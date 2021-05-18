Следующее крупное обновление операционной системы компания планирует в октябре 2021 года. Возможно обновление проводника, значков и другие визуальные изменения. Предполагается, что октябрьское обновление исправит проблему с перестановкой приложений на нескольких мониторах, добавит функцию Xbox Auto HDR и улучшит поддержку звука через Bluetooth.

Также Microsoft подтвердила, что больше не планирует выпускать Windows 10X. Предполагалось, что операционная система подойдёт для устройств с двумя экранами, типа Surface Neo. Маловероятно, что они когда-либо выйдут на рынок. Теперь компания возьмёт лучшие находки Windows 10X и использует их в Windows 10. Некоторые уже начали применятся: например, новая технология контейнера приложений, улучшенный голосовой набор и модернизированная сенсорная клавиатура.