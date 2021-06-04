Apple выпустит iPad Pro с беспроводной зарядкой в 2022 году и iPad mini с новым дизайном в 2021 году — Bloomberg Статьи редакции
У нового iPad Pro будет стеклянная задняя панель, у iPad mini — более узкие границы экрана, говорят источники
- Apple планирует выпустить новый iPad Pro в 2022 году, а iPad mini — в конце 2021 года, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
- У нового iPad Pro будет стеклянная задняя панель, у iPad mini — более узкие границы экрана. Также разработчики протестировали удаление кнопки «Домой».
- Стеклянную заднюю панель в iPad Pro установили, чтобы включить беспроводную зарядку. Apple добавила беспроводную зарядку для iPhone в 2017 году, а в 2020 году обновила ее магнитной системой MagSafe. Она обеспечила стабильную скорость зарядки.
- Для разработки следующего iPad Pro Apple пробует технологию обратной беспроводной зарядки. Пользователи смогут заряжать свой iPhone или другие устройства, положив на заднюю часть планшета. Разработка нового iPad Pro еще на начальном этапе и планы компании могут измениться или быть отменены до запуска в 2022 году, сообщили источники издания.
- Apple также работает над более тонкой версией базовой модели iPad для студентов. Его планируется выпустить уже в конце 2021 года, как и новый iPad mini.
- Представитель Apple отказался от комментариев. По данным источников издания, компания также изучает альтернативные методы беспроводной зарядки, которые могут работать на больших расстояниях.
1201 просмотров
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 3, "likes": 8, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 254548, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 04 Jun 2021 09:31:07 +0300", "is_special": false }
0
3 комментария
Комментарий удален
Блоги компаний
Global Fashion Group объявила о переходе к углеродной нейтральности в преддверии Всемирного дня окружающей среды
От продюсерского центра — к продакшну полного цикла. Как создаётся видеоконтент в «Фоксфорде»
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Комментарии
В «СберЗвуке» появились треки с…
Global Fashion Group объявила о…
В 2022 году новогодние каникулы…
СК в Петербурге начал обыски у…
В Китае заявили о создании…
Вернуться к трезвости: как я…
Глава «Тинькофф»: банк готов…
В «СберЗвуке» появились треки с…
Из-за недостаточно оперативной…
Мошенники пользуются…
$329 000 за продажу бота в…
СК в Петербурге начал обыски у…
Samsung представила ноутбуки на…
Платформа сервисов на основе…