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Техника
Denis Belozorov

Часть владельцев Android-смартфонов в России пожаловалась на массовый сбой в приложении Google Статьи редакции

В компании знают о проблеме и разбираются.

30 30 комментариев
7294 просмотров

С вечера 21 июня у некоторых владельцев смартфонов на Android появляется ошибка в приложении Google.

господин Гебсберг @ravil_official
@DerArto В приложении "Google" снова произошёл сбой
Если вы сегодня всё утро видите эту надпись на своём смартфоне, то идите в магазин за новым iPhone
Анна АА ПНР😜 @AnNa_dAK_on2021
@evgeny_lilenko У меня пишет, что в приложении Google сбой
Денис Белозоров

Пользователи в Twitter делятся советами, как исправить ситуацию. Среди предложений — удаление обновления, очистка кэша и переустановка приложения.

Артём Дерягин @DerArto
В приложении "Google" снова произошёл сбой

Если вы сегодня всё утро видите эту надпись на своём смартфоне, то идите в настройки - приложения - найдите там Google - нажмите удалить обновления.

И будет вам счастье!
смешной никнейм с отсылкой на кьеркегора @140sm
@DerArto Мне помогла очистка кеша
Поцелуй меня, морячок! @strukalev
@GoogleRussia Переустановка приложения помогла.

В Google сообщили днём 22 июня, что знают о сбоях в работе своего приложения у пользователей Android и работают над устранением неполадок.

#новость #google

Материал дополнен редакцией
30 30 комментариев
27
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Тцин Тцитли

9

У меня до сих пор проблемы.. Я уж перепугался, что с моим телефоном)

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Альберт Нафиков

Тцин
9

заходишь в приложения ,находишь гугл ,удалить обновления и все . тока что так решил проблему

Ответить

Denis Belozorov

Тцин
0

Понимаю... сам с утра так переживал. Но вспомнил мартовское... похожее было, и увидел что проблема массовая.

Ответить

A V

3

Как может быть массовый сбой у некоторых? 😊Если «массовый» тогда должен быть у значительного количества

Ответить

Кирилл Трубецкой

A
3
Ответить

Denis Belozorov

Кирилл
1

О, спасибо!

Ответить

Denis Belozorov

A
0

Ну помогите сформулировать как правильно написать)
Знаю что у значительной части пользователей эта проблема всплыла.

Ответить

Алексей Дресвянников

Denis
4

некоторые владельцы Android столкнулись с проблемами в работе приложений... 

Ответить

Denis Belozorov

Алексей
1

Спасибо! Посмотрю как точнее сформулировать.

Ответить

Natalya

Denis
1

Ден, спасибо,большое за помощь! Я применила то,что ты посоветовал и уже на первом пункте проблема ушла! Еееее! Я сделала  настройку вручную времени и даты и  отключила автозапуск. Кеш почистила ради спортивного интереса! 
И какая разница как формулировать! Главное, у кого проблема тот поймет! 
Спасибо тебе, ты умница! 

Ответить

A V

Алексей
0

Ну так у некоторых или массово?
Если массово, тогда: « массовый сбой в приложениях google у пользователей Android”

Ответить

A R

3

Решение проблемы: https://www.youtube.com/watch?v=QTw1G_4kC0E&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%BE

Ответить

Denis Belozorov

A
0

Спасибо!

Ответить

Алексей Дресвянников

1

есть такое. интересно, в чём причина на этот раз

Ответить

Андрей Ивановский

1

По сообщениям пользователей - помогает чистка кеша приложения "Google" в Google Play.

Мне не помогло. 
Помогла переустановка приложения google 

Ответить

Denis Belozorov

Андрей
0

О, спасибо! Ещё в одном месте увидел это решение. Дописал в статью.

Ответить

Иван Шеметов

1

Я то думал у меня телефон свихнулся и не дает воспользоваться голосовым поиском 

Ответить

Denis Belozorov

1

Вот ещё вариант решения нашёлся - со скриншотами:
https://ain.ua/2021/06/22/android-sboj-google/

В приложении Google ошибка? Вот как решить…
В приложении Google ошибка? Вот как решить проблему
ain.ua
Ответить

TEMICH

1

Я думал уже , что это мой телефон начал шалить и меня это очень встревожило, так как для меня это рабочий инструмент, а не просто баловство))

Ответить

Yury Gagarin

1

Бля, я из-за этой хрени утро начал с полного сброса. Думал телефону хана.
Обновление приложение и чистка кэша не помогла.
Обнулил в заводские, тогда пропал косяк.

Ответить

Denis Belozorov

Yury
0

Ох.... надо же. Я уже был научен мартовским сбоем.

Ответить

useless uS

1

Никогда такого не было, и вот опять

Ответить

Дмитрий Юрченко

0

Не надо удалять обновления. Лучше зайдите в маркет и скачайте последнее обновление. Это тоже исправит ошибку и у вас будет актуальная версия приложения

Ответить

Dias Amantaiuly

0

Да, было, я отключил приложение и перешёл на Яндекс)))

Ответить

Эдуард Исеркапов

0

Чуть не снес все в ноль у ребёнка на телефоне

Ответить

Алексей Штейн

0

Горе, иду мимо теплотрассы и пользователи андройдов обсуждают это

Ответить

Dmitriy M

0

Перезагрузил телефон и больше не видел эту ошибку 

Ответить

Хлоргексидин

0

Автообновления - зло

Ответить

Denis Belozorov

0

Спасибо редакции за дополнение статьи!
Украины кстати тоже 100% коснулось, за другие страны сходу не скажу.

Ответить

Александр Компик

0

У меня с утра такая же ошибка. Вот способ как избавиться от всплывающих сообщений о сбое в работе приложения
Благодарности, коменты оставляйте под видеороликом
https://youtu.be/z7MCJZ2Hs-I

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Техника
Denis Belozorov
Часть владельцев Android-смартфонов в России пожаловалась на массовый сбой в приложении Google Статьи редакции

В компании знают о проблеме и разбираются.

Артём Дерягин @DerArto
В приложении "Google" снова произошёл сбой

Если вы сегодня всё утро видите эту надпись на своём смартфоне, то идите в настройки - приложения - найдите там Google - нажмите удалить обновления.

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