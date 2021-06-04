Ответы на вопросы об устройстве, которое сегодня поступило в продажу в России.

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Что такое AirTag

Это маленький трекер, который можно прикрепить к ключам, рюкзаку, кошельку или любому другому предмету, чтобы отслеживать его местоположение на карте в приложении Find My. Внешне метка AirTag похожа на магнит, с помощью которого можно прикрепить записку на холодильник.

При желании AirTag действительно можно примагнитить к холодильнику

По размеру устройство немного больше, чем пятирублевая монета. По весу — примерно как пара пятирублевых монет. Одна его сторона сделана из белого глянцевого пластика, вторая, с логотипом, — металлическая. Под ней спрятана батарея.

При заказе в онлайн-магазине Apple можно выбрать гравировку на белую поверхность AirTag

Apple утверждает, что одной батарейки хватит на год работы устройства, после чего её можно самостоятельно заменить — если прокрутить металлическую крышку против часовой стрелки, откроется отсек для стандартной батарейки CR2032.

Внутри AirTag находится Bluetooth-передатчик, чип U1, NFC и динамик — он сделан таким образом, чтобы генерировать звук с помощью пластикового корпуса трекера.

Как настроить AirTag

Так же, как и наушники AirPods. После распаковки и снятия всех защитных пленок нужно поднести метку ближе к iPhone — смартфон автоматически «увидит» её и предложит «подключить» к устройству.

Можно выбрать любое название и эмодзи — оно будет использоваться для отображения метки на карте в приложении Find My. Управлять метками можно только через приложение Find My для iPhone, iPad, Mac или через веб-версию сервиса.

Как это всё работает

AirTag постоянно транслирует по Bluetooth сигнал, а смартфоны, планшеты и ноутбуки Apple используются как мобильные станции — они принимают сигнал и передают информацию дальше на сервер. Получается паутина из почти миллиарда устройств, через которые маячки связываются со своими владельцами.

Сам AirTag не хранит информацию о геолокации — местоположение метки определяется с помощью iPhone, iPad или Mac, который находится рядом. Кроме того, Apple утверждает, что доступа к этой информации нет даже у компании — только владелец метки может узнать её местоположение.

В городе с высокой плотностью пешеходов есть высокая вероятность, что маячок быстро выйдет на связь. Например, я оставил трекер в машине на городской парковке, которая отделена от пешеходной зоны четырьмя-пятью метрами.

Несмотря на это, я получал обновления о местоположении AirTag каждые две-три минуты утром и каждые 10–15 минут днём — частота обновления напрямую зависит от количества пешеходов с устройствами Apple в кармане, которые проходят мимо автомобиля.

Компания утверждает, что все данные передаются анонимно и в зашифрованном виде, при этом функция потребляет минимум энергии и трафика. Впрочем, при желании пользователь может отказаться от участия в цепочке Find My — в настройках iCloud есть соотвествующая функция «Сеть Локатора».

В России AirTag работает с ограничениями

Одно из преимуществ AirTag перед конкурентами — точное позиционирование метки с помощью чипа U1. С точки зрения пользователя это работает так: во время поиска метки с помощью iPhone 11 и 12, также снабженных U1, на экране появляется стрелка, указывающая точное направление, в котором находится метка, а также расстояние до неё в сантиметрах.

Скриншот с американского сайта Apple

К сожалению, именно эта функция не работает в России, так как Apple не получила разрешение от властей на использование необходимых для U1 частот. Поэтому при нахождении рядом с меткой не удастся воспользоваться экраном с точным указанием местоположения AirTag.

Впрочем, в конце 2020 года появились новости о том, что Apple все-таки получила необходимые частоты для тестирования своей технологии в России. И, вероятно, рано или поздно U1 заработает и в России.

Что делать в случае потери

Первый сценарий: в приложении Find My видно, что брелок находится со мной рядом, но я не могу его найти. С включенным чипом U1 можно было бы посмотреть на смартфоне точное местоположение трекера, но в нашем случае единственный способ локализовать AirTag — это включить проигрывание звука на нём.

Для своего размера брелок звучит довольно громко. В помещении можно услышать его даже глубоко в рюкзаке или внутреннем кармане куртки, спрятанной в шкафу. На улице опираться на звук сложнее — даже на тихом переулке нужно превратиться в слух, чтобы идентифицировать пищание метки.

Второй сценарий: настоящая пропажа, когда на карте в приложении Find My видно, что брелок уж точно не находится рядом и в последний раз информация от него приходила несколько часов назад. В таком случае нужно активировать режим «Пропажи».

Во-первых, тогда на телефон придет уведомление как только удастся обнаружить маячок — например, когда кто-нибудь с устройством Apple пройдет мимо AirTag, и трекер сможет отправить владельцу информацию о своем местоположении.

Во-вторых, через AirTag можно будет передать сообщение тому, кто нашел маячок — номер телефона или почту. Для этого незнакомцу придется приложить маячок к любому смартфону, поддерживающему NFC, чтобы прочитать информацию о нём.

Я протестировал работу «Пропажи» с iPhone 11, 12 и Android. Если поднести AirTag к смартфону, он предложит открыть ссылку на страницу в браузере с информацией о серийном номере метки и контактными данными владельца.

С iPhone X моего коллеги этот трюк не сработал: смартфон почему-то не реагировал ни при поднесении метки, ни при включении специального режима считывания информации о метке в приложении Find My.

Получится ли использовать AirTag для слежки

Разработчики AirTag предусмотрели систему защиты от использования маячка для слежки за кем-либо. Тркер понимает, что длительное время перемещается вместе с другим iPhone и предупреждает его владельца о подозрительной активности. Сначала с помощью push-уведомления, а затем и звуковым сигналом.

С разрешения своего коллеги Саши я «подбросил» ему в рюкзак AirTag, чтобы проверить работу системы. Первое обновление локации произошло примерно через семь минут после того, как он ушел из офиса. Затем локация обновлялась с периодичностью 5–10 минут по мере его перемещения по Москве.

Трекер не записывает траекторию движения, поэтому единственный способ «шпионить» за коллегой — это постоянно следить за обновлением локации трекера в приложении Find My. Я видел, как Саша доехал до спортзала, провел там примерно час и отправился домой. Где-то в этот момент ему и пришло push-уведомление о том, что с ним путешествует незнакомая метка.

По тапу на уведомление открывается приложение Find My с информацией о том, как много времени метка провела с ним и в каких местах она успела отправить локацию «шпиону». Приложение предлагает проиграть звук на метке, чтобы, например, быстрее найти её в сумке.

Еще приложение порекомендовало вытащить батарейку из трекера, чтобы отключить отслеживание, и при необходимости обратиться в полицию (надеюсь, Саша этого не сделал).