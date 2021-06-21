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Техника
Nazigul Jusupova

Совладелец группы Astra Linux Денис Фролов приобрёл более 70% компании по производству процессоров «Байкал электроникс» Статьи редакции

Стоимость сделки могла составлять 3–6 млрд рублей, полагают эксперты.

  • Покупка была проведена в начале июня через допэмиссию акций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей «Байкал электроникс» и группы компаний «Вартон», в которой 80% принадлежат Денису Фролову. Стороны не раскрывают деталей сделки и новую структуру собственников.
  • Источник «Ъ», знакомый с ходом переговоров, сообщил, что «Вартон» получил более 70% акций «Байкал электроникс». Издание приводит данные «СПАРК-Интерфакс» о том, что в ходе допэмиссии уставный капитал компании в апреле вырос в 45 раз, с 7,7 млн до 346 млн рублей.
  • Гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников отмечает, что на цену сделки повлияли и требования Минпромторга об использовании отечественных процессоров в серверах и системах хранения данных для госсектора. На этом фоне из-за потенциального высокого спроса стоимость бизнеса могла составить 3–6 млрд рублей, полагает гендиректор группы Т1 Сергей Соловьев.
  • «Байкал электроникс» основана в 2012 году и занимается разработкой процессоров на архитектуре ARM и MIPS. По данным «Ъ», в 2020 году выручка «Байкал электроникс» составила 13,8 млн рублей при убытке 498 млн рублей.

#новости #байкалэлектроникс

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Vladimir Frolov

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Фроловы всегда молодцы 💪🏼😂

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Sergei Timofeyev

Vladimir
0

Купили за ничего

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DiSAY

0

Чет убытки с доходом имеют гигантский разброс

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Константин Салахутдинов

DiSAY
0

Походу хорошо потусовались в прошлом году

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Константин Салахутдинов

0

Что-то никогда не встречал отечественных arm процессоров.

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Nazigul Jusupova
Совладелец группы Astra Linux Денис Фролов приобрёл более 70% компании по производству процессоров «Байкал электроникс» Статьи редакции

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