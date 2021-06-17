«Canon установила в своём офисе в Китае «умные» камеры — они пускают внутрь только улыбающихся сотрудников»

Понравилось не всем.

«Дочка» производителя фотокамер Canon в Китае Canon Information Technology представила в 2020 году систему «управления рабочим пространством», пишет Financial Times.

Одна из её частей — камеры, которые позволяют входить в офис и бронировать переговорки только тем сотрудникам, которые улыбаются.

Canon заявила, что подобная технология должна сделать офис более «жизнерадостным» в постпандемийное время. Однако некоторым сотрудникам идея не понравилась. «Теперь компания манипулирует не только нашим временем, но и эмоциями», — возмутился один из пользователей в соцсети Weibo.

ПО установлено в пекинском офисе и продаётся в Сингапуре, пишет газета. В компании не ответили на запрос издания.

Технология «распознавание улыбки» Canon Information Technologies