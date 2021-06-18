В Японии анонсировали новые «Тамагочи» — виртуальный питомец будет жить внутри «умных» часов Статьи редакции
Новый формат позволит «разговаривать» с питомцем и гладить его прямо по экрану.
17 июня японская компания Bandai, специализирующаяся на производстве игрушек, анонсировала Tamagotchi Smart — новую версию электронного устройства с виртуальным питомцем внутри.
Теперь игрушка представляет собой «умные» часы, позволяя владельцу следить за питомцем большую часть времени. Релиз запланирован на 25-ю годовщину оригинального «Тамагочи» — 23 ноября 2021 года.
В анонсирующем ролике игрушки демонстрируются новые функции. Например, устройство оснащено динамиком и микрофоном — они позволят управлять голосом и «разговаривать» с питомцем. Однако, согласно официальному руководству, распознавание речи не предусмотрено: «Тамагочи» не будет различать определённые команды и сможет только реагировать на звук.
Игрушка поддерживает сенсорное управление (питомца можно гладить по экрану), функцию шагомера и передачу данных между разными устройствами. Сбоку предусмотрен порт для специальных TamaSma-карточек: можно добавлять новых питомцев и аксессуары для них.
Устройство будет доступно в розовом и бирюзовом цветах, также в ограниченном издании появится классический белый цвет. Пока продажи анонсированы только на территории Японии. Стоимость составит 6380 йен (примерно 4200 рублей) за тамагочи и 1000 йен (650 рублей) за TamaSma-карточки.
Оригинальный «Тамагочи» появился в 1996 году в виде игры для консоли GameBoy, чуть позже появились самостоятельные электронные игрушки. В таком виде они стали популярны во всём мире с конца 90-х до середины нулевых.
В последние годы спрос на виртуальных питомцев снова вырос, и с 2019 года появилось несколько новых версий игрушки: цветной Tamagotchi On, Tamagotchi Pix со встроенной камерой и даже «Тамагочи» по мотивам аниме Neon Genesis Evangelion.
блин, хоть так наконец-то смогу позволить себе кота
Многие шар
Стоимость составит 6380 йен (примерно 4200 рублей) за тамагочи и 1000 йен (650 рублей) за TamaSma-карточки.
Кота в приюте бесплатно взять можно.
это конечно, я больше о том, что его ж потом содержать) а тут купил и развлекайся как в детстве
Вирусный химик
Ну не 40 летние же мужики будут играть в тамагочи, новое поколение выросло для которых это будет нечто новое. Куда лучше чем симп димпл и попыты.
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