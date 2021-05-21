Snap купила стартап WaveOptics за $500 млн для производства очков c дополненной реальностью Статьи редакции
Цена сделки почти в пять раз превышает капитализацию стартапа.
- WaveOptics производит волноводы и проекторы для очков с дополненной реальностью. Ранее Snap работала с WaveOptics над созданием предыдущих версий Spectacles, а теперь решила полностью купить стартап, сообщает The Verge.
- Первая половина $500 млн поступит бывшим владельцам WaveOptics в виде акций после официального закрытия сделки. Вторая половина — наличными и акциями через два года.
- По оценкам PitchBook, капитализация WaveOptics составляла около $105 млн. Ранее компания привлекла от инвесторов $65 млн.
- Технология WaveOptics отличается тем, что резко сокращает нагрузку на оборудование, которое обрабатывает и отображает изображения через очки. Компании также принадлежат 12 зарегистрированных и находящихся в стадии разработки патентов.
- С января Snap купила еще как минимум три стартапа: Fit Analytics для коммерческих продуктов в дополненной реальности, Pixel8Earth и StreetCred для карт внутри Snapchat и других инструментов.
- Snap представила новую версию очков Spectacles на конференции Snap Partner Summit 20 мая. В очках будет две камеры, четыре микрофона, тачпад и кнопки для управления. Предыдущая версия Spectacles стоит £330 (около 34 тысяч рублей).
Дизайн очков как-то не очень
да кого это %бёт. Качество графики дайте хорошее, а то уже зае%лись в экраны залипать.
Конечно кому нужен дизайн обычных очков, главное чтобы стекло было :)
В дужках - батарея, так что таки да, Тяжка ноша технологий, ну да лиха беда начало!
Согласен. Визуально выглядит не очень, но это не самое главное. Главное что внутри.🙂
Дайте мне хоть 3 ляма зелени! На мой проект - Ироды дайте создать рабочие места и будущее семьям молодых специалистов и конкурентнную технологию! 🥺
Раз 500 процентов больше заплатили, значит увидели что-то новое и интересное.
Надо посмотреть как ихней акции выглядят. Очень интересная информация! Спасибо автору!
хм прикольно будет если через лет 10 все будут ходить в таких очках, кто то загрузить себе текстуру пустыни, кто то имитацию дождя, а кто то росиию со всеми её красотами
Это получается, когда-нибудь можно будет взять очки, мышку, клаву, придти на пляж, и залипнуть в контру на солнышке?
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