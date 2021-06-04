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Техника
DTF

Tencent представила двухколёсного робота Олли — он умеет преодолевать препятствия и делать сальто Статьи редакции

Робот Олли — экспериментальный образец, но он может рано или поздно поступить в мелкосерийное производство.

9 9 комментариев
603 просмотров

Лаборатория Robotics X Lab, принадлежащая китайской корпорации Tencent, продемонстрировала нового «колесоногого» робота по имени Олли (Ollie).

В его основе лежат технологии нелинейного управления, динамического контроля и планирования траектории. Конструкция способна адаптироваться к препятствиям, совершая прыжки и другие действия.

Ollie Robotics X Lab

Tencent сообщает, что робот ростом 35 сантиметров может спокойно запрыгнуть на высоту до 60 сантиметров. Благодаря амортизаторам, он также подстраивается под неровные поверхности — например, лестницы.

Интересно, что Олли сохраняет устойчивость даже при сильных перегрузках, не падая при столкновении. Для этого в конструкции предусмотрена третья ножка, которая увеличивает тягу и обеспечивает дополнительный угловой момент.

Робот также умеет планировать траекторию. Специальные алгоритмы просчитывают окружающую обстановку непосредственно перед манёвром, максимизируя производительность «суставов».

Но фирменный трюк робота — это сальто. Благодаря динамическим компонентам, акробатический элемент выполняется быстро и изящно.

Пока Олли — всего лишь экспериментальный образец, однако с учётом прогресса Robotics X Lab, он может рано или поздно поступить в мелкосерийное производство, как это, например, произошло с роботом-псом Spot от Boston Dynamics.

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#новость #роботы

9 9 комментариев
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9 комментариев
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Game Topia

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Круть! Сделать из него курьера, которого, как в человеке пауке, можно попросит сальто сделать - чувачок, сделай сальто! Или вот только представьте, как он отвальсировать тебя может, если попытается посылку стырить! А если пулемет поставить, ваше жара...

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KINCH

Game
1

Похож на Валли 😊

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Даниэль Фельдман

3

Ждём СберОлли через 6-7 дет

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Raimond Vladimirov

Даниэль
1

Звучит, как макароны. Вам фузилли или сберолли?

Ответить

MyTxtWebPage

1

Туда встроют we chat и qq?

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Andrey Pozdnyakov

0

на марс его

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Igor Filippov

0

А вот в раааашке!

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Небольшой жёлтый робот

0

Ути какой

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M J

–1

Будущее из фильма "Черное зеркало"  все ближе и ближе.  

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