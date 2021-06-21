Разработчик микросхем Ambarella представил чипы для уличных камер для съёмки в 4К, мониторинга толпы и распознавания лиц Статьи редакции
Система шлёт уведомления, если в городе собирается толпа, и умеет отслеживать потерянные предметы.
Чипы можно применять в камерах, которые должны охватывать пространство на 360°, сообщили в компании.
Искусственный интеллект в микросхемах позволяет точнее идентифицировать лица, номерные знаки машин и отправлять оповещения, если в какой-то части города собирается толпа. Может отслеживать оставленные на вокзалах и в аэропортах предметы, мониторить очереди и другое. В настройках можно поставить ограничения.
SoC CV52S поддерживают разрешение 4K при 60 кадрах в секунду, производительность ИИ в четыре раза выше, чем у других процессоров компании. При этом камеры потребляют на 30% меньше энергии, чем с предыдущими чипами Ambarella.
Технология пригодится для мониторинга дорожного движения, контроля скорости, поиска пропавших без вести людей и угнанных машин. Компании могут использовать чипы для анализа работы продавцов и кассиров, контроля выкладки товаров, считают в Ambarella.
Компании могут оставить заявку на участие в тестах новых микросхем, которые начнутся в октябре 2021 года.
- Рынок систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом вырастет до $4 млрд к 2025 году, по оценке аналитиков Yole Developpement.
да че стесняться берите нормальное название и логотип себе
Я вижу в этом логотипе
Теперь вообще нет смысла кого-то задерживать на самих митингах. Можно потом отсматривать всех кто нужен и тихонечко проводить беседы.
осталось сделать стартап по удаленным административкам и передвижным СИЗО
Смска через гос. услуги приходить будет. Белый бобик УАЗ подъедет через 5 минут. Ожидайте
Ваш водитель сержант Ермолаев. Поставьте оценку в конце поездки чтобы повысить сержанта в звании
Перестаньте накидывать им идеи!
Так уже почти. Осталось только нормативную базу подогнать по автоматическим штрафам по морде лица.
Головной дебаркадер
Сегодня ваш путь пролегает в "СИЗО 15-82". (Читать голосом Я.Алисы)
А Вы догадливые. Я бы под эту идею подогнал бы рейтинг социальной благонадёжности и политической лояльности. Возвращаетесь вы домой с бара, а вам Полиса (голосовой помощники, не путать с Алисой) голосом дяди Стёпы говорит: гражданин Ф.И.О., ваш социальный счёт понижен, поскольку вы были в компании лайкнувшего антиправительственный пост. Стоимость Яндекс такси, финансовых продуктов и продуктов в магазине для вам повышена на 40 процентов на год.
и вот как тут не охуеть ? и ведь это же реализовывали наверное такие же простые ребята , которые по тем же улицам ходят .
этим "простым ребятам" ничто не мешает втихаря откладывать на виллу и гражданство в свободной стране, со своих весьма не простых зарплат
владельцы компаний то да, но я про исполнителе й
думаю, что там и у исполнителей з/п что надо. Но вот директора там - Вань, Конь, и прочие Вуен-Хонь, что в принципе проясняет, что за ребята, и на чьи "пируют" ;)
я давно про подобные системы думал, но для штрафов автолюбителям. конечно же, если бы я такую систему делал и внедрял, себя я просто исключил бы оттуда, чтобы мои номера не читали
ну или заложил бы бэкдор как обходить считывание, это да. но я про в целом ее использование ради тотальной слежки. ниче у разрабов нигде не ёкнуло когда делали
Теперь и на митинг не выйти... (
Нечего там делать. Работайте, чтобы экономика восстанавливалась, а не глотку рвите на митингах.
"рвёте глотку" пока только вы, сотрудники всем известной ботофермы. Пусть виртуально, но зато посменно и без отдыха
и отправлять оповещения, если в какой-то части города собирается толпа
Сейчас москвичи в недоумении
Буква 'А' в названии, в середине, лишняя
английский учи лучше
Нет.
Основным рынком для компании остаётся Великобритания.
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