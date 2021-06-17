Калифорнийский стартап Kernel начал продавать в США шлемы для «чтения мыслей» за $50 тысяч Статьи редакции
Первыми шлемы заказали компании, чтобы проанализировать реакцию людей на продукты, и институты — для исследования психических расстройств.
Компания Kernel отправит клиентам шлемы для отслеживания активности мозга в ближайшие недели, сообщает Bloomberg.
Шлем весит около двух фунтов (около 900 граммов), внутри него датчики и другая электроника, которая считывает и анализирует электрические импульсы мозга и кровоток за миллисекунды, а после выводит информацию на компьютер.
Технология в основе Kernel существует давно, но обычно такое оборудование занимает целую комнату и стоит миллионы долларов. Чтобы уменьшить его до размеров шлема, учёные Kernel использовали в устройстве лазеры и компьютерные микросхемы.
Kernel разработала два вида шлемов: Flow — для оценки внимания и эмоционального состояния, Flux — для оценки работы мозга, обучения и реакции на информацию.
Первыми клиентами Kernel стали исследовательские институты, которые будут использовать шлемы для изучения строения мозга, психических расстройств, последствий сотрясения мозга, инсультов и других заболеваний.
Другие клиенты — коммерческие компании, которые будут использовать технологию для изучения реакций людей на продукты.
Kernel основал в 2016 году предприниматель Брайан Джонсон. На разработку компания потратила около $110 млн, из них половина — деньги Джонсона, пишет Bloomberg. В 2007 году Джонсон основал компанию по разработке программного обеспечения Braintree, которую через шесть лет купила Ebay за $800 млн.
Основатель Kernel планирует к 2030 году снизить стоимость шлема с $50 тысяч (около 3,7 млн рублей) до стоимости смартфона, чтобы его могла себе позволить любая семья. Шлемы позволят людям серьезно следить за своим психическим здоровьем, считает Джонсон.
учёные Kernel использовали в устройстве лазеры и компьютерные микросхемы
Раньше в подобных устройствах использовались гвозди и солома!
Можно и без шлема
я все время хотел чтобы меня подключили к аппарату кот на бумаге черкает твою кардиограмму, только в виде мыслей... мечты нынче сильно сбываются со временем...одни совпадения в последнее время.. и че я не разработчи.. в рашке рил задыхаешься
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тот момент когда ростелеком интересуется у разработчиков какие бы они технологии принести из фантастическийх фильмов)
как думаете, с помощью ВР можно было бы подключаться к космическому шатлу и в виде виртуальной формы наблюдать космос с реальном времени ?
думаю наврятли
Наверно в детстве я так же думал что нельзя будет считывать мозги через шлем или кардиограмму. Но вот посмотри и пронаблюдай, в Зууме есть такая мне кажется посылка, где можно выбрать картинку для твоей комнаты под общения с участниками и там есть обложка в виде комнаты. Я думаю что это могло бы быть онлайн школа или что-то в этом роде. Вместо душных старых русских школ))
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Максимально что он может – это считывать реакции. Добраться до нейронов и расшифровать еще очень далеко. Возможно сотни лет. Мы еще не понимаем как это сделать.
почему телеграм, дискорд и зум с синими значками ...разве цветов нету..ну хорошо что у телеграм есть возможность поменять цвет.....
তুম হামারি বহু!
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হাম তুমহারি পত্নি!
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Ох ничего себе информация. Шлемы для Изучение мозга>>>
И к чему это приведёт... начнут впаривать лет через 10 по научному...., ?
Безусловно! Для изучения заболеваний психики и мозга - это хорошее начало и другой подход.
Но это как "в бочке мёда ложка дёгтя" только наоборот..
А по сути это сбор информации и статистика для всего того же ИИ и нейроситей. Возможно, для разработки кардинально Иной логики в процы и куда там ещё....
Кому интересна эта тема и кто готов скинуться на такой шлем — пишите в личку или в телеграм - lehard
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Первыми шлемы заказали компании, чтобы проанализировать реакцию людей на продукты, и институты — для исследования психических расстройств.
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