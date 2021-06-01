Пока купить устройство можно только на официальном сайте Apple.

Один брелок стоит 2990 рублей, четыре — 9990 рублей. Доставка в Москву и Санкт-Петербург возможна за один рабочий день. К трекерам дополнительно можно купить чехлы от 3290 рублей, чтобы прицепить к вещам.