Совладелец группы Astra Linux Денис Фролов приобрёл более 70% компании по производству процессоров «Байкал электроникс» Статьи редакции
Стоимость сделки могла составлять 3–6 млрд рублей, полагают эксперты.
- Покупка была проведена в начале июня через допэмиссию акций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей «Байкал электроникс» и группы компаний «Вартон», в которой 80% принадлежат Денису Фролову. Стороны не раскрывают деталей сделки и новую структуру собственников.
- Источник «Ъ», знакомый с ходом переговоров, сообщил, что «Вартон» получил более 70% акций «Байкал электроникс». Издание приводит данные «СПАРК-Интерфакс» о том, что в ходе допэмиссии уставный капитал компании в апреле вырос в 45 раз, с 7,7 млн до 346 млн рублей.
- Гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников отмечает, что на цену сделки повлияли и требования Минпромторга об использовании отечественных процессоров в серверах и системах хранения данных для госсектора. На этом фоне из-за потенциального высокого спроса стоимость бизнеса могла составить 3–6 млрд рублей, полагает гендиректор группы Т1 Сергей Соловьев.
- «Байкал электроникс» основана в 2012 году и занимается разработкой процессоров на архитектуре ARM и MIPS. По данным «Ъ», в 2020 году выручка «Байкал электроникс» составила 13,8 млн рублей при убытке 498 млн рублей.
Фроловы всегда молодцы 💪🏼😂
Чет убытки с доходом имеют гигантский разброс
16 июня я совершил перевод со своей карты Альфа банка на карту Промсвязьбанка, что, впрочем, делаю ежемесячно в течении полутора лет. И после этого начали твориться чудеса, назовем это так. Сначала в приложении отобразилась сумма перевода, как обычно. И я уже забыл бы об этой рутинной операции, но внезапно баланс счета уменьшился безо всяких…
Как правильно вкладывать деньги на годы или даже десятилетия, и как Уоррен Баффет выиграл пари
В погоне за клиентами компании стараются сделать клиентский путь для использования своих продуктов проще, но при этом иногда забывают о безопасности. Именно с такой ситуацией я и столкнулся.
С 18 лет стараюсь выписывать свои и заимствованные мысли насчет устроиства мироздания, как оно мне видится. Субъективно — это самое важное, что стоит оттачивать на протяжении жизни — понимание и следование правилам, которые для нас работают, хотим мы этого или нет.
Настроить автопилот квадрокоптера и запрограммировать коллаборативного робота проще с виртуальными серверами.
Столкнулся сегодня с такой проблемой , обнаружил что vpn в браузере опера не работает и пропал переключатель с панели. Починил следующим образом:
Стоимость сделки могла составлять 3–6 млрд рублей, полагают эксперты.
HONOR объявляет о специальных летних скидках на ноутбуки и другую продукцию бренда. С 18 июня пользователи смогут приобрести устройства HONOR с выгодой до 60 000 рублей. Подробнее об условиях акции вы можете узнать на официальном сайте интернет-магазина HONOR и в официальных монобрендовых магазинах HONOR в Москве и других городах России.