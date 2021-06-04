Робот Олли — экспериментальный образец, но он может рано или поздно поступить в мелкосерийное производство.

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Лаборатория Robotics X Lab, принадлежащая китайской корпорации Tencent, продемонстрировала нового «колесоногого» робота по имени Олли (Ollie).

В его основе лежат технологии нелинейного управления, динамического контроля и планирования траектории. Конструкция способна адаптироваться к препятствиям, совершая прыжки и другие действия.

Ollie Robotics X Lab

Tencent сообщает, что робот ростом 35 сантиметров может спокойно запрыгнуть на высоту до 60 сантиметров. Благодаря амортизаторам, он также подстраивается под неровные поверхности — например, лестницы.

Интересно, что Олли сохраняет устойчивость даже при сильных перегрузках, не падая при столкновении. Для этого в конструкции предусмотрена третья ножка, которая увеличивает тягу и обеспечивает дополнительный угловой момент.

Робот также умеет планировать траекторию. Специальные алгоритмы просчитывают окружающую обстановку непосредственно перед манёвром, максимизируя производительность «суставов».

Но фирменный трюк робота — это сальто. Благодаря динамическим компонентам, акробатический элемент выполняется быстро и изящно.

Пока Олли — всего лишь экспериментальный образец, однако с учётом прогресса Robotics X Lab, он может рано или поздно поступить в мелкосерийное производство, как это, например, произошло с роботом-псом Spot от Boston Dynamics.