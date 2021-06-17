Xiaomi, Huawei и другие китайские производители смартфонов объединились для создания единого стандарта быстрой зарядки Статьи редакции
Он позволит снизить стоимость разработки и сократить электронные отходы.
Ключевые китайские бренды — Xiaomi, Huawei, Honor, Vivo и Oppo — подписали документ об «Универсальной спецификации быстрой зарядки для мобильных устройств», пишет Gizmochina.
Инициативу также поддержали производитель микроконтроллеров Rockchip и Китайская академия информационно-коммуникационных технологий (CAICT). В настоящий момент стороны согласовывают детали и могут прийти к унификации уже в ближайшее время.
Единый стандарт позволит снизить стоимость разработки и поспособствует сокращению электронных отходов. Пользователям же больше не придётся беспокоиться о совместимости зарядного устройства с новым смартфоном.
В мае 2021 года Xiaomi показала собственное устройство для быстрой зарядки HyperCharge. Компания заявила, что оно заряжает батарею на 4000 мА·ч за восемь минут по проводу и за 15 минут без провода.
чем их USB-C не устраивает? вроде уже он и есть единый стандарт...
или я что-то не так понял и речь не про сам штекер?)
тайп си уже у многих есть, только это не стандарт быстрой зарядки
а почему через него нельзя быстро заряжать?
кто сказал что через него нельзя?
можно. Только тайп-си это разъем, а не стандарт быстрой зарядки
А че oneplus на стороне остались?
Их окончательно поглотила Oppo.
Ого впервые слышу... Как может сестра поглатить свою сестру?) ведь oppo & oneplus это дочерние компании BBK
Чем не устраивает power delivery, по которому можно заряжать ноутбуки (в том числе xiaomi), pixel смартфоны, iphone и скорее всего кучу других вещей?
Он и разрабатывается консорциумом USB, 100Вт уже сейчас есть, потом больше будет.
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