Мы поняли, что Nimble — это продукт, который мы будем продавать напрямую пользователям. А это значит, что он должен не требовать дополнительного обслуживания, быть недорогим и компактным для домашнего использования.

Также мы рассчитывали, что прибор сможет удовлетворить спрос 100 млн потенциальных покупателей. Для этого нам понадобилось использовать множество технологий, в том числе машинное обучение и компьютерное зрение.

Кроме того, нам нужно было сделать для устройства подходящий по составу лак для ногтей. Мы хотели сделать бесконечные палитры цветов и дополнять их в соответствии с модными тенденциями.