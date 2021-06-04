Техника
Nazigul Jusupova

Apple выпустит iPad Pro с беспроводной зарядкой в 2022 году и iPad mini с новым дизайном в 2021 году — Bloomberg Статьи редакции

У нового iPad Pro будет стеклянная задняя панель, у iPad mini — более узкие границы экрана, говорят источники

  • Apple планирует выпустить новый iPad Pro в 2022 году, а iPad mini — в конце 2021 года, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
  • У нового iPad Pro будет стеклянная задняя панель, у iPad mini — более узкие границы экрана. Также разработчики протестировали удаление кнопки «Домой».
  • Стеклянную заднюю панель в iPad Pro установили, чтобы включить беспроводную зарядку. Apple добавила беспроводную зарядку для iPhone в 2017 году, а в 2020 году обновила ее магнитной системой MagSafe. Она обеспечила стабильную скорость зарядки.
  • Для разработки следующего iPad Pro Apple пробует технологию обратной беспроводной зарядки. Пользователи смогут заряжать свой iPhone или другие устройства, положив на заднюю часть планшета. Разработка нового iPad Pro еще на начальном этапе и планы компании могут измениться или быть отменены до запуска в 2022 году, сообщили источники издания.
  • Apple также работает над более тонкой версией базовой модели iPad для студентов. Его планируется выпустить уже в конце 2021 года, как и новый iPad mini.
  • Представитель Apple отказался от комментариев. По данным источников издания, компания также изучает альтернативные методы беспроводной зарядки, которые могут работать на больших расстояниях.

#apple #новость

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3 комментария
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БАБКА В ЗАСАДЕ

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Это все шляпа, дайте новые прошки на М2 )))

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Процессуальный микрофон

2

«Также разработчики протестировали удаление кнопки «Домой».»

Интересно, что там тестировать, когда у них уже давно есть айпед без кнопки..

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Комментарий удален

Elizaveta Vitushkina

0

То что нужно!

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