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Техника
Евгения Евсеева

Китайская компания выпустила «робопса-компаньона» за $2700 — в 27,5 раз дешевле, чем Spot от Boston Dynamics Статьи редакции

Он может следовать за хозяином и нести воду.

25 25 комментариев
1271 просмотров

Китайская компания Unitree Robotics уже несколько лет занимается разработкой четвероногих роботов и создала робопса Unitree Go1, пишет The Verge.

Стоимость начинается от $2700 (194 тысячи рублей) — робот Spot от Boston Dynamics, например, стоит $74,5 тысячи (5,4 млн рублей). Unitree Go1 справляется с такими задачами, как «следование за владельцем во время пробежки» и «ношение бутылки воды».

Unitree Robotics

Как пишет The Verge, если робопса Spot используют в коммерческих целях — например, тестируют в работе полиции, то Unitree хочет продавать роботов для обычных людей — и сделать их такими же популярными и доступными, как смартфоны.

На сайте Unitree представлена только одна версия пса, но The Verge отмечает, что всего их три — Go1 Air за $2700, Go1 за $3500 (266 тысяч рублей) и Go1 Edu за $8500 (611 тысяч рублей). Вне зависимости от модели, робот весит 12 кг. На сайте можно сделать предзаказ продукции компании.

Более дорогие версии могут развивать скорость до 17 км/ч, пишет издание. Unitree не указывает время работы пса — но заявляет, что он может стать «спутником на весь день». По мнению The Verge, это преувеличение — у того же Spot время автономной работы до 90 минут, после этого его нужно заряжать.

#новость #роботы

25 25 комментариев
9
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25 комментариев
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Нина Парамонова

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Моя собака всё равно лучше

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Arseni Buinitski

Нина
1

Кто хороший мальчик? :p

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Nikita Zhukov

Arseni
1

Её собака. Логично же.

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Никита Алфимов

6

Чёт VC опаздывает. Нам их уже на ПМЭФ показали, правда выдоввои за местную разработку:)

Ответить

Oleg Arkhangelsky

Никита
1

По-моему Эр-Телеком не говорил, что это их разработка. Наклейка Эр-Телеком на нем была, да. Но из этого же не должно следовать, что и робот сделан ими.

Ответить

Никита Алфимов

Oleg
0

Designed by rostelecom там тоже не было)

Ответить

Victor Meykson

5

Кому нужен носитель бутылки с водой за $2700?

Ответить

Game Topia

Victor
2

А солдат с автоматом или патрульный большой территории? А может и курьер до двери...

Ответить

Дмитрий Шусов

Victor
0

Дешевле собаку обучить или ребёнка. 

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Дмитрий
0

Собака жрать будет, ребёнок вообще расходы адовые. За 10 лет на одну еду потратишь столько же наверное 

Ответить

Дмитрий Шусов

БАБКА
0

Пусть ест, смотря где и смотря что покупать. Люди в России как-то на 7-9 тысяч в месяц всей семьёй живут и ничего. 

Ответить

Дмитрий Галыгин

0

Ну вот китайцы поимели и Boston Dynamics

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Red Boy

Дмитрий
5

Своровали скорее всего

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Дмитрий Шусов

Red
0

Да нееее, вы чего. Это Boston Dynamics украла эту идею у китайцев. 

Ответить

Георгий Карасёв

Дмитрий
1

Скорее всего робот говна кусок, который и половиной функций Спота не обладает

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Георгий
0

Тем не менее половина функций, а дешевле в 10 раз. Таки профит 

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Андрей Малолин

Дмитрий
1

Если и поимели, то максимум только в цене и гордости в этом мало: это обычный реинжиниринг и копипаста, как сказал кормчий "они пусть изобретают, а мы их потом цап-царап". Огромные средства, которые BD потратили на разработку и являются причиной высоких цен на их "собак". Плюс у них же там платформа для разработчиков, софт и прочее. Китайцы налетают на готовое, копируют общую конструкцию с небольшими доработками и выпускают в серию. У них отсутствует цена R&D в себестоимости (точнее она ничтожно мала). Я вообще не понимаю этих реплик "КИТАЙ ВСЕХ ОБОЙДЕТ!!!", будто китайцы гении. Они просто нагло снимают сливки с конечного продукта, упрощая и удешевляя его, но секта "ВЕЛИКОГО КИТАЯ" не дремлет.

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Антон Морозов

Дмитрий
0

А поимели ли, на бумаге они всегда круче, а как доходит до дела, то как всегда сливают, за редким исключением. 

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Igor Filippov

2

Ну вот когда научится срать на пол тогда и поговорим. А так, какая же это собака?

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Дмитрий Шусов

Igor
0

Даже морды у неё нет. Консервная банка, не более. 

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Сергей Исаков

0

Дрон ему на горб в кредл прикрепить. Пусть ходит с ним, запускает, дрон снимает территорию, садится обратно в собачье-гнездо, заряжается и потом опять... 

Ответить

Сергей Щукин

0

Вот когда хотя бы кусаться его научат (или шокер приделают) - станет интересно. А пока я лучше куплю воду за ХХ рублей, выпью и выброшу бутылку 🤣

Ответить

Небольшой жёлтый робот

0

Роботы сила👆

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Serge Tikhonenko

0

 Я бы с таким побегал)

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Комментарий удален

Eugene Danilov

0

Да ну на хрен. Теперь у меня еще одна фобия: когда я буду немощным стариком, меня будут тролить, гнобить и отвешивать поджопники наглые роботы человеконенавистники

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