Tencent представила двухколёсного робота Олли — он умеет преодолевать препятствия и делать сальто Статьи редакции
Робот Олли — экспериментальный образец, но он может рано или поздно поступить в мелкосерийное производство.
Лаборатория Robotics X Lab, принадлежащая китайской корпорации Tencent, продемонстрировала нового «колесоногого» робота по имени Олли (Ollie).
В его основе лежат технологии нелинейного управления, динамического контроля и планирования траектории. Конструкция способна адаптироваться к препятствиям, совершая прыжки и другие действия.
Tencent сообщает, что робот ростом 35 сантиметров может спокойно запрыгнуть на высоту до 60 сантиметров. Благодаря амортизаторам, он также подстраивается под неровные поверхности — например, лестницы.
Интересно, что Олли сохраняет устойчивость даже при сильных перегрузках, не падая при столкновении. Для этого в конструкции предусмотрена третья ножка, которая увеличивает тягу и обеспечивает дополнительный угловой момент.
Робот также умеет планировать траекторию. Специальные алгоритмы просчитывают окружающую обстановку непосредственно перед манёвром, максимизируя производительность «суставов».
Но фирменный трюк робота — это сальто. Благодаря динамическим компонентам, акробатический элемент выполняется быстро и изящно.
Пока Олли — всего лишь экспериментальный образец, однако с учётом прогресса Robotics X Lab, он может рано или поздно поступить в мелкосерийное производство, как это, например, произошло с роботом-псом Spot от Boston Dynamics.
Ранее исследователи Мичиганского университета научили роботов эффективно взаимодействовать с верёвками и тканью.
Круть! Сделать из него курьера, которого, как в человеке пауке, можно попросит сальто сделать - чувачок, сделай сальто! Или вот только представьте, как он отвальсировать тебя может, если попытается посылку стырить! А если пулемет поставить, ваше жара...
Ждём СберОлли через 6-7 дет
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