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Техника
Таня Боброва

Canon установила в своём офисе в Китае «умные» камеры — они пускают внутрь только улыбающихся сотрудников Статьи редакции

Понравилось не всем.

«Дочка» производителя фотокамер Canon в Китае Canon Information Technology представила в 2020 году систему «управления рабочим пространством», пишет Financial Times.

Одна из её частей — камеры, которые позволяют входить в офис и бронировать переговорки только тем сотрудникам, которые улыбаются.

Canon заявила, что подобная технология должна сделать офис более «жизнерадостным» в постпандемийное время. Однако некоторым сотрудникам идея не понравилась. «Теперь компания манипулирует не только нашим временем, но и эмоциями», — возмутился один из пользователей в соцсети Weibo.

ПО установлено в пекинском офисе и продаётся в Сингапуре, пишет газета. В компании не ответили на запрос издания.

Технология «распознавание улыбки» Canon Information Technologies

#новость #canon

1349 просмотров
34 34 комментария
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Роман Александров

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Yuriy Vitruk

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6

Знакомое направление

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Иван Сергеевич

5
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Sergey Vlasov

5
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Андрей Николаев

3

Зачем улучшать условия труда, увеличивать зарплату, мотивировать, создавать благоприятную атмосферу, если можно повесить камеру. Вот так же скоро и у нас будет. Не улыбнулся - не получил еду\пенсию\возможность ездить в транспорте. А потом будут говорить: "о какие граждане счастливые у нас".

Ответить

Artemida Svet

Андрей
1

технологии а не адекватность управляет обществом)

Ответить

Мудрый хичхакер

1

Позорные Canon. Кнутом добывают добродетель. Улабающимся зарплату в два раза поднять нужно, а так просто очередное насилий над людьми. Потерял доверие к технике Canon с этого момента.

Ответить

Artemida Svet

Мудрый
0

нет, надо понизить зарплаты, и повысить улыбчивость.
бизнес же ))

Ответить

Любовь Рогова

0

Клааас!!)))УМНИЧКА девочка. Улыбчивые сотрудники заряжают позитивом на целый день!!!

Ответить

Нина Парамонова

Любовь
2

Не согласна, уж лучше угрюмость, но зато искренняя, чем лживая улыбка. 

Ответить

Борис Б

Нина
1

Конечно, это ведь так прекрасно - видеть искреннюю угрюмость на лице кассира)

Ответить

Нина Парамонова

Борис
3

Уж лучше угрюмость, я к ней хотя бы безразлична. Неискренняя напыщенная улыбка меня раздражает. 

Ответить

Artemida Svet

Любовь
1

если у вас умрет родственник, то заставят улыбаться.
Или вас не пустят на работу, а затем уволят за прогулы.
"Т". технологии.
Смейтесь Любовь. вы должны.

Ответить

Виктор Князев

Любовь
0

Если улыбка искренняя, а не натянутая, потому что " так надо". Эмоции бывают разные, все имеют место быть. И человек не может каждый день всегда быть мегапозитивным

Ответить

Alexey Tykhonov

0

От улыбки в небе радуга проснется!

Ответить

Леонид Цветков

Alexey
1

И такая?

Ответить

Daniil Shvedov

0

Нууу.. лучше б следила 24/7

Ответить

Небольшой жёлтый робот

0

У нас только угрюмых? 

Ответить

NEFORMAT 13

0

Это могла быть плохая новость для России, но нет повезло

Ответить

Артем Бондарев

0

Осталось ввести корпоративный гимн по утрам и тогда вообще класс будет!

Ответить

Леонид Цветков

Артем
0

Ода к Синь Цзинпиню  

Ответить

Gleb Tyutikov

0

Бедные сотрудники. Теперь ещё улыбаться натяжно надо. И так наслоение разных ролей давит на спрятанную где-то в глубине сознания личность, так вот тебе ещё новая роль, гражданин сотрудник, ты теперь не просто сотрудник Canon, а улыбающийся сотрудник. Не уверен, что благодатно такое скажется на психологическом состоянии сотрудников 

Ответить

Святослав Гусев

0

Так вот откуда берутся аватарки ботов в Инстаграм, улыбчивых этих.

Ответить

Денис Педан

0

Офис более «жизнерадостным» будет это однозначно. Хорошая тема

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Пусть экстази на входе раздают

Ответить

Алексей Задубовский

0

Чё вы такие серьёзные? За работу!

Ответить

Огненный хичхакер

0
Ответить

Розарио Агро

0

«Canon установила в своём офисе в Китае «умные» камеры — они пускают внутрь только улыбающихся сотрудников»

Ахаха, офис в провинции Синьцзян, небось? 🤣

Ответить

Волшебный Петя

0

Забавно.
Но в России не приживется точно - Россия для грустных. 

Ответить

Giant Schlong

Волшебный
0

Хорошо подмечено.

Я больше скажу: если покопаться в национальном менталитете и задуматься о том, какие самые пронзительные, самые искренние и душевные песни есть у русских — песни, которые поют за столом с друзьями в моменты наивысшей душевной открытости... То выяснится, что это «Чёрный ворон», «Степь да степь кругом», «Ой, то не вечер» и тому подобный депрессняк. Когда всё, хана, пиздец, безнадёга, все умерли или умирают или вот-вот умрут и бесконечная невыразимая тоска и отчаянье...

Мало тепла, мало солнца, урожай хуёво растёт, практически вся история народа — бесконечная борьба с природой, набигающими со всех сторон (ну, кроме Ледовитого океана) врагами и собственными родимыми властями.

В таких условиях получаются довольно крепкие люди вообще и, в частности прямо скажем, исключительные воины — поразительно неприхотливые и отчаянно стойкие. Но Россия и русские — это в целом, не про веселье, конечно

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Амбиент Музыкантов

0

Где-нибудь в США эту Кэнон после такого стопудова по судам затаскали бы. Потому и Китай.

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Dente Reamer

0

Где-нибудь в США эту Кэнон после такого стопудова по судам затаскали бы. Потому и Китай.

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Dente Reamer

0

Я больше скажу: если покопаться в национальном менталитете и задуматься о том,

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