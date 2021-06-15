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Техника
Маша Цепелева

Razer выпустит «умные» защитные маски с усилителем голоса и вентилятором в конце 2021 года Статьи редакции

К маске добавят внутреннюю подсветку, чтобы собеседники легче различали мимику человека.

 Защитная маска Project Hazel Razer
  • «Умная» маска Project Hazel появится в продаже на сайте Razer в четвёртом квартале 2021 год, об этом сообщил гендиректор компании Мин-Лян Тан.
  • Впервые компания представила «умную» маску в январе 2021 году. В маске будет вентилятор, который фильтрует до 95% вредных частиц, микрофон с усилителем голоса, прозрачный корпус, подсветка, сменные фильтры и устройство для быстрой беспроводной зарядки и быстрой стерилизации.
  • К маске добавят внутреннее освещение, чтобы было лучше видно мимику человека, и антизапотевающее покрытие на внутренней стороне.
  • В Instagram можно «примерить» Project Hazel до выпуска с помощью маски.
R Λ Z Ξ R @Razer
We know you’ve been waiting for the Project Hazel smart mask to become a reality – we’re working on it and there’ll be news soon! Meantime, we’ve made our Project Hazel smart mask available as an Instagram AR Filter. Check out how it looks like on you: https://rzr.to/projecthazelarfilter https://t.co/j8bo5twjYU
Маска Project Hazel в Instagram

#новость #razer

1706 просмотров
29 29 комментариев
4
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29 комментариев
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Alex Kverr

6

Зумеры изобрели противогаз?

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Alexander A. Zhuravkov

Alex
2

Респиратор

Ответить

Алина Евсенкова

Alex
0

А дальше зумеры изобретут зумеров 

Ответить

Georgiy Tibua

4

возможно эта маска станет самым дешевым товаром от razer

Ответить

A V

Georgiy
1

Ждём появления доступных китайских аналогов🙂 У них там фильтрующие маски в ходу, только без прозрачной передней части

Ответить

Gidevan

A
0

Уже есть

Ответить

Artem Kapnist

Georgiy
0

Правильный ответ : возможно ( нет ), а так Хорошая компания и товары класс 👍

Ответить

Gidevan

2
Ответить

Алина Евсенкова

Gidevan
0

Это элитное издание для гиков вообще-то 

Ответить

Евгений Оглезнев

1

с учетом городского смога маска скоро станет повседневным аксессуаром (((

Ответить

Damir I.

1

Нужна такая подсветка, чтобы зубы белее казались

Ответить

А. С.

1

и вентилятором

Что бы выражение "накинуть на вентилятор" имело более буквальное значение
прозрачный корпус, подсветка

для этого надо иметь безупречную улыбку

Ответить

Святослав Гусев

0

Не упустили тренды. И подсветка на месте.

Ответить

Sergei Timofeyev

Святослав
2

Без синих светодиодов нищетово!

Ответить

Artem Kapnist

0

В контру, можно будет языком играть? 🤔

Ответить

Дмитрий

0

Что ж, очевидно, ещё долго не избавимся от масок. В ближайшее время увидим ещё более технологичные маски

Ответить

One Logic

Дмитрий
0

Например Илона Маска^^

Ответить

Yashar Nazarov

0

И монитор ту - даже иначе xzibit будет не доволен

Ответить

Комментарий удален

Жалкий Илья

0

Маски умные, а люди - нет ;)

Ответить

Алина Евсенкова

Жалкий
0

На это и расчёт. Люди перекладывают ответственность на технику, потому что думают что она умнее и лучше справится. 

Ответить

Kala BaBa Production

0

adawsevrserrse

Ответить

Nata Plotnicowa

0

Надо брать

Ответить

Алина Евсенкова

Nata
0

За шкирку своего сына и сказать: "Губу закатай"

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Злой Полушубок

0

Какой же Razer унылый, максимум на что их хватило это диоды. Есть же куча идей для геймеров.

Ответить

Alexander Privaloff

0

Биомусор выбирает тренды.

Ответить

Alex Sadovskiy

0

И для чего всё это?

Ответить

Дмитрий Рявкин

0

В маске будет вентилятор, который фильтрует до 95% вредных частиц,
==================================

Перевод то хоть поправьте... 

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Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

до 95% база

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Ivan Miasnikov

0

Ждем ответа от других производителей мышек, клавиатур и прочей орг техники :D

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