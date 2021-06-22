В правительстве создали рабочую группу для проработки программы по вживлению в мозг микрочипов — «Ъ» Статьи редакции
Стоимость программы оценивается в 54 млрд рублей.
Новая федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы» разработана Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ им. Ломоносова и одобрена Владимиром Путиным. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Она ориентирована на развитие технологий «мозг—компьютер», которые позволяют вживлять микрокомпьютеры в мозг человека для прямой передачи данных с внешних устройств. Для её проработки создали рабочую группу. В Минобрнауки рассказали, что проект находится «в стадии начальной проработки».
Программа предполагает развитие технологий программно-аппаратных комплексов, которые позволяют управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга, которые трансформируются в команды управления при помощи технологий искусственного интеллекта.
В рамках программы разработают интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений» — это даст возможность людям работать в недоступных местах с высокой радиацией, космосе.
Также предполагается создание интерфейсов для управления сложными системами, например, самолетами, АЭС, автомобилями, как непосредственно, так и удалённо, «по принципу дистанционного присутствия, аватара».
Подливают масла в огонь антипрививочкам.
Чтобы за путина голосовать удобнее было. Ни то что ходить куда-то, даже логиниться не надо...
Страна третьего мира , которая не может произвести микропроцессор (да патриоты , байКАЛ это не чип , байкал это 40-50 лет назад) . Страна с полным отсутствием производства микроэлектроники полного цикла , будет производить нейронтерфейс … ну ну . Очень интересно . Это как не ходить в детский садик, не ходить в школу , не уметь писать и читать , а потом сразу в магистратуру вуза пойти учится .
да патриоты , байКАЛ это не чип
Байкал - это озеро.
Газировка же!
Да все нормально будет, стырят еще миллиард другой долларов, купят недвижки в США и ЕС. Первый раз что-ли?
Почему страна третьего мира?
Почему ? Это уж увы, обратитесь в администрацию президента . Власть у нас централизована , за все в ответе там , вплоть до решения вопрос на прямой линии с президентом , о той или иной мусорке в городе N .
Можете спросить , почему приобретая то или иное устройство , на котором написано «сделано в России» , например dexp/irbis/yandexfon/iru и прочий кал . Если это устройство разберёт тот или иной хороший сервисный инженер . Он узнаёт в любом из этих российских творений микроэлектроники , просто чужую платформу и скрывающиеся внутри надписи реального производителя вроде Китая/Малайзии/Вьетнама/Филиппин (Боже даже Вьетнам уже обоссал рашку на рынке микроэлектроники) причём заказывают они все самое дешевое и старое .
После чего сидит , какой нибудь условный Рогозин и жалуется что микроэлектроника то везде нужна и даже свящённые союзы уже не летают без них .
А тут нам рассказывают про чудо чипы с нейроинтерфейсом … какие чипы , они союзы совковые поднять не могут которым уже 60 лет . Какой нейроинтерфейс, едрисня , проснитесь , вы обделались.
Так и че теперь из за чипов, мы страна третьего мира?
Три с половиной...
Мне на производстве нужны подшипники N° 7008 две шт.
В стране невозможно купить, их у нас не делают😁 а аналогов не нашел...
А вы про чипы тут 😀
С такой логикой , можно говорить, что мы впереди планеты всей
Ведь у нас у единственных есть атомные ледоколы и плавучие атомные электростанции, ахуеные критерии знаете ли
Лол , чипы это причинно-следственная связь .
А если вам мало , можете добавить сюда топ мест с конца касаемо ввп на душу населения/квадратных километров асфальта на квадратный км территорий, нестабильность и волатильность валюты, не сменяемость власти . В топах рейтингов мы только по уровню коррупции , спиду и прочим подобным вещам ) Гугл в помощь
Чёто ржу с этой новости. Хотя, глядя на бюджет, надо плакать.
Судя по тому, что и без удивления работает на ура, все пятьдесят четыре миллиарда просто растащут.
Они в жопу ничего нормально встроить не могут, а уже на мозг смотрят
Придумают некий анальный интерфейс
С одной стороны вроде даже слово "здоровье " в названии есть, а с другой стороны потирают липкие лапы чинуши - такие большие и долгосрочные транши не часто пилить получается. Кончится как всегда тем, для чего всё и начиналось - из бюджета покормится один из влиятельных кланов. Какие нахрен чипы в мозг?! Вы элементарно автомобиль, телефон и телевизор сделать сами не можете)))
Штош, начнём с симонянши
Ладно, прививку от ковида я сделаю, но вот эту хуйню точно в мозг свой не вставлю
*пару лет спустя*
Ладно, чип в мозг я сделаю, но вот эту хуйню точно не вставлю
Уже и лого есть
ШАХ И МАТ, ВАКЦИНИРОВАВШИЕСЯ
Забавно что вернулись к советскому механизму внедрения инноваций, смотрим на запад, льем гос деньги, в не эффективные гос институты, на выходе получаем, только гос. Продукт не способный конкурировать за рубежом, видимо Сколково совсем себя не оправдала, чтобы лить эти деньги в стартапы смежной направленности. Для поиска коммерческого применения. Но и старая модель себя совсем дискредитировала.
Поэтому эта новость смешна и дискредитирует власть и все институты сильнее чем, новость о взятках. Но гипотетически все у них может выгореть если заказчиком и постановщиком тз будет оборонка. Но тогда и алюзия с СССР будет слишком достоверна.
Последние 2-4 года наблюдаю, прям совковый размах номенклатурной не квалификации
Так собственно это давно понятно. У главного есть желание вернуть СССР. Да и вообще, у нас все любят делать централизовано, создавать единого поставщика, единого оператора, единого, единого, единого...
А такая централизация работает только или в зарождении, когда надо выстроить систему, или при умирании, когда надо хоть как-то удержать
Да ладно, не переживайте, это же тема для распила
Нельзя!!1 только Илон Макс может такие разработки делать!
В общем да, не росися, где люди работают по 12 часов и должны ещё как выживать на ЗП
А да фигня) сейчас в соц.сетях начнут появляться картинки с условными заголовком "правительство нас чипирует". И все забыли что наш чип - это наш телефон. И не надо заморачиваться, что-то вживлять
Не с условным, а прямо именно так. На яндекс только что видел ссылку на ленту, там так и было
федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы»
Боюсь представить что будет после 2029-го. "Национальная стратегия "Пенис, величие, коррупция, блокчейн на 2029-3029"?
Чтобы транслировать передачи Соловьева?
Это не ересь, а приказ Министерства Промышленности от 2007 года)))
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/91853/
Ну наконец-то они смогут подключить свой мозг напрямую к радиоактивному пеплу.
Вы сначала компьютеры научитесь делать, а потом в мозг лезьте! В мозг не получится засунуть кирпич с проводом 😅
Ну это смотря какой мозг. А кирпичи к тому времени освоят, поэтому останется только провод. В лучшем случае.
Граждане наступила Эволюция!
Врачи ОНЕМЕЛИ от ужаса!!! На российских чиновников наступила эволюция и оттдавила им... <читать далее>
Анальные зонды практичнее - легче отремонтировать или обновить, и в стране масса квалифицированных установщиков.
Вот и положено начало пи*деца, тут бабла и блогерам антипутинцам хватит на пиар и рассказы что чипирование это добро!
«по принципу дистанционного присутствия, аватара».
Нет таких технологий и без специалистов в соответствующих областях не появятся.
В рамках программы разработают интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений» — это даст возможность людям работать в недоступных местах с высокой радиацией, космосе. Все в космос)))
Мировой рынок нейроинтерфейсов в 2019 году составил $1,2–1,3 млрд
Попытка запрыгнуть в уезжающий поезд?
По сути нужно было просить Илона взять в долю и проспонсировать пару чужих проектов ещё тогда, ну или пытаться делать своё, но тоже до 2019.
Хотя может конечно шанс ещё есть, на российский нейроинтерфейс с производством на Тайване.
Как-то дёшево очень🤔
Хотя если совместить с вакцинацией - может и взлетит.
Идешь такой с чипом в голове, довольный - управляешь смартфоном, умным домом. И тут бац во все поле зрения надпись красным "У вас есть налоговая задолженность - оплатите", "У вас во Вконтакте неправомерный репост - удалите". Кибердянск какой-то представил)
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Стоимость программы оценивается в 54 млрд рублей.