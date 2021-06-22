В правительстве создана рабочая группа для проработки программы по вживлению в мозг микрочипов — «Ъ» Статьи редакции
Стоимость программы оценивается в 54 миллиарда рублей.
Новая федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы» разработана Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ им. Ломоносова и одобрена Владимиром Путиным. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Она ориентирована на развитие технологий «мозг—компьютер», которые позволяют вживлять микрокомпьютеры в мозг человека для прямой передачи данных с внешних устройств. Для её проработки создали рабочую группу. В Минобрнауки рассказали, что проект находится «в стадии начальной проработки».
Программа предполагает развитие технологий программно-аппаратных комплексов, которые позволяют управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга, которые трансформируются в команды управления при помощи технологий искусственного интеллекта.
В рамках программы разработают интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений» — это даст возможность людям работать в недоступных местах с высокой радиацией, космосе.
Также предполагается создание интерфейсов для управления сложными системами, например, самолетами, АЭС, автомобилями, как непосредственно, так и удалённо, «по принципу дистанционного присутствия, аватара».
Они в жопу ничего нормально встроить не могут, а уже на мозг смотрят
Придумают некий анальный интерфейс
Нельзя!!1 только Илон Макс может такие разработки делать!
В общем да, не росися, где люди работают по 12 часов и должны ещё как выживать на ЗП
Ладно, прививку от ковида я сделаю, но вот эту хуйню точно в мозг свой не вставлю
С одной стороны вроде даже слово "здоровье " в названии есть, а с другой стороны потирают липкие лапы чинуши - такие большие и долгосрочные транши не часто пилить получается. Кончится как всегда тем, для чего всё и начиналось - из бюджета покормится один из влиятельных кланов. Какие нахрен чипы в мозг?! Вы элементарно автомобиль, телефон и телевизор сделать сами не можете)))
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Но нужно выждать время, «необходимое для достижения максимальной иммунной защиты».
Стоимость программы оценивается в 54 миллиарда рублей.
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