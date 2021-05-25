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Техника
DTF

Сервисы Google вернутся на смартфоны Honor Статьи редакции

Huawei продала бренд Honor индустриальным партнёрам в ноябре, чтобы спасти его от санкций США.

Немецкое подразделение компании в Twitter сообщило, что смартфоны Honor будут вновь поставляться с сервисами Google. Заявление прозвучало после анонса линейки Honor 50 на базе чипсета Snapdragon 778G.

На момент публикации заметки твит недоступен. Однако два близких к партнёрам источника «Коммерсанта» подтвердили, что новые смартфоны Honor 50 получат сервисы Google. В российском офисе Honor отказались от комментариев, в Google не ответили.

За месяцы «независимости» компания уладила все формальности и заключила контракты, говорилось в сообщении в Twitter. Договорённости достигнуты не только с Google о GSM-версии Android, но и с Qualcomm о поставке чипов нового поколения.

Официальная презентация семейства Honor 50 состоится в июне 2021 года. По предварительным данным, в серию войдут три модели — базовая Honor 50 и более мощные Honor 50 Pro и Honor 50 Pro +.

#новость #honor #huawei

1365 просмотров
Материал дополнен редакцией
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11 комментариев
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Konstantin Zhivenkoff

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Сервисы гугла, прекрасно работающие на хуавее, можно получить с помощью инсталяции всего одной апки. Все становится как родное, и работает так же как и на любом другом девайсе. Гуглоплей, карты, почта, и многое другое.

Не благодарите.

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Маркетологов к стенке

Konstantin
0

Добавлю способ, как установить Ютуб Вансед (чистый и без рекламы и со спонсорблоком) на Хуавей и Хонор. Шикарная вещь. 

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Raimond Vladimirov

0

Сразу было понятно, что это основная причина продажи. Тем не менее, они так и остались китайскими

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Andrey Novikov

0

Ждём новые модели)

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Дэни Трэхо

0

Без киринов хонор уже не хонор, но будем посмотреть. Интересно, загрузчик разблочить дадут?

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Изя Слоу

Дэни
0

Что такого особенного в Киринах, кстати?

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Pavel Voronkov

0

Кто-нибудь выпустит не базовую модель не с экраном лопатой?

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Местный пришелец

Pavel
0

Да, Тим Кук. 

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Дмитрий Айстражник

0

Хочется спросить авторов санкций: ну что, стоило оно того?

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One Geek

Дмитрий
0

Вряд ли вам ответят авторы санкций, уж не того вы полета птица. Но не отчаивайтесь, вы можете использовать поисковик уголь и все прочитать самому, например по запросу: "huawei sanctions explained". Спойлер: эффект есть и он значительный.

p.s. мне тоже не ответят, я тоже не того полета птица :))

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Могучий татарин

0

Так мне они нравятся, жаль 9X перестали собирать

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