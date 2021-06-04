Система может записать диалог по ролям, преобразовать в текст, а затем проанализировать его.

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SmartBadge разработан компанией SberDevices и бесшовно интегрируется с системой речевой аналитики группы компаний ЦРТ, сообщили vc.ru в «Сбере».

SmartBadge «Сбер»

Система состоит бейджей с дисплеем на основе электронных чернил, док-станции на пять устройств, предназначенной для зарядки бейджей и скачивания записанных данных, а также программного обеспечения.

Она разделяет диалог по ролям в виде двух аудиодорожек — речь сотрудника и клиента, затем преобразует звук в текст и проводит семантический анализ. Также система сможет выделить речь сотрудника и клиента в диалоге, даже если общение происходит в шумной обстановке или на фоне музыки.

Преобразование речи в текст и анализ ведёт речевая аналитика ЦРТ. Отчёты формируются на базе анализа ключевых слов и выражений. В решении уже настроены базовые и специализированные кейсы, разработанные экспертами ЦРТ.

Для использования бейджа сотрудник должен пройти аутентификацию по специальной RFID-метке или пропуску организации. После этого на дисплее носимого устройства отобразится его имя и должность, и бейдж автоматически освобождается из устройства. Устройство позволяет осуществлять запись до 16 часов без подзарядки.

SmartBadge «Сбер»

По данным разработчиков, это первый бейдж на российском рынке с такой функцией. E-ink-дисплеи позволяют организации приобретать столько устройств, сколько человек работают, а не присваивать каждому индивидуальный бейдж. В компании отметили, что новое устройство поможет повысить качество обслуживания и эффективность маркетинга.

На момент написания заметки в «Сбере» не ответили на вопросы vc.ru о доступности и ценах устройства, а также, где бейджи будет использовать сама компания.