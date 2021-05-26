Компания работает над ОС с 2016 года.

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Операционная система Fuchsia наконец получила поддержку реальных устройств, а именно «умного» дисплея Nest Hub первого поколения.

В отличие от других операционных систем компании, таких как Chrome OS и Android, которые основаны на ядре Linux, Fuchsia базируется на микроядре Zircon. Google утверждает, что это безопасная, обновляемая, инклюзивная и практичная система.

Обновление для владельцев Nest Hub начнёт распространяться с 26 мая. Оно заменит предыдущую Cast OS на базе Linux, хотя пользователи могут даже не заметить разницы — дело в мультиплатформенном фреймворке Flutter, который не использует нативные компоненты интерфейса.

Остаётся неясным, для какого именно класса устройств предназначена Fuchsia. В 2018 году компания тестировала её на ноутбуках Pixelbook, а позже ввела нативную поддержку приложений для Android и Linux.

Обновление Fuchsia для Nest Hub займёт несколько месяцев — доступ к нему сначала получат участники Preview Program.

Google Nest Hub The Verge