Бывший глава израильского «Яндекса» сделал робота, который красит ногти дома Статьи редакции
Устройство он придумал после испорченного свидания — и теперь хочет продавать его за $399.
В 2016 году Омри Моран придумал устройство с механической «рукой», которая сможет быстро накрасить лаком и высушить ногти его девушке. Воплотить идею в жизнь оказалось труднее, чем он думал: разработка затянулась на пять лет.
За это время конкуренты успели придумать своих роботов и привлечь миллионы долларов инвестиций. Но ни один из них не придаёт ногтям форму, поэтому не заменит салонный маникюр, пишет NYT.
Как родилась идея робота для маникюра
Омри Моран в 2016 году пригласил свою будущую жену на свидание, но она сильно опаздывала. На его вопрос, что случилось, она ответила: «Неважно, ты не поймёшь».
Моран тогда возглавлял стартап для геотрекинга KitLocate и легко обнаружил причину: девушка была в маникюрном салоне, но после него пошла в другом направлении. Оказалось, она не досушила лак, и он смазался. Тогда она поспешила домой и попыталась спасти маникюр, но в итоге сняла покрытие.
В том же году Моран вместе с друзьями Роном Миллером и Авичаем Мор Йосефом стали работать над концепцией прибора, который сможет быстро и ровно накрасить ногти лаком. Тогда Моран был главой «Яндекса» в Израиле, и ему пришлось уйти из компании.
Устройство Nimble напоминает лампу для сушки гель-лака и работает на трёх капсулах — база под лак, цветное покрытие и его закрепитель. Их надо вставить в аппарат перед включением.
Когда пользователь кладёт руку в отверстие, Nimble с помощью компьютерного зрения сканирует её, чтобы отличить ногти от пальцев. Затем крошечная роботизированная рука окрашивает ногти, а потом их полностью высушивает поток тёплого воздуха. Весь процесс занимает около 10 минут.
Команда работала над прибором 4,5 года и получила на него несколько патентов. За это время его протестировали сотни человек, пишет Моран на своей странице в Facebook.
В апреле 2021 года Nimble запустила кампанию на Kickstarter, где сейчас продаёт свой прибор за $249, а потом повысит цену до $300. В рознице прибор будет продаваться за $399. Набор из трёх капсул — базы, лака и закрепителя — стоит $9.
Компания рассчитывала собрать через краудфандинг $25 тысяч, а в итоге получила $1,8 млн от 5877 человек. Также компания привлекла $10 млн от израильской инвестиционной компании LionBird, венчурных фондов IBI Tech Fund и Entrée Capital и некоторых частных инвесторов.
Кто ещё делает приборы для окрашивания ногтей
У Nimble уже есть два конкурента в США. Один из них пытается создать прибор ценой в $100, а второй планирует устанавливать автоматы в супермаркетах и офисах и брать $10 за одно окрашивание.
Clockwork
29 мая Clockwork открыла свою первую фирменную точку в Сан-Франциско. Пока сделать там покрытие можно за $7,99. Их аппарат — стационарный и гораздо крупнее, чем у Nimble.
Основатели Clockwork Ренука Апте и Аарон Фельдштейн открыли свою компанию в 2017 году, а первый раз протестировали устройство в 2019 году на сотрудниках Dropbox.
В том же году они привлекли $3,2 млн от фонда Initialized Capital основателя Reddit Алексиса Оганяна. Среди других бизнес-ангелов Clockwork: бывший гендиректор «умного» магазина одежды Stitch Fix и экс-директор по маркетингу сети Sephora Джули Борнштейн, говорится на сайте компании.
Своё настольное устройство Clockwork хочет продавать ритейлерам, компаниям, которые арендуют офисы, и девелоперам для установки в холлах жилых комплексов.
Прибор также работает на базе компьютерного зрения и технологий ИИ, но вместо роботизированной руки в нём используется более старая технология. Палец фиксируется в неподвижном положении, пока робот по кругу наносит на ноготь лак из распределителя.
Coral
В 2019 году стартап Coral протестировал свой прибор и привлёк $4,3 млн от CrossLink Capital, Root Ventures, Tandem Capital и Y Combinator. В команде Coral около 10 человек — инженеры-механики, химики и разработчик программного обеспечения.
Соучредительница Coral Рамья Венкатесваран ранее работала менеджером по стратегии продуктов в компании Dolby, где она помогла запустить телефон для конференц-связи, а её партнёр Брэдли Леонг управляет венчурным фондом Tandem Capital.
Вместе они создали полуавтомат с отверстием для одного пальца. Прибор закрытый и пользователь не видит, как происходит нанесение лака.
По габаритам он похож на Nimble и также предназначен для домашнего использования. Coral планирует конкурировать ценой и постоянно меняет модель, чтобы устройство стоило не дороже $100.
Роботы не заменят салоны красоты
Несмотря на то, что все три компании получили финансирование, их устройства всё ещё проходят испытания и дорабатываются перед выходом на рынок.
В Clockwork полагают, что их робот привлечёт мужскую аудиторию, которая не любит сидеть в салоне. В компании также подсчитали, что в среднем женщины тратят на маникюр более $1600 и 50 часов в год.
По оценкам Global Nail Care Industry, рынок средств по уходу за ногтями оценивается примерно в $10 млрд, а к 2027 году он может достичь $11,6 млрд.
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