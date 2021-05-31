Техника
Nazigul Jusupova

Дистрибьютор электроники «Марвел-Дистрибуция» выпустит смартфон для бизнеса и госсектора на российской ОС «Аврора» Статьи редакции

Компания планирует представить устройства на рынке осенью.

  • Смартфоны под брендом F+ pro — собственная разработка одного из крупнейших в России дистрибьюторов электроники «Марвел-Дистрибуция», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Устройства будут производиться в стране.
  • На смартфонах по желанию заказчика можно установить операционную систему «Аврора» или Android. ОС «Аврора» разработана компанией, принадлежащей «Ростелекому». Среди партнёров «Марвел» указывает GS Group, который выпускает ТВ-приставки для спутникового оператора «Триколор» и другую электронику.
  • По данным «Ъ», на первом этапе в устройствах будут использоваться преимущественно китайские комплектующие и процессоры тайваньской MediaTeк, но в ближайшие годы компания планирует максимально локализовать производство.
  • Заказчиков компания не раскрывает. Первая партия смартфонов будет готова в середине лета, но поскольку адаптация ОС «Аврора» занимает четыре-шесть месяцев, отгрузки начнутся осенью.
  • В компании рассчитывают включить смартфон в реестр отечественной продукции Минпромторга, откуда устройства закупают госкомпании и госзаказчики. Сейчас в реестре есть три планшета: два от Kraftway и один от «Аквариуса», который также работает на «Авроре». Планшеты от «Аквариуса» власти планируют использовать в переписи населения.

#новость #аврора

1012 просмотров
14 14 комментариев
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Михаил Синицын

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С ИК портом ?

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Артем Станиславович

Михаил
5

И полифонией )

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Михаил Черных

Артем
2

Надо брать.

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Сергей Милосердов

Михаил
3

А что в этом смешного? Смартфон с IR - отличная вещь. Можно использовать в качестве пульта для ТВ, управления техникой и т.д.

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Либеральный Паша

Сергей
0

В то время как все уже перешли на MQTT самое время да ...

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Владимир Лунев

Либерал…
0

Куча техники работает по ИК порту и о mqtt и не слышали

Ответить

Deniss Karpak

2

С уникальным дизайном

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Константин Арбузов

2

Зная как триколор работает,
Привезите блок к нам для обновления ...
будет ржачно конечно....))))

Ответить

Вадим Трушин

1

Форк Bolgenos что ли?

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ϏϙηαϟϮ

Вадим
3

Sailfish OS

Ответить

Вадим Трушин

ϏϙηαϟϮ
0

Это был сарказм.

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Hoken PWNZ

Вадим
1

Лишь бы заставка скучной не была

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Serge Sokolov

0

То есть парень продавал-продавал смартфончики, наконец у него окончательно перестали покупать (ну если LG закрывается, а о китайцах не помнят как их и  звали) и тут конечно замечательный выход начать самому делать (причем из старого г@вна очередную конфетку). 
Значит где-то деньги уже дают? 

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Alexander Svistunov

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Да не появится. Не-по-яв-ит-ся.

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