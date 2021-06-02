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Техника
DTF

Тизер смартфона P50, Harmony OS 2.0, планшет MatePad Pro и «умные» часы Watch 3: итоги презентации Huawei Статьи редакции

Следующий флагман китайского производителя получит две большие круглые секции для камер.

12 12 комментариев
1406 просмотров

Компания представила тизер Huawei P50 на презентации операционной системы HarmonyOS 2.0, планшета Huawei MatePad Pro и «умных» часов Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro, прошедшей 2 июня 2021 года.

Huawei

Huawei P50

  • Смартфон получил две круглые секции, в которых расположены модули камер Leica.
  • В верхней секции находятся три камеры, в нижней — одна и вспышка. Между модулями расположена ещё одна вспышка.
Huawei
  • Глава Huawei Ричард Ю заявил, что компания разработала модули камер совместно с Leica. По его словам, решение партнёров выведет мобильную съёмку на новый уровень.
  • Huawei не уточнила характеристики смартфона или дату его полноценной презентации. Ричард Ю отметил, что в компании пока не утвердили точный период запуска Huawei P50 «по причинам, которые вы все знаете», указав на ограничения властей США в отношении китайского бренда.
  • Huawei P50 станет первым смартфоном производителя, на котором универсальная ОС Harmony OS 2.0 будет установлена «из коробки».
Тизер смартфона Huawei P50

Harmony OS 2.0

  • Harmony OS 2.0 способна работать на смартфонах, планшетах, носимых гаджетах и устройствах интернета вещей, в том числе на простейших со 128 КБ памяти.
  • Основными особенностями Harmony OS 2.0 стали простая работа с «умными» устройствами, облегчённый обмен файлами между мобильным гаджетом и ПК, повышенная производительность и отсутствие перезагрузок запущенных приложений. В компании заверили, что программы не перезапускаются, даже если их в фоновом режиме работает много.
Презентация Harmony OS 2.0

Планшет Huawei MatePad Pro и «умные» часы Watch 3 и Watch 3 Pro

  • Huawei MatePad Pro получил12,6-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560 х 1600 пикселей, корпус из магниево-алюминиевого сплава толщиной 6,7 мм, процессор Kirin 9000E, тройную камеру, аккумулятор ёмкостью 10050 мАч и поддержкой 40-ваттной зарядки, а также модуль Wi-Fi 6+ и 29 антенн. Цена планшета — от 800 евро (71 тысяча рублей).
Планшет Huawei MatePad Pro The Verge
  • «Умные» часы Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro получили круглый дисплей с сапфировым стеклом, колёсико для взаимодействия с интерфейсом по аналогии с Digital Crown в Apple Watch, корпус из титанового сплава, поддержку eSIM и до четырёх дней автономной работы.
  • Устройства могут измерять температуру тела, частоту биения сердца, а также отслеживают частоту мытья рук и оснащены функцией обнаружения падения. Цена Watch 3 — $410 (30 тысяч рублей), Watch 3 Pro — $515 (38 тысяч рублей).

#новость #huawei

12 12 комментариев
5
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12 комментариев
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Алексей Кравцов

8

Камеры выглядят смешно.

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Pavel Eremeev

Алексей
1

Не смешнее чем кофморки на Гейпл

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Vladislav Nikolaevich

Pavel
0

Намного смешнее

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Константин Арбузов

1

Дизайн часов бомба!

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Комментарий удален

Shlomo Goldenberg

0

Был P20 Pro, сейчас P30 Pro. Качеством фото очень доволен. На P50 явно будет еще лучше, но что за ОС такая? Без сервисов гугл имеет смысл? 

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Andrey Kulakov

Shlomo
1

Жить конечно можно, но без неудобств точно не обойтись. Если поставить условный Инстаграм можно через альтернативные сторы вроде APKPure, то что делать с Google Pay - не понятно)
У меня сейчас P30 с гуглосервисами и я желаю ему долгих лет жизни, потому что не вижу претендентов на замену.

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Ar AbduRashid

Andrey
0

Xposed

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Andrey Kulakov

Ar
0

Это уже модификация ОС, так же как у установка Гуглосервисов через TWRP)

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Ar AbduRashid

Andrey
0

Вам ехать или в шашечки ?

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Andrey Kulakov

Ar
3

Хотелось бы ехать с шашечками, поэтому не рвусь покупать новые Хуавеи)

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Ar AbduRashid

0

.

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Sohanur Rahman

0

dw5ujgyf gfrykrgjunh

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