Волна
Предприниматели разберут бизнес-кейсы в Telegram 16+
До старта осталось:
{"id":3415,"title":"\u0414\u0430\u0447\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=3415&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/247559-korotko-dachnaya-konferenciya-po-mobilnoy-razrabotke-i-dizaynu&hash=a6b27c5c7d19a8734c994887577f54b31bb7fbe32413041f6665e4fbefdcb696","isPaidAndBannersEnabled":false}
Техника
Nazigul Jusupova

Минэкономики определило критерии компаний-разработчиков ИИ-технологий для получения субсидий Статьи редакции

Такие компании могут претендовать на субсидии в 5,26 млрд рублей до 2024 года.

7 7 комментариев
Форум
755 просмотров

Министерство экономики уточнило критерии проектов в области искусственного интеллекта, сообщает «Коммерсантъ».

Проекты, претендующие на принадлежность к сфере, должны решать одну из пяти определенных задач:

  • Компьютерное зрение — распознавание объектов в обычной и виртуальной реальности, анализ поведения людей и животных.
  • Обработка языка — классификация отдельных высказываний, текстов, определение смысловых ошибок в тексте.
  • Распознавание и синтез речи — создание мультизадачных разговорных ассистентов, проверка подлинности речи, создание средства управления эмоциями в речи, интеллектуальная поддержка принятия решений.
  • Интеллектуальная поддержка принятия решений, в том числе предиктивная аналитика, системы управления персоналом через машинное обучение и контроль психофизического состояния сотрудников компаний.
  • Перспективные методы искусственного интеллекта, включающие машинное обучение с помощью квантовых вычислений, синтез 3D-объектов и аватаров.

В Минэкономики «Ъ» пояснили, что приказ необходим из-за случаев, когда авторы проекта позиционируют их как искусственный интеллект, не имея при этом должное технологическое ядро.

С помощью критериев будет возможно более точное «приземление» мер господдержки — как на крупные пилотные проекты по внедрению ИИ, так и на небольшие стартапы, добавили в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

На поддержку проектов в области искусственного интеллекта до 2024 года правительство выделит 5,26 млрд рублей. Размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн.

В ноябре 2019 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Сбербанк», «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта. В частности, участники соглашения договорились объединить усилия для упрощенного внедрения технологий.

#искусственныйинтеллект #новость

7 7 комментариев
6
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439\u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442"], "comments": 7, "likes": 6, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 250247, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 25 May 2021 09:24:37 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andrey Fedorov

2

«Настоящие» критерии отбора:
- Название вашей компании должно начинаться на буквы «С», «Я» или «М»;
- У вас должен быть крупнейший в стране - банк, поисковик или почтовый сервис;

Ответить

Anton Pestsov

Andrey
0

Все гораздо проще. Деньги можно выдавать кому угодно, но тратить их можно будет только на сервисы, обслуживаемые выше перечисленными компаниями.

Ответить

Andrey Kulakov

0

Да чего уж тут, сразу бы список из пары тройки компаний написали и всё)

Ответить

Oleg Zhuravlev

Andrey
3

Список и так есть в конце статьи ;) читай внимательнее.

Ответить

Alex Miller

0

Сразу бы написали в указе, какие именно юрлица получат поддержку. А то ходят вокруг да около. Едвали эти юрлица совсем нуждаются в поддержке, что-то складывается такое впечатление.

Ответить

Миша Магадан

0

правительство выделит 5,26 млрд рублей. Размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн.

так вот зачем Герман Оскарович СберОООшек понапокупал

Ответить

timursh

0

Проекты, претендующие на принадлежность к сфере, должны решать одну из одной определенных задач:
Уметь договариваться с чиновниками.

Не верю я в эффективность такого финансирования. Когда делается продукт для рынка надо создавать новую ценность для пользователей или сдохнуть как компания.  Когда это госфинансирование, то надо уметь его выбивать, а не заниматься всякими компьютерными зрениями.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Работа.ру
Подписан
Отписаться
Работа.ру и «Нетология» запустили совместный курс по HR-аналитике
Сегодня традиционный подбор сотрудников перестает быть эффективным. Для успешного развития и функционирования бизнеса в…
Columbus Russia
Подписан
Отписаться
9 факторов, которые нужно учесть B2B-компании для роста в онлайн
Repina branding
Подписан
Отписаться
Вы хотите мне продать пустой лист? Или почему не стоит бояться «пустоты» в дизайне
Многие дизайнеры переживают, что если оставят много пустого пространства в дизайне, клиенты спросят «А где же дизайн?».…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Артем Голендберг
за день
Наоборот, желаю им побыстрее избавится от Лукашенко и его гопников в погонах
Авиакомпании Европы стали перенаправлять полёты над Белоруссией после вынужденной посадки самолёта с экс-главредом Nexta
Nicholas Savel'ev
за неделю
Ну хоть что-то толковое! 
Госдума запретила звуковую рекламу из громкоговорителей на зданиях
Комментарии

Evgeny Klyuchnikov

Роскомнадзор пригрозил…

Герман Воронов

Каршеринг Anytime запустил…

Make Luv

Россиянин получил десять…

Розарио Агро

Саммит ЕС приостановил полёты в…

Peter Rezikov

Airbnb обновил платформу…

Юлия Бабенко

Альфа банк не даёт снять деньги…

Alex

«На районе»: как создать сеть…

Сан Саныч

От «Сбербанка» уже неделю…

Евгений Кашуба

Мой вклад в борьбу человечества…

Superposition

Роскомнадзор заявил, что…

Амиго Цойер

Роскомнадзор заявил, что…

Стас Будда

Портфолио в 200 сайтов. Как я…

Артём Полтавцев

Почему мы срываем дедлайны и…

Владислав Мальцев

Портфолио в 200 сайтов. Как я…

Fyodor

Саммит ЕС приостановил полёты в…

Максим Мостовой

Airbnb обновил платформу…

Артём Полтавцев

Почему мы срываем дедлайны и…

Юлия Бабенко

#кактамвСбере: история одного…

Vl Al

Саммит ЕС приостановил полёты в…

Шизоидная обезьяна

Развитие дизайн-бюро: из…
null