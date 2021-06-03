«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ создадут совместное производство серверов в России Статьи редакции
Первые серверы планируют выпустить уже в 2022 году.
Совместное предприятия откроет центр разработок, который будет проектировать серверы и предлагать их в России и за рубежом, и завод для производства серверов, систем хранения данных для дата-центров, а также компонентов «умных» устройств. Стороны подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме, рассказали vc.ru в «Яндексе».
«Яндекс» и производитель компьютерной техники Gigabyte предоставят патенты, технологии и собственные разработки серверного оборудования. Специалисты Gigabyte будут заниматься запуском и отладкой производства.
Финансовым инвестором проекта выступит банк ВТБ. «Яндекс» и «Ланит» выделят инвестиции для проекта. Размер инвестиций стороны не раскрывают.
Группа компаний «Ланит» обеспечит предприятие дистрибуцией и сервисными центрами. В «Яндексе» сообщили, что до открытия завода компания планирует частично перенести в Россию производство своих серверов из Китая и Тайваня.
По данным международной консалтинговой компании IDC, рынок серверного оборудования в России на конец 2020 года оценивался в $1,3 млрд.
Будут переклеивать шильдики на конвеере?
Способный кубок
Ждал этот комментарий.
Это просто очень логично. Ни кто в России не будет локализовать серъезное производство микроэлектроники. Прежде всего против этого будут американцы, ну а потом у нас в стране очень любят что-то отжимать.
Что с характеристиками?
- Ого, там будут предустановлены сервисы яндекса! Алиса, Как сайт отправить?
Блоги компаний
Показать еще