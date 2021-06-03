Первые серверы планируют выпустить уже в 2022 году.

Совместное предприятия откроет центр разработок, который будет проектировать серверы и предлагать их в России и за рубежом, и завод для производства серверов, систем хранения данных для дата-центров, а также компонентов «умных» устройств. Стороны подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме, рассказали vc.ru в «Яндексе».

«Яндекс» и производитель компьютерной техники Gigabyte предоставят патенты, технологии и собственные разработки серверного оборудования. Специалисты Gigabyte будут заниматься запуском и отладкой производства.

Финансовым инвестором проекта выступит банк ВТБ. «Яндекс» и «Ланит» выделят инвестиции для проекта. Размер инвестиций стороны не раскрывают.

Группа компаний «Ланит» обеспечит предприятие дистрибуцией и сервисными центрами. В «Яндексе» сообщили, что до открытия завода компания планирует частично перенести в Россию производство своих серверов из Китая и Тайваня.

По данным международной консалтинговой компании IDC, рынок серверного оборудования в России на конец 2020 года оценивался в $1,3 млрд.