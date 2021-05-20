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Операционную систему «Салют ТВ» разработала команда SberDevices.

«Салют ТВ» предоставляет пользователям интеллектуальную систему рекомендации видео- и аудиоконтента, доступ к сервисам экосистемы компании, позволяет управлять устройствами и приложениями с телевизора с помощью виртуальных ассистентов семейства «Салют».

Вместо обычных приложении в ОС мультимодальные «смартапы», каталог приложений можно найти в SmartMarket: игры, стриминговые сервисы, «СберЗвук», приложение для заказа продуктов в «Самокате» и другие. Также есть браузер.

Телевизоры под управлением «Салют ТВ» поступят в продажу в июне 2021 года в магазинах сетевых партнёров и на маркетплейсах. Первыми брендами-партнёрами стали Hyundai и BBK.

Популярность нашей ТВ-приставки SberBox доказала, что виртуальными ассистентами удобнее пользоваться на экране. Мы в SberDevices решили пойти дальше и поселить семейство «Салют» сразу в новые телевизоры разных производителей, превратив их в универсальные «умные» экраны. Константин Круглов старший вице-президент по новым цифровым поверхностям «Сбера», гендиректор SberDevices

ТВ-медиацентр SberBox Top

SberBox Top — это ТВ-медиацентр с «умной» камерой, который позволяет совершать видеозвонки, смотреть фильмы, слушать музыку, играть, управлять «умным» домом и так далее, рассказали в «Сбере». Он также поддерживает ассистентов «Салют».

Устройство может работать как медиаприставка, и как «умная» колонка при выключенном телевизоре. Управлять им можно голосом, жестами или пультом, который входит в комплект. Камеру и микрофон можно отключать.

SberBox Top vc.ru

В медиацентре есть стриминговый сервис Okko, «СберЗвук», доступ к более чем 240 каналам через сервис «Смотрёшка». Звонки работают на базе сервисов Telegram и Jazz by Sber — сервисе видеоконференций с количеством участников до 100 человек без ограничения по времени.

Для использования SberBox Top нужен телевизор с HDMI-входом и питание от сети. Устройство можно прикрепить на экран или разместить под ним. Дизайн создавался совместно с компанией NotAnotherOne, уточнили в «Сбере».

Приставка уже доступна для предзаказа на сайте «Сбера» и с 21 мая на сайте «М.Видео». Стоимость устройства составит 14 990 рублей, компания обещает доставку до 31 августа 2021 года.

SberBox Top — это совершенно уникальное устройство: оно умеет всё то же, что и обычная ТВ-приставка, но с принципиально важным отличием — с выводом на большой экран, добавляя к телевизору камеру, микрофоны и большую вычислительную мощность, превращая ТВ в универсальный смарт-дисплей. Он объединил в себе лучшее от SberBox и SberPortal. Давид Рафаловский технический директор «Сбербанк Груп», исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» «Сбера»