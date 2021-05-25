Такие компании могут претендовать на субсидии в 5,26 млрд рублей до 2024 года.

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Министерство экономики уточнило критерии проектов в области искусственного интеллекта, сообщает «Коммерсантъ».

Проекты, претендующие на принадлежность к сфере, должны решать одну из пяти определенных задач:

Компьютерное зрение — распознавание объектов в обычной и виртуальной реальности, анализ поведения людей и животных.

Обработка языка — классификация отдельных высказываний, текстов, определение смысловых ошибок в тексте.



Распознавание и синтез речи — создание мультизадачных разговорных ассистентов, проверка подлинности речи, создание средства управления эмоциями в речи, интеллектуальная поддержка принятия решений.



Интеллектуальная поддержка принятия решений, в том числе предиктивная аналитика, системы управления персоналом через машинное обучение и контроль психофизического состояния сотрудников компаний.



Перспективные методы искусственного интеллекта, включающие машинное обучение с помощью квантовых вычислений, синтез 3D-объектов и аватаров.



В Минэкономики «Ъ» пояснили, что приказ необходим из-за случаев, когда авторы проекта позиционируют их как искусственный интеллект, не имея при этом должное технологическое ядро.

С помощью критериев будет возможно более точное «приземление» мер господдержки — как на крупные пилотные проекты по внедрению ИИ, так и на небольшие стартапы, добавили в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

На поддержку проектов в области искусственного интеллекта до 2024 года правительство выделит 5,26 млрд рублей. Размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн.