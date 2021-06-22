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Техника
TJ

В правительстве создали рабочую группу для проработки программы по вживлению в мозг микрочипов — «Ъ» Статьи редакции

Стоимость программы оценивается в 54 млрд рублей.

Новая федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы» разработана Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ им. Ломоносова и одобрена Владимиром Путиным. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Она ориентирована на развитие технологий «мозг—компьютер», которые позволяют вживлять микрокомпьютеры в мозг человека для прямой передачи данных с внешних устройств. Для её проработки создали рабочую группу. В Минобрнауки рассказали, что проект находится «в стадии начальной проработки».

Программа предполагает развитие технологий программно-аппаратных комплексов, которые позволяют управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга, которые трансформируются в команды управления при помощи технологий искусственного интеллекта.

В рамках программы разработают интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений» — это даст возможность людям работать в недоступных местах с высокой радиацией, космосе.

Также предполагается создание интерфейсов для управления сложными системами, например, самолетами, АЭС, автомобилями, как непосредственно, так и удалённо, «по принципу дистанционного присутствия, аватара».

#новости

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86 86 комментариев
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86 комментариев
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Vadim Donets

51

Подливают масла в огонь антипрививочкам.

Ответить

N N

Vadim
6

Антиковидный анальный зонд последует сразу после шприцевания, ибо незачем заразу всякую бесчеловечную разносить

Ответить

Ксения

N
–1

Вот и не разносите себя

Ответить

Alexander Star

Vadim
1

Чтобы за путина голосовать удобнее было. Ни то что ходить куда-то, даже логиниться не надо...

Ответить

Игорь Протасов

Alexander
3

Достаточно будет перед телевизором покивать 

Ответить

Podkuiko Vladislav

36

Страна третьего мира , которая не может произвести микропроцессор (да патриоты , байКАЛ это не чип , байкал это 40-50 лет назад)  . Страна с полным отсутствием производства микроэлектроники полного цикла , будет производить нейронтерфейс … ну ну . Очень интересно . Это как не ходить в детский садик, не ходить в школу , не уметь писать и читать , а потом сразу в магистратуру вуза пойти учится . 

Ответить

Александр Привалов

Podkuiko
13

да патриоты , байКАЛ это не чип

Байкал - это озеро.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Александр
7

Газировка же! 

Ответить

Ar AbduRashid

Shlomo
1

Сначала озеро, потом газировка

Ответить

Shlomo

Ar
–2

Правда? 

Ответить

Alexey Ivanov

Podkuiko
3

Да все нормально будет, стырят еще миллиард другой долларов, купят недвижки в США и ЕС. Первый раз что-ли?

Ответить

Иван Шеметов

Podkuiko
1

Почему страна третьего мира? 

Ответить

Ar AbduRashid

Иван
2

До 4 еще дошли, но мы на правильно пути

Ответить

Podkuiko Vladislav

Иван
1

Почему ? Это уж увы, обратитесь в администрацию президента . Власть у нас централизована , за все в ответе там , вплоть до решения вопрос на прямой линии с президентом , о той или иной мусорке в городе N . 
Можете спросить , почему приобретая то или иное устройство , на котором написано «сделано в России» , например dexp/irbis/yandexfon/iru и прочий кал . Если это устройство разберёт тот или иной хороший сервисный инженер . Он узнаёт в любом из этих российских творений микроэлектроники , просто чужую платформу и скрывающиеся внутри надписи реального производителя вроде Китая/Малайзии/Вьетнама/Филиппин (Боже даже Вьетнам уже обоссал рашку на рынке микроэлектроники) причём заказывают они все самое дешевое и старое . 
После чего сидит , какой нибудь условный Рогозин и жалуется что микроэлектроника то везде нужна и даже свящённые союзы уже не летают без них . 
А тут нам рассказывают про чудо чипы с нейроинтерфейсом … какие чипы , они союзы совковые поднять не могут которым уже 60 лет  . Какой нейроинтерфейс, едрисня , проснитесь , вы обделались. 

Ответить

Иван Шеметов

Podkuiko
0

Так и че теперь из за чипов, мы страна третьего мира? 

Ответить

Ar AbduRashid

Иван
1

Три с половиной...
Мне на производстве нужны подшипники N° 7008 две шт.
В стране невозможно купить, их у нас не делают😁 а аналогов не нашел...
А вы про чипы тут 😀

Ответить

Иван Шеметов

Ar
0

С такой логикой , можно говорить, что мы впереди планеты всей
Ведь у нас у единственных есть атомные ледоколы и плавучие атомные электростанции, ахуеные критерии знаете ли

Ответить

Ar AbduRashid

Иван
0

Нет, мы не впереди, нас обгоняет Сальвадор, потому что у них крипта официальна

Ответить

Иван

Ar
0

Ну с такими критериями я лучше пойду повешусь

Ответить

Ar

Иван
0

Вам разве не интересно чем кончится этот цирк?

Ответить

Podkuiko

Иван
0

Лол , чипы это причинно-следственная связь . 
А если вам мало , можете добавить сюда топ мест с конца касаемо ввп на душу населения/квадратных километров асфальта на квадратный км территорий, нестабильность и волатильность валюты, не сменяемость власти . В топах рейтингов мы только по уровню коррупции , спиду и прочим подобным вещам ) Гугл в помощь 

Ответить

Инокентий Смирнов

Podkuiko
0

И закончить, на отлично :)

Ответить

ЯжПрограммист

Podkuiko
0

да патриоты , байКАЛ это не чип

Вот Чип

Ответить

Роман Аванесов

37

Чёто ржу с этой новости. Хотя, глядя на бюджет, надо плакать. 

Ответить

Game Topia

Роман
0

Судя по тому, что и без удивления работает на ура, все пятьдесят четыре миллиарда просто растащут. 

Ответить

Ar AbduRashid

18

Они в жопу ничего нормально встроить не могут, а уже на мозг смотрят

Ответить

Иван Николаев

Ar
10
Ответить

Небольшой жёлтый робот

Ar
5

Придумают некий анальный интерфейс 

Ответить

Ar AbduRashid

Небольшой
16

Не могут, наш футбол тому доказательство

Ответить

A V

Небольшой
2

Судя по происходящему, анальный интерфейс уже во всю используют 😆

Ответить

Роман Сенин

Ar
5

Попахивает Ë-мобилем

Ответить

Транспортный космос

16
Ответить

Николай Орлов

15

С одной стороны вроде даже слово "здоровье " в названии есть, а с другой стороны потирают липкие лапы чинуши - такие большие и долгосрочные транши не часто пилить получается. Кончится как всегда тем, для чего всё и начиналось - из бюджета покормится один из влиятельных кланов. Какие нахрен чипы в мозг?! Вы элементарно автомобиль, телефон и телевизор сделать сами не можете)))

Ответить

Амбиент Музыкантов

12
Ответить

Небольшой жёлтый робот

5

Штош, начнём с симонянши

Ответить

Pavel Pavel

Небольшой
13

Противники опытов на животных могут не одобрить

Ответить

Данила Верещаков

4

Ладно, прививку от ковида я сделаю, но вот эту хуйню точно в мозг свой не вставлю

Ответить

Артем Акулов

Данила
15

*пару лет спустя*
Ладно, чип в мозг я сделаю, но вот эту хуйню точно не вставлю

Ответить

TheLobsterBox .

6

Уже и лого есть

Ответить

Александр Привалов

TheLobsterBox
2

Откуда у вас чертёж чипа????

Ответить

MEGAtraXXXer666

5

ШАХ И МАТ, ВАКЦИНИРОВАВШИЕСЯ

Ответить

Джимшер Челидзе

MEGAtraXXXer666
0

Шта?

Ответить

Игорь Бадибилдер

5

бегите, глупцы!

Ответить

Александр Прилипко

2

Забавно что вернулись к советскому механизму внедрения инноваций, смотрим на запад, льем гос деньги, в не эффективные гос институты, на выходе получаем, только гос. Продукт не способный конкурировать за рубежом, видимо Сколково совсем себя не оправдала, чтобы лить эти деньги в стартапы смежной направленности. Для поиска коммерческого применения. Но и старая модель себя совсем дискредитировала. 

Поэтому эта новость смешна и дискредитирует власть и все институты сильнее чем, новость о взятках. Но гипотетически все у них может выгореть если заказчиком и постановщиком тз будет оборонка. Но тогда и алюзия с СССР будет слишком достоверна.

Последние 2-4 года наблюдаю, прям совковый размах номенклатурной не квалификации

Ответить

Джимшер Челидзе

Александр
3

Так собственно это давно понятно. У главного есть желание вернуть СССР. Да и вообще, у нас все любят делать централизовано, создавать единого поставщика, единого оператора, единого, единого, единого...

А такая централизация работает только или в зарождении, когда надо выстроить систему, или при умирании, когда надо хоть как-то удержать

Ответить

A V

3

Да ладно, не переживайте, это же тема для распила

Ответить

Амбиент Музыкантов

A
1

54 миллиарда на 9 лет? Это разве распил? Баловство.

Ответить

Александр Привалов

3

А что, телепорт уже создали?
https://vc.ru/flood/16400-russia-portal

«Коммерсантъ»: Правительство изучит возможности…
В правительстве обсудят программу «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), разработанную…
vc.ru
Ответить

Sasha Nova

3

Компания под лозунгом «Сделаем всех космонавтами!» 🤣

Ответить

Георгий Михнов

0

Нельзя!!1 только Илон Макс может такие разработки  делать!

Ответить

Evgeny Smirennikov

Георгий
2

В общем да, не росися, где люди работают по 12 часов и должны ещё как выживать на ЗП

Ответить

Амбиент Музыкантов

Георгий
0

А Билл Гейтс как же?

Ответить

Andrei Mesherjakov

2

А да фигня) сейчас в соц.сетях начнут появляться картинки с условными заголовком "правительство нас чипирует". И все забыли что наш чип - это наш телефон. И не надо заморачиваться, что-то вживлять

Ответить

Shlomo Goldenberg

Andrei
0

Не с условным, а прямо именно так. На яндекс только что видел ссылку на ленту, там так и было

Ответить

Иван Шеметов

Shlomo
0

Ну теперь в комментарии точно можно не заходить

Ответить

Александр Привалов

2

федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы»

Боюсь представить что будет после 2029-го. "Национальная стратегия "Пенис, величие, коррупция, блокчейн на 2029-3029"?

Ответить

Георгий Копылов

1

Приехали, господа ...

Ответить

Believe Me

1

Уууух, сколько бабла попилят...

Ответить

Leha Shum

1

Чтобы транслировать передачи Соловьева?

Ответить

Джимшер Челидзе

Leha
0

Иначе банят везде )

Ответить

Сергей Корольков

1

Это не ересь, а приказ Министерства Промышленности от 2007 года)))
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/91853/

Приказ Министерства промышленности и энергетики…
Законодательство - законы и кодексы Российской Федерации.Полные тексты документов в последней…
www.garant.ru
Ответить

Dmitry Mikushin

1

Ну наконец-то они смогут подключить свой мозг напрямую к радиоактивному пеплу.

Ответить

Дмитрий Павловский

1

Вы сначала компьютеры научитесь делать, а потом в мозг лезьте! В мозг не получится засунуть кирпич с проводом 😅

Ответить

Амбиент Музыкантов

Дмитрий
0

Ну это смотря какой мозг. А кирпичи к тому времени освоят, поэтому останется только провод. В лучшем случае.

Ответить

Бизнес советы

0

Что за ересь я только что прочитал?

Ответить

Anderson Silva

0

Ужас, кто ещё против прививок?

Ответить

Вячеслав

0

Граждане наступила Эволюция! 

Ответить

Александр Привалов

Вячеслав
2

Врачи ОНЕМЕЛИ от ужаса!!! На российских чиновников наступила эволюция и оттдавила им... <читать далее>

Ответить

Sergo Markus

0

Шутка про чипирование переслало быть шуткой…

Ответить

xxx xxx

0

Анальные зонды практичнее - легче отремонтировать или обновить, и в стране масса квалифицированных установщиков.

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Вот и положено начало пи*деца, тут бабла и блогерам антипутинцам хватит на пиар и рассказы что чипирование это добро!

Ответить

Роман Сенин

0

Программа освоения бюджета

Ответить

Tonny Gun

0

54 миллиарда рублей...
рукалицо

Ответить

Anton Chigaev

0

54
Млрд
Рублей
...

Ответить

Для закладок

0

 «по принципу дистанционного присутствия, аватара».

Нет таких технологий и без специалистов в соответствующих областях не появятся. 

Ответить

Уполномоченный бас

0

 микрокомпьютеры в мозг человека для прямой передачи данных с внешних устройств

Каких данных? Команд «свой-чужой», как думать и куда смотреть?

Ответить

Сергей Янзин

Уполномоченный
0

В кого стрелять

Ответить

Глеб Лубенников

0

Все кто в пандемию говорили: Чипируют, вакцинируют
Сегодня: Я же говорил

Ответить

Богдан Георгиев

0

В рамках программы разработают интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений» — это даст возможность людям работать в недоступных местах с высокой радиацией, космосе. Все в космос)))

Ответить

Богдан Георгиев

0

Ну что здесь скажешь?!..тема сильная и серьёзная. Дай бог вам терпения!

Ответить

Пограничный химик

0

Это точно не новость с Панорамы?

Ответить

Alexey Ivanov

0

Вакцинироваться не хотите? Проблема будет решена другим способом.

Ответить

Эмилия Теплова

0

Мировой рынок нейроинтерфейсов в 2019 году составил $1,2–1,3 млрд

Попытка запрыгнуть в уезжающий поезд?
По сути нужно было просить Илона взять в долю и проспонсировать пару чужих проектов ещё тогда, ну или пытаться делать своё, но тоже до 2019.
Хотя может конечно шанс ещё есть, на российский нейроинтерфейс с производством на Тайване.

Ответить

From Siberia to London

0

Как-то дёшево очень🤔
Хотя если совместить с вакцинацией - может и взлетит.

Ответить

Анатолий Ерёмин

0

Идешь такой с чипом в голове, довольный - управляешь смартфоном, умным домом. И тут бац во все поле зрения надпись красным "У вас есть налоговая задолженность - оплатите", "У вас во Вконтакте неправомерный репост - удалите". Кибердянск какой-то представил)

Ответить

Александр Сергеевич

0

Вакцинация, чипирование - разве что непонятно? К чему нас готовят?

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