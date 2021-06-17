Первыми шлемы заказали компании, чтобы проанализировать реакцию людей на продукты, и институты — для исследования психических расстройств.

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Компания Kernel отправит клиентам шлемы для отслеживания активности мозга в ближайшие недели, сообщает Bloomberg.

Шлем весит около двух фунтов (около 900 граммов), внутри него датчики и другая электроника, которая считывает и анализирует электрические импульсы мозга и кровоток за миллисекунды, а после выводит информацию на компьютер.

Технология в основе Kernel существует давно, но обычно такое оборудование занимает целую комнату и стоит миллионы долларов. Чтобы уменьшить его до размеров шлема, учёные Kernel использовали в устройстве лазеры и компьютерные микросхемы.

Kernel разработала два вида шлемов: Flow — для оценки внимания и эмоционального состояния, Flux — для оценки работы мозга, обучения и реакции на информацию.

Первыми клиентами Kernel стали исследовательские институты, которые будут использовать шлемы для изучения строения мозга, психических расстройств, последствий сотрясения мозга, инсультов и других заболеваний.

Другие клиенты — коммерческие компании, которые будут использовать технологию для изучения реакций людей на продукты.

Kernel основал в 2016 году предприниматель Брайан Джонсон. На разработку компания потратила около $110 млн, из них половина — деньги Джонсона, пишет Bloomberg. В 2007 году Джонсон основал компанию по разработке программного обеспечения Braintree, которую через шесть лет купила Ebay за $800 млн.

Основатель Kernel планирует к 2030 году снизить стоимость шлема с $50 тысяч (около 3,7 млн рублей) до стоимости смартфона, чтобы его могла себе позволить любая семья. Шлемы позволят людям серьезно следить за своим психическим здоровьем, считает Джонсон.

Шлем Flux Bloomberg