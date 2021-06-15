Razer выпустит «умные» защитные маски с усилителем голоса и вентилятором в конце 2021 года Статьи редакции
К маске добавят внутреннюю подсветку, чтобы собеседники легче различали мимику человека.
- «Умная» маска Project Hazel появится в продаже на сайте Razer в четвёртом квартале 2021 год, об этом сообщил гендиректор компании Мин-Лян Тан.
- Впервые компания представила «умную» маску в январе 2021 году. В маске будет вентилятор, который фильтрует до 95% вредных частиц, микрофон с усилителем голоса, прозрачный корпус, подсветка, сменные фильтры и устройство для быстрой беспроводной зарядки и быстрой стерилизации.
- К маске добавят внутреннее освещение, чтобы было лучше видно мимику человека, и антизапотевающее покрытие на внутренней стороне.
- В Instagram можно «примерить» Project Hazel до выпуска с помощью маски.
Зумеры изобрели противогаз?
возможно эта маска станет самым дешевым товаром от razer
с учетом городского смога маска скоро станет повседневным аксессуаром (((
и вентилятором
Что бы выражение "накинуть на вентилятор" имело более буквальное значение
прозрачный корпус, подсветка
для этого надо иметь безупречную улыбку
Не упустили тренды. И подсветка на месте.
Что ж, очевидно, ещё долго не избавимся от масок. В ближайшее время увидим ещё более технологичные маски
Комментарий удален
На это и расчёт. Люди перекладывают ответственность на технику, потому что думают что она умнее и лучше справится.
Надо брать
Какой же Razer унылый, максимум на что их хватило это диоды. Есть же куча идей для геймеров.
В маске будет вентилятор, который фильтрует до 95% вредных частиц,
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Перевод то хоть поправьте...
Ждем ответа от других производителей мышек, клавиатур и прочей орг техники :D
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