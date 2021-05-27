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Техника
Евгения Евсеева

Bugatti выпустил «умные» часы в стиле своих автомобилей Статьи редакции

Стоят от €899.

25 25 комментариев
Форум
1520 просмотров

«Умные» часы Bugatti выполнены в дизайне автомобилей марки — моделей Chiron Pur Sport, Chiron Noire и Chiron Divo. Их создали в партнёрстве с австрийской компаний VIITA Watches.

Как заявляет автопроизводитель, каждая из трёх моделей способна отслеживать до 90 видов спортивной активности. В часах установлен датчик частоты сердечных сокращений и сердечного ритма, уровня кислорода и другие.

Часы могут сообщать об уровне стресса и давать рекомендации по тренировкам. Также в них установлен GPS-датчик для замеров времени круга во время заездов по гоночным трассам.

Часы могут работать без подзарядки до 14 дней. Экран закрыт защитным сапфировым стеклом, а корпус изготовлен из керамики.

Часы поступят в продажу осенью, но сейчас можно сделать предзаказ на Kickstarter — зависимости от комплектации они стоят от €899 ($1095) до €999 ($1217).

#новость #bugatti

25 25 комментариев
9
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25 комментариев
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Тим Пазухин

9

кикстартер? а это точно бугатти?

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Raimond Vladimirov

Тим
2

Пандемия. Даже Bugatti надо идти на kickstarter :)

Ответить

Nick

Тим
1

Бугагати 😁

Ответить

Александр Якунин

5

Что то дешево

Ответить

Андрей Деревянко

3

Стал ближе к бугатти 🙌🙌🙌

Ответить

Shlomo Goldenberg

Андрей
2

ща подожди, китаезы скопируют, и тогда каждый офисный планктон ближе станет

Ответить

Илья Шишкунов

Shlomo
0

Уверен, что больше половина продаж таких часов и авто идёт на Китай, так что им даже не нужно будет особо заморачиваться 

Ответить

Shlomo

Илья
0

ну так оригинальные в китай, а из китая копии для планктона по 50 евро.
кстати, смотрел тут обзоры как подделывают дорогие котлы, omega seamaster в очень хорошем, практически неотличимом исполнении за 1000 евро вместо 5000. но я не знаю каким лохом надо быть чтобы купить копию, пускай и на 99% точную

Ответить

Папа Римский

3

Циферблаты явно не для просмотра времени предназначены.

Ответить

Евгений Дроздов

1

О... Наконец куплю бугатти (нет).

Ответить

Ar AbduRashid

1

Часы купил, осталось машину

Ответить

Отчаянный якорь

Ar
0

На Алиэкспресс за 500 рупий по скидке?

Ответить

Ar AbduRashid

Отчаянный
0

Только никому не говори

Ответить

Сергей Щукин

0

14 дней..

именно вот такие цифры (браслет сяоми wins anyway) привели меня к тому, что перепробовав разные навороченные гаджеты, я пришёл к цельнометаллическим джишокам с условно вечной солнечной батарейкой

Держу в курсе. Делюсь мнением. Не топлю ни за что.
Не надо меня агитировать в ответах 🖖

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Животный диод

Сергей
0

Купите Apple Watch, пожалуйста. Попробуйте. ТОП за свои деньги. Вам точно понравится! Один раз оденете и уже не захотите снимать. 

Ответить

Павел

Животный
0

Носил месяц и не нашёл им применения.

Ответить

Животный диод

Павел
1

Так надо было включенными их носить.

Ответить

Павел

Животный
0

Включёнными и носил. Что ещё посоветуете?

Ответить

Животный диод

Павел
0

Хм 🤔. А экран был в сторону руки или к вам?

Ответить

Павел

Животный
0

Ко мне

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Raimond Vladimirov

0

Бугатти топ за свои деньги

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Артем Калашников

0

14 дней без подзарядки. С собой аккумулятор от Бугатти в комплекте?

Ответить

Отчаянный якорь

0

Китайщина какая-то: всё в кучу, всего излишне много, как когда меняют иероглифы на набор букв алфавита.
А может и дизайн был у китайцев заказан, которым так нра.

Ответить

Александр Блохин

0

Не назову сходу 90 видов спортивной активности.

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Ones Thunder

–1

В сравнении с TAG Heuer выглядят очень даже неплохо. Ценовая категория одна, так что логично именно с ними сравнивать.

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