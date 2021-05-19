Эффект, будто пользователи сидят друг на против друга и видят мельчайшие детали, утверждают в компании.

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Google продемонстрировала концепцию на конференции I/O 2021. Project Starline — это технологический проект, который сочетает в себе аппаратные и программные наработки компании для предоставления собеседникам так называемого «эффекта присутствия», при котором они не просто видят друг друга на экране (как в случае с Zoom или FaceTime), а могут взаимодействовать в реальном времени.

Технология ещё не готова к массовому использованию, однако Google уверяет, что уже добилась эффекта, будто пользователи сидят друг на против друга и видят мельчайшие детали.

Представьте, что вы смотрите через своего рода волшебное окно, и видите через это окно другого человека в натуральную величину и в трёх измерениях. Вы можете говорить с ним, жестикулировать и смотреть в глаза. Google

В настоящий момент платформа представляет собой большую кабину с десятками камер и датчиков для фиксации внешности человека с разных ракурсов. Изображения, видео и карта глубины отправляются на специальный сервер, где объединяются в 3D-модель, которая уже транслируется собеседнику.

Google сообщает, что проект стал возможен благодаря исследованиям в области компьютерного зрения, машинного обучения, пространственного звука и декодирования в реальном времени.

Project Starline также использует специальную систему отображения светового поля, которая и создаёт ощущение объёма без очков или гарнитуры. 65-дюймовый дисплей способен отображать визуальную информацию в зависимости от угла обзора наблюдателя. Это означает, что собеседник на экране обретает глубину, а его движения демонстрируют эффект, известный как параллакс.

Таким образом, даже если вы наклоняетесь из стороны в сторону во время разговора, изображение будет «подстраиваться» под ваш взгляд. Подобная технология уже использовалась в фотоаппарате Lytro и гарнитуре Avegant, но пока не получила широкого распространения в качестве подобной визуализации.

В настоящее время Project Starline доступен лишь в офисах Google и полагается на узкоспециализированное оборудование, изготовленное на заказ. Тем не менее в компании считают, что именно так и должны развиваться технологии общения между людьми, и со временем они неизбежно станут более доступными.

Google уже провела ряд демонстраций корпоративным партнёрам, в том числе в сферах здравоохранения и СМИ, чтобы получить отзывы и совершенствовать разработку в дальнейшем.