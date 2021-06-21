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Техника
Маша Цепелева

Разработчик микросхем Ambarella представил чипы для уличных камер для съёмки в 4К, мониторинга толпы и распознавания лиц Статьи редакции

Система шлёт уведомления, если в городе собирается толпа, и умеет отслеживать потерянные предметы.

42 42 комментария
1418 просмотров

Чипы можно применять в камерах, которые должны охватывать пространство на 360°, сообщили в компании.

Искусственный интеллект в микросхемах позволяет точнее идентифицировать лица, номерные знаки машин и отправлять оповещения, если в какой-то части города собирается толпа. Может отслеживать оставленные на вокзалах и в аэропортах предметы, мониторить очереди и другое. В настройках можно поставить ограничения.

SoC CV52S поддерживают разрешение 4K при 60 кадрах в секунду, производительность ИИ в четыре раза выше, чем у других процессоров компании. При этом камеры потребляют на 30% меньше энергии, чем с предыдущими чипами Ambarella.

Технология пригодится для мониторинга дорожного движения, контроля скорости, поиска пропавших без вести людей и угнанных машин. Компании могут использовать чипы для анализа работы продавцов и кассиров, контроля выкладки товаров, считают в Ambarella.

Компании могут оставить заявку на участие в тестах новых микросхем, которые начнутся в октябре 2021 года.

Чип Ambarella и информация, которую может считать по записи искусственный интеллект Ambarella
  • Рынок систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом вырастет до $4 млрд к 2025 году, по оценке аналитиков Yole Developpement.

#новость

42 42 комментария
6
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Митя Мурасов

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да че стесняться берите нормальное название и логотип себе

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Gleb Tyutikov

Митя
1

Я вижу в этом логотипе 

Ответить

Роман Дегтярев

Gleb
0

Ну или этот

Ответить

Иван Шеметов

Митя
0

Ахахахаха вау одного челика зовут, как другого 

Ответить

Роман Аванесов

10

Under Ambarella… ella ella eh eh eh

Ответить

Johnny Vorony

7

Теперь вообще нет смысла кого-то задерживать на самих митингах. Можно потом отсматривать всех кто нужен и тихонечко проводить беседы.

Ответить

Митя Мурасов

Johnny
4

осталось сделать стартап по удаленным административкам и передвижным СИЗО

Ответить

Hoken PWNZ

Митя
7

Смска через гос. услуги приходить будет. Белый бобик УАЗ подъедет через 5 минут. Ожидайте

Ответить

Митя Мурасов

Hoken
11

Ваш водитель сержант Ермолаев. Поставьте оценку в конце поездки чтобы повысить сержанта в звании

Ответить

Hoken PWNZ

Митя
2

Дыа, еще б чаевые можно было на сиденье оставлять в благодарность за скорость и нежность

Ответить

Террористический

Hoken
0

Я бы это как допы продавал

Ответить

Головной

Митя
2

Водитель был в маске? (Да\нет)

Ответить

Алексей

Митя
0

Не забудьте пристегнуть ..

Ответить

Иван Малороссиянов

Митя
4

Перестаньте накидывать им идеи!

Ответить

Александр

Иван
0

Это баян уже, а не идея.

Ответить

Александр Вербицкий

Митя
1

Так уже почти. Осталось только нормативную базу подогнать по автоматическим штрафам по морде лица.

Ответить

Головной дебаркадер

Митя
1

Сегодня ваш путь пролегает в "СИЗО 15-82". (Читать голосом Я.Алисы)

Ответить

Gleb Tyutikov

Johnny
3

А Вы догадливые. Я бы под эту идею подогнал бы рейтинг социальной благонадёжности и политической лояльности. Возвращаетесь вы домой с бара, а вам Полиса (голосовой помощники, не путать с Алисой) голосом дяди Стёпы говорит: гражданин Ф.И.О., ваш социальный счёт понижен, поскольку вы были в компании лайкнувшего антиправительственный пост. Стоимость Яндекс такси, финансовых продуктов и продуктов в магазине для вам повышена на 40 процентов на год. 

Ответить

Митя Мурасов

Gleb
1

это смешно пока смешно

Ответить

Miksir 1

Gleb
0

Что-то подобное реализовывается в Китае, запрет на передвижение поездом/самолетом, заселение в некоторых отелях и т.д.

Ответить

Sergei Timofeyev

Johnny
0

В Москве уже так. Потом штрафы шлют

Ответить

Митя Мурасов

1

и вот как тут не охуеть ? и ведь это же реализовывали наверное такие же простые ребята , которые по тем же улицам ходят .

Ответить

Steve Evets

Митя
1

этим "простым ребятам" ничто не мешает втихаря откладывать на виллу и гражданство в свободной стране, со своих весьма не простых зарплат 

Ответить

Митя Мурасов

Steve
0

владельцы компаний то да, но я про исполнителе й

Ответить

Steve Evets

Митя
2

думаю, что там и у исполнителей з/п что надо.  Но вот директора там - Вань, Конь, и прочие Вуен-Хонь, что в принципе проясняет, что за ребята, и на чьи "пируют" ;)

Ответить

Shlomo Goldenberg

Митя
0

я давно про подобные системы думал, но для штрафов автолюбителям. конечно же, если бы я такую систему делал и внедрял, себя я просто исключил бы оттуда, чтобы мои номера не читали

Ответить

Митя Мурасов

Shlomo
0

ну или заложил бы бэкдор как обходить считывание, это да. но я про в целом ее использование ради тотальной слежки. ниче у разрабов нигде не ёкнуло когда делали

Ответить

Shlomo

Митя
0

само собой. возможно даже не бэкдор, а обслуживая данную систему, просто был бы свободный доступ.

разрабы делают и деньги за это получают, им все равно. это примерно как у всяких сахаровых и оппенгеймеров ничего не екало

Ответить

Виталий Воробьев

Митя
0

На эту тему есть крутая книга - банальность зла.

Ответить

Nuriddin Ishonkulov

0

Теперь и на митинг не выйти... (

Ответить

Igor Kowalski

Nuriddin
–8

Нечего там делать. Работайте, чтобы экономика восстанавливалась, а не глотку рвите на митингах.

Ответить

Michael Nick

Igor
8

Ты хоть заработайся ) Если ее намерено гробят, вряд ли это поможет

Ответить

Митя Мурасов

Igor
2

разрешите бегом

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Steve Evets

Igor
0

"рвёте глотку" пока только вы, сотрудники всем известной ботофермы. Пусть виртуально, но зато посменно и без отдыха 

Ответить

Роман Дегтярев

Nuriddin
0

Можно выйти, но просто ты также быстро уедешь. 

Ответить

Вася Пражкин

0

 и отправлять оповещения, если в какой-то части города собирается толпа

Сейчас москвичи в недоумении

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Ar AbduRashid

0

Буква 'А' в названии, в середине, лишняя

Ответить

Shlomo Goldenberg

Ar
0

английский учи лучше

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Ar AbduRashid

Shlomo
0

Нет.

Ответить

Shlomo

Ar
0

ну значит и дальше будешь безграмотную чушь писать

Ответить

Ar AbduRashid

Shlomo
0

Откуда в деревне образование 😖

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Shlomo

Ar
0

людей научись слушать

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