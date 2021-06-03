Техника
Таня Боброва

Samsung представила ноутбуки на Windows ARM по цене от $349 Статьи редакции

Собственные устройства Microsoft на ARM стоят дороже.

  • Galaxy Book Go и Galaxy Book Go 5G используют чипы Snapdragon от Qualcomm, а не собственные разработки Exynos от Samsung.
  • Модель Galaxy Book Go оснащена обновлённым процессором Snapdragon 7са Gen 2, 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и флеш-памятью 64 ГБ или 128 ГБ. Толщина ноутбука 14,9 мм, вес 1,38 кг, экран с диагональю 14 дюймов. Стоит от $349 (около 25,6 тысяч рублей), в США появится с 10 июня.
  • Galaxy Book Go 5G использует процессор Snapdragon Qualcomm 8cx Gen 2 5G. Продажи устройства начнутся в конце 2021 года, цены компания не называет. Оба ноутбука поддерживают быструю зарядку, синхронизацию с устройствами Galaxy, звук Dolby Atmos, камеру 720p HD.
  • В 2019 году Microsoft показала первое устройство линейки с ARM-процессором и полноценной Windows 10 — Microsoft Surface Pro X. Оно стоило от $999 (73,4 тысячи рублей по курсу на 3 июня) за версию с 128 ГБ SSD-накопителем и 8 ГБ оперативной памяти.
Galaxy Book Go Samsung

#новость #samsung

1337 просмотров
21 21 комментарий
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21 комментарий
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Илья Шишкунов

6

Наконец-то адекватные цены пошли, вот теперь можно говорить о конкуренции с новыми Макбуками, а не как у Сурфейса 

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ManAtArms

Илья
0

конкуренция на windows arm и с такими характеристиками, очень смешно)

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Илья Шишкунов

ManAtArms
0

Ты не совсем понимаешь рынок, мягко говоря, такие характеристики и тем более совместимость с мобильным софтом то, что надо для рабочих нетбуков и учебных (без каких-то задач на железе особых) 
Сейчас людям приходиться покупать довольно узкоспециализированные, пусть и крутые, ультрабуки за условные 700 баксов, когда им нужно именно такое решение, как в этом посте, а поддержка 5G в ноутбуке так вообще прекрасно 

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ManAtArms

Илья
0

ну так прочти свой коммент, ты говоришь о конкуренции с Макбуками и тут же про другой рынок...

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Mike K

4

4гб... это на пару вкладок в хроме?

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Игорь

Mike
3

У меня на ноутбуке 4гб оперативки хватает нормально) Постоянно открыт Edge с 6-8 вкладками + офис + иногда фильм/сериал (не HD) и ничего не тормозит нормальное работает. В игры не играю, фулхд фильмы не смотрю, 3д графикой (и просто графикой/моделированием) не занимаюсь. А для таких целей более чем нормально 4.

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Соответствующий щит

Игорь
0

Так для таких задач и смартфон сойдёт.

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Игорь

Соответ…
0

Я не знаю как вам, но мне как то не очень удобно работать на 6" телефоне)) даже на 6.5-6.8, разницы никакой. И тексты писать с ума сойду большие с телефона и одновременно пользоваться несколькими приложениями тоже не могу нормально. Это неудобно и нереально. Телефон как дополнение и полноценно работать на нём невозможно)

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Алмаз Загидуллин

Mike
0

На самом деле 4гб норм, если стоит ссд+сносный процессор. Опять таки, смотря чем занимаешься

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Mike K

Алмаз
0

примерно те же снэпы ставят в андроиды вроде как и они с четырьмя гигами не вывозят вообще ничего, что-то сомневаюсь, что винда бодрее будет

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Alex Le

Mike
0

Это ведь арм. Вруг и винда там работает как андроид

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Чтормит

3

Убийца Престижо и Ирбиса

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Ледяной Гоша

0

Планшет за 34 косаря с 30% скидкой? Серьезно? Да еще и с недосистемлй. Ну понятно, что раскупят, но это позор товагищи.

Ответить

Александр Батищев

1

Найс, если будет нужен бюджетник - рассмотрю

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Alexander Markin

0

В России будут?

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true iBegginer

0

 Galaxy Book Go и Galaxy Book Go 5G используют чипы Snapdragon от Qualcomm, а не собственные разработки Exynos от Samsung

а смысл? ладно бы ушли от Интел, чтобы маржу себе оставить, так отдают её теперь квалкому.

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Danil Dzyuba

true
0

Интел на arm?

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Ferdinand Demiri

0

Наконец-то адекватные цены пошли, вот теперь можно говорить о конкуренции с новыми Макбуками, а не как у Сурфейса 
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Aleksandr Dubrovin

Ferdinand
0

Что за спам во всех ветках?

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NoNamelilka

0

Наконец-то адекватные цены пошли, вот теперь можно говорить о конкуренции с новыми Prestigio, а не как у Сурфейса 

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mohidul islam

0

dsersrfesrfferfe

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