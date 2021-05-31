Xiaomi показала устройство, которое заряжает батарею на 4000 мА·ч за восемь минут по проводу и за 15 минут без провода Статьи редакции
Это мировой рекорд по скорости проводной и беспроводной зарядки, заявила компания.
Китайская компания выпустила зарядное устройство HyperCharge, которое развивает мощность 200 ватт в проводном режиме и 120 ватт в беспроводном, что позволяет ему заряжать смартфоны даже с ёмкими аккумуляторами за 10-15 минут. Об этом сообщает The Verge.
В демонстрационном видео компания показывает, как HyperCharge заряжает модифицированный смартфон Xiaomi Mi 11 Pro с батареей на 4000 мА·ч с нуля до 100% за восемь минут, при этом уровень заряда в 50% достигается за три минуты. В беспроводном режиме этот же смартфон удалось зарядить за 15 минут, половинного уровня заряда батарея достигла уже через семь минут.
Ближайший конкурент Xiaomi HyperCharge — зарядное устройство VOOC от компании Oppo. Оно может зарядить аккумулятор такого же объёма за 20 минут, развивая мощность 125 ватт по проводу и 65 ватт без провода. Xiaomi пока не сообщает, когда новые зарядные устройства HyperCharge появятся в продаже.
Ждём пока Apple через лет 5 выпустит такой продукт и все такие "Инновация от Apple"...
И это будет единственная на рынке зарядка, которая надёжна и просто нормально работает)
...с кабелем типа USB-B / Lightning. Которого не будет в комплекте. Который подойдёт только оригинальный.
*Всего за 300 долларов
**Возможны внезапные повреждения о воздух.
***Почему такой формат? А хз. Патамушта. Ради экологии, меньшинств, и котиков :3
Культ Apple настолько силён, что даже зарядки уже только просветлённая Apple нормальные делает. Картон для коробок кстати тоже только у Apple православный, у самсунгов-то всяких прям мгновенно в руках рассыпается и язвы на коже оставляет
Видимо, первая от Эпол с такими характеристиками надёжности и нормальности))
Давний Абдужаббор
Заряжаться будет за час. Но какое же это будет восхитительное время,которое поклонники apple смогут потратить на философские размышления! Амэйзинг!
120 ватт в беспроводном
Такими темпами Xiaomi начнет выпускать беспроводные сковородки и чайники, которые можно ставить на зарядку ).
В беспроводном режиме зарядки в радиусе 5 метро все кто с каридоимплантами окачуриваются.
Что это значит ?
А есть такой же, но чтобы деньги снимал с карт?
Что ксяоми часто таскает деньги?
Насколько быстрее будет изнашиваться аккумулятор? Он кстати в телефонах не съёмный.
и это яростно бесит. Устройство может нормально работать еще годы, а батарея уже сдохла. =(
Поменять да и всё) Раньше съемные батареи менял за тыщу, щас аккумулятор в айфоне 6s за ту же цену переставил, год полет нормальный
Батарея ведь на это рассчитано, раньше про 25 ват тоже самое говорили, у меня был телефон с подобной зарядкой 3 года пользовался, полёт нормальный был, тоже самое говорили про 35 ват, так же сейчас уже почти год пользуюсь телефоном с 35 ват полёт нормальный, как минимум будет держать 2-3года а там уже поменять можно, это не проблемно, за 1-2тыс руб, но фишка быстрая зарядка очень полезная, но 200 ват это конечно супер
Всё же Ватт. С большой буквой и с двумя "т".
А не ё..т?
Не должно
Не стоят на месте и во всю развиваются. красавчики конечно.
топ за свои деньги
за какие деньги?
за свои
что?
Да
позвоните Цукербергу
А это не опасно?
нет. это так же как отваливающийся руль в китайском авто.
лет 10 назад в автожурнале читал статью, что китайский автопром не сильно гонится за безопасностью(качеством) для человека, т.к. у них другое философское отношение к жизни человека.
Так в автожурналах отсебятина практически в каждом абзаце любого обзора
В Авторевю чтоли было. Там тест - машина на полигоне несколько дней нон-стоп, и в один прекрасный момент руль отвалился или т.п.
Я думаю это первое о чём они подумали когда начинали разрабатывать эту штуку
А в чём вообще сложность сделать блок питания на 200 ватт? Вот сделать батарею маленькой ёмкости, которая это выдержит - другое дело
там написано сколько раз можно батарейку зарядить?
У меня сяома модель примерно как на видео, на суперчардже заряжается минут за 30 до полного, от батарейка довольно быстро износилась: когда был новый, держал дня 2 спокойно, сейчас к концу дня только 20-30% остаётся; но, имхо, это очень даже разумный трейдофф за такую скорость зарядки
Так тебе чистый телефон год назад на 2 дня хватало, а через год ты всяких приложух с частыми использованием GPS, обменом данных и хранением в памяти установил)
когда был новый
сейчас
Это какой промежуток времени?
Сомнительная идея, батарея не разрывается через пол года?
Во всем мире еще не изобрели такой вид емкости, но китайцы успели.
Ну норм, Николя Тесла скоро будет доволен
ЗЫ: а беспроводная зарядка для беспроводного пауэрбанка будет?
Если бы это было не электричество а магнитное поле. У меня бы не было вопросов
Надеюсь, тренд следующих лет – это улучшения времени работы устройств, а не очередные 500Гц SUPERMEGAMICROAMOLED дисплеи для игры в Fortnite и 200МП камеры (все равно почти никто фотографировать не умеет, оптика и зум дерьмо, а ночью всё жутко шумное).
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