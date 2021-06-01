В России начались продажи маячков для отслеживания вещей AirTag Статьи редакции
Пока купить устройство можно только на официальном сайте Apple.
1 июня на официальном сайте Apple появилась возможность купить маячки AirTag.
Один брелок стоит 2990 рублей, четыре — 9990 рублей. Доставка в Москву и Санкт-Петербург возможна за один рабочий день. К трекерам дополнительно можно купить чехлы от 3290 рублей, чтобы прицепить к вещам.
На сайте Apple маячки не указаны в видах техники, которую можно найти у официальных реселлеров.
- Apple презентовала маячки для отслеживания вещей 20 апреля. Чтобы включить, надо поднести AirTag к iPhone — маячок подключится автоматически. После этого ему можно будет присвоить название и следить за местоположением через приложение «Локатор» на других устройствах Apple.
Можно ругать Apple сколько угодно, но они снова создали новый рынок под себя. Так было со смартфонами, потом с планшетами, беспроводными наушниками, плеерами, магазином приложений. Интересно что дальше ...
Дальше неплохо бы узнать про Tile
Много ли людей знали про Tile? И насколько большая база локаторов у Tile по сравнению с Apple? У Tile миллион, или около того, локаторов, а у Apple сотни миллионов. И ещё вопрос что будет дальше, ведь есть ещё и Samsung.
Получается что Apple и Samsung займут сейчас рынок маячков и другим производителям маячков придётся к кому-нибудь присоединяться, чтобы не умереть. Маячки Chipolo уже в экосистему Apple встроились, Tile к Amazon присоединяются. Со временем их, скорее всего, просто всех выкупят. Ну и получится, что не одна Apple, конечно, но парочка крупных компаний создали под себя новый рынок.
У Tile миллион, или около того, локаторов, а у Apple сотни миллионов.
https://www.amazon.com/gp/bestsellers/electronics/18022313011/ref=pd_zg_hrsr_electronics
Эппл никакого рынка не создал. Он увидел, что маячки пользуются популярностью и сделал продукт, чтобы отжать рынок под себя. Специалисты в vc.ru как всегда.
Да не важно отжал не отжал. Главное что до этого большинству было вообще пофиг на эти маяки и кто о них вообще знал? Были Tile, Chipolo и т.д. Где-то в США может это и было на слуху, но не в других странах. Сейчас же благодаря Apple и Samsung об этом знаю ну очень многие. Так что тот рынок маячков что был раньше, по сравнению с надвигающимся новым это как лавка барахольщика по сравнению с торговым центром.
Я правильно понял, что чехол стоит дороже самого устройства?
Жаль, слабовики все перезапрещали, и у нас нормально работать не будет. Есиму несколько лет потребовалось. А радар у пикселей, и эта фигня так и останется запрещенной.
Ну не факт. В прошлом году Apple всё же получила в России частоты UWB для теста. Хотели бы запретить наглухо, даже для теста бы ничего не выдавали. Что касается Soli у Pixel, то я даже и не помню новостей, что Google пыталась пропушить это у нас, т.к. продукция Google в России даже не продаётся официально.
И важный момент, что чип U1, который показывает месторасположение до несколько см, в России не работает
Странно, что его вообще не запретили как шпионские ручки с али )
Жаль, что их основной смысл в U1, который в России не работает
Завезут как обычно через серый рынок
возможна за один рабочий день
Это если без гравировки, с ней 5 дней пишет
Я вот одного не пойму, почему на людей, которые заказывают такие маячки из Китая для безобидных целей, шьют уголовные дела, а тут от эппл в свободной продаже
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