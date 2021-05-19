Волна
Марафон #Непринимателей от «Открытия» в Telegram 16+
До старта осталось:
{"id":3390,"title":"\u0411\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0444\u043e\u0440\u0443\u043c \u043f\u043e ecommerce \u043e\u0442 Ozon","url":"\/redirect?component=advertising&id=3390&url=https:\/\/vc.ru\/ozon\/246011&hash=6486c40003e86e3e65c056ebb00010ba6cf8ba04217318a6c01b88e2b4a961ae","isPaidAndBannersEnabled":false}
Техника
DTF

Google представила Project Starline — «голографический» чат с эффектом присутствия Статьи редакции

Эффект, будто пользователи сидят друг на против друга и видят мельчайшие детали, утверждают в компании.

8 8 комментариев
Форум 
1135 просмотров

Google продемонстрировала концепцию на конференции I/O 2021. Project Starline — это технологический проект, который сочетает в себе аппаратные и программные наработки компании для предоставления собеседникам так называемого «эффекта присутствия», при котором они не просто видят друг друга на экране (как в случае с Zoom или FaceTime), а могут взаимодействовать в реальном времени.

Технология ещё не готова к массовому использованию, однако Google уверяет, что уже добилась эффекта, будто пользователи сидят друг на против друга и видят мельчайшие детали.

Представьте, что вы смотрите через своего рода волшебное окно, и видите через это окно другого человека в натуральную величину и в трёх измерениях. Вы можете говорить с ним, жестикулировать и смотреть в глаза.

Google

В настоящий момент платформа представляет собой большую кабину с десятками камер и датчиков для фиксации внешности человека с разных ракурсов. Изображения, видео и карта глубины отправляются на специальный сервер, где объединяются в 3D-модель, которая уже транслируется собеседнику.

Google сообщает, что проект стал возможен благодаря исследованиям в области компьютерного зрения, машинного обучения, пространственного звука и декодирования в реальном времени.

Project Starline также использует специальную систему отображения светового поля, которая и создаёт ощущение объёма без очков или гарнитуры. 65-дюймовый дисплей способен отображать визуальную информацию в зависимости от угла обзора наблюдателя. Это означает, что собеседник на экране обретает глубину, а его движения демонстрируют эффект, известный как параллакс.

Таким образом, даже если вы наклоняетесь из стороны в сторону во время разговора, изображение будет «подстраиваться» под ваш взгляд. Подобная технология уже использовалась в фотоаппарате Lytro и гарнитуре Avegant, но пока не получила широкого распространения в качестве подобной визуализации.

В настоящее время Project Starline доступен лишь в офисах Google и полагается на узкоспециализированное оборудование, изготовленное на заказ. Тем не менее в компании считают, что именно так и должны развиваться технологии общения между людьми, и со временем они неизбежно станут более доступными.

Google уже провела ряд демонстраций корпоративным партнёрам, в том числе в сферах здравоохранения и СМИ, чтобы получить отзывы и совершенствовать разработку в дальнейшем.

На конференции Google также представила Android 12 с «самым большим редизайном» ОС. Все анонсы с мероприятия — в материале.

#новость #google

8 8 комментариев
8
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "DTF", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google"], "comments": 8, "likes": 8, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 248108, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 19 May 2021 14:35:48 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Ключерев

11

Ждём порно в этом формате, тогда технология быстро шагнёт в массы

Ответить

John Popel

Алексей
0

-

Ответить

Raimond Vladimirov

2
Ответить

Ruslan Umarkhanov

0

Матрица уже не фантастика, а реальность!!!

Ответить

John Popel

0

Silicon Valley TV Series:

Ответить

Погибший утюг

0

Стоимость такого телефона будет меньше чем собрать монатки и приехать туда реально где тебя ждут или планируют внедрение на уровне будок в отделениях Почты России. И для кого это для людей которые как бы хотят, но не очень пообщаться.

Ответить

boj Ko

0

Хоть так..

Ответить

Олег Маслов

0

представляете, КОГДА это придет в Россию и какой процент людей сможет этим пользоваться?
до удешевления и массового внедрения ...

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

ВКонтакте
Подписан
Отписаться
Сказ о том, как мы структурировали внутренние коммуникации «ВКонтакте»
Небольшим компаниям для налаживания внутренних коммуникаций не нужны отдельные специалисты или инструменты — все ответы…
Хакатоны АИМ
Подписан
Отписаться
Как подготовиться к хакатону — 7 советов
На хакатоне время — самый ценный ресурс, поэтому важно как следует подготовиться к мероприятию, чтобы не терять ни мину…
Skillbox
Подписан
Отписаться
Как шрифты используют в дизайне
Внешний вид текста способен заметно изменить восприятие информации. Арт-директор студии Paratype и одна из авторов курс…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Угольный Выброс
за день
адепты эпл будут конструировать фантомы адептов андроида и отважно их побеждать) все друг у друга копируют фишечки, и слава богу, успокойтесь уже:)
Google показала Android 12 с «самым большим редизайном» ОС
God Damn
за неделю
Ты далеко зашёл. У них дальше нет скрипта.
Отец умер из-за врачебной ошибки, но «Тинькофф» отказал в выплате страховки, часть 3

Комментарии

Александр Вербицкий

«Сбер» начал выдавать деньги до…

РабРабович

Нам не понравился формат…

One Geek

Курс биткоина упал ниже $40…

Pavel Pavel

«Сбер» начал выдавать деньги до…

Vasya Pupkin

Ozon: вместо клавиатур мне…

Павел Данилов

Как мне удалось монетизировать…

Chris Caro

Google показала Android 12 с…

Alex Teplo

«Альфа-банк» привлечёт новых…

Sergei Timofeyev

«Сбер» начал выдавать деньги до…

Roman Zusman

Госдума ограничила продажи…

Artem Rogachev

Ozon: вместо клавиатур мне…

Степан Петров

Как покупка ноутбука помогла…

Вадим Пушш

Обнаружил, что к временному…

John Popel

«Сбер» начал выдавать деньги до…

KSA

«Сбер» начал выдавать деньги до…

Родион Галанев

Минэкономразвития запланировало…

Хлоргексидин

«Сбер» начал выдавать деньги до…

Максим Когут

Обнаружил, что к временному…

KSA

«Сбер» начал выдавать деньги до…

Максим Когут

Обнаружил, что к временному…
null