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Техника
Маша Цепелева

Калифорнийский стартап Kernel начал продавать в США шлемы для «чтения мыслей» за $50 тысяч Статьи редакции

Первыми шлемы заказали компании, чтобы проанализировать реакцию людей на продукты, и институты — для исследования психических расстройств.

33 33 комментария
2285 просмотров

Компания Kernel отправит клиентам шлемы для отслеживания активности мозга в ближайшие недели, сообщает Bloomberg.

Шлем весит около двух фунтов (около 900 граммов), внутри него датчики и другая электроника, которая считывает и анализирует электрические импульсы мозга и кровоток за миллисекунды, а после выводит информацию на компьютер.

Технология в основе Kernel существует давно, но обычно такое оборудование занимает целую комнату и стоит миллионы долларов. Чтобы уменьшить его до размеров шлема, учёные Kernel использовали в устройстве лазеры и компьютерные микросхемы.

Kernel разработала два вида шлемов: Flow — для оценки внимания и эмоционального состояния, Flux — для оценки работы мозга, обучения и реакции на информацию.

Первыми клиентами Kernel стали исследовательские институты, которые будут использовать шлемы для изучения строения мозга, психических расстройств, последствий сотрясения мозга, инсультов и других заболеваний.

Другие клиенты — коммерческие компании, которые будут использовать технологию для изучения реакций людей на продукты.

Kernel основал в 2016 году предприниматель Брайан Джонсон. На разработку компания потратила около $110 млн, из них половина — деньги Джонсона, пишет Bloomberg. В 2007 году Джонсон основал компанию по разработке программного обеспечения Braintree, которую через шесть лет купила Ebay за $800 млн.

Основатель Kernel планирует к 2030 году снизить стоимость шлема с $50 тысяч (около 3,7 млн рублей) до стоимости смартфона, чтобы его могла себе позволить любая семья. Шлемы позволят людям серьезно следить за своим психическим здоровьем, считает Джонсон.

Шлем Flux Bloomberg
Шлем Flow Bloomberg

#новость #kernel

33 33 комментария
18
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33 комментария
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Игорь Рачук

9

 учёные Kernel использовали в устройстве лазеры и компьютерные микросхемы

Раньше в подобных устройствах использовались гвозди и солома! 

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Чит Чат

2

Можно и без шлема

Ответить

Сергей Куренков

Чит
0

Как скучно вы живете)))

Ответить

Кирилл Соколов

Чит
0

Слишком банально

Ответить

Valeria Nik

–2

я все время хотел чтобы меня подключили к аппарату кот на бумаге черкает твою кардиограмму, только в виде мыслей... мечты нынче сильно сбываются со временем...одни совпадения в последнее время.. и че я не разработчи.. в рашке рил задыхаешься

Ответить

No Name

Valeria
2

Что за бред шизофреника я прочитал?

Ответить

Artem Petrenkov

No
4

главное, что рашка приплетена

Ответить

No Name

Artem
1

Done. Не удивлюсь, если это кот его написал 

Ответить

Никитич

1

Интересное изобретение!

Ответить

Волшебный Петя

1

Продвинутая ЭЭГ, я так понял

Ответить

Сергей Куренков

Волшебный
0

Я тоже так думаю

Ответить

noonv

Волшебный
0

Не совсем. На их сайте указаны используемые технологии. Flux использует МЭГ, а Flow - fNIRS.

Ответить

Юрий Волков

0

До чего прогресс дошел!

Ответить

Константин Арбузов

0

Не Русская компания? Странно...

Ответить

Комментарий удален

Степан Королев

0

Круть! Обучать через эту тему начнут стопудов.

Ответить

Игорь Рачук

0
Ответить

Valeria Nik

Игорь
0

тот момент когда ростелеком интересуется у разработчиков какие бы они технологии принести из фантастическийх фильмов)

Ответить

Valeria Nik

0

как думаете, с помощью ВР можно было бы подключаться к космическому шатлу и в виде виртуальной формы наблюдать космос с реальном времени ?

Ответить

Сергей Куренков

Valeria
0

думаю наврятли

Ответить

Valeria Nik

Сергей
0

Наверно в детстве я так же думал что нельзя будет считывать мозги через шлем или кардиограмму. Но вот посмотри и пронаблюдай, в Зууме есть такая мне кажется посылка, где можно выбрать картинку для твоей комнаты под общения с участниками и там есть обложка в виде комнаты. Я думаю что это могло бы быть онлайн школа или что-то в этом роде. Вместо душных старых русских школ))

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Комментарий удален

Andrey Zagoruiko

0
Ответить

Кирилл Соколов

0

А чужие мысли можно читать?

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Комментарий удален

Понятный завод

0
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Sabit Sugirov

0

Максимально что он может – это считывать реакции. Добраться до нейронов и расшифровать еще очень далеко. Возможно сотни лет. Мы еще не понимаем как это сделать.

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Вот и выросло поколение...

Ответить

Valeria Nik

0

почему телеграм, дискорд и зум с синими значками ...разве цветов нету..ну хорошо что у телеграм есть возможность поменять цвет.....

Ответить

Juwel Rana

0

তুম হামারি বহু!
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Barbarau Perezp

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Ох ничего себе информация. Шлемы для Изучение мозга>>>

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Богдан Георгиев

–1

Ох ничего себе информация. Шлемы для Изучение мозга

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Raimond Vladimirov

–1

Эх вампирский маркет теряют…

Ответить

Cat Hello

–1

И к чему это приведёт... начнут впаривать лет через 10 по научному...., ?

Безусловно! Для изучения заболеваний психики и мозга - это хорошее начало и другой подход.
Но это как "в бочке мёда ложка дёгтя" только наоборот..

А по сути это сбор информации и статистика для всего того же ИИ и нейроситей. Возможно, для разработки кардинально Иной логики в процы и куда там ещё....

Ответить

Алексей Соловьёв

–1

Кому интересна эта тема и кто готов скинуться на такой шлем — пишите в личку или в телеграм - lehard

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