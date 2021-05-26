Техника
TJ

В чипе Apple M1 нашли аппаратную уязвимость — её нельзя использовать вредоносно и можно исправить только на заводе Статьи редакции

Она позволяет двум запущенным приложениям тайно обмениваться данными.

Исследователь по кибербезопасности Гектор Мартин обнаружил уязвимость в процессоре M1, на котором работают последние компьютеры Mac. Недоработка в конструкции чипа позволяет запустить параллельно два приложения и тайно передавать данные между ними.

Любые два приложения, работающие под управлением системы, могут обмениваться данными без использования памяти, сокетов, файлов или других «нормальных» возможностей ОС. Уязвимость работает между процессами, запущенными у разных пользователей с разными привилегиями и создаёт тайный канал для обмена данными.

Так как уязвимость находится на аппаратном уровне, её нельзя исправить без новой ревизии чипов с доработками. Уже выпущенные и проданные устройства исправлению не подлежат.

Как отметил Мартин, владельцам устройств на M1 пока не о чем беспокоиться — в худшем случае уязвимостью могут воспользоваться лишь рекламные компании для отслеживания пользователей между приложениями.

#новость #apple

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From Siberia to London

2

То есть запускаем приложение от ограниченной учётки и получаем доступ например к фаерволлу, запущенному от админа.
Действительно, мелочи, кто такое сможет использовать во вред.

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Bulat Ziganshin

From
6

судя по описанию, для этого приложения должны скооперироваться - т.е. без внесения изменений в код файрвола ты это не сделаешь

Ответить

Мовлам Аманов

0

Очень хотелось бы понять о чём тут говорится.

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Александр Кузнецов

Мовлам
13

Я Вам как программист скажу, нафиг никому ненужная уязвимость. Ждём новые. Эта не о чём.

Ответить

Andrew Simon

Александр
0

Это и правда программист. Я - фотошоп, подтверждаю.

Ответить

Александр

Andrew
1

Я могу ещё и шрус промыть😉

Ответить

Andrew Simon

Алексан…
1

Мы все тут немного с промытыми шрузами )

Ответить

Ar AbduRashid

Andrew
1

шрус ≠ шруз

Ответить

Andrew Simon

Ar
0

Спасибо бро! )

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Guzairov LIVE

Мовлам
0

О факторе неопределенности в нашей бренной жизни

Ответить

Верующий мангал

2

|  В худшем случае уязвимостью могут воспользоваться лишь рекламные компании для отслеживания пользователей между приложениями.

Так в этом и вся задумка, не палите контору!

Ответить

Илья Попов

0

Я не специалист в этой области и не понял кому верить и кому не доверять.

Ответить

Ar AbduRashid

Илья
4

Воздух сотрясают, ничего не случилось.
Верьте тем же кому и раньше.

Ответить

Fyodor

1

А что если это не случайность?

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Илья Попов

Fyodor
0

Возможно и неслучайность. Бог знает что они задумали.

Ответить

Ar AbduRashid

Fyodor
0

Случайности не случайны © Угвей

Ответить

Bulat Ziganshin

1

интересно главным образом тем, кто верит что в интеле криворукие программисты, а в остальных процах ошибок нет и быть не может

Ответить

Николай Глущенко

1

Это абсолютно безопасно, вам не о чем беспокоиться. Просто введите данные своей банковской карты вот здесь, а свои биометрические данные вот здесь. В худшем случае эти данные будут использованы в рекламных целях.

Ответить

Розарио Агро

Николай
0

Если вы вводите банковские данные, вы уже доверяете этому приложению. Это же не изъятие информации, а обмен. 🤣

Ответить

ave ego

1

Как стимулировать продажи оборудования с процессором М2 когда все купили наибыстрейший М1. 

Ответить

Dan Badalian

0

Так вроде ничего такого там не нашли. В IOS похлеще находят. Интересно узнать более конкретно - ЯРКИЙ заголовок или же серьезная уязвимость?)

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Юрий Волков

0

Сплошная утечка информации!

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Enamul Haque

0

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Konstantin Sal

–1

Жесть 🤨

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Maxim Syabro

–1

Господи, какой молодец Мартин. Он прав что народ будет тащить по соцсетям любую херню если она имеет вебсайт и что-то более менее кликбейтное

Если дочитать до конца:

 So what's the point of this website?



 Poking fun at how ridiculous infosec clickbait vulnerability reporting has become lately. Just because it has a flashy website or it makes the news doesn't mean you need to care.



If you've read all the way to here, congratulations! You're one of the rare people who doesn't just retweet based on the page title :-)

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