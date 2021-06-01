Техника
Маша Цепелева

В России начались продажи маячков для отслеживания вещей AirTag Статьи редакции

Пока купить устройство можно только на официальном сайте Apple.

1 июня на официальном сайте Apple появилась возможность купить маячки AirTag.

Один брелок стоит 2990 рублей, четыре — 9990 рублей. Доставка в Москву и Санкт-Петербург возможна за один рабочий день. К трекерам дополнительно можно купить чехлы от 3290 рублей, чтобы прицепить к вещам.

На сайте Apple маячки не указаны в видах техники, которую можно найти у официальных реселлеров.

  • Apple презентовала маячки для отслеживания вещей 20 апреля. Чтобы включить, надо поднести AirTag к iPhone — маячок подключится автоматически. После этого ему можно будет присвоить название и следить за местоположением через приложение «Локатор» на других устройствах Apple.
Маячок Airtag Apple

#новость #apple

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Best Practice

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Можно ругать Apple сколько угодно, но они снова создали новый рынок под себя. Так было со смартфонами, потом с планшетами, беспроводными наушниками, плеерами, магазином приложений. Интересно что дальше ...

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BearStrikesBack

Best
0

Дальше неплохо бы узнать про Tile

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Роман Габидулин

BearStrikesBack
6

Много ли людей знали про Tile? И насколько большая база локаторов у Tile по сравнению с Apple? У Tile миллион, или около того, локаторов, а у Apple сотни миллионов. И ещё вопрос что будет дальше, ведь есть ещё и Samsung.

Получается что Apple и Samsung займут сейчас рынок маячков и другим производителям маячков придётся к кому-нибудь присоединяться, чтобы не умереть. Маячки Chipolo уже в экосистему Apple встроились, Tile к Amazon присоединяются. Со временем их, скорее всего, просто всех выкупят. Ну и получится, что не одна Apple, конечно, но парочка крупных компаний создали под себя новый рынок.

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BearStrikesBack

Роман
4

У Tile миллион, или около того, локаторов, а у Apple сотни миллионов.

https://www.amazon.com/gp/bestsellers/electronics/18022313011/ref=pd_zg_hrsr_electronics

Эппл никакого рынка не создал. Он увидел, что маячки пользуются популярностью и сделал продукт, чтобы отжать рынок под себя. Специалисты в vc.ru как всегда.

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Роман Габидулин

BearStr…
2

Да не важно отжал не отжал. Главное что до этого большинству было вообще пофиг на эти маяки и кто о них вообще знал? Были Tile, Chipolo и т.д. Где-то в США может это и было на слуху, но не в других странах. Сейчас же благодаря Apple и Samsung об этом знаю ну очень многие. Так что тот рынок маячков что был раньше, по сравнению с надвигающимся новым это как лавка барахольщика по сравнению с торговым центром.

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Pasha Kislova

Best
0

Прикольно. Купил бы, в машины положить

Ответить

Андрей Василенко

10

Я правильно понял, что чехол стоит дороже самого устройства?

Ответить

Roman Moskovskiy

Андрей
2

да

Ответить

Виталий Воробьев

Андрей
0

Можно и без чехла

Ответить

Anton Ivanov

4

Жаль, слабовики все перезапрещали, и у нас нормально работать не будет. Есиму несколько лет потребовалось. А радар у пикселей, и эта фигня так и останется запрещенной.

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Роман Габидулин

Anton
1

Ну не факт. В прошлом году Apple всё же получила в России частоты UWB для теста. Хотели бы запретить наглухо, даже для теста бы ничего не выдавали. Что касается Soli у Pixel, то я даже и не помню новостей, что Google пыталась пропушить это у нас, т.к. продукция Google в России даже не продаётся официально.

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AnlimiT

3

И важный момент, что чип U1, который показывает месторасположение до несколько см, в России не работает

Ответить

Best Practice

AnlimiT
2

Странно, что его вообще не запретили как шпионские ручки с али )

Ответить

Pasha Kislova

Best
0

Вообще? А почему?

Ответить

Roman Moskovskiy

1

Жаль, что их основной смысл в U1, который в России не работает

Ответить

Superposition

Roman
0

Завезут как обычно через серый рынок

Ответить

Роман Габидулин

Superposition
0

Зачем? Они его просто не включат и все.

Ответить

Artemy

0

Дешевле чем во Франции (119 евро за 4)

Ответить

Alexander Marfitsin

0

возможна за один рабочий день

Это если без гравировки, с ней 5 дней пишет 

Ответить

M J

0

 Скоро появятся почти-бесплатные китайские подделки

Ответить

Дмитрий

0

Я вот одного не пойму, почему на людей, которые заказывают такие маячки из Китая для безобидных целей, шьют уголовные дела, а тут от эппл в свободной продаже

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𝖠𝗉𝗉𝗅𝖾 𝖯𝗋𝗈

–2

Заказал быстро и решительно

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