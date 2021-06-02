Тизер смартфона P50, Harmony OS 2.0, планшет MatePad Pro и «умные» часы Watch 3: итоги презентации Huawei Статьи редакции
Следующий флагман китайского производителя получит две большие круглые секции для камер.
Компания представила тизер Huawei P50 на презентации операционной системы HarmonyOS 2.0, планшета Huawei MatePad Pro и «умных» часов Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro, прошедшей 2 июня 2021 года.
Huawei P50
- Смартфон получил две круглые секции, в которых расположены модули камер Leica.
- В верхней секции находятся три камеры, в нижней — одна и вспышка. Между модулями расположена ещё одна вспышка.
- Глава Huawei Ричард Ю заявил, что компания разработала модули камер совместно с Leica. По его словам, решение партнёров выведет мобильную съёмку на новый уровень.
- Huawei не уточнила характеристики смартфона или дату его полноценной презентации. Ричард Ю отметил, что в компании пока не утвердили точный период запуска Huawei P50 «по причинам, которые вы все знаете», указав на ограничения властей США в отношении китайского бренда.
- Huawei P50 станет первым смартфоном производителя, на котором универсальная ОС Harmony OS 2.0 будет установлена «из коробки».
Harmony OS 2.0
- Harmony OS 2.0 способна работать на смартфонах, планшетах, носимых гаджетах и устройствах интернета вещей, в том числе на простейших со 128 КБ памяти.
- Основными особенностями Harmony OS 2.0 стали простая работа с «умными» устройствами, облегчённый обмен файлами между мобильным гаджетом и ПК, повышенная производительность и отсутствие перезагрузок запущенных приложений. В компании заверили, что программы не перезапускаются, даже если их в фоновом режиме работает много.
Планшет Huawei MatePad Pro и «умные» часы Watch 3 и Watch 3 Pro
- Huawei MatePad Pro получил12,6-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560 х 1600 пикселей, корпус из магниево-алюминиевого сплава толщиной 6,7 мм, процессор Kirin 9000E, тройную камеру, аккумулятор ёмкостью 10050 мАч и поддержкой 40-ваттной зарядки, а также модуль Wi-Fi 6+ и 29 антенн. Цена планшета — от 800 евро (71 тысяча рублей).
- «Умные» часы Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro получили круглый дисплей с сапфировым стеклом, колёсико для взаимодействия с интерфейсом по аналогии с Digital Crown в Apple Watch, корпус из титанового сплава, поддержку eSIM и до четырёх дней автономной работы.
- Устройства могут измерять температуру тела, частоту биения сердца, а также отслеживают частоту мытья рук и оснащены функцией обнаружения падения. Цена Watch 3 — $410 (30 тысяч рублей), Watch 3 Pro — $515 (38 тысяч рублей).
Камеры выглядят смешно.
Не смешнее чем кофморки на Гейпл
Дизайн часов бомба!
Комментарий удален
Был P20 Pro, сейчас P30 Pro. Качеством фото очень доволен. На P50 явно будет еще лучше, но что за ОС такая? Без сервисов гугл имеет смысл?
Жить конечно можно, но без неудобств точно не обойтись. Если поставить условный Инстаграм можно через альтернативные сторы вроде APKPure, то что делать с Google Pay - не понятно)
У меня сейчас P30 с гуглосервисами и я желаю ему долгих лет жизни, потому что не вижу претендентов на замену.
Xposed
Это уже модификация ОС, так же как у установка Гуглосервисов через TWRP)
Вам ехать или в шашечки ?
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще