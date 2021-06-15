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Техника
DTF

Инженер собрал одноплатный компьютер для антиспама внутри банки от мясных консервов SPAM Статьи редакции

Благодаря этой торговой марке и появился термин «спам».

5 5 комментариев
2451 просмотров

О необычном изобретении у себя в Twitter рассказал программист Дэниел Хеппер. По его словам, он решил не выбрасывать старую банку с мясными консервами SPAM, а использовать её в качестве корпуса для одноплатного компьютера, блокирующего спам. Именно благодаря торговой марке SPAM появился термин «спам», который позже стал популярен в интернете.

Дэниел Хеппер
Дэниел Хеппер

Инженер пояснил, что изначально планировал использовать в качестве платы Raspberry Pi, однако она бы не поместилась в маленькую консервную банку. Тогда Хеппер решил воспользоваться её аналогом в виде OrangePi Zero LTS, которая идеально подходит по размерам, поддерживает PoE, а также может запускать приложение для блокировки рекламы Pi-Hole.

Для одноплатного компьютера Хеппер сделал на 3D-принтере подставку Дэниел Хеппер

Инженер аккуратно снял наклейку с банки, а затем при помощи дремеля сделал сзади небольшое отверстие. По его словам, во время работы над проектом он хотел как можно лучше сохранить контейнер в его первозданном виде. Хеппер посоветовал проделывать отверстие в ванной, чтобы избежать «мясной металлической грязи» на стенах.

Далее Хеппер поместил все компоненты внутрь банки и обратно приклеил наклейку с логотипом SPAM. Мясо он есть не стал — поскольку купил консервы почти 10 лет назад в Австралии в качестве сувенира.

Daniel Hepper @danielhepper
The label could easily be removed with an exacto knife and reattached with double-sided tape. A dremel cuts through the can like a knife through butter. This is best done in the shower or bathtub, unless you want to scrape meaty metal sludge from your walls. https://t.co/Os8AkIxpsD

Термин «спам», который чаще всего употребляют в контексте массовой рассылки нежелательных рекламных писем, появился именно благодаря торговой марке SPAM. Владельцы бренда в 1950-х активно продвигали свои продукты, используя большие вывески и яркие изображения.

Однако массовую популярность термин «спам» обрёл только после выпуска одноимённого скетча комик-группы «Монти Пайтон» в 1969 году, в котором артисты обыграли сцену с кафе, где в меню везде упоминается SPAM. В середине 80-х «спам» начали употреблять и в интернете.

#новость

5 5 комментариев
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Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
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5 комментариев
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Александр Кадетов

8

Я засунул Ардуино в водопроводную трубу! Напишите новость про мое изобретение?

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Григорий Соколов

Александр
4

Тоже удивился что в этом такого. Можно куда хочешь засунуть, хоть в жопу)
От этого никакого изобретения не появляется. 

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Kirk Louson

Григорий
1

изобретения пригождаются, когда нужно что то оттуда вытащить)))

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Ренат Зайдуллин

1

Самый прикол что обработка спама в банке спам. А так конечно, если бы засунул эту штуку в банку из под пива или просто в пластиковую ерунду - никто бы и не писал.

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Sergey -

0

Вкусная ветчина кстати

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