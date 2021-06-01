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Техника
Виктория Степанова

Бывший глава израильского «Яндекса» построил робота, который красит ногти дома Статьи редакции

Устройство он придумал после испорченного свидания — и теперь хочет продавать его за $399.

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В 2016 году Омри Моран придумал устройство с механической «рукой», которая сможет быстро накрасить лаком и высушить ногти его девушке. Воплотить идею в жизнь оказалось труднее, чем он думал: разработка затянулась на пять лет.

За это время конкуренты успели придумать своих роботов и привлечь миллионы долларов инвестиций. Но ни один из них не придаёт ногтям форму, поэтому не заменит салонный маникюр, пишет NYT.

Робот от Nimble

Как родилась идея робота для маникюра

Омри Моран в 2016 году пригласил свою будущую жену на свидание, но она сильно опаздывала. На его вопрос, что случилось, она ответила: «Неважно, ты не поймёшь».

Моран тогда возглавлял стартап для геотрекинга KitLocate и легко обнаружил причину: девушка была в маникюрном салоне, но после него пошла в другом направлении. Оказалось, она не досушила лак, и он смазался. Тогда она поспешила домой и попыталась спасти маникюр, но в итоге сняла покрытие.

Я из тех, кто видит проблему и сразу думает, как её решить. После этого случая я задумался, почему бы не автоматизировать маникюр . С этого всё и началось.

Омри Моран
основатель Nimble

В том же году Моран вместе с друзьями Роном Миллером и Авичаем Мор Йосефом стали работать над концепцией прибора, который сможет быстро и ровно накрасить ногти лаком. Тогда Моран был главой «Яндекса» в Израиле, и ему пришлось уйти из компании.

Мы поняли, что Nimble — это продукт, который мы будем продавать напрямую пользователям. А это значит, что он должен не требовать дополнительного обслуживания, быть недорогим и компактным для домашнего использования.

Также мы рассчитывали, что прибор сможет удовлетворить спрос 100 млн потенциальных покупателей. Для этого нам понадобилось использовать множество технологий, в том числе машинное обучение и компьютерное зрение.

Кроме того, нам нужно было сделать для устройства подходящий по составу лак для ногтей. Мы хотели сделать бесконечные палитры цветов и дополнять их в соответствии с модными тенденциями.

Омри Моран

Устройство Nimble напоминает лампу для сушки гель-лака и работает на трёх капсулах — база под лак, цветное покрытие и его закрепитель. Их надо вставить в аппарат перед включением.

Когда пользователь кладёт руку в отверстие, Nimble с помощью компьютерного зрения сканирует её, чтобы отличить ногти от пальцев. Затем крошечная роботизированная рука окрашивает ногти, а потом их полностью высушивает поток тёплого воздуха. Весь процесс занимает около 10 минут.

Принцип работы Nimble

Команда работала над прибором 4,5 года и получила на него несколько патентов. За это время его протестировали сотни человек, пишет Моран на своей странице в Facebook.

В апреле 2021 года Nimble запустила кампанию на Kickstarter, где сейчас продаёт свой прибор за $249, а потом повысит цену до $300. В рознице прибор будет продаваться за $399. Набор из трёх капсул — базы, лака и закрепителя — стоит $9.

Компания рассчитывала собрать через краудфандинг $25 тысяч, а в итоге получила $1,8 млн от 5877 человек. Также компания привлекла $10 млн от израильской инвестиционной компании LionBird, венчурных фондов IBI Tech Fund и Entrée Capital и некоторых частных инвесторов.

Кто ещё делает приборы для окрашивания ногтей

У Nimble уже есть два конкурента в США. Один из них пытается создать прибор ценой в $100, а второй планирует устанавливать автоматы в супермаркетах и офисах и брать $10 за одно окрашивание.

Clockwork

29 мая Clockwork открыла свою первую фирменную точку в Сан-Франциско. Пока сделать там покрытие можно за $7,99. Их аппарат — стационарный и гораздо крупнее, чем у Nimble.

Основатели Clockwork Ренука Апте и Аарон Фельдштейн открыли свою компанию в 2017 году, а первый раз протестировали устройство в 2019 году на сотрудниках Dropbox.

В том же году они привлекли $3,2 млн от фонда Initialized Capital основателя Reddit Алексиса Оганяна. Среди других бизнес-ангелов Clockwork бывший генеральный директор «умного» магазина одежды Stitch Fix и экс-директор по маркетингу сети Sephora Джули Борнштейн, говорится на сайте компании.

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Своё настольное устройство Clockwork хочет продавать ритейлерам, компаниям, которые арендуют офисы, и девелоперам для установки в холлах жилых комплексов.

Прибор также работает на базе компьютерного зрения и искусственного интеллекта, но вместо роботизированной руки в нём используется более старая технология. Палец фиксируется в неподвижном положении, пока робот по кругу наносит на ноготь лак из распределителя.

Coral

В 2019 году стартап Coral протестировал свой прибор и привлёк $4,3 млн от CrossLink Capital, Root Ventures, Tandem Capital и Y Combinator. В команде Coral около 10 человек — инженеры-механики, химики и разработчик программного обеспечения.

Соучредительница Coral Рамья Венкатесваран ранее работала менеджером по стратегии продуктов в компании Dolby, где она помогла запустить телефон для конференц-связи, а её партнёр Брэдли Леонг управляет венчурным фондом Tandem Capital.

Вместе они создали полуавтомат с отверстием для одного пальца. Прибор закрытый и пользователь не видит, как происходит нанесение лака.

Прибор Coral

По габаритам он похож на Nimble и также предназначен для домашнего использования. Coral планирует конкурировать ценой и постоянно меняет модель, чтобы устройство стоило не дороже $100.

Роботы не заменят салоны красоты

Несмотря на то, что все три компании получили финансирование, их устройства всё ещё проходят испытания и дорабатываются перед выходом на рынок.

В Clockwork, полагают, что их робот привлечёт мужскую аудиторию, которая не любит сидеть в салоне. В компании также подсчитали, что в среднем женщина тратит на маникюр более $1600 и 50 часов в год.

По оценкам Global Nail Care Industry, рынок средств по уходу за ногтями оценивается примерно в $10 млрд, а к 2027 году он может достичь $11,6 млрд.

#маникюр #роботы #стартапы

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Может быть российски Яндекс вдохновится на Яндекс.Ноготочки или маникюр в беспилотном такси ...

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Сидор

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Я бы для бритья такой взял бы. Чтобы и лицо, и голову брил, пока я VC читаю )))

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