увеличится производительность расширения для защиты данных Application Guard.
  • Увеличится производительность групповых политик GPSVC и инструментов удалённого доступа Windows (WMI).

Следующее крупное обновление операционной системы компания планирует в октябре 2021 года. Возможно обновление проводника, значков и другие визуальные изменения. Предполагается, что октябрьское обновление исправит проблему с перестановкой приложений на нескольких мониторах, добавит функцию Xbox Auto HDR и улучшит поддержку звука через Bluetooth.

Также Microsoft подтвердила, что больше не планирует выпускать Windows 10X. Предполагалось, что операционная система подойдёт для устройств с двумя экранами, типа Surface Neo. Маловероятно, что они когда-либо выйдут на рынок. Теперь компания возьмёт лучшие находки Windows 10X и использует их в Windows 10. Некоторые уже начали применятся: например, новая технология контейнера приложений, улучшенный голосовой набор и модернизированная сенсорная клавиатура.

#новость #windows10

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Александр Вербицкий

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Andre Macareno

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Так вот он какой, вендекапец…

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Александр Вербицкий

0

"Можно будет использовать несколько камер в Windows Hello на одном компьютере."
Если к жопе приспособить
Сопроцессор фирмы "Cray",
Можно срать в два унитаза
В сорок тысяч раз быстрей!
Но зачем?

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