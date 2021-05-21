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Техника
Маша Цепелева

Snap купила стартап WaveOptics за $500 млн для производства очков c дополненной реальностью Статьи редакции

Цена сделки почти в пять раз превышает капитализацию стартапа.

Прототип новых очков Spectacles Snap
  • WaveOptics производит волноводы и проекторы для очков с дополненной реальностью. Ранее Snap работала с WaveOptics над созданием предыдущих версий Spectacles, а теперь решила полностью купить стартап, сообщает The Verge.
  • Первая половина $500 млн поступит бывшим владельцам WaveOptics в виде акций после официального закрытия сделки. Вторая половина — наличными и акциями через два года.
  • По оценкам PitchBook, капитализация WaveOptics составляла около $105 млн. Ранее компания привлекла от инвесторов $65 млн.
  • Технология WaveOptics отличается тем, что резко сокращает нагрузку на оборудование, которое обрабатывает и отображает изображения через очки. Компании также принадлежат 12 зарегистрированных и находящихся в стадии разработки патентов.
  • С января Snap купила еще как минимум три стартапа: Fit Analytics для коммерческих продуктов в дополненной реальности, Pixel8Earth и StreetCred для карт внутри Snapchat и других инструментов.
  • Snap представила новую версию очков Spectacles на конференции Snap Partner Summit 20 мая. В очках будет две камеры, четыре микрофона, тачпад и кнопки для управления. Предыдущая версия Spectacles стоит £330 (около 34 тысяч рублей).
AR-эффекты, которые можно будет увидеть через Spectacles Snap

#новость #snapchat

1296 просмотров
16 16 комментариев
6
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Raimond Vladimirov

4

Дизайн очков как-то не очень

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Authent12 .

Raimond
3

да кого это %бёт. Качество графики дайте хорошее, а то уже зае%лись в экраны залипать.  

Ответить

Raimond Vladimirov

Authent12
3

Конечно кому нужен дизайн обычных очков, главное чтобы стекло было :)

Ответить

Artem Gn

Raimond
1

Это братуха борцуха, на фотке, со сломанными ушами или это от тяжести новых технологий?

Ответить

Даниил Романов

Artem
0

Ему молотком за тыщу рублей шиндарахнули. За 28 долларов точнее

Ответить

Андрей Пшеничнов

Artem
0

В дужках - батарея, так что таки да, Тяжка ноша технологий, ну да лиха беда начало!

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Илья Попов

Raimond
0

Согласен. Визуально выглядит не очень, но это не самое главное. Главное что внутри.🙂

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Владимир Толстиков

3

Мдаа... а когда-то Instagram купили всего за миллиард...

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boj Ko

2

Дайте мне хоть 3 ляма зелени!  На мой проект  - Ироды дайте создать  рабочие места  и будущее семьям  молодых специалистов и конкурентнную технологию! 🥺

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M J

1

   Что это как не инфляция долларов. Уже и не считают их

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Илья Попов

1

Раз 500 процентов больше заплатили, значит увидели что-то новое и интересное.
Надо посмотреть как ихней акции выглядят. Очень интересная информация! Спасибо автору!

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Карим Мусаев

Илья
0

400%

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Martin Prestone

1

погодите я еще magic leap не доел

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victor.

0

хм прикольно будет если через лет 10 все будут ходить в таких очках, кто то загрузить себе текстуру пустыни, кто то имитацию дождя, а кто то росиию со всеми её красотами

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Спиридон Гаврилов

0

Это получается, когда-нибудь можно будет взять очки, мышку, клаву, придти на пляж, и залипнуть в контру на солнышке?

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Aleksey Bobkov

0

это все говно так и сгниет

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