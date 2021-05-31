Техника
TJ

Xiaomi показала устройство, которое заряжает батарею на 4000 мА·ч за восемь минут по проводу и за 15 минут без провода Статьи редакции

Это мировой рекорд по скорости проводной и беспроводной зарядки, заявила компания.

Китайская компания выпустила зарядное устройство HyperCharge, которое развивает мощность 200 ватт в проводном режиме и 120 ватт в беспроводном, что позволяет ему заряжать смартфоны даже с ёмкими аккумуляторами за 10-15 минут. Об этом сообщает The Verge.

В демонстрационном видео компания показывает, как HyperCharge заряжает модифицированный смартфон Xiaomi Mi 11 Pro с батареей на 4000 мА·ч с нуля до 100% за восемь минут, при этом уровень заряда в 50% достигается за три минуты. В беспроводном режиме этот же смартфон удалось зарядить за 15 минут, половинного уровня заряда батарея достигла уже через семь минут.

Ближайший конкурент Xiaomi HyperCharge — зарядное устройство VOOC от компании Oppo. Оно может зарядить аккумулятор такого же объёма за 20 минут, развивая мощность 125 ватт по проводу и 65 ватт без провода. Xiaomi пока не сообщает, когда новые зарядные устройства HyperCharge появятся в продаже.

#новость #xiaomi

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Шамиль Эдиев

33

Ждём пока Apple через лет 5 выпустит такой продукт и все такие "Инновация от Apple"...

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Сорочан Владимир

Шамиль
17

И это будет единственная на рынке зарядка, которая надёжна и просто нормально работает)

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Шамиль Эдиев

Сорочан
13

Точно, устами яблочников

Ответить

Cold Rimspace

Сорочан
6

...с кабелем типа USB-B / Lightning. Которого не будет в комплекте. Который подойдёт только оригинальный.
*Всего за 300 долларов
**Возможны внезапные повреждения о воздух.
***Почему такой формат? А хз. Патамушта. Ради экологии, меньшинств, и котиков :3

Ответить

Тарас Мукин

Сорочан
2

Культ Apple настолько силён, что даже зарядки уже только просветлённая Apple нормальные делает. Картон для коробок кстати тоже только у Apple православный, у самсунгов-то всяких прям мгновенно в руках рассыпается и язвы на коже оставляет

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Dmitry Yashin

Сорочан
0

Видимо, первая от Эпол с такими характеристиками надёжности и нормальности))

Ответить

Давний Абдужаббор

Шамиль
1

Заряжаться будет за час. Но какое же это будет восхитительное время,которое поклонники apple смогут потратить на философские размышления! Амэйзинг!

Ответить

Вася Пражкин

13

 120 ватт в беспроводном

Такими темпами Xiaomi начнет выпускать беспроводные сковородки и чайники, которые можно ставить на зарядку ).

Ответить

Сергей Милосердов

Вася
0

Но зарядка же будет в розетке 🤔

Ответить

Dimm Debrov

7

В беспроводном режиме зарядки в радиусе 5 метро все кто с каридоимплантами окачуриваются.

Ответить

Rustam Umarow

Dimm
–2

Что это значит ?

Ответить

Вася Пражкин

Rustam
20

Опять таблетки не принял

Ответить

Sergei Timofeyev

Dimm
2

А есть такой же, но чтобы деньги снимал с карт?

Ответить

Константин Василь

Sergei
0

Что ксяоми часто таскает деньги?

Ответить

Sergei Timofeyev

Констан…
0

Включил так в метро пылесос... )

Ответить

greg chudnoff

Dimm
0

беспроводная это про радиус около 5 сантиметров

Ответить

lakoros

7

Насколько быстрее будет изнашиваться аккумулятор? Он кстати в телефонах не съёмный.

Ответить

Pavel Voronin

lakoros
3

и это яростно бесит. Устройство может нормально работать еще годы, а батарея уже сдохла. =(

Ответить

Андрей Деревянко

Pavel
3

Поменять да и всё) Раньше съемные батареи менял за тыщу, щас аккумулятор в айфоне 6s за ту же цену переставил, год полет нормальный

Ответить

Rafa Ramazanov

lakoros
2

Батарея ведь на это рассчитано, раньше про 25 ват тоже самое говорили, у меня был телефон с подобной зарядкой 3 года пользовался, полёт нормальный был, тоже самое говорили про 35 ват, так же сейчас уже почти год пользуюсь телефоном с 35 ват полёт нормальный, как минимум будет держать 2-3года а там уже поменять можно, это не проблемно, за 1-2тыс руб, но фишка быстрая зарядка очень полезная, но 200 ват это конечно супер

Ответить

Sergei Timofeyev

Rafa
3

Всё же Ватт. С большой буквой и с двумя "т".

Ответить

Rafa Ramazanov

Sergei
0

Спасибо кэп, не стал особо заморачиваться, извините

Ответить

Roman Lugovkin

6

А не ё..т?

Ответить

Alexander Veber

Roman
6

Не должно 

Ответить

Алексей Романов

Alexander
2

А хуле ты тогда отходишь?

Ответить

Michael Tantsura

5

Это мировой рекорд по скорости убийства батареи, заявила компания.

Ответить

Сергей Карпов

5

Не стоят на месте и во всю развиваются. красавчики конечно. 

Ответить

_AntidotFire_

Сергей
1

красавчики, но за батарею телефона мне страшно

Ответить

Кирилл Загоскин

3

топ за свои деньги

Ответить

nochnoy.ru

Кирилл
1

за какие деньги?

Ответить

Сергей Ругов

nochnoy.ru
10

за свои

Ответить

Bohdan Vald

Сергей
1

что?

Ответить

Юрий Другач

Bohdan
0

Да

Ответить

greg chudnoff

Юрий
0

позвоните Цукербергу

Ответить

Юрий Другач

greg
1

Я не такой, пусть сам первый звонит

Ответить

Давний

greg
0

Не нужно. Он сам позвонит.

Ответить

Eugene Agafonov

2

А это не опасно?

Ответить

true iBegginer

Eugene
4

нет. это так же как отваливающийся руль в китайском авто.

лет 10 назад в автожурнале читал статью, что китайский автопром не сильно гонится за безопасностью(качеством) для человека, т.к. у них другое философское отношение к жизни человека.

Ответить

Андрей Деревянко

true
2

Так в автожурналах отсебятина практически в каждом абзаце любого обзора

Ответить

true iBegginer

Андрей
0

В Авторевю чтоли было. Там тест - машина на полигоне несколько дней нон-стоп, и в один прекрасный момент руль отвалился или т.п.

Ответить

nochnoy.ru

Eugene
2

Я думаю это первое о чём они подумали когда начинали разрабатывать эту штуку

Ответить

Маркетологов к стенке

Eugene
–2

это ведь не огрызок, поэтому все норм.

Ответить

Артем Баранов

3

А в чём вообще сложность сделать блок питания на 200 ватт? Вот сделать батарею маленькой ёмкости, которая это выдержит - другое дело

Ответить

Дмитрий Прохоров

2

там написано сколько раз можно батарейку зарядить?

Ответить

Юрий Другач

Дмитрий
0

Поэтому еще и не продают, ибо стремно писать

Ответить

Андрей Исаев

1

Да это же идеально, черт побери! Хочу так быстро заряжаться!

Ответить

Ruslan Umarkhanov

0

Это значит физику не обманешь)

Ответить

Ruslan Bashirov

0

У меня сяома модель примерно как на видео, на суперчардже заряжается минут за 30 до полного, от батарейка довольно быстро износилась: когда был новый, держал дня 2 спокойно, сейчас к концу дня только 20-30% остаётся; но, имхо, это очень даже разумный трейдофф за такую скорость зарядки

Ответить

Александр Рамазанов

Ruslan
1

Так тебе чистый телефон год назад на 2 дня хватало, а через год ты всяких приложух с частыми использованием GPS, обменом данных и хранением в памяти установил)

Ответить

Сашка Тютин

Ruslan
0

когда был новый

сейчас

Это какой промежуток времени?

Ответить

Ruslan Bashirov

Сашка
1

Ой, сорян
1 год

Ответить

Anastasia Ruban

0

Сомнительная идея, батарея не разрывается через пол года? 
Во всем мире еще не изобрели такой вид емкости, но китайцы успели.

Ответить

Dennis Gerasimov

0

Ну норм, Николя Тесла скоро будет доволен

ЗЫ: а беспроводная зарядка для беспроводного пауэрбанка будет?

Ответить

Anastasia Ruban

0

Если бы это было не электричество а магнитное поле. У меня бы не было вопросов

Ответить

El'murza Alchakov

0

Тем временем в Сколково:

Ответить

Руслан Тищенко

0

Ничего себя какая монстр-машина. 

Ответить

greg chudnoff

0

Яичницу жарить можно?

Ответить

Андрей Малолин

0

Надеюсь, тренд следующих лет – это улучшения времени работы устройств, а не очередные 500Гц SUPERMEGAMICROAMOLED дисплеи для игры в Fortnite и 200МП камеры (все равно почти никто фотографировать не умеет, оптика и зум дерьмо, а ночью всё жутко шумное).

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