Apple и Samsung в Южной Корее предложили обменять старые смартфоны LG на свои новые устройства Статьи редакции
После объявления LG о закрытии мобильного подразделения компании хотят занять освободившееся место на рынке.
- Владельцы смартфонов LG могут обменять их на устройства от Apple и Samsung со скидкой — нужно заплатить стоимость старого смартфона и дополнительные 150 тысяч вон ($135), сообщает ZDnet.
- Программа Apple продлится до 25 сентября — можно обменять модели LG с 4G и 5G на iPhone 12 или iPhone 12 mini. Акция Samsung продлится до конца июня — можно получить Galaxy S21, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G или Galaxy Note 20.
- По данным исследовательской компании Counterpoint, в 2020 году Samsung занимала 65% рынка смартфонов в Южной Корее, Apple — 20% рынка, LG — 13%.
- LG объявила об уходе с рынка смартфонов в начале апреля 2021 года. Компания планирует сосредоточиться на производстве компонентов для электромобилей, «умных» домов, роботов, а также развитии ИИ и решений для бизнеса. Окончательно убыточный бизнес закроют к 31 июля.
- После этого компания пообещала три года обновлений для флагманов 2019 и 2020 года.
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8 комментариев
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Не справились с умными телефонами и решили дерзануть на умные автомобили и дома🤷🏻
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Сдавать легенды ради монополий!?
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