Дистрибьютор электроники «Марвел-Дистрибуция» выпустит смартфон для бизнеса и госсектора на российской ОС «Аврора» Статьи редакции
Компания планирует представить устройства на рынке осенью.
- Смартфоны под брендом F+ pro — собственная разработка одного из крупнейших в России дистрибьюторов электроники «Марвел-Дистрибуция», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Устройства будут производиться в стране.
- На смартфонах по желанию заказчика можно установить операционную систему «Аврора» или Android. ОС «Аврора» разработана компанией, принадлежащей «Ростелекому». Среди партнёров «Марвел» указывает GS Group, который выпускает ТВ-приставки для спутникового оператора «Триколор» и другую электронику.
- По данным «Ъ», на первом этапе в устройствах будут использоваться преимущественно китайские комплектующие и процессоры тайваньской MediaTeк, но в ближайшие годы компания планирует максимально локализовать производство.
- Заказчиков компания не раскрывает. Первая партия смартфонов будет готова в середине лета, но поскольку адаптация ОС «Аврора» занимает четыре-шесть месяцев, отгрузки начнутся осенью.
- В компании рассчитывают включить смартфон в реестр отечественной продукции Минпромторга, откуда устройства закупают госкомпании и госзаказчики. Сейчас в реестре есть три планшета: два от Kraftway и один от «Аквариуса», который также работает на «Авроре». Планшеты от «Аквариуса» власти планируют использовать в переписи населения.
С ИК портом ?
И полифонией )
А что в этом смешного? Смартфон с IR - отличная вещь. Можно использовать в качестве пульта для ТВ, управления техникой и т.д.
Либеральный Паша
В то время как все уже перешли на MQTT самое время да ...
Зная как триколор работает,
Привезите блок к нам для обновления ...
будет ржачно конечно....))))
Форк Bolgenos что ли?
То есть парень продавал-продавал смартфончики, наконец у него окончательно перестали покупать (ну если LG закрывается, а о китайцах не помнят как их и звали) и тут конечно замечательный выход начать самому делать (причем из старого г@вна очередную конфетку).
Значит где-то деньги уже дают?
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