Впечатления от 12'9-дюймового планшета, который уже несколько лет пытается стать компьютером.

Форум 460 просмотров

Экран: лучший из тех, что устанавливались в iPad и Mac

Только «большой» iPad Pro с диагональю 12,9 дюймов получил новый экран под сложным названием Liquid Retina XDR. Набор модных слов на самом деле означает, что дисплей ведет себя как OLED, хотя таким не является.

Чаще всего производители выбирают между LCD и OLED-дисплеями. У каждой из технологий есть свои преимущества и недостатки. Если коротко, то в OLED каждый пиксель самостоятельно излучает свет, поэтому можно контролировать яркость любой точки экрана. Например, для отображения черного цвета достаточно «отключить» пиксели и тогда они не будут вовсе излучать свет.

С OLED получается качественная и контрастная картинка, но есть и минусы. Это дорого, энергозатратно, а еще можно столкнуться с такими проблемами, как выгорание, ограничения яркости и остаточное изображение, когда на экране можно разглядеть следы от ярких элементов прошлых кадров.

LCD-панели дешевле в производстве и потребляют меньше энергии, однако здесь пиксели сами по себе не могут излучать свет, поэтому экрану нужен дополнительный слой с подсветкой. В LCD не получится воспроизвести по-настоящему черный цвет из-за отсутствия возможности выключить подсветку в том или ином месте.

Так вот с экраном Liquid Retina XDR Apple пошла на хитрость и попробовала исправить этот недостаток LCD-экранов. Под слоем пикселей инженеры разместили панель из более чем 10 тысяч mini‑LED-диодов, которые в свою очередь сгруппированы в небольшие зоны затемнения — согласно техническому описанию, их получилось более 2500 на 12,9-дюймовый экран. Теперь планшет может регулировать яркость дисплея в каждой отдельной зоне в зависимости от отображаемого контента.

Простой тест. Открываю картинку, полностью залитую черным цветом, и включаю яркость на максимум. На iPad Pro 2020 года (справа) экран светится, в то время как новый планшет полностью отключает подсветку и отображает «настоящий» черный цвет.

Слева — iPad Pro 2021 года, справа — iPad Pro 2020 года

Apple утверждает, что новый iPad Pro по показателю яркости приблизился к безумно дорогому монитору с еще более сложным названием Pro Display XDR за безумные 400 тысяч рублей. К примеру, его яркость достигает 1600 нитов (единица измерения яркости), нового iPad Pro — 1000 нитов, iPad Pro прошлого поколения — 600 нитов, Macbook или iMac — 500 нитов.

Проще говоря, рассматривать качественные фотографии и видео на новом планшете одно удовольствие. На экране видны все детали в темных участках, а яркие пятна становятся действительно яркими, как-будто получают дополнительную подсветку. Особенно разница бросается в глаза при прямом сравнении изображений на «старом» и новом iPad Pro — как-будто новый экран убрал серый фильтр со всех фотографий.

В последние годы iPad Pro стал полигоном для демонстрации новых разработок, которые появятся в ближайшее время в других устройствах Apple: «квадратный» дизайн, лидар. Уже можно смело делать ставки на то, что новый дисплей переедет в ближайшее время на Mac.

Например, на этом снимке из Каппадокии получилось более насыщенное небо, а автомобиль, расположенный на переднем плане, получил более контрастные блики. Этот же снимок на модели 2020 года просто «покрыт» серым слоем подсветки и кажется более плоским.

Фото отредактировано, чтобы проиллюстрировать разницу в картинке, которая видна глазу

Но все-таки это не OLED. Провожу еще один тест — на этот раз открываю изображение, залитое черным фоном, но с белым текстом посередине. Cтавлю яркость экрана на максимум и выключаю свет в комнате. Здесь уже заметно небольшое свечение вокруг букв — побочный эффект ярких диодов, подсвечивающих область вокруг текста. Это же свечение можно заметить и в нативном приложении для чтения книг Books — опять же, включив «темный» режим и выкрутив яркость экрана на максимум.

Фото отредактировано, чтобы проиллюстрировать свечение вокруг текста при максимальной яркости

Стоит признать, что заметить эту особенность экрана при повседнемном использовании планшета вряд ли получится. Практически во всех сценариях дисплей ведёт себя как OLED, выдавая при этом яркую и контрастную картинку.

iPad Pro 2021 года

Стоит признать, что если не открывать на полный экран красивые снимки и качественные HDR-видео, а просто сидеть в Safari, общаться в Telegram или играть в игры, новые технологии экрана вряд ли будет столь заметны. iPad и раньше отличался хорошим качеством цветопередачи, высоким разрешением и частотой обновления до 120 Гц. Да, стало чуть ярче и контрастнее, но в случае с текстом, браузером, мессенджерами и прочими обыденными приложениями, разница без прямого сравнения скорее всего не будет такой значительной.

Чип M1: производительность выросла, но в повседневных задачах это не заметно

Впервые iPad и Mac работают на одном и том же процессоре. Apple даже начала указывать объем оперативной памяти в планшете — 8 или 16 Гб в зависимости от доступной встроенной памяти. Судя по всему, это намек компании на то, что граница между iPad и Mac практически стерта — как минимум в части «железа».

iPad Pro 2021 года

В этом красивом решении с единым процессором меня смутило два момента. Во-первых, iPad и раньше работал на ARM-процессоре, разработанном в Apple, поэтому, если забыть про весь маркетинг вокруг чипа M1, вполне можно сказать, что iPad Pro 2021 просто получил обновленный и более мощный процессор.

Во-вторых, общий процессор в первую очередь дает преимущества Mac-у — теперь на macOS можно запускать iPad-приложения. Однако это не работает в обратную сторону — на iPadOS с M1 не получится запустить приложение, созданное для macOS. iPad остаётся iPad-ом .

В защиту M1 можно сказать, что производительность действительно выросла. Приложение Geekbench для оценки производительности дало iPad Pro на M1 7277 очков. iPad Pro 2020 года заработал «всего» 4670 очков. За год прирост составил десятки процентов, что очень даже хорошо.

Анализ производительности с помощью приложения Geekbench

Но при повседневном использовании такой прирост не будет заметен. Всё потому, что даже iPad Pro трехлетней давности сегодня по-прежнему можно охарактеризовать как быстрый и мощный планшет. Приложения на нём открываются мгновенно, импорт файлов, обработка снимков, экспорт видео — я ни разу не замечал каких-либо тормозов, зависаний или пауз в работе планшета. Всё работает быстро как на старом чипе, так и на M1.

Рост производительности ощутим в более узких случаях. Например, моей постоянной болью при работе на iPad была Figma. Для планшета нет полноценного приложения для работы с макетами, поэтому их приходится открывать в браузере.

Так вот раньше Safari вылетал примерно через десять секунд после загрузки файла с макетами страниц vc.ru (либо при любой попытке повзаимодействовать с любым слоем). Новый iPad справляется с этой задачей без каких-либо проблем — теперь у меня получается практически полноценно работать в Figma. И то я добавил слово «практически» только потому, что при попытке приблизить макет увеличивается сразу вся страница.

Figma, запущенная в браузере на новом iPad Pro

В других сценариях заметно, что сложные задачи даются новому iPad проще. Например, обработка большой AR-модели комнаты с миллионом полигонов в 3d Scanner App занимает на iPad последних поколений плюс-минус одинаковое время, однако новый планшет при этом не нагревается.

Сама работа с лидаром никак не изменилась — тот же сенсор, который видит на расстоянии примерно пяти метров. Осталась без изменений и длительность работы от аккумулятора. Примерно 8-10 часов работы на одном заряде. По моим наблюдениям, больше всего «съедают» зарядку созвоны через мобильную связь.

Камера нового iPad Pro

Кстати о звонках. На iPad Pro появилась интересная и важная функция для 2021 года. Фронтальная камера стала сверхширокоугольной и теперь умеет «следить» за мной — передвигаясь по комнате во время звонка, я всегда остаюсь в центре кадра. Алгоритм хорошо справляется и с ситуациями, когда в кадре появляется несколько человек — iPad берет общий план так, чтобы все вместились в кадр.

Фронтальная камера следит, чтобы человек оставался в кадре

«В центре внимания» уже поддерживается в Zoom и Facetime. А вот в Telegram и Slack функция не работает — вероятно, разработчикам предстоит адаптировать продукты под новую камеру. Примечательно, что функция не поддерживается и в нативном приложении «Камера» — здесь лишь появилась возможность переключиться со сверхширокоугольного режима съемки на обычный.

К сожалению, никак не изменилась ситуация со взглядом. Во время звонков собеседники по-прежнему наблюдают, как я смотрю куда-то в сторону, а не в монитор.

iPad Pro 2021 года

Компьютер, но другой

Мне нравится сравнивать iPad Pro c модным спортивным электрокаром. Он хорошо выглядит, быстро разгоняется и делает всё то же самое, что и обычные машины, просто иначе. Однако когда речь заходит о более практичных вещах, вроде поездки в другой город, сразу сталкиваешься с различными ограничениями вроде запаса хода и наличия зарядок по пути.

Так и с iPad. На нём можно делать многие стандартные для компьютера вещи, но другим «айпадовским» способом. Хочется отправить сообщение в Slack, пока пишешь письмо — нужно вытащить его иконку поверх приложения, либо попытаться соорудить конструкцию из мультиоконного режима. Хочется закрыть окно, а Esc нет.

Привычные для macOS сценарии, которые я выполняю на автомате, здесь занимают больше времени. Каждый раз приходится задавать себе вопрос, а какие приложения у меня доступны для переключения по Cmd+Tab, какое второе приложение лучше вынести на экран, как выделить несколько файлов в проводнике, как переместить курсор с одного окна на другой. Вроде все функции на месте, но работают они иначе.

iPad Pro 2021 года

Apple не хочет переносить macOS на iPad, и причины такого решения понятны. Ради эксперимента я настроил виртуальный рабочий стол на своем Macbook и подключился к нему с iPad. Достаточно быстро стало очевидно, что из экспериментального устройства получается неплохой компьютер, но ужасный планшет. Стоит отсоединить физическую клавиатуру, как взаимодействие с macOS превращается в испытание: окна, которые нужно как-то перетаскивать пальцем, маленькие кнопки, в которые невозможно попасть, привычные жесты, которые бесполезны в настольной операционной системе.

Компания пытается переизобрести из iPadOS новую операционную систему для «Mac-а будущего», с которым можно работать как угодно: с клавиатурой, с трекпадом, со стилусом или тач-интерфейсом. К этой задаче Apple подключает и сторонних разработчиков, предлагая им писать приложения одновременно для Mac и iPad. Проблема только в том, что процесс переизобретения операционной системы занимает много времени — несколько лет ушло только на то, чтобы у планшета появилась физическая клавиатура и курсор.

Из iPad Pro получился отличный компьютер: мощный процессор, Face ID, камера для звонков, тач-экран, подключаемая клавиатура. Мне понравилось работать на клавиатуре Magic Keyboard — особенно после «бабочки» Macbook Pro, с которой набор текста превращается в сплошные мммучччения. Понравился потрясающий экран, которым не может похвастаться ни один Mac. Но при работе постоянно чувствуются ограничения операционной системы.

Apple всегда говорит, что её преимущество в том, что компания одновременно занимается разработкой устройств и программного обеспечения. С планшетом кажется, что «железо» сейчас ушло вперед, в то время как программная оболочка пытается успеть за ним. Теперь остается подождать пару недель до WWDC, чтобы понять, смогут ли разработчики iPadOS «догнать» устройство.

Коротко, чтобы не читать весь текст: