Списание комиссии за перевод C2C в Альфа банке и угрозы от сотрудников в ответ на просьбу разобраться в ситуации

16 июня я совершил перевод со своей карты Альфа банка на карту Промсвязьбанка, что, впрочем, делаю ежемесячно в течении полутора лет. И после этого начали твориться чудеса, назовем это так. Сначала в приложении отобразилась сумма перевода, как обычно. И я уже забыл бы об этой рутинной операции, но внезапно баланс счета уменьшился безо всяких…