Huawei продала бренд Honor индустриальным партнёрам в ноябре, чтобы спасти его от санкций США.

Немецкое подразделение компании в Twitter сообщило, что смартфоны Honor будут вновь поставляться с сервисами Google. Заявление прозвучало после анонса линейки Honor 50 на базе чипсета Snapdragon 778G.

На момент публикации заметки твит недоступен. Однако два близких к партнёрам источника «Коммерсанта» подтвердили, что новые смартфоны Honor 50 получат сервисы Google. В российском офисе Honor отказались от комментариев, в Google не ответили.

За месяцы «независимости» компания уладила все формальности и заключила контракты, говорилось в сообщении в Twitter. Договорённости достигнуты не только с Google о GSM-версии Android, но и с Qualcomm о поставке чипов нового поколения.

Официальная презентация семейства Honor 50 состоится в июне 2021 года. По предварительным данным, в серию войдут три модели — базовая Honor 50 и более мощные Honor 50 Pro и Honor 50 Pro +.

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