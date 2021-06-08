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Техника
DTF

Samsung разработала эластичный дисплей, который крепится на запястье и измеряет пульс Статьи редакции

Дисплей может работать даже после тысячекратного растяжения.

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Samsung продолжает эксперименты с гибкими экранами. На этот раз исследователи из SAIT (передовой технический институт компании) представили растягиваемый OLED-дисплей, который отслеживает и выводит информацию о биометрических процессах.

Science Advances

Инженеры интегрировали в конструкцию специальные датчики сердечного ритма, заявив о 30-процентной эластичности. Устройство напоминает пластырь, который легко крепится к коже.

Технология позволяет измерять биометрические данные в течение длительного времени без необходимости снимать устройство, когда вы спите или тренируетесь — пластырь ощущается как часть вашей кожи. Вы также можете проверять свои данные прямо на экране, не передавая их на внешнее устройство.

Юнджун Юн
доктор технических наук SAIT

Дисплей функционирует даже после тысячекратного растяжения. Этому способствует специальный гибкий материал, известный как эластомер. Он был разработан инженерами Samsung для защиты от нагрева встроенной электроники и имеет особую решётчатую структуру.

Science Advances

На «островки» эластомера нанесены жёсткие пиксели OLED, а для проведения электричества используются гибкие электроды. Такая двусоставная структура позволяет каналам между пикселями растягиваться и сжиматься без деформации самих светодиодов.

Оптические датчики кровотока имплантированы на подложку — таким образом они регистрируют в 2,4 раза более сильный сигнал, чем классические пульсометры в фитнес-трекерах и умных часах.

Science Advances

Технология находится на ранней стадии разработки, но в Samsung предполагают, что уже скоро её можно будет использовать для поддержки систем мониторинга здоровья, особенно в носимых медицинских изделиях. Пока же разработчики планируют постепенно увеличивать разрешение экрана, растяжимость и точность измерений.

Полная информация об исследовании опубликована в журнале Science Advances.

#новость #samsung

11 11 комментариев
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Маркетологов к стенке

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Мало им отслеживать местоположение, что читают, что смотрят, что пишут, теперь еще и состояние здоровья им понадобилось) 
Но как говорят, что посылаемые импульсы от часов и таких вот штук, способны вызывать потребность к покупке определенных товаров. С этой точки зрения, все кажется логичным

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Leo Sol

Маркетологов
1

Таки да, воздействие на импульсы, работа с подсознанием, по сути - выход на новый уровень маркетинга

Ответить

Маркетологов к стенке

Leo
2

Я кстати заметил, что как только человек одевает эплвотч или прочее, то его буквально тянет шопогольнуться. В начале не видел связи, но походу так и есть.
Маркетинг такое дело. Это действительно новый уровень

Ответить

Leo Sol

Маркето…
2

#нейромаркетинг

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Nick Chernykh

Leo
1

На что выход?

Ответить

Leo Sol

Nick
1

Уровень маркетинга

Ответить

Александр Комаров

2

Да почините уже пуши на ios, почему по 2 раза они приходят? 🤬

Ответить

Илья Быков

0

У них телефоны как печка работают, а они заморочились гибким экраном…

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Маркетологов к стенке

Илья
0

Благо, они не отключаются на легком морозе, как яблоки

Ответить

Leo Sol

0

Это логичное продолжение развития концепции гибких дисплеев, в идеале - он (дисплей) должен быть ударопрочным и герметичным

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From Siberia to London

0

«Пластырь» без дисплея выглядит гораздо интереснее: он ближе к серийному производству, а мобильные пуши тоже давно придумали.

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