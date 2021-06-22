Часть владельцев Android-смартфонов в России пожаловалась на массовый сбой в приложении Google Статьи редакции
В компании знают о проблеме и разбираются.
С вечера 21 июня у некоторых владельцев смартфонов на Android появляется ошибка в приложении Google.
Пользователи в Twitter делятся советами, как исправить ситуацию. Среди предложений — удаление обновления, очистка кэша и переустановка приложения.
В Google сообщили днём 22 июня, что знают о сбоях в работе своего приложения у пользователей Android и работают над устранением неполадок.
У меня до сих пор проблемы.. Я уж перепугался, что с моим телефоном)
заходишь в приложения ,находишь гугл ,удалить обновления и все . тока что так решил проблему
Как может быть массовый сбой у некоторых? 😊Если «массовый» тогда должен быть у значительного количества
некоторые владельцы Android столкнулись с проблемами в работе приложений...
Ден, спасибо,большое за помощь! Я применила то,что ты посоветовал и уже на первом пункте проблема ушла! Еееее! Я сделала настройку вручную времени и даты и отключила автозапуск. Кеш почистила ради спортивного интереса!
И какая разница как формулировать! Главное, у кого проблема тот поймет!
Спасибо тебе, ты умница!
По сообщениям пользователей - помогает чистка кеша приложения "Google" в Google Play.
Мне не помогло.
Помогла переустановка приложения google
Я то думал у меня телефон свихнулся и не дает воспользоваться голосовым поиском
Я думал уже , что это мой телефон начал шалить и меня это очень встревожило, так как для меня это рабочий инструмент, а не просто баловство))
Бля, я из-за этой хрени утро начал с полного сброса. Думал телефону хана.
Обновление приложение и чистка кэша не помогла.
Обнулил в заводские, тогда пропал косяк.
Не надо удалять обновления. Лучше зайдите в маркет и скачайте последнее обновление. Это тоже исправит ошибку и у вас будет актуальная версия приложения
У меня с утра такая же ошибка. Вот способ как избавиться от всплывающих сообщений о сбое в работе приложения
Благодарности, коменты оставляйте под видеороликом
https://youtu.be/z7MCJZ2Hs-I
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