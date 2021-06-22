Как персонаж увеличил число комментариев в 3,5 раза и повысил вовлеченность инстаграм-аккаунта

В 2021-м маскоты в тренде. Персонажей используют в офлайн-рекламе, рассылках, для контента. Мы стартанули раньше: с 2019 года используем персонажа в контенте и даже целый месяц вели инстаграм-аккаунт одного из заказчиков от имени маскота. Расскажу о результатах и о том, как персонажа использовать эффективнее.