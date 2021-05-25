Сервисы Google вернутся на смартфоны Honor Статьи редакции
Huawei продала бренд Honor индустриальным партнёрам в ноябре, чтобы спасти его от санкций США.
Немецкое подразделение компании в Twitter сообщило, что смартфоны Honor будут вновь поставляться с сервисами Google. Заявление прозвучало после анонса линейки Honor 50 на базе чипсета Snapdragon 778G.
На момент публикации заметки твит недоступен. Однако два близких к партнёрам источника «Коммерсанта» подтвердили, что новые смартфоны Honor 50 получат сервисы Google. В российском офисе Honor отказались от комментариев, в Google не ответили.
За месяцы «независимости» компания уладила все формальности и заключила контракты, говорилось в сообщении в Twitter. Договорённости достигнуты не только с Google о GSM-версии Android, но и с Qualcomm о поставке чипов нового поколения.
Официальная презентация семейства Honor 50 состоится в июне 2021 года. По предварительным данным, в серию войдут три модели — базовая Honor 50 и более мощные Honor 50 Pro и Honor 50 Pro +.
Сервисы гугла, прекрасно работающие на хуавее, можно получить с помощью инсталяции всего одной апки. Все становится как родное, и работает так же как и на любом другом девайсе. Гуглоплей, карты, почта, и многое другое.
Не благодарите.
Добавлю способ, как установить Ютуб Вансед (чистый и без рекламы и со спонсорблоком) на Хуавей и Хонор. Шикарная вещь.
Сразу было понятно, что это основная причина продажи. Тем не менее, они так и остались китайскими
Без киринов хонор уже не хонор, но будем посмотреть. Интересно, загрузчик разблочить дадут?
Кто-нибудь выпустит не базовую модель не с экраном лопатой?
Хочется спросить авторов санкций: ну что, стоило оно того?
Вряд ли вам ответят авторы санкций, уж не того вы полета птица. Но не отчаивайтесь, вы можете использовать поисковик уголь и все прочитать самому, например по запросу: "huawei sanctions explained". Спойлер: эффект есть и он значительный.
p.s. мне тоже не ответят, я тоже не того полета птица :))
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