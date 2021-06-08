Samsung разработала эластичный дисплей, который крепится на запястье и измеряет пульс Статьи редакции
Дисплей может работать даже после тысячекратного растяжения.
Samsung продолжает эксперименты с гибкими экранами. На этот раз исследователи из SAIT (передовой технический институт компании) представили растягиваемый OLED-дисплей, который отслеживает и выводит информацию о биометрических процессах.
Инженеры интегрировали в конструкцию специальные датчики сердечного ритма, заявив о 30-процентной эластичности. Устройство напоминает пластырь, который легко крепится к коже.
Дисплей функционирует даже после тысячекратного растяжения. Этому способствует специальный гибкий материал, известный как эластомер. Он был разработан инженерами Samsung для защиты от нагрева встроенной электроники и имеет особую решётчатую структуру.
На «островки» эластомера нанесены жёсткие пиксели OLED, а для проведения электричества используются гибкие электроды. Такая двусоставная структура позволяет каналам между пикселями растягиваться и сжиматься без деформации самих светодиодов.
Оптические датчики кровотока имплантированы на подложку — таким образом они регистрируют в 2,4 раза более сильный сигнал, чем классические пульсометры в фитнес-трекерах и умных часах.
Технология находится на ранней стадии разработки, но в Samsung предполагают, что уже скоро её можно будет использовать для поддержки систем мониторинга здоровья, особенно в носимых медицинских изделиях. Пока же разработчики планируют постепенно увеличивать разрешение экрана, растяжимость и точность измерений.
Полная информация об исследовании опубликована в журнале Science Advances.
Мало им отслеживать местоположение, что читают, что смотрят, что пишут, теперь еще и состояние здоровья им понадобилось)
Но как говорят, что посылаемые импульсы от часов и таких вот штук, способны вызывать потребность к покупке определенных товаров. С этой точки зрения, все кажется логичным
Таки да, воздействие на импульсы, работа с подсознанием, по сути - выход на новый уровень маркетинга
Я кстати заметил, что как только человек одевает эплвотч или прочее, то его буквально тянет шопогольнуться. В начале не видел связи, но походу так и есть.
Маркетинг такое дело. Это действительно новый уровень
На что выход?
У них телефоны как печка работают, а они заморочились гибким экраном…
Это логичное продолжение развития концепции гибких дисплеев, в идеале - он (дисплей) должен быть ударопрочным и герметичным
«Пластырь» без дисплея выглядит гораздо интереснее: он ближе к серийному производству, а мобильные пуши тоже давно придумали.
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