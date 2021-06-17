Canon установила в своём офисе в Китае «умные» камеры — они пускают внутрь только улыбающихся сотрудников Статьи редакции
Понравилось не всем.
«Дочка» производителя фотокамер Canon в Китае Canon Information Technology представила в 2020 году систему «управления рабочим пространством», пишет Financial Times.
Одна из её частей — камеры, которые позволяют входить в офис и бронировать переговорки только тем сотрудникам, которые улыбаются.
Canon заявила, что подобная технология должна сделать офис более «жизнерадостным» в постпандемийное время. Однако некоторым сотрудникам идея не понравилась. «Теперь компания манипулирует не только нашим временем, но и эмоциями», — возмутился один из пользователей в соцсети Weibo.
ПО установлено в пекинском офисе и продаётся в Сингапуре, пишет газета. В компании не ответили на запрос издания.
Зачем улучшать условия труда, увеличивать зарплату, мотивировать, создавать благоприятную атмосферу, если можно повесить камеру. Вот так же скоро и у нас будет. Не улыбнулся - не получил еду\пенсию\возможность ездить в транспорте. А потом будут говорить: "о какие граждане счастливые у нас".
Клааас!!)))УМНИЧКА девочка. Улыбчивые сотрудники заряжают позитивом на целый день!!!
Не согласна, уж лучше угрюмость, но зато искренняя, чем лживая улыбка.
Уж лучше угрюмость, я к ней хотя бы безразлична. Неискренняя напыщенная улыбка меня раздражает.
если у вас умрет родственник, то заставят улыбаться.
Или вас не пустят на работу, а затем уволят за прогулы.
"Т". технологии.
Смейтесь Любовь. вы должны.
Если улыбка искренняя, а не натянутая, потому что " так надо". Эмоции бывают разные, все имеют место быть. И человек не может каждый день всегда быть мегапозитивным
От улыбки в небе радуга проснется!
Осталось ввести корпоративный гимн по утрам и тогда вообще класс будет!
Бедные сотрудники. Теперь ещё улыбаться натяжно надо. И так наслоение разных ролей давит на спрятанную где-то в глубине сознания личность, так вот тебе ещё новая роль, гражданин сотрудник, ты теперь не просто сотрудник Canon, а улыбающийся сотрудник. Не уверен, что благодатно такое скажется на психологическом состоянии сотрудников
«Canon установила в своём офисе в Китае «умные» камеры — они пускают внутрь только улыбающихся сотрудников»
Ахаха, офис в провинции Синьцзян, небось? 🤣
Хорошо подмечено.
Я больше скажу: если покопаться в национальном менталитете и задуматься о том, какие самые пронзительные, самые искренние и душевные песни есть у русских — песни, которые поют за столом с друзьями в моменты наивысшей душевной открытости... То выяснится, что это «Чёрный ворон», «Степь да степь кругом», «Ой, то не вечер» и тому подобный депрессняк. Когда всё, хана, пиздец, безнадёга, все умерли или умирают или вот-вот умрут и бесконечная невыразимая тоска и отчаянье...
Мало тепла, мало солнца, урожай хуёво растёт, практически вся история народа — бесконечная борьба с природой, набигающими со всех сторон (ну, кроме Ледовитого океана) врагами и собственными родимыми властями.
В таких условиях получаются довольно крепкие люди вообще и, в частности прямо скажем, исключительные воины — поразительно неприхотливые и отчаянно стойкие. Но Россия и русские — это в целом, не про веселье, конечно
Где-нибудь в США эту Кэнон после такого стопудова по судам затаскали бы. Потому и Китай.
Где-нибудь в США эту Кэнон после такого стопудова по судам затаскали бы. Потому и Китай.
Я больше скажу: если покопаться в национальном менталитете и задуматься о том,
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