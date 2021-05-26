Группа USB-IF представила стандарт USB Type-C 2.1 — до 240 ватт передаваемой мощности и зарядка устройств без адаптера Статьи редакции
Новые кабели можно будет узнать по шильдику EPR.
Некоммерческая организация USB-IF выпустила обновлённый стандарт USB Type-C версии 2.1, главная особенность которого — увеличение передаваемой мощности более чем вдвое, со 100 ватт до 240 ватт. Об компания сообщила на своём сайте.
Как отмечают в CNet, теперь устройства вроде мониторов, смартфонов, планшетов, ноутбуков (кроме самых мощных) можно будет запитывать простым USB-кабелем без использования адаптеров.
Новые кабели USB Type-C 2.1 будут маркироваться шильдиком EPR, что означает «расширенный диапазон мощности». Такие кабели должны поддерживать силу тока до 5 ампер и напряжение до 50 вольт.
В The Verge предполагают, что кабелем нового типа можно будет заряжать даже игровые ноутбуки вроде Alienware m17, но для последних игровых консолей Sony и Microsoft мощности нового стандарта может быть недостаточно.
Тем временем в Сколково: блин, надо что придумать
Тем временем типичный комментатор с вц: блин, надо как-то приплести рашку
Я не очень понимаю как это будет работать. То есть провод Type-C будет напрямую втыкаться в розетку? Может имеется ввиду, что без большого адаптера, какие сейчас у ноутбуков.
Работать будет так: вы втыкаете один провод от монитора в комп, и монитор работает. Не нужно втыкать монитор в розетку другим проводом.
Аналогично - внешний жёсткий диск / хранилище: не нужно его втыкать в розетку, питание он получит по usb
Тогда это позволит иметь меньше розеток. Но больше гнёзд или переходников) А сама техника готова выдерживать нагрузки в роли АКБ 🧐
Звучит так, будто будет один кабель вместо двух. Как сейчас один USB-C кабель от монитора может заряжать ноут, так теперь это будет работать в обе стороны. Ноут может питать монитор от себя.
В случае с ноутом это более чем странный кейс. Ибо более стационарное устройство должно быть запитано от адаптера, нежели мобильное.
Интересно как эти 50 вольт будут получать?
Хз, type-c животворящий конечно, но это либо магия, либо п**деж. Точнее так, он будет ну оооочень сильно нагреваться и будет эффект note 7
Что именно будет нагреваться?
Почему он будет нагреваться? Провода для аудио колонок 250 ваттных, имеют то же сечение плюс минус, и ту же площадь контакта. Вангую что там вся эта мощность просто будет по всем контактам сразу идти. Это не rocket science, нужная площадь и сечение высчитываются со школьным учебником физики
250 ватная колонка гораздо меньше 250 ват потребления, там ваты по другому меряться
А сколько «нормальных» ватт в 250 ваттной колонке? Если подать постоянный ток
250 ватт китайских?
В чем проблема с напряжением? Оно может быть любое при любом сечении.
Проблема с мелким сечением - это передача большой мощности при низком напряжении.
Чем выше напряжение тем опасней с ним работать.
Глупость с точки зрения физики. Напряжение с мощностью не связано, ток может быть оч мал. Когда возникает искра от статического электричества - разница потенциалов может составлять десятки тысяч вольт. Но искры от расчески ещё никого не убили.
Что опасней 220 вольт или 12?
Электрошокеры выдают 9 тыщ вольт, но они безопаснее 220 в розетке.
12 вольт при большем возникающем токе. Погуглите случаи смерти при зарядке телефона при приёме ванны. Там 5В
Нет.
Дешёвые источники питания НЕ изолированы от сети должным образом поэтому там легко пики под 220 могут проскочить. Там часто стоит маломощный дешёвый кондер вместо физической развязки по трансформатору или хотя бы импульсному источнику.
От «настоящих» 5 вольт умереть невозможно, даже если прыгнуть целиком в ванну с солью и эти пять вольт туда подвести
Ну это вопрос изоляции. Обычные провода 220 вольт в розетку - они же не метр толщиной. 50 вольт ещё меньше. Значит там достаточно тонюсенькой изоляции будет.
Другое дело что да, некачественный провод плюс некачественный источник питания без защиты от короткого замыкания = сильный нагрев и возможно пожар
Ещё вопрос откуда будут получаться 50в и как они будут разводиться по той же мат плате.
Да блин написали же уже ) 100% нужны будут спец источники питания, сейчас стандарт 5в там afaik . Начнут выпускать другие блоки питания, в чем проблема )
Например импульсный умножитель напряжения в блоке питания? Или даже просто конвертер из 220 не в 12 а в 50.
Понятно что для обычных телефонов с говняным блоком это не актуально, он не вытянет
Это понятно что если есть отдельный блок питания, то да можно с него 50 вольт получить. Но как получать 50 вольт для питания монитора с компа?
Импульсный преобразователь в компе например? Или в каком-то покупном внешнем конвертере? У статье не сказано что из обычных 5 вольт магически безо всякого преобразователя получатся 50. Там сказано что провод способен поддерживать такое напряжение и ток, а откуда они возьмутся - уже следующий вопрос
Скорее - не просто провод, а стандарт.
Следовательно, будет часть устройств которые в состоянии подать 50V на провод - видимо, при выполнении ряда условий.
Нормального питальника уже мало? Зачем всё впихивать в один кабель? Ждём возгорания некачественных кабелей.
Напоминает если вы бездомный, так купите себе дом.
теперь устройства вроде мониторов, смартфонов, планшетов, ноутбуков (кроме самых мощных) можно будет запитывать простым USB-кабелем без использования адаптеров.
Что? А что находится на другом конце кабеля, и чем это отличается от того, как сейчас?
Кто в этой организации придумывает названия?!! Было usb3.1 gen 2x2, а теперь будет usb type-c 2.1. Да вашу же дивизию!!!
Скоро электромобили через type C начнут заряжать)
Это удобно в том плане, что гнездо Type-c сильно миниатюрнее и более современно. Представьте гигантские шнуры и разъемы старых шнуров и маленький type-c. Думаю просто более технологичный подход. Всего лишь небольшой апдейт существующей технологии. Правда, не понимаю, какая связь с адаптерами..
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