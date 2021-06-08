Дисплей может работать даже после тысячекратного растяжения.

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Samsung продолжает эксперименты с гибкими экранами. На этот раз исследователи из SAIT (передовой технический институт компании) представили растягиваемый OLED-дисплей, который отслеживает и выводит информацию о биометрических процессах.

Science Advances

Инженеры интегрировали в конструкцию специальные датчики сердечного ритма, заявив о 30-процентной эластичности. Устройство напоминает пластырь, который легко крепится к коже.

Технология позволяет измерять биометрические данные в течение длительного времени без необходимости снимать устройство, когда вы спите или тренируетесь — пластырь ощущается как часть вашей кожи. Вы также можете проверять свои данные прямо на экране, не передавая их на внешнее устройство. Юнджун Юн доктор технических наук SAIT

Дисплей функционирует даже после тысячекратного растяжения. Этому способствует специальный гибкий материал, известный как эластомер. Он был разработан инженерами Samsung для защиты от нагрева встроенной электроники и имеет особую решётчатую структуру.

Science Advances

На «островки» эластомера нанесены жёсткие пиксели OLED, а для проведения электричества используются гибкие электроды. Такая двусоставная структура позволяет каналам между пикселями растягиваться и сжиматься без деформации самих светодиодов.

Оптические датчики кровотока имплантированы на подложку — таким образом они регистрируют в 2,4 раза более сильный сигнал, чем классические пульсометры в фитнес-трекерах и умных часах.

Science Advances

Технология находится на ранней стадии разработки, но в Samsung предполагают, что уже скоро её можно будет использовать для поддержки систем мониторинга здоровья, особенно в носимых медицинских изделиях. Пока же разработчики планируют постепенно увеличивать разрешение экрана, растяжимость и точность измерений.