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Техника
TJ

В правительстве создана рабочая группа для проработки программы по вживлению в мозг микрочипов — «Ъ» Статьи редакции

Стоимость программы оценивается в 54 миллиарда рублей.

Новая федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы» разработана Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ им. Ломоносова и одобрена Владимиром Путиным. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Она ориентирована на развитие технологий «мозг—компьютер», которые позволяют вживлять микрокомпьютеры в мозг человека для прямой передачи данных с внешних устройств. Для её проработки создали рабочую группу. В Минобрнауки рассказали, что проект находится «в стадии начальной проработки».

Программа предполагает развитие технологий программно-аппаратных комплексов, которые позволяют управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга, которые трансформируются в команды управления при помощи технологий искусственного интеллекта.

В рамках программы разработают интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений» — это даст возможность людям работать в недоступных местах с высокой радиацией, космосе.

Также предполагается создание интерфейсов для управления сложными системами, например, самолетами, АЭС, автомобилями, как непосредственно, так и удалённо, «по принципу дистанционного присутствия, аватара».

#новости

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Vadim Donets

8

Подливают масла в огонь антипрививочкам.

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Роман Аванесов

5

Чёто ржу с этой новости. Хотя, глядя на бюджет, надо плакать. 

Ответить

Ar AbduRashid

1

Они в жопу ничего нормально встроить не могут, а уже на мозг смотрят

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Ar
0

Придумают некий анальный интерфейс 

Ответить

Ar AbduRashid

Небольшой
2

Не могут, наш футбол тому доказательство

Ответить

Георгий Копылов

1

Приехали, господа ...

Ответить

Георгий Михнов

1

Нельзя!!1 только Илон Макс может такие разработки  делать!

Ответить

Evgeny Smirennikov

Георгий
0

В общем да, не росися, где люди работают по 12 часов и должны ещё как выживать на ЗП

Ответить

Игорь Бадибилдер

1

бегите, глупцы!

Ответить

Небольшой жёлтый робот

1

Штош, начнём с симонянши

Ответить

Данила Верещаков

1

Ладно, прививку от ковида я сделаю, но вот эту хуйню точно в мозг свой не вставлю

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MEGAtraXXXer666

1

ШАХ И МАТ, ВАКЦИНИРОВАВШИЕСЯ

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Транспортный космос

0
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Николай Орлов

0

С одной стороны вроде даже слово "здоровье " в названии есть, а с другой стороны потирают липкие лапы чинуши - такие большие и долгосрочные транши не часто пилить получается. Кончится как всегда тем, для чего всё и начиналось - из бюджета покормится один из влиятельных кланов. Какие нахрен чипы в мозг?! Вы элементарно автомобиль, телефон и телевизор сделать сами не можете)))

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Амбиент Музыкантов

0
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