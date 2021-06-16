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Техника
Андрей Фролов

Windows 11 не будет спрашивать пользователя, хочет ли он установить драйвера с дискеты

Покойся с миром, диск A:\, 1981 – 2021.

Tom Warren @tomwarren
Windows 11 doesn't ask you for a floppy disk for drivers, and doesn't default to A:\ 🤯🤯🤯 https://twitter.com/tomwarren/status/1390263150763823104 https://t.co/5OqYNUbunN

#windows11

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