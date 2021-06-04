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Техника
Nazigul Jusupova

«Сбер» представил «умные» бейджи для записи и анализа разговоров с клиентами Статьи редакции

Система может записать диалог по ролям, преобразовать в текст, а затем проанализировать его.

8 8 комментариев
953 просмотров

SmartBadge разработан компанией SberDevices и бесшовно интегрируется с системой речевой аналитики группы компаний ЦРТ, сообщили vc.ru в «Сбере».

SmartBadge «Сбер»

Система состоит бейджей с дисплеем на основе электронных чернил, док-станции на пять устройств, предназначенной для зарядки бейджей и скачивания записанных данных, а также программного обеспечения.

Она разделяет диалог по ролям в виде двух аудиодорожек — речь сотрудника и клиента, затем преобразует звук в текст и проводит семантический анализ. Также система сможет выделить речь сотрудника и клиента в диалоге, даже если общение происходит в шумной обстановке или на фоне музыки.

Преобразование речи в текст и анализ ведёт речевая аналитика ЦРТ. Отчёты формируются на базе анализа ключевых слов и выражений. В решении уже настроены базовые и специализированные кейсы, разработанные экспертами ЦРТ.

Для использования бейджа сотрудник должен пройти аутентификацию по специальной RFID-метке или пропуску организации. После этого на дисплее носимого устройства отобразится его имя и должность, и бейдж автоматически освобождается из устройства. Устройство позволяет осуществлять запись до 16 часов без подзарядки.

SmartBadge «Сбер»

По данным разработчиков, это первый бейдж на российском рынке с такой функцией. E-ink-дисплеи позволяют организации приобретать столько устройств, сколько человек работают, а не присваивать каждому индивидуальный бейдж. В компании отметили, что новое устройство поможет повысить качество обслуживания и эффективность маркетинга.

На момент написания заметки в «Сбере» не ответили на вопросы vc.ru о доступности и ценах устройства, а также, где бейджи будет использовать сама компания.

  • В 2020 году «умные» бейджи для анализа разговоров с клиентами использовал «Почта Банк». За два месяца использование бейджей увеличились кросс-продажи на 20%, качество сервиса — на 34%, сообщали в банке.

#сбербанк #новость

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Алексей Афанасьев

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Ну тогда им нужно брать согласие на запись разговора у обывателя

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Michael Petrov

1

а эти "умные бейджи" случайно не попадают под закон о технике прослушивания?

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ϏϙηαϟϮ

Michael
0

Какой именно? О незаконном обороте?

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Nathan Zachary

Michael
0

Здесь же была статья, может быть год или больше назад, про эти самые бейджи, и там хорошо подведена законодательная база под это дело 🤷🏻

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Nathan Zachary

1

Зашёл за комментарием про анальный зонд. Подожду....

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Nikitinz

Nathan
0

2023-й год: «Сбер» представил «умные» а-зонды для записи и анализа разговоров с клиентами)

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Uuno Turhopuru

Nikitinz
0

...а-зонды для клиентов, со встроенным электрошокером, для стимулирования покупок товаров и услуг в экосистеме Сбера.

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Bacceti Sphodromantis

0

Больше никакого "фиксирую данную информацию".

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