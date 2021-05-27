Bugatti выпустил «умные» часы в стиле своих автомобилей Статьи редакции
Стоят от €899.
«Умные» часы Bugatti выполнены в дизайне автомобилей марки — моделей Chiron Pur Sport, Chiron Noire и Chiron Divo. Их создали в партнёрстве с австрийской компаний VIITA Watches.
Как заявляет автопроизводитель, каждая из трёх моделей способна отслеживать до 90 видов спортивной активности. В часах установлен датчик частоты сердечных сокращений и сердечного ритма, уровня кислорода и другие.
Часы могут сообщать об уровне стресса и давать рекомендации по тренировкам. Также в них установлен GPS-датчик для замеров времени круга во время заездов по гоночным трассам.
Часы могут работать без подзарядки до 14 дней. Экран закрыт защитным сапфировым стеклом, а корпус изготовлен из керамики.
Часы поступят в продажу осенью, но сейчас можно сделать предзаказ на Kickstarter — зависимости от комплектации они стоят от €899 ($1095) до €999 ($1217).
кикстартер? а это точно бугатти?
Стал ближе к бугатти 🙌🙌🙌
ща подожди, китаезы скопируют, и тогда каждый офисный планктон ближе станет
Уверен, что больше половина продаж таких часов и авто идёт на Китай, так что им даже не нужно будет особо заморачиваться
ну так оригинальные в китай, а из китая копии для планктона по 50 евро.
кстати, смотрел тут обзоры как подделывают дорогие котлы, omega seamaster в очень хорошем, практически неотличимом исполнении за 1000 евро вместо 5000. но я не знаю каким лохом надо быть чтобы купить копию, пускай и на 99% точную
Часы купил, осталось машину
Отчаянный якорь
На Алиэкспресс за 500 рупий по скидке?
14 дней..
именно вот такие цифры (браслет сяоми wins anyway) привели меня к тому, что перепробовав разные навороченные гаджеты, я пришёл к цельнометаллическим джишокам с условно вечной солнечной батарейкой
Держу в курсе. Делюсь мнением. Не топлю ни за что.
Не надо меня агитировать в ответах 🖖
Животный диод
Купите Apple Watch, пожалуйста. Попробуйте. ТОП за свои деньги. Вам точно понравится! Один раз оденете и уже не захотите снимать.
В сравнении с TAG Heuer выглядят очень даже неплохо. Ценовая категория одна, так что логично именно с ними сравнивать.
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