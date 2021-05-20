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Техника
Nazigul Jusupova

Производители смартфонов столкнулись с проблемами при оформлении разрешений для ФСБ на импорт техники — РБК Статьи редакции

Из-за этого импортёры техники с криптографией всё чаще получают документы на её ввоз в Казахстане, но серьёзных проблем из-за этого пока нет.

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Последние месяцы несколько крупных производителей техники стали получать нотификации в Казахстане, сообщает РБК со ссылкой на Единый реестр нотификаций Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Это документ, который компании должны подавать властям (в России — ФСБ) при импорте товаров, содержащих элементы криптографии и шифрования: смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие. Согласно правилам ЕАЭС, устройства можно ввозить на всю территорию союза, вне зависимости от выдавшей разрешение страны.

Среди крупных вендоров, кто стал получать нотификации в Казахстане в последнее время, РБК называет Intel Corporation, Lenovo, Huawei, Hewlett Packard. Компании Vivo, Samsung, Asus в последние годы получали нотификации на свою продукцию как в России, так и в Казахстане.

Как рассказал РБК представитель одного из крупных производителей техники, после начала пандемии сроки оформления нотификации в ФСБ увеличились с десяти дней минимум до месяца. С 25 марта 2020 года в ФСБ закрыт прямой приём документов и нужно отправлять письма «Почтой России», из-за чего время рассмотрения заявок увеличилось и иногда доходило до 1,5 месяцев, рассказал другой источник.

Он отмечает, что из-за проблем с нотификацией в России существует риск переноса старта продаж новинок на более позднее время по сравнению с другими странами. По словам собеседника, процедура в Казахстане организована «более прозрачно и адекватно».

Представители компании Asus подтвердили РБК, что с 2021 года сроки получения нотификации «незначительно увеличились», но это не повлияло на запланированные старты продаж. В Vivo сообщили, что процесс нотификации не менялся, а продукция компании представлена и в Казахстане. В других компаниях и ФСБ не ответили на вопросы издания.

#новость

5 5 комментариев
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Alex

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Не удивлюсь, если очередной законопроект закроет доступ к иностранным интернет магазинам. Совок идёт!🤮

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Юрий Другач

0

Не удивлюсь, если это нативка от Казахстана

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From Siberia to London

0

Так скоро без разрешения Казахстана ФСБ совсем работать не сможет )))

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One Geek

0

Сам я экспертизу ФСБ не умею, поэтому... Ждём мнение экспертов сообщества.

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xxx xxx

0

Свежие инструкции из сев. кореи подвезли как телефоны нотифицировать.

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