«Сбер» представил «умные» бейджи для записи и анализа разговоров с клиентами Статьи редакции
Система может записать диалог по ролям, преобразовать в текст, а затем проанализировать его.
SmartBadge разработан компанией SberDevices и бесшовно интегрируется с системой речевой аналитики группы компаний ЦРТ, сообщили vc.ru в «Сбере».
Система состоит бейджей с дисплеем на основе электронных чернил, док-станции на пять устройств, предназначенной для зарядки бейджей и скачивания записанных данных, а также программного обеспечения.
Она разделяет диалог по ролям в виде двух аудиодорожек — речь сотрудника и клиента, затем преобразует звук в текст и проводит семантический анализ. Также система сможет выделить речь сотрудника и клиента в диалоге, даже если общение происходит в шумной обстановке или на фоне музыки.
Преобразование речи в текст и анализ ведёт речевая аналитика ЦРТ. Отчёты формируются на базе анализа ключевых слов и выражений. В решении уже настроены базовые и специализированные кейсы, разработанные экспертами ЦРТ.
Для использования бейджа сотрудник должен пройти аутентификацию по специальной RFID-метке или пропуску организации. После этого на дисплее носимого устройства отобразится его имя и должность, и бейдж автоматически освобождается из устройства. Устройство позволяет осуществлять запись до 16 часов без подзарядки.
По данным разработчиков, это первый бейдж на российском рынке с такой функцией. E-ink-дисплеи позволяют организации приобретать столько устройств, сколько человек работают, а не присваивать каждому индивидуальный бейдж. В компании отметили, что новое устройство поможет повысить качество обслуживания и эффективность маркетинга.
На момент написания заметки в «Сбере» не ответили на вопросы vc.ru о доступности и ценах устройства, а также, где бейджи будет использовать сама компания.
- В 2020 году «умные» бейджи для анализа разговоров с клиентами использовал «Почта Банк». За два месяца использование бейджей увеличились кросс-продажи на 20%, качество сервиса — на 34%, сообщали в банке.
а эти "умные бейджи" случайно не попадают под закон о технике прослушивания?
Здесь же была статья, может быть год или больше назад, про эти самые бейджи, и там хорошо подведена законодательная база под это дело 🤷🏻
Зашёл за комментарием про анальный зонд. Подожду....
...а-зонды для клиентов, со встроенным электрошокером, для стимулирования покупок товаров и услуг в экосистеме Сбера.
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