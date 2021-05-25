Минэкономики определило критерии компаний-разработчиков ИИ-технологий для получения субсидий Статьи редакции
Такие компании могут претендовать на субсидии в 5,26 млрд рублей до 2024 года.
Министерство экономики уточнило критерии проектов в области искусственного интеллекта, сообщает «Коммерсантъ».
Проекты, претендующие на принадлежность к сфере, должны решать одну из пяти определенных задач:
- Компьютерное зрение — распознавание объектов в обычной и виртуальной реальности, анализ поведения людей и животных.
- Обработка языка — классификация отдельных высказываний, текстов, определение смысловых ошибок в тексте.
- Распознавание и синтез речи — создание мультизадачных разговорных ассистентов, проверка подлинности речи, создание средства управления эмоциями в речи, интеллектуальная поддержка принятия решений.
- Интеллектуальная поддержка принятия решений, в том числе предиктивная аналитика, системы управления персоналом через машинное обучение и контроль психофизического состояния сотрудников компаний.
- Перспективные методы искусственного интеллекта, включающие машинное обучение с помощью квантовых вычислений, синтез 3D-объектов и аватаров.
В Минэкономики «Ъ» пояснили, что приказ необходим из-за случаев, когда авторы проекта позиционируют их как искусственный интеллект, не имея при этом должное технологическое ядро.
С помощью критериев будет возможно более точное «приземление» мер господдержки — как на крупные пилотные проекты по внедрению ИИ, так и на небольшие стартапы, добавили в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
На поддержку проектов в области искусственного интеллекта до 2024 года правительство выделит 5,26 млрд рублей. Размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн.
В ноябре 2019 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Сбербанк», «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта. В частности, участники соглашения договорились объединить усилия для упрощенного внедрения технологий.
«Настоящие» критерии отбора:
- Название вашей компании должно начинаться на буквы «С», «Я» или «М»;
- У вас должен быть крупнейший в стране - банк, поисковик или почтовый сервис;
Все гораздо проще. Деньги можно выдавать кому угодно, но тратить их можно будет только на сервисы, обслуживаемые выше перечисленными компаниями.
Да чего уж тут, сразу бы список из пары тройки компаний написали и всё)
Сразу бы написали в указе, какие именно юрлица получат поддержку. А то ходят вокруг да около. Едвали эти юрлица совсем нуждаются в поддержке, что-то складывается такое впечатление.
правительство выделит 5,26 млрд рублей. Размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн.
так вот зачем Герман Оскарович СберОООшек понапокупал
Проекты, претендующие на принадлежность к сфере, должны решать одну из одной определенных задач:
Уметь договариваться с чиновниками.
Не верю я в эффективность такого финансирования. Когда делается продукт для рынка надо создавать новую ценность для пользователей или сдохнуть как компания. Когда это госфинансирование, то надо уметь его выбивать, а не заниматься всякими компьютерными зрениями.
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