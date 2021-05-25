Например, оператор станка с помощью AR-очков или смартфона сможет увидеть подсказки о том, какой компонент нуждается в ремонте.

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Производитель станков «Стан» при поддержке «дочки» «Ростеха» «РТ-Капитал» разработал промышленную платформу «СтAR». Технологию представили премьер-министру Михаилу Мишустину на выставке «Металлообработка-2021».

Платформа — это программно-аппаратный комплекс, к которому можно подключить AR-очки, планшеты и смартфоны. Специальное ПО позволяет создавать интерактивные цифровые инструкции по использованию и ремонту промышленного оборудования или виртуальные тренажёры.

В «СтAR» доступен виртуальный помощник — оператор видит показатели на экране AR-очков или смартфона.

После ответов на уточняющие вопросы система даёт подсказки — выделяет необходимый компонент или узел станка, который нуждается в ремонте или проверке. Если оператор столкнётся со сложной ситуацией, он может через программу связаться с сервисным центром.

Также оператор в режиме обучения может пройти все этапы обслуживания станка в дополненной реальности. Кроме того, на платформе доступна библиотека готовых 3D-моделей станков. Система совместима со всеми моделями оборудования «Стан».

Система позволит избежать простоя станков и сократить время для осваивания сотрудниками нового алгоритма действий. Кроме того, использовать технологию можно и в образовательных целях, разместив виртуальный станок дома или в лаборатории вуза. Денис Полевщиков гендиректор «Стана»