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Техника
TJ

Группа USB-IF представила стандарт USB Type-C 2.1 — до 240 ватт передаваемой мощности и зарядка устройств без адаптера Статьи редакции

Новые кабели можно будет узнать по шильдику EPR.

Некоммерческая организация USB-IF выпустила обновлённый стандарт USB Type-C версии 2.1, главная особенность которого — увеличение передаваемой мощности более чем вдвое, со 100 ватт до 240 ватт. Об компания сообщила на своём сайте.

Как отмечают в CNet, теперь устройства вроде мониторов, смартфонов, планшетов, ноутбуков (кроме самых мощных) можно будет запитывать простым USB-кабелем без использования адаптеров.

Новые кабели USB Type-C 2.1 будут маркироваться шильдиком EPR, что означает «расширенный диапазон мощности». Такие кабели должны поддерживать силу тока до 5 ампер и напряжение до 50 вольт.

В The Verge предполагают, что кабелем нового типа можно будет заряжать даже игровые ноутбуки вроде Alienware m17, но для последних игровых консолей Sony и Microsoft мощности нового стандарта может быть недостаточно.

Кабель зарядки и передачи данных стандарта USB Type-C SetPhone

#компьютеры #новости

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El'murza Alchakov

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Тем временем в Сколково: блин, надо что придумать

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Andreas Lapueros

El'murza
27

Тем временем типичный комментатор с вц: блин, надо как-то приплести рашку 

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Анатолий Щербина

1

Я не очень понимаю как это будет работать. То есть провод Type-C будет напрямую втыкаться в розетку? Может имеется ввиду, что без большого адаптера, какие сейчас у ноутбуков.

Ответить

sergjjj

Анатолий
10

Наконец то зарядим по быстрому свои Сяоми.

Ответить

Denis Kiselev

Анатолий
3

Работать будет так: вы втыкаете один провод от монитора в комп, и монитор работает. Не нужно втыкать монитор в розетку другим проводом.

Аналогично - внешний жёсткий диск / хранилище: не нужно его втыкать в розетку, питание он получит по usb

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Анатолий Щербина

Denis
0

Тогда это позволит иметь меньше розеток. Но больше гнёзд или переходников) А сама техника готова выдерживать нагрузки в роли АКБ 🧐

Ответить

Сергей Щукин

Анатолий
0

Но эппл всё равно сделает только один такой порт 🤣

Ответить

Andreas Lapueros

Анатолий
2

Перевод говенный просто 

Ответить

Anton Pestsov

Анатолий
0

Адаптер в жилах 😂

Ответить

Bekzat Sadykov

Анатолий
0

Звучит так, будто будет один кабель вместо двух. Как сейчас один USB-C кабель от монитора может заряжать ноут, так теперь это будет работать в обе стороны. Ноут может питать монитор от себя.

Ответить

Nikolay Kapustin

Bekzat
0

В случае с ноутом это более чем странный кейс. Ибо более стационарное устройство должно быть запитано от адаптера, нежели мобильное.

Ответить

Канищев Максим

1

Интересно как эти 50 вольт будут получать?

Ответить

Никита Алфимов

Канищев
3

Хз, type-c животворящий конечно, но это либо магия, либо п**деж. Точнее так, он будет ну оооочень сильно нагреваться и будет эффект note 7

Ответить

Andreas Lapueros

Никита
0

Что именно будет нагреваться? 

Ответить

Изя Слоу

Andreas
7

Он

Ответить

Andreas Lapueros

Изя
2

Почему он будет нагреваться? Провода для аудио колонок 250 ваттных, имеют то же сечение плюс минус, и ту же площадь контакта. Вангую что там вся эта мощность просто будет по всем контактам сразу идти. Это не rocket science, нужная площадь и сечение высчитываются со школьным учебником физики 

Ответить

Изя Слоу

Andreas
3

Я маркетолог, у меня лапки

Ответить

Andreas Lapueros

Изя
3

Understood, have a nice day 

Ответить

Леван Какубава

Andreas
1

250 ватная колонка гораздо меньше 250 ват потребления, там ваты по другому меряться

Ответить

Andreas Lapueros

Леван
1

А сколько «нормальных» ватт в 250 ваттной колонке? Если подать постоянный ток 

Ответить

Алексей

Andreas
1

Обычно на 250 ваттном усилителе  блок питания на 3-5 ампер при 12 вольт. То есть, до 60 ватт.

Ответить

Andreas

Алексей
0

Ок. Ну значит либо площади в новом USB стандарте все же хватает. Либо авторы стандарта решили все измерять в китайских ваттах ))

Ответить

Канищев Максим

Andreas
0

250 ватт китайских? 

Ответить

Andreas Lapueros

Канищев
0

Честных 250 ватт разумеется. Не китайских 

Ответить

Никита Алфимов

Изя
1

Я

Ответить

Denis Kiselev

Никита
0

В чем проблема с напряжением? Оно может быть любое при любом сечении.

Проблема с мелким сечением - это передача большой мощности при низком напряжении.

Ответить

Канищев Максим

Denis
0

Чем выше напряжение тем опасней с ним работать.

Ответить

Denis Kiselev

Канищев
1

Глупость с точки зрения физики. Напряжение с мощностью не связано, ток может быть оч мал. Когда возникает искра от статического электричества - разница потенциалов может составлять десятки тысяч вольт. Но искры от расчески ещё никого не убили.

Ответить

Канищев Максим

Denis
0

Что опасней 220 вольт или 12?

Ответить

Bekzat Sadykov

Канищев
0

Электрошокеры выдают 9 тыщ вольт, но они безопаснее 220 в розетке.

Ответить

Denis

Bekzat
2

Человеку нужно бы школьный курс физики доучить. Он не понимает соотношение терминов напряжение, ток, мощность и тп.

Ответить

Канищев

Bekzat
0

Потому что ток ограничен. Возьмите 12 и 220 ток ограничен 15 амперами, человек берётся голыми руками от какого напряжения будет плохо?

Ответить

Denis Kiselev

Канищев
0

12 вольт при большем возникающем токе. Погуглите случаи смерти при зарядке телефона при приёме ванны. Там 5В

Ответить

Канищев

Denis
0

Сколько людей погибли от 12v автомобильного аккумулятора, который может выдать стартовый в 680а? И сколько людей погибло от 220 вольт, стандартный автоматы на розетку ставятся 15а?

Ответить

Канищев

Denis
0

При нормальных условиях, когда кожа сухая пять вольт человеку ничего не сделают. Тут вы начинаете просто приводить исключительные случаи.

Ответить

Andreas

Denis
0

Нет. 
Дешёвые источники питания НЕ изолированы от сети должным образом поэтому там легко пики под 220 могут проскочить. Там часто стоит маломощный дешёвый кондер вместо физической развязки по трансформатору или хотя бы импульсному источнику.
От «настоящих» 5 вольт умереть невозможно, даже если прыгнуть целиком в ванну с солью и эти пять вольт туда подвести 

Ответить

Nikolay

Andreas
0

Смотря какие провода будут на эти 5 В )

Ответить

Andreas

Nikolay
0

Да неважно, у человеческой тушки сопротивление довольно высокое и большая сила тока с 5 вольт там никак не выйдет по формуле I = U/R

Ответить

Andreas Lapueros

Канищев
1

Ну это вопрос изоляции. Обычные провода 220 вольт в розетку - они же не метр толщиной. 50 вольт ещё меньше. Значит там достаточно тонюсенькой изоляции будет.
Другое дело что да, некачественный провод плюс некачественный источник питания без защиты от короткого замыкания = сильный нагрев и возможно пожар 

Ответить

Канищев Максим

Andreas
0

Ещё вопрос откуда будут получаться 50в и как они будут разводиться по той же мат плате. 

Ответить

Andreas Lapueros

Канищев
0

Да блин написали же уже ) 100% нужны будут спец источники питания, сейчас стандарт 5в там afaik . Начнут выпускать другие блоки питания, в чем проблема )

Ответить

Алексей

Andreas
0

Сейчас там  напряжения - 5,9,12 и 20 вольт. Переключаются при подключении, называется quick charge

Ответить

Andreas

Алексей
0

Ну да, но большинство источников питания USB C сейчас же не выдают ничего больше 5 вольт? По крайней мере в обычном юсб пять вольт 

Ответить

Andreas Lapueros

Канищев
0

Например импульсный умножитель напряжения в блоке питания? Или даже просто конвертер из 220 не в 12 а в 50.
Понятно что для обычных телефонов с говняным блоком это не актуально, он не вытянет 

Ответить

Канищев Максим

Andreas
0

Это понятно что если есть отдельный блок питания, то да можно с него 50 вольт получить. Но как получать 50 вольт для питания монитора с компа?

Ответить

Дмитрий

Канищев
1

Купить новый комп, где будут порты с данным стандартом, поддерживающие это. К ним 50в подведут

Ответить

Andreas Lapueros

Канищев
0

Импульсный преобразователь в компе например? Или в каком-то покупном внешнем конвертере? У статье не сказано что из обычных 5 вольт магически безо всякого преобразователя получатся 50. Там сказано что провод способен поддерживать такое напряжение и ток, а откуда они возьмутся - уже следующий вопрос 

Ответить

Denis Kiselev

Andreas
1

Скорее - не просто провод, а стандарт.

Следовательно, будет часть устройств которые в состоянии подать 50V на провод - видимо, при выполнении ряда условий.

Ответить

Andreas Lapueros

Denis
0

Да

Ответить

Дэни Трэхо

0

Нормального питальника уже мало? Зачем всё впихивать в один кабель? Ждём возгорания некачественных кабелей.

Ответить

Георгий

Дэни
0

Так вы не покупайте некачественные и не будет возгорания

Ответить

Канищев Максим

Георгий
2

Напоминает если вы бездомный, так купите себе дом.

Ответить

Сергей Щукин

Канищев
0

Нкт хлеба? Так пусть едят пирожные! (с)

Ответить

Yury Kotov

1

USB-C радует скоростью зарядки, а с такой тем более

Ответить

new_comment

1

 теперь устройства вроде мониторов, смартфонов, планшетов, ноутбуков (кроме самых мощных) можно будет запитывать простым USB-кабелем без использования адаптеров.

Что? А что находится на другом конце кабеля, и чем это отличается от того, как сейчас?

Ответить

Алексей Афанасьев

new_comment
0

Впаяют вилку

Ответить

Уоррен Баффет

1

Кто в этой организации придумывает названия?!! Было usb3.1 gen 2x2, а теперь будет usb type-c 2.1. Да вашу же дивизию!!!

Ответить

John Fima

0

Да и уже можно запитывать, 100ватт есть мониторы которые выдают...

Ответить

Андрей Соловьёв

0

Скоро электромобили через type C начнут заряжать)

Ответить

Andreas Lapueros

Андрей
0

Можно и щас извернуться, только заряжаться будет год )

Ответить

MyTxtWebPage

0

Прикол: один последователь евангелии увидел в логотипе usb символ сатаны

Ответить

Minimal Culture

0

И Дюша Метелкин...

Ответить

leovauzor .

0

Это удобно в том плане, что гнездо Type-c сильно миниатюрнее и более современно. Представьте гигантские шнуры и разъемы старых шнуров и маленький type-c. Думаю просто более технологичный подход. Всего лишь небольшой апдейт существующей технологии. Правда, не понимаю, какая связь с адаптерами..

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