Китайская компания выпустила «робопса-компаньона» за $2700 — в 27,5 раз дешевле, чем Spot от Boston Dynamics Статьи редакции
Он может следовать за хозяином и нести воду.
Китайская компания Unitree Robotics уже несколько лет занимается разработкой четвероногих роботов и создала робопса Unitree Go1, пишет The Verge.
Стоимость начинается от $2700 (194 тысячи рублей) — робот Spot от Boston Dynamics, например, стоит $74,5 тысячи (5,4 млн рублей). Unitree Go1 справляется с такими задачами, как «следование за владельцем во время пробежки» и «ношение бутылки воды».
Как пишет The Verge, если робопса Spot используют в коммерческих целях — например, тестируют в работе полиции, то Unitree хочет продавать роботов для обычных людей — и сделать их такими же популярными и доступными, как смартфоны.
На сайте Unitree представлена только одна версия пса, но The Verge отмечает, что всего их три — Go1 Air за $2700, Go1 за $3500 (266 тысяч рублей) и Go1 Edu за $8500 (611 тысяч рублей). Вне зависимости от модели, робот весит 12 кг. На сайте можно сделать предзаказ продукции компании.
Более дорогие версии могут развивать скорость до 17 км/ч, пишет издание. Unitree не указывает время работы пса — но заявляет, что он может стать «спутником на весь день». По мнению The Verge, это преувеличение — у того же Spot время автономной работы до 90 минут, после этого его нужно заряжать.
Моя собака всё равно лучше
Кто хороший мальчик? :p
Чёт VC опаздывает. Нам их уже на ПМЭФ показали, правда выдоввои за местную разработку:)
По-моему Эр-Телеком не говорил, что это их разработка. Наклейка Эр-Телеком на нем была, да. Но из этого же не должно следовать, что и робот сделан ими.
Кому нужен носитель бутылки с водой за $2700?
А солдат с автоматом или патрульный большой территории? А может и курьер до двери...
Дешевле собаку обучить или ребёнка.
Собака жрать будет, ребёнок вообще расходы адовые. За 10 лет на одну еду потратишь столько же наверное
Пусть ест, смотря где и смотря что покупать. Люди в России как-то на 7-9 тысяч в месяц всей семьёй живут и ничего.
Ну вот китайцы поимели и Boston Dynamics
Скорее всего робот говна кусок, который и половиной функций Спота не обладает
Если и поимели, то максимум только в цене и гордости в этом мало: это обычный реинжиниринг и копипаста, как сказал кормчий "они пусть изобретают, а мы их потом цап-царап". Огромные средства, которые BD потратили на разработку и являются причиной высоких цен на их "собак". Плюс у них же там платформа для разработчиков, софт и прочее. Китайцы налетают на готовое, копируют общую конструкцию с небольшими доработками и выпускают в серию. У них отсутствует цена R&D в себестоимости (точнее она ничтожно мала). Я вообще не понимаю этих реплик "КИТАЙ ВСЕХ ОБОЙДЕТ!!!", будто китайцы гении. Они просто нагло снимают сливки с конечного продукта, упрощая и удешевляя его, но секта "ВЕЛИКОГО КИТАЯ" не дремлет.
А поимели ли, на бумаге они всегда круче, а как доходит до дела, то как всегда сливают, за редким исключением.
Ну вот когда научится срать на пол тогда и поговорим. А так, какая же это собака?
Дрон ему на горб в кредл прикрепить. Пусть ходит с ним, запускает, дрон снимает территорию, садится обратно в собачье-гнездо, заряжается и потом опять...
Вот когда хотя бы кусаться его научат (или шокер приделают) - станет интересно. А пока я лучше куплю воду за ХХ рублей, выпью и выброшу бутылку 🤣
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Да ну на хрен. Теперь у меня еще одна фобия: когда я буду немощным стариком, меня будут тролить, гнобить и отвешивать поджопники наглые роботы человеконенавистники
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