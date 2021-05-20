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Техника
Таня Боброва

«Сбер» представил собственную ОС для производителей телевизоров и ТВ-медиацентр SberBox Top Статьи редакции

Компания проводит свою первую технологическую конференцию SmartDev.

27 27 комментариев
Форум 
907 просмотров

Операционную систему «Салют ТВ» разработала команда SberDevices.

«Салют ТВ» предоставляет пользователям интеллектуальную систему рекомендации видео- и аудиоконтента, доступ к сервисам экосистемы компании, позволяет управлять устройствами и приложениями с телевизора с помощью виртуальных ассистентов семейства «Салют».

Вместо обычных приложении в ОС мультимодальные «смартапы», каталог приложений можно найти в SmartMarket: игры, стриминговые сервисы, «СберЗвук», приложение для заказа продуктов в «Самокате» и другие. Также есть браузер.

Телевизоры под управлением «Салют ТВ» поступят в продажу в июне 2021 года в магазинах сетевых партнёров и на маркетплейсах. Первыми брендами-партнёрами стали Hyundai и BBK.

Популярность нашей ТВ-приставки SberBox доказала, что виртуальными ассистентами удобнее пользоваться на экране. Мы в SberDevices решили пойти дальше и поселить семейство «Салют» сразу в новые телевизоры разных производителей, превратив их в универсальные «умные» экраны.

Константин Круглов
старший вице-президент по новым цифровым поверхностям «Сбера», гендиректор SberDevices

ТВ-медиацентр SberBox Top

SberBox Top — это ТВ-медиацентр с «умной» камерой, который позволяет совершать видеозвонки, смотреть фильмы, слушать музыку, играть, управлять «умным» домом и так далее, рассказали в «Сбере». Он также поддерживает ассистентов «Салют».

Устройство может работать как медиаприставка, и как «умная» колонка при выключенном телевизоре. Управлять им можно голосом, жестами или пультом, который входит в комплект. Камеру и микрофон можно отключать.

SberBox Top vc.ru

В медиацентре есть стриминговый сервис Okko, «СберЗвук», доступ к более чем 240 каналам через сервис «Смотрёшка». Звонки работают на базе сервисов Telegram и Jazz by Sber — сервисе видеоконференций с количеством участников до 100 человек без ограничения по времени.

Для использования SberBox Top нужен телевизор с HDMI-входом и питание от сети. Устройство можно прикрепить на экран или разместить под ним. Дизайн создавался совместно с компанией NotAnotherOne, уточнили в «Сбере».

Приставка уже доступна для предзаказа на сайте «Сбера» и с 21 мая на сайте «М.Видео». Стоимость устройства составит 14 990 рублей, компания обещает доставку до 31 августа 2021 года.

SberBox Top — это совершенно уникальное устройство: оно умеет всё то же, что и обычная ТВ-приставка, но с принципиально важным отличием — с выводом на большой экран, добавляя к телевизору камеру, микрофоны и большую вычислительную мощность, превращая ТВ в универсальный смарт-дисплей. Он объединил в себе лучшее от SberBox и SberPortal.

Давид Рафаловский
технический директор «Сбербанк Груп», исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» «Сбера»
  • «Сбер» показал ТВ-приставку SberBox, «умный» дисплей SberPortal и виртуальных ассистентов «Салют» в сентябре 2020 года.
  • В апреле 2020 года платформу Smart TV для недорогих телевизоров представил «Яндекс». Она объединила разные источники контента в одном интерфейсе — эфирные телеканалы, каналы «Яндекс.Эфира», онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» и YouTube.

#новость #салют #сбер

27 27 комментариев
2
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27 комментариев
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Seller of Happiness

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Простите, а банк ещё работает?

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badResistor

Seller
0

Пн-Чт
С 9 до 18, обед с 2 до 3. 
Пт
С 9 до 17 обед с 2 до 3
Сб-Вс
выходной

Но если вы открывали счет в другом отделении то туда и идите. 
Счета других регионов не обслуживаем.

Ответить

Vladislav Stan

4

SberDevices от Сбера разработало  Салют ТВ?!?!  Вы серьезно?

 Срочно переименовывайте в "СберСалют" и не забудьте на всякий случай зарегать СберСалат

Ответить

Vitaly

3

Тв приставка с камерой по цене nvidia shield или apple tv, кто это будет брать..

Ответить

Григорий Копиев

Vitaly
0

Только тут функций и сценариев использования побольше, чем у Shield и Apple TV, так что это не прямые конкуренты

Ответить

Павел Иванов

0

Сбер всегда в игнор.

Ответить

Вкусный Данила

1

А ведь это предтеча предустановленной "отечественной ОС" на всех ввозимых телеках и ноутбуках, ибть их всех :-(

Ответить

Ware Wow

1

Блин, как они управляют всем этим хозяйством?
Причем хозяйство отрасло за пару лет буквально...
 
И смогут ли быть конкурентными или большая часть проектов погибнет?

Ответить

Павел Иванов

Ware
2

Это сознательная политика, у них  планах подменять государство как корпорация, а мы не позволим.

Ответить

Alexey Bo

Павел
1
Ответить

Макс Ронин

Ware
2

У них штат неприлично большой в рф и за рубежом

Ответить

Alexander A. Zhuravkov

Ware
1

Массовость в ущерб качеству, чего только кринжовая презентация в стиле Джобса стоит, разве вы не чувствуете вкус дешевого пластиката и пустой начинки..?

Ответить

Александр Шустров

Ware
0

Это все бабло.

Ответить

Михаил Б

1

Блин, у Сбера столько пылесосных инициатив в последнее время.
Уже сложно придумать какую-то оригинальную шутку в комментариях (((

Ответить

Для закладок

1

 Top

Как всегда у сбера колхозники выдумывают названия.

Ответить

Vl Al

Для
0

«Смотрёшка» !

Ответить

Aleksey Chalykh

0

Вот что бывает когда денег столько, что девать некуда. Щупальца везде где вкусно. Посмотрим, что будет через пару лет) Что из активов и проектов останется.

Ответить

Шизоидная обезьяна

0

Устройство можно прикрепить на экран

Что, простите, можно сделать?

Ответить

Dmitrii Bugrov

0

И все сырое до ужоса.

Ответить

Сергей Рогачев

0

Мда...

Ответить

Канищев Максим

0

Интересно их ос будет так же лагать как их последнее обновление сбербанк онлайн?

Ответить

Юрий Белоножкин

0

 Операционную систему «Салют ТВ»

На базе чего это, есть информация? Тот же Линукс? Или прям с нуля разработка.

Ответить

Vl Al

Юрий
0

"Звонки работают на базе сервисов Telegram" - Очевидно, форкнули какой-то дистр.

Ответить

Giorgiy Kiladze

0

@Сбер , запустите уже проект городских туалетов, чтобы смутить все говёные ассоциации с вами

Ответить

Алена

0

Отечественный аналог с приставкой "Сбер", а от него хорошего ждать не приходится.

Ответить

Распутин

0

ооо новый шлак от сбера для людей за бешенные деньги, вроде для людей, а вроде помойка.

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Michael Petrov

–1

ойбл... сильный кандидат на обязательную установку на девайсы?

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