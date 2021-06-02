Следующий флагман китайского производителя получит две большие круглые секции для камер.

Компания представила тизер Huawei P50 на презентации операционной системы HarmonyOS 2.0, планшета Huawei MatePad Pro и «умных» часов Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro, прошедшей 2 июня 2021 года.