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Техника
Nazigul Jusupova

VisionLabs из экосистемы «Сбера» разработает технологию для анализа поведения людей по видео с камер наблюдения Статьи редакции

Программа будет распознавать и прогнозировать поведение людей по силуэтам, жестам, позам и направлению взгляда без сбора персональных данных.

  • Технология human-centric позволит распознавать и прогнозировать поведение людей по их силуэтам, снятым камерой видеонаблюдения, жестам, позам, направлению взгляда, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
  • Но в отличие от других биометрических технологий она применяется без сбора и анализа персональных данных: не определяет лицо и голос человека.
  • Тестируемый инструмент распознает наличие или отсутствие на лице медицинской маски, определяет положение человека в кадре, распознает статические и динамические жесты.
  • По словам зампреда правления «Сбербанка» Станислава Кузнецова, технология без сбора персональных данных более надёжна.
  • Технологию можно применять для анализа городского пространства: выбирать расположение остановок, количество автобусов на маршруте, регулировать работу светофоров. Фиксирование взгляда покупателя в магазине поможет эффективной выкладке товара. А по силуэту человека можно быстро определять, что он нуждается в медицинской помощи.
  • По словам гендиректора Центра речевых технологий Дмитрия Дырмовского, систему можно интегрировать в инфраструктуру видеонаблюдения и без специфических требований к камерам.

#сбербанк #новость

679 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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One Geek

10

Нужно больше данных! Ещё! Ещё! Бооольше!!! - раздавалось на совещании.

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MyTxtWebPage

One
0

А потом на основе этих данных будут собраны другие данные

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One Geek

MyTxtWebPage
2

Как бы в рекурсию не уйти ;)

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MyTxtWebPage

One
1

Прикинте, я, допустим, сижу в автобусе и думаю, как бы мне 4 не схопотать или ещё что похуже (например, что изобрести или как отомстить однокласснику, который накурил в тарелку). Параллельно думаю: "В будущем не будет никакой приватности, камеры будут читать мысли... Как мне жалко будущее поколение". И эти мысли читает камера и передаёт сберу

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Andrei Smirnovsky

6

Добро пожаловать в черное зеркало) Какой то вы подозрительный гражданин, пройдем с нами)

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Alexander Veber

Andrei
3

Добро пожаловать в превентивные посадки до совершения преступления (Особое мнение)

Очень удобно на фоне новости:

 В России заключенных могут привлекать к работе на крупных строительных объектах, заявил на этой неделе директор Федеральной службы исполнения наказаний

С помощью новых технологий можно прогнозировать и выполнять план по набору бесплатной рабочей силы. Скупая слеза зависти скатилась по щеке Иосифа Виссарионовича

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One Geek

Alexander
0

В смысле скупая слеза? А кто по вашему Беломорканал построил?

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Alexander Veber

One
0

Автоматизация. ГУЛАГ был типа за совершенные преступления, а тут можно все на откуп технологиям отдать.

пока ты не преступник, но обязательно им станешь, нейросети беспристрастны

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Первичный меч

4

Экосистемная экосистема.
PS. А за переводы внутри Сбера мы все равно будем брать комиссию, ведь Сбер (банк) не входит в экосистему Сбера

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Сергей Щукин

Первичный
0

Не, ну а на что же изобретать всякую УЖЕ изобретённую хуету, если по копеечке не обдирать каждого?

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MyTxtWebPage

1

Королевство кривых зеркал на палке

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Чит Чат

0

продать можно будет

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Sergey Ilyin

0

На волне событий в Казани это должно было произойти. Вопрос - кто первый.

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Вадим Трушин

0

Сколько же лет назад про все это говорил Ричард Столлман... Как-будто тогда все знал.

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