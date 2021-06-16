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Техника
Евгений Делюкин

Новый «Пуск», частичный редизайн системы, виджеты и другие изменения из ранней версии Windows 11 Статьи редакции

Официально Microsoft покажет новое поколение Windows 24 июня.

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Вечером 15 июня в сети опубликовали скриншоты и предварительную сборку новой операционной системы Windows 11 c новым меню «Пуск», закругленными окнами и другими косметическими изменениями. The Verge и другие издания подтвердили, что утечка настоящая.

Это ранняя сборка системы: часть визуальных изменений ещё не доработана и в ней нет больших новых функций. ИТ-исследователь Нилс Аренсмайер отмечает, что утекшая сборка представляет собой визуальную надстройку Windows 10 с урезанной функциональностью, а не полноценную версию Windows 11.

Сама же Microsoft отреагировала на утечку фразой «Это всего лишь начало» (It’s just a Start). Глава Microsoft Сатья Наделла на конференции Build 2021 говорил, что обновление Windows будет «одним из самых масштабных» за последние 10 лет.

Меню «Пуск» и панель задач c виджетами

По умолчанию в Windows 11 панель задач и меню «Пуск» расположены по центру экрана — как в macOS.

Само меню упрощено и больше ориентировано на «производительность» пользователя. В нём нет «живых плиток» и сетки значков установленных приложений, появилась область для «закреплённых» и рекомендованных приложений и документов.

Одновременно отображается 18 приложений Windows Central

Внизу «Пуска» — профиль пользователя, быстрый доступ к папкам и кнопка управления питанием. По нажатию на кнопку «все приложения» открывается общий список, привычный для предыдущих версий Windows.

Windows Latest

Пока в настройках системы можно вернуть расположение «Пуска» в левый нижний угол. Вернуть старый дизайн через приложение «Настройки» нельзя, но пользователи нашли способ через редактор реестра.

Возможно, в финальной версии будет возможность выбрать между старым и новым «Пуском»: в ранней сборке работает старое приложение «Параметры», тогда как в тестовых версиях Windows 10 уже появился его редизайн.

The Verge

На панели задач появилась кнопка «Виджеты» — пока они предназначены для быстрого доступа к погоде, новостям, акциям и другому веб-содержимому, но в утекшей сборке не работают полноценно. Возможно, что виджеты станут заменой «живым» плиткам, отмечают в Xda-developers.

Xda-developers

Новый поиск стал универсальнее — у него обновился дизайн, а система показывает результаты поиска как на компьютере (файлы, приложения и настройки), так и в интернете. Появились «карточки» с быстрыми ответами из сети.

DTF

Скругленный дизайн и другие изменения в интерфейсе

В окнах Windows 11 закругленные углы и мягкие тени — они добавлены во всех контекстных меню, в приложениях и «Проводнике», а также новом «Пуске» и «Поиске».

Windows Latest
Windows Latest

Теперь все контекстные меню и окна в едином дизайне — даже устаревшие, вроде редактора реестра.

В «Проводнике» обновлены иконки и функция Snap — появились кнопки, чтобы быстро разместить окно в одной из частей экрана. Поиск в «Проводнике» теперь отображается в отдельном окошке, а не замещает собой открытую папку. Новые иконки получила и панель управления.

«Пуск» и «Поиск» теперь отделены от основного интерфейса и «плавают» над панелью задач — такое же изменение ожидается и у «Центра уведомлений», который пока получил небольшие косметические улучшения.

Windows Latest

Обновился внешний вид списка запущенных приложений.

Виртуальные столы теперь можно менять местами  Windows Latest

Изменился логотип системы — он стал квадратным и больше напоминает логотип самой Microsoft, чем «окно» в Windows 10.

У Windows 11 новая анимация включения и звук — он похож на тот, что был в Windows 95.

Том Уоррен

Другие анимации системы тоже изменились, их стало больше.

Нилс Аренсмайер

Появилось 24 новых обоины, оптимизированные под светлую и тёмную темы системы.

В финальной версии Windows 11 могут появиться динамические обои, которые будут меняться в зависимости от смены времени суток, считает WIndows Latest.

Некоторые варианты обоев Windows 11 Том Уоррен

Процесс установки Windows 11 пока такой же, как и у Windows 10, но изменилось приветственное окно с первоначальной настройкой системы.

ADeltaX @ADeltaXForce
https://t.co/zPbY0M0OW1

Изменений в стандартных приложениях в ранней сборке системы практически нет, возможно, они появятся ближе к релизу. Приложение Xbox стало встроенным.

The Verge

Windows Terminal стал консолью по умолчанию — приложение заменило классическую «Командную строку», которая всё ещё остаётся в системе.

В финальной версии Windows 11 должен быть перезапущен магазин Windows Store, утверждает The Verge.

По данным издания, разработчикам позволят размещать в магазине любые x86-приложения, например, Chrome или Firefox, а также использовать сторонние платёжные системы. Сама Microsoft анонсировала, что с 1 августа снизит комиссию в Windows Store с 30% до 15%.

Обновилась панель Ink Workspace для работы с пером — теперь на неё можно вынести и закрепить любые четыре приложения.

Windows Central

Как и в случае других версий Windows, внешний вид и функциональность Windows 11 по сборке для внутреннего пользования оценивать пока рано. Она может существенно отличаться как от того, что представит Microsoft 24 июня, так и от финальной версии системы.

Например, так выглядела одна из первых бета-версий Windows Longhorn (Vista), представленная Microsoft на конференции для разработчиков в 2003 году. Финальная версия имела совсем другой внешний вид.

Финальная версия Windows 11 может выйти в октябре 2021 года и будет бесплатна для всех пользователей Windows 10, утверждает Windows Central.

Видеообзор системы от Windows Central

#windows11 #microsoft #windows

14 14 комментариев
7
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14 комментариев
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Владимир Толстиков

6
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Никита Корниенко

2

Выглядит интересно, правда мне и старый дизайн вполне заходит. 

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Антон Аверкиев

Никита
0

Скругления окон приятные, а пуск слева удобнее/привычнее что-ли.

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Сергей Сергеев

0

А виртуальные рабочие столы только сейчас появились или раньше были? Как переключаться между ними?

Ответить

Сергей Кайзер

Сергей
0

На 10: Win+Tab, слева вверху "Создать рабочий стол", для переключения Ctrl+Win+стрелки_влево_вправо

Ответить

Ильгиз Мавлютов

Сергей
0

до сих пор не понимаю почему нельзя переназначить, это же так неудобно =(

Ответить

Ростислав Дорожкин

Сергей
0

Win + Tab, можно еще песочницу запустить при желании

Ответить

hakhagmon

Сергей
0

Win+стрелочка

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Sergey Filippov

0

Сволочи, сделайте уже вкладки в проводнике, ну невозможно ведь!

P.S. Выглядит отлично, надеюсь, как обычно, техникал превью выкатят сразу.

Ответить

Ренат Лотфуллин

0

а в windows12 полоса с кнопкой "пуск" будет заменена на докер

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Raimond Vladimirov

0

Когда пытаешься косить под крутого знакомого :)

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Ерлан Мамин

0

Анимация сворачивания окна очень похожа на MacOS

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Pavel Vakhrushev

0

Вроде как ничего и не поменялось

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Артур Логвинов

0

Лучше семерки так ничего и не придумали, просто продолжают переход от квадратной стилистики метро к блюрам и воздушности мака.

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