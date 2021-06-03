Техника
Nazigul Jusupova

«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ создадут совместное производство серверов в России Статьи редакции

Первые серверы планируют выпустить уже в 2022 году.

Совместное предприятия откроет центр разработок, который будет проектировать серверы и предлагать их в России и за рубежом, и завод для производства серверов, систем хранения данных для дата-центров, а также компонентов «умных» устройств. Стороны подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме, рассказали vc.ru в «Яндексе».

«Яндекс» и производитель компьютерной техники Gigabyte предоставят патенты, технологии и собственные разработки серверного оборудования. Специалисты Gigabyte будут заниматься запуском и отладкой производства.

Финансовым инвестором проекта выступит банк ВТБ. «Яндекс» и «Ланит» выделят инвестиции для проекта. Размер инвестиций стороны не раскрывают.

Группа компаний «Ланит» обеспечит предприятие дистрибуцией и сервисными центрами. В «Яндексе» сообщили, что до открытия завода компания планирует частично перенести в Россию производство своих серверов из Китая и Тайваня.

По данным международной консалтинговой компании IDC, рынок серверного оборудования в России на конец 2020 года оценивался в $1,3 млрд.

#новость #gigabyte #яндекс #серверы #ланит

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7 комментариев
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Канищев Максим

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Будут переклеивать шильдики на конвеере?

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Антон Волков

Канищев
2

Этим почта займётся 

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Способный кубок

Канищев
0

Ждал этот комментарий.

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Канищев Максим

Способный
0

Это просто очень логично. Ни кто в России не будет локализовать серъезное производство микроэлектроники. Прежде всего против этого будут американцы, ну а потом у нас в стране очень любят что-то отжимать.

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MyTxtWebPage

0

Что с характеристиками?
- Ого, там будут предустановлены сервисы яндекса! Алиса, Как сайт  отправить?

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Ar AbduRashid

0

Неплохое начало 😁

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Воинский ГОСТ

0

Если ваш сайт не на серверах Яндекса (и от Яндекса), которые прям защищены ого-го, то это значит, что на них может быть что-то вредоносное, стало быть эти сайты нужно понизить в поисковой выдаче. Во благо пользователей, разумеется ;)

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