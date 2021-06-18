Новый формат позволит «разговаривать» с питомцем и гладить его прямо по экрану.

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17 июня японская компания Bandai, специализирующаяся на производстве игрушек, анонсировала Tamagotchi Smart — новую версию электронного устройства с виртуальным питомцем внутри.

Теперь игрушка представляет собой «умные» часы, позволяя владельцу следить за питомцем большую часть времени. Релиз запланирован на 25-ю годовщину оригинального «Тамагочи» — 23 ноября 2021 года.

Bandai Namco

В анонсирующем ролике игрушки демонстрируются новые функции. Например, устройство оснащено динамиком и микрофоном — они позволят управлять голосом и «разговаривать» с питомцем. Однако, согласно официальному руководству, распознавание речи не предусмотрено: «Тамагочи» не будет различать определённые команды и сможет только реагировать на звук.

Игрушка поддерживает сенсорное управление (питомца можно гладить по экрану), функцию шагомера и передачу данных между разными устройствами. Сбоку предусмотрен порт для специальных TamaSma-карточек: можно добавлять новых питомцев и аксессуары для них.

Устройство будет доступно в розовом и бирюзовом цветах, также в ограниченном издании появится классический белый цвет. Пока продажи анонсированы только на территории Японии. Стоимость составит 6380 йен (примерно 4200 рублей) за тамагочи и 1000 йен (650 рублей) за TamaSma-карточки.

Оригинальный «Тамагочи» появился в 1996 году в виде игры для консоли GameBoy, чуть позже появились самостоятельные электронные игрушки. В таком виде они стали популярны во всём мире с конца 90-х до середины нулевых.