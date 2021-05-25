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Техника
Евгения Евсеева

Производитель «Стан» и «Ростех» представили платформу для ремонта и обслуживания станков в дополненной реальности Статьи редакции

Например, оператор станка с помощью AR-очков или смартфона сможет увидеть подсказки о том, какой компонент нуждается в ремонте.

8 8 комментариев
Форум
351 просмотров

Производитель станков «Стан» при поддержке «дочки» «Ростеха» «РТ-Капитал» разработал промышленную платформу «СтAR». Технологию представили премьер-министру Михаилу Мишустину на выставке «Металлообработка-2021».

Платформа — это программно-аппаратный комплекс, к которому можно подключить AR-очки, планшеты и смартфоны. Специальное ПО позволяет создавать интерактивные цифровые инструкции по использованию и ремонту промышленного оборудования или виртуальные тренажёры.

В «СтAR» доступен виртуальный помощник — оператор видит показатели на экране AR-очков или смартфона.

«Стан»

После ответов на уточняющие вопросы система даёт подсказки — выделяет необходимый компонент или узел станка, который нуждается в ремонте или проверке. Если оператор столкнётся со сложной ситуацией, он может через программу связаться с сервисным центром.

Также оператор в режиме обучения может пройти все этапы обслуживания станка в дополненной реальности. Кроме того, на платформе доступна библиотека готовых 3D-моделей станков. Система совместима со всеми моделями оборудования «Стан».

Система позволит избежать простоя станков и сократить время для осваивания сотрудниками нового алгоритма действий. Кроме того, использовать технологию можно и в образовательных целях, разместив виртуальный станок дома или в лаборатории вуза.

Денис Полевщиков
гендиректор «Стана»

«СтAR» станет доступна клиентам в 2022 году, она будет распространяться по подписке — сумма будет зависеть от количества станков, которые обслуживает система. Например, система на три станка с обучением и программой ремонта и AR-очками в комплекте будет стоить от 900 тысяч рублей в год.

#новость #ростех

8 8 комментариев
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8 комментариев
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One Geek

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Почему-то сразу подумал об этом виртуальном помощнике.

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Иван Евменов

1

Что-то дорого для РФ. Сколько тогда сам станок стоит? 900:12=75 000 рублей в месяц. На 55 000 (остальное налоги с з.п.) рублей можно сервисника найти который их будет ежедневно обслуживать. В чем преимущество-то?

Ответить

Ренат Зайдуллин

Иван
0

Наверно в том, что не всегда можно найти сервисника за 55 000 который будет разбираться в этих станках.

Ответить

Vasya Pupkin

0

Эх жаль ни скриншотов не видео..

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Дмитрий

Vasya
0

https://rostec.ru/news/rostekh-sovmestno-s-partnerami-predstavil-tsifrovoy-tsekh-na-baze-dopolnennoy-realnosti/

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Alex Moren

0

Теперь по подписке можно будет обслуживать станки в виртуальной реальности, заебумба

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Konstantin Zhivenkoff

0

Пшеничный почему-то вспомнился. Невинно убиенный в СИЗО. Он с подводными лодками такое делал.

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Василий

0

Это было в "Царе Горы", только графика попроще была )

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