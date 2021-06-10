Стартап Dracula Technologies создал плоские батареи для техники — их печатают на принтере и заряжают от света Статьи редакции
Для печати используют углеродные чернила.
- Французская компания Dracula Technologies разработала гибкую батарею, элементы которой печатает на струйном принтере, сообщает TechCrunch.
- Батареи можно использовать для питания мелкой техники для дома, они работают внутри помещений от искусственного или естественного света.
- В основе батареи — углеродные материалы, а не редкие или тяжелые металлы. Благодаря печати у батареи может быть любая форма. Компания не сообщает, как долго может работать один модуль.
- Компания работает с производителями техники, но через сайт можно заказать комплект из шести пластин за €58,80 (примерно 5100 рублей).
- С момента основания в 2011 году Dracula Technologies привлекла €4,4 млн (около $5,4 млн), по данным TechCrunch. Компания тратит инвестиции на увеличение мощностей и планирует к 2024 году перейти на производство миллионов модулей в год.
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