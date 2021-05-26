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Техника
DTF

Google начала переводить «умные» дисплеи Nest Hub на новую ОС Fuchsia Статьи редакции

Компания работает над ОС с 2016 года.

12 12 комментариев
Форум
1037 просмотров

Операционная система Fuchsia наконец получила поддержку реальных устройств, а именно «умного» дисплея Nest Hub первого поколения.

В отличие от других операционных систем компании, таких как Chrome OS и Android, которые основаны на ядре Linux, Fuchsia базируется на микроядре Zircon. Google утверждает, что это безопасная, обновляемая, инклюзивная и практичная система.

Обновление для владельцев Nest Hub начнёт распространяться с 26 мая. Оно заменит предыдущую Cast OS на базе Linux, хотя пользователи могут даже не заметить разницы — дело в мультиплатформенном фреймворке Flutter, который не использует нативные компоненты интерфейса.

Остаётся неясным, для какого именно класса устройств предназначена Fuchsia. В 2018 году компания тестировала её на ноутбуках Pixelbook, а позже ввела нативную поддержку приложений для Android и Linux.

Обновление Fuchsia для Nest Hub займёт несколько месяцев — доступ к нему сначала получат участники Preview Program.

Google Nest Hub The Verge
  • Google перевела Fuchsia на стадию финального внутреннего тестирования на сотрудниках, не занимающихся разработкой в феврале 2020 года.
  • В декабре компания разрешила разработчикам предлагать исправления в открытый код ОС Fuchsia и раскрыла её техническую документацию.

#новость #google

12 12 комментариев
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12 комментариев
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Евгений Трифонов

3

Поразительно, конечно:

— до рынка добралась полноценная универсальная ОС, созданная с нуля (гигантский многолетний труд топовых инженеров)

— но вместо фанфар и громкого релиза полная тишина (Google только что провёл I/O и ни слова там не сказал)

— релиз проходит в виде «на одном старом устройстве втихую подменим ОС так, что пользователи даже не заметят»

— что у этой ОС дальше, спустя все эти годы разработки по-прежнему совершенно непонятно (её явно делали не для одного умного экрана, но где ещё она будет использована и не умрёт ли, как многое у Гугла — фиг знает)

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Alexander Veber

Евгений
4

У гугла есть традиция такая - объявлять о закрытии своих сервисов громче чем о их запуске, ничего нового 

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Сергей Подгорный

Евгений
1

Так ОС сейчас тестируется, зачем о ней орать на всех углах? Разрабы перепишут свои приложухи на флаттер и тогда запустят. Просто флаттер взлетел сравнительно недавно и поэтому дали отмашку. Флаттер вообще крутая вещь, которая умеет работать и на мобилках и на десктопах и даже в браузерах.

По поводу самой ОС - это очень круто, что гугл стал её разрабатывать - хватит и бабла и медиа ресурсов. У линуха много легаси плюс джава, которой изо всех сил ищут замену с переменным успехом используя котлин (что то что это  не умеют нормальный асинк эвейт, а если введут, то там уже будет другой язык и весь код улетит под откос). Да и у андройда много родовых болячек, которые не дают ему быть быстрым как ИОС, да и в целом программирование за последние 10 лет сильно изменилось. Вот и приходится старые тулзы обвешивать костылями. 

По поводу микроядерной архитектуры - сбывается мечта многих системников, у которых монолитный линух как кость в горле. В общем это всё очень круто.

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Фагиз Мавлютов

Евгений
0

Кого в 2021 интересует какая у него ОС? 
Покупают устройства,а не ОС.
Когда будут стабильно работающие устройства тогда и сделают презентацию возможностей новой ОС на этом устройстве. 

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Вася Пражкин

Евгений
0

Как многие проекты гугла, после 5 лет разработки проект несет все еще мало смысла для разработчиков и пользователей. Классический эксперимент инженеров гугла, вышедший за рамки разумного.

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Вася Пражкин

2

 Оно заменит предыдущую Cast OS на базе Linux, хотя пользователи могут даже не заметить разницы

Google: Мы сделали новую супер-пупер систему
Юзеры: Мы не видим разницу
Google: Но мы же молодцы?
Юзеры: Google, твою мать..

Ответить

Евгений Трифонов

Вася
2

Для Гугла важны вещи типа «хотим использовать в ОС свой язык Dart, чтобы не зависеть от чужих языков и владеющих ими компаний». И тут «сделать так, чтобы пользователи не заметили» — это как раз достижение. Это как заменить зданию фундамент, ухитрившись в процессе не потревожить жильцов. Они наверняка мечтают так же тихо подменить Android на Fuchsia, только там тихо вряд ли получится.

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Вася Пражкин

Евгений
0

 чтобы не зависеть от чужих языков и владеющих ими компаний

 И все же от C++ и Python им уйти не удалось. А раз так - то в чем выгода? Чтобы просто вот своя ОС не на Linux была?

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Евгений Трифонов

Вася
0

Главные тёрки у них с Oracle, владеющей Java, а в Android они плотно завязаны на Java и от этого вряд ли можно уйти без смены ОС. Недавно суд вроде разрешился-таки в пользу Google и ситуация стала попроще, но всё равно они наверняка были бы рады больше не вспоминать про Oracle.

Ещё предполагаю, что тут есть цель «уйти от легаси». Линуксу 30 лет, за такое время любая система местами порастает мхом, которого у новой системы не будет. И тут тоже вопрос не в том, что испытывают конечные пользователи, а в том, что испытывает Google при работе.

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Вася Пражкин

Евгений
0

цель «уйти от легаси»

А зачем? Все ж работает. Зачем уходить от того, что работает?

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Евгений Трифонов

Вася
0

Потому что оно работает как-то так:

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Евгений Бв

–2

Если в этой системе не будет полноценных блокировщиков рекламы и не будет возможность устанавливать их напрямую с сайта, то никакого смысла в этом нет. Люди не будут жрать океан рекламы.

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