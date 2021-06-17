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Техника
DTF

Xiaomi, Huawei и другие китайские производители смартфонов объединились для создания единого стандарта быстрой зарядки Статьи редакции

Он позволит снизить стоимость разработки и сократить электронные отходы.

Ключевые китайские бренды — Xiaomi, Huawei, Honor, Vivo и Oppo — подписали документ об «Универсальной спецификации быстрой зарядки для мобильных устройств», пишет Gizmochina.

Инициативу также поддержали производитель микроконтроллеров Rockchip и Китайская академия информационно-коммуникационных технологий (CAICT). В настоящий момент стороны согласовывают детали и могут прийти к унификации уже в ближайшее время.

Единый стандарт позволит снизить стоимость разработки и поспособствует сокращению электронных отходов. Пользователям же больше не придётся беспокоиться о совместимости зарядного устройства с новым смартфоном.

В мае 2021 года Xiaomi показала собственное устройство для быстрой зарядки HyperCharge. Компания заявила, что оно заряжает батарею на 4000 мА·ч за восемь минут по проводу и за 15 минут без провода.

#новость

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Вот это очень хорошее решение

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Artem Nedorezov

–6

чем их USB-C не устраивает? вроде уже он и есть единый стандарт...
или я что-то не так понял и речь не про сам штекер?)

Ответить

Valeratal Val

Artem
6

тайп си уже у многих есть, только это не стандарт быстрой зарядки

Ответить

Artem Nedorezov

Valeratal
0

а почему через него нельзя быстро заряжать?

Ответить

Valeratal Val

Artem
3

кто сказал что через него нельзя?
можно. Только тайп-си это разъем, а не стандарт быстрой зарядки

Ответить

Artem Nedorezov

Valerat…
1

ок спасибо)

Ответить

Руслан Абушаев

0

А че oneplus на стороне остались?

Ответить

Ринат Хафизов

Руслан
1

Их окончательно поглотила Oppo.

Ответить

Руслан Абушаев

Ринат
0

Ого впервые слышу... Как может сестра поглатить свою сестру?) ведь oppo & oneplus это дочерние компании BBK

Ответить

Ринат Хафизов

Руслан
0

Откуда же я знаю... За что купил в новостях...

Ответить

Denis Iskandarov

Руслан
0

Oppo, Vivo, OnePlus входят в один холдинг BBK

Ответить

Viktor Mann

0

Давно пора уже.

Ответить

Andrey Mikhnenkov

0

Чем не устраивает power delivery, по которому можно заряжать ноутбуки (в том числе xiaomi), pixel смартфоны, iphone и скорее всего кучу других вещей?

Он и разрабатывается консорциумом USB, 100Вт уже сейчас есть, потом больше будет.

Ответить

Alexander Ivanov

0

Разъем тоже новый будет? 

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Ринат Хафизов

–1

"Бренды" не могут сами ничего подписать. Это торговые марки производителей.

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