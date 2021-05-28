Техника
Евгения Евсеева

Apple и Samsung в Южной Корее предложили обменять старые смартфоны LG на свои новые устройства Статьи редакции

После объявления LG о закрытии мобильного подразделения компании хотят занять освободившееся место на рынке.

  • Владельцы смартфонов LG могут обменять их на устройства от Apple и Samsung со скидкой — нужно заплатить стоимость старого смартфона и дополнительные 150 тысяч вон ($135), сообщает ZDnet.
  • Программа Apple продлится до 25 сентября — можно обменять модели LG с 4G и 5G на iPhone 12 или iPhone 12 mini. Акция Samsung продлится до конца июня — можно получить Galaxy S21, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G или Galaxy Note 20.
  • По данным исследовательской компании Counterpoint, в 2020 году Samsung занимала 65% рынка смартфонов в Южной Корее, Apple — 20% рынка, LG — 13%.
  • LG объявила об уходе с рынка смартфонов в начале апреля 2021 года. Компания планирует сосредоточиться на производстве компонентов для электромобилей, «умных» домов, роботов, а также развитии ИИ и решений для бизнеса. Окончательно убыточный бизнес закроют к 31 июля.
  • После этого компания пообещала три года обновлений для флагманов 2019 и 2020 года.
Потеряли себя: почему LG навсегда осталась в…
Издание CNET рассказало историю телефонного бизнеса LG.
vc.ru

#новость #lg

1140 просмотров
8 8 комментариев
4
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","lg"], "comments": 8, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 251899, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 28 May 2021 18:13:20 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alexandr Simonov

1

Не справились с умными телефонами и решили дерзануть на умные автомобили и дома🤷🏻

Ответить

Денис Демидов

Alexandr
2

У многих в2в получается лучше, чем в2с, нокиа, например.

Ответить

Родион Галанев

1

Так, где там мои Nexus 4 и 5... Их тоже делал LG

Ответить

MyTxtWebPage

0

Сдавать легенды ради монополий!?

Ответить

Родион Галанев

MyTxtWebPage
2

Какие легенды?

Ответить

Артём Чупраков

0

Уходит целая эпоха…

Ответить

Нина Кравчук

0

Ну вот и всё

Ответить

Артур Малосиев

0

Отмучалась...

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Digital IP
Подписан
Отписаться
От блокчейна до суда: десять способов защитить интеллектуальную собственность
Базовые инструменты, чтобы снизить риски, возникающие в творческой и предпринимательской деятельности.
TikTok
Подписан
Отписаться
#БрендыВТренде: TikTok предложит пользователям сделать рекламу для брендов
TikTok for Business предлагает бизнесу возможность коммуницировать с аудиторией на одном языке. Пользователи TikTok тво…
1
Selectel
Подписан
Отписаться
Microsoft закрывает ОС Windows 10X для гаджетов с двумя экранами
Microsoft закрывает масштабный проект операционную систему Windows 10X. Изначально ОС проектировалась для гаджетов с дв…

Показать еще

Лучшие комментарии
Fyodor
за день
Через некоторое время. 
Amazon представила «будки для медитаций» для рабочих на складе — в них можно посмотреть успокаивающие видео
Артем Голендберг
за неделю
Наоборот, желаю им побыстрее избавится от Лукашенко и его гопников в погонах
Авиакомпании Европы стали перенаправлять полёты над Белоруссией после вынужденной посадки самолёта с экс-главредом Nexta
Комментарии

Иван Вялков

Правительство России…

Влад Берг

Правительство предложило…

Solar Staff

Как заработать 67$ млн в год на…

Ilya Sorokin

Компания из США предложила…

Solar Staff

Как заработать 67$ млн в год на…

Злая Обезьяна

Правительство России…

Родион Галанев

Разработчик сенсорного датчика…

Александр Копрокур

Правительство России…

Владислав…

Инвесторы оценили соцсеть с…

Дмитрий Истомин

Купите MacBook: как наживаются…

Злая Обезьяна

Компания из США предложила…

Angry Games

Биткоин упал на 54% — пора…

Родион Галанев

Разработчик сенсорного датчика…

Иван Миронов

Альфа-Банк и Яндекс неверно…

Юрий

Передумал покупать телефон на…

Злая Обезьяна

Как перекачать жир в мышцы?

Сергей Комиссаров

11 мыслей о футболе как…

Роман Рабочий

Я интроверт — не люблю…

Юрий

Передумал покупать телефон на…

Александр Копрокур

Правительство России…
null