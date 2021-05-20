«Сбер» представил собственную ОС для производителей телевизоров и ТВ-медиацентр SberBox Top Статьи редакции
Компания проводит свою первую технологическую конференцию SmartDev.
Операционную систему «Салют ТВ» разработала команда SberDevices.
«Салют ТВ» предоставляет пользователям интеллектуальную систему рекомендации видео- и аудиоконтента, доступ к сервисам экосистемы компании, позволяет управлять устройствами и приложениями с телевизора с помощью виртуальных ассистентов семейства «Салют».
Вместо обычных приложении в ОС мультимодальные «смартапы», каталог приложений можно найти в SmartMarket: игры, стриминговые сервисы, «СберЗвук», приложение для заказа продуктов в «Самокате» и другие. Также есть браузер.
Телевизоры под управлением «Салют ТВ» поступят в продажу в июне 2021 года в магазинах сетевых партнёров и на маркетплейсах. Первыми брендами-партнёрами стали Hyundai и BBK.
ТВ-медиацентр SberBox Top
SberBox Top — это ТВ-медиацентр с «умной» камерой, который позволяет совершать видеозвонки, смотреть фильмы, слушать музыку, играть, управлять «умным» домом и так далее, рассказали в «Сбере». Он также поддерживает ассистентов «Салют».
Устройство может работать как медиаприставка, и как «умная» колонка при выключенном телевизоре. Управлять им можно голосом, жестами или пультом, который входит в комплект. Камеру и микрофон можно отключать.
В медиацентре есть стриминговый сервис Okko, «СберЗвук», доступ к более чем 240 каналам через сервис «Смотрёшка». Звонки работают на базе сервисов Telegram и Jazz by Sber — сервисе видеоконференций с количеством участников до 100 человек без ограничения по времени.
Для использования SberBox Top нужен телевизор с HDMI-входом и питание от сети. Устройство можно прикрепить на экран или разместить под ним. Дизайн создавался совместно с компанией NotAnotherOne, уточнили в «Сбере».
Приставка уже доступна для предзаказа на сайте «Сбера» и с 21 мая на сайте «М.Видео». Стоимость устройства составит 14 990 рублей, компания обещает доставку до 31 августа 2021 года.
- «Сбер» показал ТВ-приставку SberBox, «умный» дисплей SberPortal и виртуальных ассистентов «Салют» в сентябре 2020 года.
- В апреле 2020 года платформу Smart TV для недорогих телевизоров представил «Яндекс». Она объединила разные источники контента в одном интерфейсе — эфирные телеканалы, каналы «Яндекс.Эфира», онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» и YouTube.
Простите, а банк ещё работает?
Пн-Чт
С 9 до 18, обед с 2 до 3.
Пт
С 9 до 17 обед с 2 до 3
Сб-Вс
выходной
Но если вы открывали счет в другом отделении то туда и идите.
Счета других регионов не обслуживаем.
SberDevices от Сбера разработало Салют ТВ?!?! Вы серьезно?
Срочно переименовывайте в "СберСалют" и не забудьте на всякий случай зарегать СберСалат
Тв приставка с камерой по цене nvidia shield или apple tv, кто это будет брать..
Только тут функций и сценариев использования побольше, чем у Shield и Apple TV, так что это не прямые конкуренты
Блин, как они управляют всем этим хозяйством?
Причем хозяйство отрасло за пару лет буквально...
И смогут ли быть конкурентными или большая часть проектов погибнет?
Это сознательная политика, у них планах подменять государство как корпорация, а мы не позволим.
Массовость в ущерб качеству, чего только кринжовая презентация в стиле Джобса стоит, разве вы не чувствуете вкус дешевого пластиката и пустой начинки..?
Блин, у Сбера столько пылесосных инициатив в последнее время.
Уже сложно придумать какую-то оригинальную шутку в комментариях (((
Top
Как всегда у сбера колхозники выдумывают названия.
Вот что бывает когда денег столько, что девать некуда. Щупальца везде где вкусно. Посмотрим, что будет через пару лет) Что из активов и проектов останется.
Интересно их ос будет так же лагать как их последнее обновление сбербанк онлайн?
Операционную систему «Салют ТВ»
На базе чего это, есть информация? Тот же Линукс? Или прям с нуля разработка.
@Сбер , запустите уже проект городских туалетов, чтобы смутить все говёные ассоциации с вами
ооо новый шлак от сбера для людей за бешенные деньги, вроде для людей, а вроде помойка.
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