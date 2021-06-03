Samsung представила ноутбуки на Windows ARM по цене от $349 Статьи редакции
Собственные устройства Microsoft на ARM стоят дороже.
- Galaxy Book Go и Galaxy Book Go 5G используют чипы Snapdragon от Qualcomm, а не собственные разработки Exynos от Samsung.
- Модель Galaxy Book Go оснащена обновлённым процессором Snapdragon 7са Gen 2, 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и флеш-памятью 64 ГБ или 128 ГБ. Толщина ноутбука 14,9 мм, вес 1,38 кг, экран с диагональю 14 дюймов. Стоит от $349 (около 25,6 тысяч рублей), в США появится с 10 июня.
- Galaxy Book Go 5G использует процессор Snapdragon Qualcomm 8cx Gen 2 5G. Продажи устройства начнутся в конце 2021 года, цены компания не называет. Оба ноутбука поддерживают быструю зарядку, синхронизацию с устройствами Galaxy, звук Dolby Atmos, камеру 720p HD.
- В 2019 году Microsoft показала первое устройство линейки с ARM-процессором и полноценной Windows 10 — Microsoft Surface Pro X. Оно стоило от $999 (73,4 тысячи рублей по курсу на 3 июня) за версию с 128 ГБ SSD-накопителем и 8 ГБ оперативной памяти.
Наконец-то адекватные цены пошли, вот теперь можно говорить о конкуренции с новыми Макбуками, а не как у Сурфейса
Ты не совсем понимаешь рынок, мягко говоря, такие характеристики и тем более совместимость с мобильным софтом то, что надо для рабочих нетбуков и учебных (без каких-то задач на железе особых)
Сейчас людям приходиться покупать довольно узкоспециализированные, пусть и крутые, ультрабуки за условные 700 баксов, когда им нужно именно такое решение, как в этом посте, а поддержка 5G в ноутбуке так вообще прекрасно
4гб... это на пару вкладок в хроме?
У меня на ноутбуке 4гб оперативки хватает нормально) Постоянно открыт Edge с 6-8 вкладками + офис + иногда фильм/сериал (не HD) и ничего не тормозит нормальное работает. В игры не играю, фулхд фильмы не смотрю, 3д графикой (и просто графикой/моделированием) не занимаюсь. А для таких целей более чем нормально 4.
Соответствующий щит
Так для таких задач и смартфон сойдёт.
Я не знаю как вам, но мне как то не очень удобно работать на 6" телефоне)) даже на 6.5-6.8, разницы никакой. И тексты писать с ума сойду большие с телефона и одновременно пользоваться несколькими приложениями тоже не могу нормально. Это неудобно и нереально. Телефон как дополнение и полноценно работать на нём невозможно)
На самом деле 4гб норм, если стоит ссд+сносный процессор. Опять таки, смотря чем занимаешься
Galaxy Book Go и Galaxy Book Go 5G используют чипы Snapdragon от Qualcomm, а не собственные разработки Exynos от Samsung
а смысл? ладно бы ушли от Интел, чтобы маржу себе оставить, так отдают её теперь квалкому.
Наконец-то адекватные цены пошли, вот теперь можно говорить о конкуренции с новыми Макбуками, а не как у Сурфейса
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Наконец-то адекватные цены пошли, вот теперь можно говорить о конкуренции с новыми Prestigio, а не как у Сурфейса
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