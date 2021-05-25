Производитель «Стан» и «Ростех» представили платформу для ремонта и обслуживания станков в дополненной реальности Статьи редакции
Например, оператор станка с помощью AR-очков или смартфона сможет увидеть подсказки о том, какой компонент нуждается в ремонте.
Производитель станков «Стан» при поддержке «дочки» «Ростеха» «РТ-Капитал» разработал промышленную платформу «СтAR». Технологию представили премьер-министру Михаилу Мишустину на выставке «Металлообработка-2021».
Платформа — это программно-аппаратный комплекс, к которому можно подключить AR-очки, планшеты и смартфоны. Специальное ПО позволяет создавать интерактивные цифровые инструкции по использованию и ремонту промышленного оборудования или виртуальные тренажёры.
В «СтAR» доступен виртуальный помощник — оператор видит показатели на экране AR-очков или смартфона.
После ответов на уточняющие вопросы система даёт подсказки — выделяет необходимый компонент или узел станка, который нуждается в ремонте или проверке. Если оператор столкнётся со сложной ситуацией, он может через программу связаться с сервисным центром.
Также оператор в режиме обучения может пройти все этапы обслуживания станка в дополненной реальности. Кроме того, на платформе доступна библиотека готовых 3D-моделей станков. Система совместима со всеми моделями оборудования «Стан».
«СтAR» станет доступна клиентам в 2022 году, она будет распространяться по подписке — сумма будет зависеть от количества станков, которые обслуживает система. Например, система на три станка с обучением и программой ремонта и AR-очками в комплекте будет стоить от 900 тысяч рублей в год.
Что-то дорого для РФ. Сколько тогда сам станок стоит? 900:12=75 000 рублей в месяц. На 55 000 (остальное налоги с з.п.) рублей можно сервисника найти который их будет ежедневно обслуживать. В чем преимущество-то?
Наверно в том, что не всегда можно найти сервисника за 55 000 который будет разбираться в этих станках.
Эх жаль ни скриншотов не видео..
Теперь по подписке можно будет обслуживать станки в виртуальной реальности, заебумба
Пшеничный почему-то вспомнился. Невинно убиенный в СИЗО. Он с подводными лодками такое делал.
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