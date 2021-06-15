Благодаря этой торговой марке и появился термин «спам».

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О необычном изобретении у себя в Twitter рассказал программист Дэниел Хеппер. По его словам, он решил не выбрасывать старую банку с мясными консервами SPAM, а использовать её в качестве корпуса для одноплатного компьютера, блокирующего спам. Именно благодаря торговой марке SPAM появился термин «спам», который позже стал популярен в интернете.

Дэниел Хеппер

Дэниел Хеппер

Инженер пояснил, что изначально планировал использовать в качестве платы Raspberry Pi, однако она бы не поместилась в маленькую консервную банку. Тогда Хеппер решил воспользоваться её аналогом в виде OrangePi Zero LTS, которая идеально подходит по размерам, поддерживает PoE, а также может запускать приложение для блокировки рекламы Pi-Hole.

Для одноплатного компьютера Хеппер сделал на 3D-принтере подставку Дэниел Хеппер

Инженер аккуратно снял наклейку с банки, а затем при помощи дремеля сделал сзади небольшое отверстие. По его словам, во время работы над проектом он хотел как можно лучше сохранить контейнер в его первозданном виде. Хеппер посоветовал проделывать отверстие в ванной, чтобы избежать «мясной металлической грязи» на стенах.

Далее Хеппер поместил все компоненты внутрь банки и обратно приклеил наклейку с логотипом SPAM. Мясо он есть не стал — поскольку купил консервы почти 10 лет назад в Австралии в качестве сувенира.

Daniel Hepper @danielhepper The label could easily be removed with an exacto knife and reattached with double-sided tape. A dremel cuts through the can like a knife through butter. This is best done in the shower or bathtub, unless you want to scrape meaty metal sludge from your walls. https://t.co/Os8AkIxpsD [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/db53cf4b-0df1-5451-a113-b2d2a9a4fe4d\/","width":2048,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/892dc75b-5190-510a-99c9-56100b9efa6f\/","width":2048,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/79c622d8-d7cb-5232-9e8a-ae23d8a2855d\/","width":1535,"height":2048}}}]

Термин «спам», который чаще всего употребляют в контексте массовой рассылки нежелательных рекламных писем, появился именно благодаря торговой марке SPAM. Владельцы бренда в 1950-х активно продвигали свои продукты, используя большие вывески и яркие изображения.