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«Умные» часы Bugatti выполнены в дизайне автомобилей марки — моделей Chiron Pur Sport, Chiron Noire и Chiron Divo. Их создали в партнёрстве с австрийской компаний VIITA Watches.

Как заявляет автопроизводитель, каждая из трёх моделей способна отслеживать до 90 видов спортивной активности. В часах установлен датчик частоты сердечных сокращений и сердечного ритма, уровня кислорода и другие.

Часы могут сообщать об уровне стресса и давать рекомендации по тренировкам. Также в них установлен GPS-датчик для замеров времени круга во время заездов по гоночным трассам.

Часы могут работать без подзарядки до 14 дней. Экран закрыт защитным сапфировым стеклом, а корпус изготовлен из керамики.